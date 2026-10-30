REV stößt beim Aden Dome auf mehrere heliumhaltige Gesteinsschichten

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Erste Bohrungen bestätigen das Potenzial für gestapelte Heliumvorkommen und das angewandte Modell

Neues REV-Video: Warum Helium wichtig ist

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Kelowna, BC – 30. Oktober 2026 – REV Exploration Corp. (REV oder das Unternehmen) (TSXV: REV – WKN: A410MR – OTCID: REVFF), freut sich bekannt zu geben, dass im Rahmen des ersten Bohrprogramms auf dem Grundstück Aden Dome an der Grenze zwischen Alberta und Montana in mehreren unterschiedlichen geologischen Schichten anhand geophysikalischer Messungen hochgradig erhöhte Heliumkonzentrationen mit außergewöhnlichen Lagerstätteneigenschaften identifiziert wurden. Dies eröffnet das kurzfristige Potenzial für eine neue Heliumentdeckung im Sweet-Grass-Korridor, während sich das Unternehmen gleichzeitig auf die ersten Bohrungen im nahegelegenen Projekt West Butte vorbereitet.

Highlights

· Die detaillierte Auswertung der mehreren angetroffenen Heliumzonen beginnt in der Woche vom 2. November 2026, da REV umgehend eine Bohranlage unter Vertrag genommen hat, um Druck, Lagerstättenqualität, Gaszusammensetzung und potenzielle Förderbarkeit zu prüfen;

· Die Entdeckung von Helium in mehreren Horizontschichten liefert überzeugende Belege für eine aktive Heliumanreicherung, einen Migrationsweg von der Quelle sowie einen Einschlussmechanismus am Aden Dome und erweitert gleichzeitig erheblich die Anzahl potenzieller Lagerstättenziele für zukünftige Bohr- und Fertigstellungsarbeiten;

· Während der Heliumbohrungen stieß REV im Grundgebirgskomplex nahe dem Kontakt zur basalen kambrischen Sandsteinformation auf starke Anzeichen von natürlichem Wasserstoff;

· Die ersten Erfolge in Aden werden dazu beitragen, die Bohrziele für das vielversprechende West-Butte-Projekt des Unternehmens, das sich 20 Meilen west-südwestlich befindet, zu optimieren; zudem werden parallel dazu auf weiteren Grundstücken mehrere zusätzliche Förderkonzepte entwickelt;

· Die Trump-Regierung hat über das US-Energieministerium kürzlich Helium in die Liste der kritischen Materialien der USA aufgenommen.

Shayne Neigum, Vizepräsident für Exploration bei REV, erklärte: Der Nachweis von Helium in mehreren unabhängigen Horizonten ist besonders bedeutsam, da er darauf hindeutet, dass Helium aus den Muttergesteinen durch das geologische System gewandert ist und sich auf mehreren stratigraphischen und strukturellen Ebenen angesammelt hat. Ebenso wichtig ist, dass diese Ergebnisse nicht isoliert zu betrachten sind. Sie ergänzen die bereits in der Nähe erzielten bedeutenden Explorationserfolge und liefern weitere Belege dafür, dass wir in einem hochprospektiven, heliumreichen regionalen System tätig sind, das wir in Kürze mit unserem größten Projekt in Montana, West Butte, erneut untersuchen werden.

Bekanntmachung des US-Energieministeriums (DOE) zur Liste kritischer Materialien

Am 23. Oktober 2026 gab das US-Energieministerium bekannt, dass Energieminister Chris Wright Helium aufgrund seiner wesentlichen Rolle in der heimischen Fertigung und seiner hohen Anfälligkeit für Störungen in der Lieferkette als kritisches Material eingestuft habe. Das DOE hob hervor, dass Helium für kritische Energie- und Technologiefunktionen, darunter die Halbleiterfertigung, die Lecksuche und das Quantencomputing, nicht ersetzbar sei. Diese Einstufung unterstreicht die strategische Bedeutung des Helium-Portfolios von REV in den nördlichen Great Plains.

Abbildung 1: Helium-Projekt Aden Dome

Abbildung 2: Bohrarbeiten am Aden Dome mit den Sweet Grass Hills in Montana im Hintergrund

Kommentar des CEO

Jordan Potts, CEO und Vorstandsmitglied von REV, erklärte: Helium ist für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit der USA sowie für deren technologische Zukunft von entscheidender Bedeutung. Diese vielversprechenden ersten Ergebnisse in Aden sind ein wichtiger Schritt beim Aufbau eines in den USA führenden, zielreichen Helium-Portfolios.

Über REV Exploration Corp.

REV ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio an strategischen Bergbau-Assets sowie einem bedeutenden und wachsenden Engagement in den Bereichen Helium und natürlicher Wasserstoff, wobei der Schwerpunkt auf den nördlichen Great Plains der USA und dem südlichsten Teil von Alberta entlang der Grenze zu Montana liegt. Das Unternehmen besitzt Öl- und Gas-Pachtanteile in Montana, die sich über eine Fläche von etwa 10.600 Acres erstrecken, sowie eine Reihe von PNG-Pachtverträgen in Alberta entlang der Grenze zwischen Alberta und Montana, darunter das Aden-Dome-Projekt. REV hält außerdem 6 Millionen Aktien der MAX Power Mining Corp. (CSE: MAXX; OTC: MAXXF) sowie 12,4 Millionen Aktien der Major Gold Corp., einem privaten Unternehmen, das eine Notierung an der TSX Venture Exchange anstrebt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Leser auf der Website des Unternehmens unter www.REVexploration.com sowie in den kanadischen Regulierungsunterlagen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

REV Exploration Corp.

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Kelowna, BC, V1Y 9X9

Tel: +1-604-682-7970

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Jordan Potts, CEO & Director

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Über diese Pressemitteilung:

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Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zum Umfang, zum Zeitplan und zu den Ergebnissen des Evaluierungs- und Testprogramms für den Aden Dome, das voraussichtlich in der Woche vom 2. November 2026 beginnen wird; zur Bewertung von Druck, Lagerstättenqualität, Gaszusammensetzung und potenzieller Förderbarkeit; zu künftigen Bohr- und Komplettierungsarbeiten; das Potenzial für Helium und natürlichen Wasserstoff sowie das regionale Explorationsmodell; die Nutzung der Ergebnisse aus Aden zur Verfeinerung der West-Butte-Ziele sowie den Zeitplan und die Ergebnisse der dortigen Bohrungen; das Bestreben des Unternehmens, ein in den USA führendes, zielreiches Helium-Portfolio aufzubauen; und die geplante Notierung von Major Gold Corp. an der TSX Venture Exchange.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Erwartungen und angemessenen Annahmen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich der rechtzeitigen Mobilisierung und Verfügbarkeit der unter Vertrag genommenen Bohranlage, anderer Ausrüstung, des technischen Personals und der Dienstleister; des Zugangs zum Standort sowie der Betriebs- und Wetterbedingungen; der Genauigkeit und Zuverlässigkeit geologischer Informationen, Probenahmen und Untersuchungen; die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf erforderliche Genehmigungen und Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten; die Erfüllung der geltenden Anforderungen für die geplante Notierung von Major Gold Corp.; sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, einschließlich des Risikos, dass die Untersuchungen die vorläufigen Gasindikationen nicht bestätigen oder keine Konzentrationen, anhaltenden Durchflussraten, Lagerstättenqualität oder Förderbarkeit nachweisen können, die für eine kommerzielle Erschließung ausreichen; dass geologische Interpretationen und das regionale Explorationsmodell möglicherweise nicht bestätigt werden; dass Ergebnisse bei Aden oder auf benachbarten Grundstücken bei West Butte oder anderen Zielgebieten möglicherweise nicht reproduzierbar sind; es kann im Betrieb zu mechanischen Ausfällen, Bohrlochinstabilität, Kostenüberschreitungen, Verzögerungen oder Unfällen kommen; erforderliche Genehmigungen oder Finanzierungen werden möglicherweise nicht erteilt; und die geplante Börsennotierung von Major Gold Corp. kann sich verzögern oder nicht zustande kommen. Zu den weiteren Risiken zählen Grundbesitzverhältnisse, die Einhaltung von Umweltvorschriften und die Beziehungen zu den Anrainergemeinden; Rohstoffpreise und Währungsschwankungen; der Zugang zu Kapital und Verwässerungseffekte; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal und externen Auftragnehmern; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und politische Unsicherheiten.

Die gemeldeten Anzeichen für Helium und natürlichen Wasserstoff belegen für sich genommen noch keine kommerziell förderbaren Mengen oder wirtschaftliche Rentabilität. Weitere Untersuchungen sowie technische und wirtschaftliche Bewertungen sind erforderlich. Anleger sollten die Risikofaktoren und sonstigen Offenlegungen in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ prüfen.

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