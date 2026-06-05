Redwood AI reicht vorläufige Patentanmeldung für die Technologie des Reactosphere-Optimierungsmoduls ein

Vancouver, Kanada – 4. Juni 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (Frankfurt: Y0N, WKN: A422EZ) (Redwood oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es beim US-Patent- und Markenamt (USPTO) eine vorläufige Patentanmeldung für eine Technologie im Zusammenhang mit einem Optimierungsmodul innerhalb von Reactosphere-Plattform mit dem Titel Method of Chemical Experimental Optimization with Predictive-Accuracy-Based Sample-Size Planning eingereicht hat. Die Patentanmeldung ist ein wichtiger Schritt zum Schutz einer Technologie, die die Versuchsplanung, die modellgestützte chemische Optimierung und eine effizientere Entscheidungsfindung bei chemiefokussierten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten unterstützen soll.

Die vorläufige Patentanmeldung stärkt das Portfolio an geistigem Eigentum von Redwood. Sie betrifft eine Technologie, die eine praktische Herausforderung bei chemischen Experimenten angeht, nämlich die Bestimmung anfänglicher Versuchsdaten, die erforderlich sind, damit ein Vorhersagemodell nützliche Anhaltspunkte liefern kann. Bei vielen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Chemie müssen Forscher:innen je nach verfügbarer Zeit, Materialien, Kosten oder Laborkapazität entscheiden, wie viele Experimente sie durchführen sollen. Die Technologie von Redwood soll einen strukturierteren Ansatz ermöglichen, indem sie dabei hilft einzuschätzen, ob ein vorgeschlagener Versuchsplan voraussichtlich genügend Daten liefern wird, um eine zuverlässige modellgestützte Optimierung zu gewährleisten.

Die Erfindung ist als Teil eines integrierten Arbeitsablaufs für die Versuchsplanung und -optimierung konzipiert. Auf allgemeiner Ebene zielt die Technologie darauf ab, Forscher:innen dabei zu helfen, einen Versuchsraum zu definieren, eine erste Reihe von Versuchen zu planen, den erwarteten Nutzen der resultierenden Daten zu bewerten und die Versuchsergebnisse anschließend als Grundlage für zukünftige Empfehlungen zu nutzen. Dieser Ansatz soll Forschungsteams dabei helfen, Laborressourcen effizienter zu nutzen und im Voraus zu erkennen, ob ein Versuchsplan aussagekräftige Vorhersagemodelle liefern kann, bevor erhebliche zeitliche und materielle Ressourcen investiert werden.

Redwood ist davon überzeugt, dass die Technologie durch die Einbeziehung einer auf Vorhersagegenauigkeit basierenden Planung der Stichprobengröße dabei helfen kann, experimentelle Pläne mit unzureichender Aussagekraft zu vermeiden, die zu einer schwächeren Modellleistung und weniger zuverlässigen Empfehlungen führen können. Das System ist für Situationen konzipiert, in denen Forscher:innen ein bestimmtes Zielniveau an Vorhersagesicherheit haben und die Anzahl der erforderlichen Experimente abschätzen müssen, sowie für Situationen, in denen Forscher:innen über ein festes Experimentbudget verfügen und die wahrscheinlichen Modellierungsgrenzen dieses Datensatzes verstehen müssen.

Redwood ist der Ansicht, dass die Technologie in einer Reihe von chemieorientierten Branchen einsetzbar ist, beispielsweise in der Arzneimittelentwicklung, bei Spezialchemikalien, in der Materialwissenschaft sowie bei chemischen Anwendungen im Verteidigungsbereich – überall dort, wo eine effiziente Entscheidungsfindung bei Experimenten wichtig ist. Das Unternehmen betrachtet die Patentanmeldung als Teil seiner umfassenderen Strategie zum Aufbau und Schutz einer differenzierten, KI-gestützten Chemieplattform, die praktische, realitätsnahe Forschungs- und Entwicklungsabläufe fördert.

Die Optimierung von chemischen Prozessen kann einer der zeitaufwändigsten und ressourcenintensivsten Aspekte der Forschung und Entwicklung sein. Diese Patentanmeldung zielt darauf ab, eine Technologie zu schützen, die Forscher:innen dabei helfen soll, vor und während der Experimente bessere Entscheidungen zu treffen, indem sie die Versuchsplanung mit modellgesteuerter Optimierung verbindet. Wir glauben, dass diese Fähigkeit den Wert von Reactosphere als praktische Plattform für Chemieteams stärken kann, die unnötige Experimente reduzieren, die Qualität ihrer Daten verbessern und effizienter zu besseren Ergebnissen gelangen wollen, sagte Louis Dron, CEO von Redwood AI.

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ist darauf ausgelegt, eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.,

Louis Dron

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Louis Dron

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 530 8488

investors@redwoodai.com

Die CSE und ihr Informationsdienstleister haben diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält Aussagen und Informationen, die, soweit sie keine historischen Tatsachen darstellen, zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Begriffe wie glauben, erwarten, voraussehen, schätzen, beabsichtigen, planen, könnte, sollte, wird, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet und umfassen in dieser Pressemitteilung Aussagen bezüglich der Einreichung der Patentanmeldung, dem möglichen Nutzen und der potenziellen Anwendungsfälle der neuen Technologie und der Entwicklung und des potenziellen Einsatzes der KI-gestützten Plattform im Allgemeinen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig darauf verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Redwood AI Corp.

Investor Relations

1309-7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, Alberta

Kanada

email : investors@redwoodai.com

Pressekontakt:

Redwood AI Corp.

Investor Relations

1309-7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, Alberta

email : investors@redwoodai.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.