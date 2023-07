Recce Pharmaceuticals Ltd. – Bonuszahlung aus dem ‚Scientific Research & Experimental Development Program‘ der kanadischen Regierung ist eingegangen

SYDNEY Australien, 28. Juli 2023 / IRW-Press / – Recce Pharmaceuticals Ltd. (ASX: RCE, FWB: R9Q), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den ersten internationalen Geldeingang in Höhe von 98.428,27 AUD aus dem ‚Scientific Research & Experimental Development (SR&ED) Tax Incentive Program‘ (Anm.: Steuerbegünstigung für wissenschaftliche Forschung und experimentelle Entwicklung) der kanadischen Regierung verbuchen konnte. Dieser Betrag ist die zweite Bonuszahlung, die das Unternehmen von der kanadischen Regierung erhalten hat.

Die Bonuszahlung der kanadischen Regierung für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten (F&E) erfolgt zusätzlich zur F&E-Steuerbegünstigung der australischen Regierung in Höhe von 43,5 %. Das Unternehmen ist dank der Gewährung von zwei ‚Advanced Overseas Findings‘ (Anm.: Verbindliche Förderzusagen), die das Unternehmen bei der Entwicklung seiner synthetischen Antiinfektiva unterstützen sollen, bestens gerüstet, um sowohl in Kanada als auch in anderen Ländern der Welt entsprechende Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Angriff zu nehmen.

Das SR&ED-Programm wird von der kanadischen Steuerbehörde (Canada Revenue Agency) verwaltet. Es soll Anreize für Unternehmen schaffen, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Kanada durchzuführen und damit Innovationen und technologische Fortschritte fördern.

Das Unternehmen dankt der kanadischen Regierung für ihre anhaltende Unterstützung im Zusammenhang mit den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.

Diese Mitteilung wurde vom Board von Recce Pharmaceuticals zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Recce Pharmaceuticals Ltd.

Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX: RCE, FWB: R9Q) entwickelt derzeit eine neue Klasse von synthetischen Antiinfektiva zur Lösung der globalen Gesundheitsprobleme in Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Superbugs und neuen viralen Pathogenen.

Die von Recce entwickelten Antiinfektiva umfassen drei patentierte, synthetische Polymer-Antiinfektiva mit breitem Wirkungsspektrum: RECCE® 327 als intravenöse und topische Therapie, welche für die Behandlung schwerer und potenziell lebensbedrohlicher Infektionen durch Gram-positive und Gram-negative Bakterien und deren Superbug-Formen entwickelt wird; RECCE® 435 als oral verabreichte Therapie bei bakteriellen Infektionen; und RECCE® 529 für Virusinfektionen. Dank ihrer vielschichtigen Wirkmechanismen haben die Antiinfektiva von Recce das Potenzial, die hyperzelluläre Mutation von Bakterien und Viren – eine große Herausforderung für alle bisherigen Antibiotika – erfolgreich zu überwinden.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat RECCE® 327 per Gesetz (nach dem Generating Antibiotics Incentive Now (GAIN) Act) als qualifiziertes Produkt für Infektionskrankheiten (QIDP) eingestuft und im Zuge eines beschleunigten Verfahrens eine Zulassung erteilt sowie eine 10-jährige Marktexklusivität nach Zulassung gewährt. Zusätzlich zu dieser Zulassung wurde RECCE® 327 als weltweit einziger derzeit in Entwicklung befindlicher Arzneimittelkandidat auf Basis eines synthetischen Polymers zur Behandlung der Sepsis in die sogenannte ‚Global New Antibiotics in Development Pipeline‘ der gemeinnützigen US-Organisation The Pew Charitable Trusts aufgenommen. RECCE® 327 hat noch keine Marktzulassung für die Anwendung am Menschen erhalten und es sind weitere klinische Untersuchungen erforderlich, um die Sicherheit und Wirksamkeit des Präparats vollständig zu bewerten.

Recce ist im Vollbesitz der Rechte an der automatisierten Herstellung zur Unterstützung der ersten klinischen Studien am Menschen. In seiner Antiinfektiva-Pipeline will Recce die einzigartigen Fähigkeiten der RECCE®-Technologien für synergistische, ungedeckte medizinische Bedürfnisse nutzen.

