RE-Distribution: Giant Mining durchteuft bei Majuba ab Oberfläche hochgradige Mineralisierung über 74,0 Fuß mit 2,6 % Cu und 30,1 g/t Ag innerhalb von 218,0 Fuß mit 1,35 % Cu und 73,4 g/t Ag

VANCOUVER, British Columbia – 24. September 2024 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen in seiner Kupfer-Silber-Lagerstätte Majuba Hill in Pershing County, Nevada, mit Bohrung MHB-30 (MHB-30) eine hochgradige Kupfer-Silber-Mineralisierung ab der Oberfläche bis in eine Tiefe von 218,0 Fuß (66,4 Meter) durchteuft hat: 74,0 Fuß (22,6 Meter) mit 2,6 % Cu und 30,1 g/t Ag innerhalb von 218,0 Fuß mit 1,35 % Cu und 73,4 g/t Ag.

Die Kombination der Kupfer- und Silberergebnisse ergibt ein Kupferäquivalent von:

0 bis 218,0 Fuß mit 2,1 % Kupferäquivalent (CuÄq), einschließlich 140,0 bis 214,0 Fuß mit 2,9 % CuÄq.

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt Cu (%) Ag (g/t) Au (g/t) Mo (ppm) Sn (ppm) Zn (ppm)

(m)

MHB-30 0,0 66,4 66,4 1,35 73,4 0,074 107 229 387

einschl. 42,7 65,2 22,6 2,60 30,1 0,092 206 95 414

Majuba Hill ist ein Kupfer-Silber-Molybdän-Porphyr-Projekt, das in der Vergangenheit hochgradiges Kupfer, Silber und Zinn sowie Gold und Zink aus historischen Untertagebetrieben produzierte. Das Projekt ist ganzjährig über einen wichtigen Highway zugänglich und verfügt bereits über eine umfangreiche Infrastruktur sowie über 83.925 Fuß an Explorations- und Entwicklungsbohrungen. Giant Mining kontrolliert 15,1 Quadratmeilen (39,2 Quadratkilometer) oder 9.678 Acres (3.917 Hektar) bei Majuba Hill.

Buster Hunsaker, beratender Geologe von Giant Mining, kommentierte: In den jüngsten technischen Überprüfungen wurde festgestellt, dass die mit dem Kupfer in Zusammenhang stehenden beständigen Silbergehalte das Potenzial haben, den Gesamtwert der Lagerstätte zu steigern. Eine im Jahr 2017 durchgeführte Studie zur Silbermetallurgie zeigte das Potenzial für eine Gewinnung durch Flotation auf. Die Kombination von Kupfer und Silber ergibt 2,1 % CuÄq von 0 bis 66,4 m, einschließlich 2,9 % CuÄq von 42,7 bis 65,2 m.

Das Kern- und Reverse-Circulation-Bohrprogramm 2024 wurde konzipiert, um Infill-Bohrungen niederzubringen und auf neuen Zielen zu bohren, um das oberflächennahe Tagebau-Explorationsziel von 50 bis 100 Millionen Tonnen mit geschätzten Gehalten von 0,15 % Cu bis 0,30 % Cu zu erweitern (der NI 43-101-konforme Bericht 2023 ist unter GiantMiningCorp.com verfügbar). Die Bohrungen im Jahr 2024 wurden zur Verbesserung der Kupfergehalte und zur Schaffung eines ausreichenden Vertrauens in die Ergebnisse sowie zur Ebnung des Wegs für Giants erste Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 (MRE) geplant. Die Bohrungen im Jahr 2024 zielen auf oberflächennahe Oxid- und Anreicherungszonen ab, die entlang magmatisch-hydrothermaler Brekzien konzentriert sind und zwei markante Korridore definieren.

Bohrloch-Nr. Rechtswert Hochwert Tiefe (m) Azimut Neigung Bohrlochart

MHB-30 375781 4503036 243.8 235 -70 Kern

MHB-31 375957 4502984 331.0 310 -50 Kern

Das Unternehmen freut sich mitteilen zu können, dass die Analyseergebnisse von MHB-30 deutlich über jenen liegen, die in der hochgradigen Domäne (>0,50 % Kupfer), die im NI43-101 modelliert wurde (siehe Abbildung 1) zu erwarten sind.

Wir sind begeistert von den Ergebnissen der Bohrung MHB-30, die unsere Erwartungen hinsichtlich einer hochgradigen Kupfer-Silber-Mineralisierung deutlich übertroffen haben, sagte David Greenway, CEO von Giant Mining. Unter der Leitung unseres geologischen Teams, zu dem Richard Sillitoe, Leo Hathaway (technischer Berater) und Larry Segerstrom (Direktor) gehören, sind wir weiterhin dabei, das unglaubliche Potenzial von Majuba Hill aufzudecken. Die Mineralisierung ist sowohl in der Tiefe als auch in Streichrichtung weiterhin offen, und trotz der über 83.925 Fuß umfassenden Bohr- und Erschließungsarbeiten haben wir bisher nur einen kleinen Teil der Chance erschlossen, die sich hier für Giants Stakeholder, den Bundesstaat Nevada und die USA bieten könnte. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse von Bohrung MHB-31, die bis zu einer Endtiefe von 1.086 Fuß niedergebracht wurde.

Leo Hathaway, technischer Berater, sagte: Die hochgradigen Kupfer-Silber-Ergebnisse aus Bohrung MHB-30 sind eine deutliche Bestätigung unseres Explorationsmodells bei Majuba Hill. Diese Ergebnisse bestätigen das Vorhandensein einer bedeutenden Mineralisierung in Oberflächennähe, die das Potenzial für eine weitere Ausdehnung sowohl seitlich als auch in die Tiefe aufweist. Wir sind begeistert von dem anhaltenden Fortschritt des Programms und freuen uns darauf, noch größeren Wert zu erschließen, wenn wir tiefer bohren und unser Verständnis der Lagerstätte erweitern.“

Kupferäquivalentberechnung

Die Kupferäquivalentgehalte (CuÄq) wurden berechnet, indem die Analyseergebnisse für Kupfer und Silber für jeden Abschnitt unter Verwendung einer intervallgewichteten Berechnung auf Basis von 4,475 $/Pfund Cu und 31,29 $/Unze Ag kombiniert wurden.

Kupfer wird am 24. September 2024 zu 4,475 $/Pfund und Silber zu 31,29 $/Unze gehandelt (Preise basieren auf www.cnbc.com/quotes; Kupfer (Dez. 2024) @HG.1:CEC:Commodities Exchange Centre und Silber COMEX (Dez. 2024) @SI.1:CEC:Commodities Exchange Centre).

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) und Produktkette

Das Unternehmen führt im Projekt Majuba Hill Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen unter Einhaltung der Guten Branchenpraxis durch. Die Proben werden in Stoff- oder Plastiksäcke gepackt und vom gesicherten Bohrkernlager von Giant Mining oder direkt von Woods Process zur Probenaufbereitungsanlage von ALS Labs in Elko (Nevada) gebracht. Anschließend bringt ALS Labs das aufbereitete Probenpulver zu seinem Analyselabor nach Nord-Vancouver (British Columbia).

Die Proben aus dem Bohrkern werden der Länge nach in zwei Hälften zersägt; eine Hälfte wird in einen mit Etikett versehenen Probensack aus Gewebe gepackt. Alle Proben werden auf ihren Gehalt an Kupfer, Gold, Silber und 33 weiteren Elementen untersucht. Gold wird nach dem bei ALS Labs angewendeten Au-AA23-Verfahren ermittelt; eine eingewogene Teilprobe (30 Gramm) wird dabei einer Flammprobe mit abschließender Atomabsorption unterzogen. Kupfer, Silber sowie die übrigen 31 Elemente werden nach der von ALS Labs angewendeten ME-ICP61-Methode bestimmt; es handelt sich dabei um einen Aufschluss aus vier Säuren mit anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissions-Spektroskopie (ICP-AES). Rund 10 % der übergebenen Proben sind Duplikate von Bohrkernen sowie standardmäßiges Referenzmaterial aus kupfer- und goldführendem Porphyr. Der Probenausschuss und das verbleibende Probenpulver werden von ALS Labs wieder eingesammelt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Giant Mining Corp.

Giant Mining Corp. beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Aktiva im fortgeschrittenen Stadium. Das ist eine direkte Reaktion auf die weltweit steigende Nachfrage und das mangelnde Angebot an Edelmetallen, was durch den Green New Deal in den USA und den meisten anderen entwickelten Ländern mit ähnlichen Programmen gegen den Klimawandel hervorgerufen wird. Solche Programme sind stark abhängig von Silber, Gold und insbesondere Kupfer, um E-Fahrzeuge und andere erneuerbare Energiequellen zu produzieren und die für saubere und erschwingliche Elektrizität nötige Infrastruktur aufzubauen.

Sein Vorzeigeprojekt ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen zu richten, in denen die Regierungsbestimmungen Bergbaubetriebe unterstützen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (604) 499-6791

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen im Zusammenhang mit der voraussichtlichen Notierung der Warrants an der CSE und dem Abschluss eines Warrant-Vertrags, der die Warrants regelt. Obwohl Giant Mining Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Giant Mining Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Giant Mining Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

