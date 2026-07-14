Raum & Form Seidel erweitert Design-Kiste.de um Sovet Italia

Die Raum & Form Seidel GmbH erweitert ihr Sortiment auf Design-Kiste.de um ausgewählte Möbel von Sovet Italia – mit klarer Formensprache, hochwertigen Materialien und persönlicher Beratung.

Ausgewählte Ess- und Couchtische des italienischen Herstellers verbinden traditionelle Glasverarbeitung, zeitgemäße Materialien und minimalistisches Design mit persönlicher Einrichtungsberatung aus Nürnberg

Nürnberg, 14. Juli 2026 – Die Raum & Form Seidel GmbH nimmt Möbel des italienischen Herstellers Sovet Italia in das Sortiment ihres Online-Angebots Design-Kiste.de auf. Ab sofort können Privat- und Geschäftskunden ausgewählte Ess- und Couchtische der Marke online entdecken und individuell anfragen.

Mit der Sortimentserweiterung verbindet das Nürnberger Einrichtungshaus italienische Material- und Designkompetenz mit persönlicher Beratung, individueller Raumplanung und einer Begleitung, die auf Wunsch bis zur Lieferung und Montage reicht.

Von der italienischen Glastradition zum umfassenden Möbeldesign

Sovet Italia wurde Ende der 1980er-Jahre gegründet, um die gestalterischen Möglichkeiten von Glas im zeitgenössischen Möbelbau weiterzuentwickeln. Seit Beginn der 2000er-Jahre erweiterte das Unternehmen seine Material- und Formensprache und arbeitet mit internationalen Designern zusammen.

Heute verbindet Sovet Glas unter anderem mit Keramik, Holz und Metall. Charakteristisch für die Kollektionen sind klare Linien, eine optisch leichte Gestaltung und zahlreiche Möglichkeiten bei Formen, Abmessungen, Materialien und Oberflächen. Die Kollektionen werden vollständig in Italien gefertigt.

Das Portfolio von Sovet umfasst neben Tischen und Couchtischen auch Konsolen, Spiegel, Sitzmöbel, Accessoires, Leuchten sowie Lösungen für den Außenbereich. Die Möbel eignen sich sowohl für private Wohnräume als auch für Büros, Gastronomie, Hotellerie und weitere Objektbereiche.

Ausgewählte Sovet-Modelle jetzt bei Design-Kiste.de

Zum Start präsentiert Design-Kiste.de eine kuratierte Auswahl an Ess- und Couchtischen. Dazu gehören unter anderem Couchtische wie Genius Wood, Nido, Rubino, Spider und Swan Clear sowie Tischmodelle und Modellfamilien wie Aikido, Cross, Lambda, Palace, Slim, Toronto und Totem.

Die verschiedenen Entwürfe zeigen die gestalterische Bandbreite der Marke: von nahezu schwerelos wirkenden Glaskonstruktionen bis zu ausdrucksstarken Materialkombinationen mit Holz, Keramik oder Metall.

Da Abmessungen, Materialien und Oberflächen je nach Modell individuell gewählt werden können, setzt Raum & Form Seidel auch bei Sovet Italia auf eine persönliche Angebotserstellung. Kunden erhalten dadurch keine pauschale Standardlösung, sondern eine auf Raumgröße, Nutzung, vorhandene Einrichtung und Budget abgestimmte Empfehlung.

„Entscheidend ist, wie ein Möbelstück im gesamten Raum wirkt“

„Sovet Italia passt sehr gut zu unserem Anspruch, Möbel nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit dem gesamten Raum zu betrachten. Die Entwürfe wirken leicht und zurückhaltend, bieten durch ihre Materialien, Größen und Oberflächen aber gleichzeitig viele Möglichkeiten für eine individuelle Planung. Genau hier schafft persönliche Beratung einen echten Mehrwert – von der passenden Tischgröße bis zur harmonischen Einbindung in ein bestehendes oder neu geplantes Einrichtungskonzept“, sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH.

„Unsere Kunden sollen nicht nur ein schönes Möbelstück auswählen. Sie sollen eine Lösung erhalten, die langfristig zu ihrem Zuhause, ihrem Alltag und ihrem persönlichen Stil passt.“

Persönliche Beratung statt anonymer Onlinekauf

Design-Kiste.de präsentiert mehr als 2.500 Designmöbel von über 170 internationalen Herstellern. Das Angebot wird durch persönliche Einrichtungsberatung und Leistungen aus dem Bereich Innenarchitektur ergänzt.

Das Team entwickelt auf Wunsch individuelle Konzepte für private Wohnräume sowie Büro- und Geschäftsräume. Dabei werden Möblierung, Materialien, Beleuchtung, Funktionalität und vorhandene Einrichtungsgegenstände gemeinsam betrachtet.

Die Beratung kann telefonisch, per E-Mail oder persönlich in Nürnberg erfolgen. Im Ladengeschäft stehen neben ausgewählten Möbeln auch Kataloge, Materialunterlagen und Muster aus den geführten Kollektionen zur Verfügung. Persönliche Beratungstermine können individuell vereinbart werden.

Mit Sovet Italia ergänzt Raum & Form Seidel sein Portfolio um eine Marke, deren minimalistische Formensprache sich besonders für moderne Wohn-, Ess- und Arbeitsbereiche eignet. Gleichzeitig eröffnet die große Auswahl an Materialien und Ausführungen zahlreiche Möglichkeiten, die Möbel sowohl in reduzierte Architektur als auch in wohnliche und materialbetonte Interieurs einzubinden.

Verfügbarkeit

Die ausgewählten Möbel von Sovet Italia sind ab sofort auf der Sovet-Italia-Markenseite von Design-Kiste.de zu sehen.

Individuelle Informationen zu Abmessungen, Ausführungen, Materialien, Lieferzeiten und Preisen erhalten Interessenten auf Anfrage bei der Raum & Form Seidel GmbH.

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Die Raum & Form Seidel GmbH mit Sitz in Nürnberg ist Anbieter für hochwertige Designermöbel, Einrichtungsberatung und Innenarchitektur. Über Design-Kiste.de präsentiert das Unternehmen eine kuratierte Auswahl an Möbeln, Leuchten und Einrichtungslösungen für verschiedene Wohn- und Arbeitsbereiche. Im Mittelpunkt stehen persönliche Beratung, langlebige Qualität, stilsichere Planung und ein ganzheitlicher Blick auf Räume.

Das Nürnberger Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Idee über die Auswahl passender Möbel bis hin zur Umsetzung. Zum Service gehören je nach Projekt persönliche Beratung, Planung, Lieferung und Montage. Mit der Aufnahme von TEAM 7 erweitert Raum & Form Seidel sein Sortiment um hochwertige Naturholzmöbel aus Österreich.

Pressekontakt:

Raum & Form Seidel GmbH

Herr Peter Seidel

Fürther Straße 96

90429 Nürnberg

fon ..: 0911 600 2216

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