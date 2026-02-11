Rapid Dose Therapeutics bringt QuickStrip(TM) Medical Cannabis für Patienten in Brasilien auf den Markt, nachdem ANVISA die sublinguale und bukkale Darreichungsform für medizinische Behandlungen zugelassen hat

Burlington, Ontario – 9. Februar 2026 – Rapid Dose Therapeutics Corp. (RDT oder das Unternehmen) (CSE: DOSE|OTCQB: RDTCF), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf innovative Lösungen für die Verabreichung von Arzneimitteln konzentriert, gab heute die Markteinführung seines unter dem Co-Branding von Entourage Phytolab vertriebenen medizinischen Cannabis-Dünnfilms QuickStrip in Brasilien bekannt, nachdem die brasilianische Gesundheitsbehörde ANVISA die Zulassung für die Herstellung und den Vertrieb erteilt hat.

Mit diesem Meilenstein gehört RDT zu den ersten Unternehmen, die ein medizinisches Cannabisprodukt in Form eines oral löslichen Streifens auf dem brasilianischen Gesundheitsmarkt einführen.

Mit der Verabschiedung des neuen Cannabisgesetzes ist Brasilien auf dem Weg, einer der größten Produzenten von medizinischem Cannabis weltweit zu werden. Am 28. Januar 2026 gab ANVISA bekannt: ANVISA genehmigt einstimmig Vorschriften, die der Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (STJ) zur Herstellung von medizinischem Cannabis entsprechen. Eine weitere Neuerung ist die Zulassung neuer pharmazeutischer Verabreichungswege. Bisher waren nur nasale und orale Verabreichungswege zulässig. Auf der Grundlage bestehender wissenschaftlicher Erkenntnisse erlaubt die Verordnung nun auch dermatologische, sublinguale, bukkale und inhalative Verabreichungswege, wodurch die Therapietreue für Patienten mit besonderen Erkrankungen verbessert wird.

QuickStrip ist ein schnell löslicher dünner Film zum Einnehmen, der eine kontrollierte Dosis der medizinischen Wirkstoffe durch sublinguale oder bukkale Absorption abgibt und eine zuverlässige, diskrete und einfach anzuwendende Verabreichungsmethode bietet. Das verschreibungspflichtige Produkt wurde zur Linderung einer Vielzahl von Beschwerden entwickelt, darunter chronische Schmerzen, Angstzustände, Schlafstörungen und neurologische Symptome.

Diese Expansion nach Brasilien wurde durch die strategische Partnerschaft von RDT mit Nexxions, seinem in den USA ansässigen Vertriebs- und Marketingpartner, ermöglicht. Nexxions hat seine grenzüberschreitende Expertise genutzt, um RDT dabei zu unterstützen, sich im komplexen brasilianischen Regulierungsumfeld zurechtzufinden und den Marktzugang zu sichern. Damit hat Nexxions neue Möglichkeiten für Patienten geschaffen, hochwertige, konsistente Cannabis-Therapien in einem Markt zu erhalten, in dem die Eintrittsbarrieren nach wie vor hoch sind. Gemeinsam wollen die Unternehmen die Weiterentwicklung von Cannabis-basierten Therapien in ganz Südamerika vorantreiben.

QuickStrip ist ein präziser Dosierungs- und diskreter Lösungsanbieter für Patienten in Brasilien, sagte Alan Mayo, Gründer und Präsident von Nexxions. Als Nexxions zum ersten Mal erfuhr, dass diese bahnbrechende Technologie für orale Streifen auf Cannabis angewendet wurde, wussten wir, dass sie Anklang finden würde. Die Einfachheit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit von QuickStrip machen es zu einer natürlichen Wahl für Patienten und Ärzte, die nach effektiveren, hochwertigen und nicht brennbaren Therapien auf Cannabisbasis suchen. Bislang hatten Patienten nur begrenzten Zugang zu diesen Therapien, da es sich bei den meisten Produkten um teure importierte Öle und Kapseln handelte, die langsam wirken und uneinheitlich sein können.

Mit über 215 Millionen Einwohnern ist Brasilien einer der größten Gesundheitsmärkte Lateinamerikas. Die brasilianische Gesundheitsbehörde (Anvisa) hat über 672.000 registrierte Cannabispatienten gemeldet, was einem Anstieg von 56 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei die Zahlen aufgrund der sich weiterentwickelnden Gesetzgebung und der wachsenden medizinischen Akzeptanz rapide zunehmen.

Wichtige Details zur Cannabis-Landschaft in Brasilien Anfang 2026:

· Zugangsmethoden: Patienten erhalten Cannabis über drei Hauptkanäle: Import mit Anvisa-Genehmigung, Kauf in Apotheken (49 Produkte waren Anfang 2026 registriert) und seit kurzem auch über Patientenverbände, die den Anbau betreiben dürfen.

· Änderungen der Rechtsvorschriften (2026): Ende Januar 2026 genehmigte Anvisa neue Vorschriften, die es Patientenverbänden, Forschungsinstituten und Unternehmen erlauben, Cannabis mit einem THC-Gehalt von bis zu 0,3 % anzubauen. Diese Vorschriften erweiterten auch den Zugang für chronische Erkrankungen, während sie zuvor auf schwere, palliative Fälle beschränkt waren.

· Branchenumfang: Der brasilianische Markt für medizinisches Cannabis wurde 2025 auf 856,5 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2034 auf 1.546,7 Millionen US-Dollar wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,79 % im Zeitraum 2026-2034 entspricht. Dies ist auf die steigende Nachfrage der Patienten und die breitere Akzeptanz durch Ärzte zurückzuführen, von denen etwa 50.000 aktiv Medikamente auf Cannabisbasis verschreiben.

RDT ist durch seine Partnerschaft mit Nexxions und Entourage Phytolab gut positioniert, um eine führende Rolle in diesem Markt einzunehmen, indem es eine Lösung anbietet, die die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessert und gleichzeitig die sich wandelnden Gesundheitsbedürfnisse des Landes unterstützt.

QuickStrip erfüllt diese ungedeckten Bedürfnisse und bietet dabei mehrere Vorteile an:

· Die orale Schleimhautabsorption sorgt im Vergleich zu Ölen und Lebensmitteln für einen schnellen Wirkungseintritt.

· Die diskrete und tragbare Streifenform beseitigt Stigmatisierung und unterstützt die Verwendung unterwegs.

· Die präzise Dosierung verbessert die Konsistenz der Behandlung und die Kontrolle durch den Arzt.

· Da keine Inhalation erforderlich ist, ist es für Patienten mit Atemwegsproblemen sicherer.

Caio Abreu, CEO von Entourage Phytolab, zeigte sich nach Auswertung der ersten Studiendaten begeistert: Wir waren beeindruckt, wie schnell die Patienten mit QuickStrip Linderung verspürten – oft innerhalb von Minuten – und dass die Wirkungsdauer unsere Erwartungen übertraf. Bis jetzt gab es nichts Vergleichbares auf dem brasilianischen Markt. Die einfache Anwendung und die diskrete Form sind ein großer Vorteil, insbesondere für Patienten, die Schwierigkeiten beim Schlucken von Tabletten haben oder den Geschmack von Ölen nicht mögen. Wir sehen QuickStrip als die Zukunft der Cannabisverabreichung und sind stolz darauf, dass Entourage diese Innovation als erstes Unternehmen brasilianischen Patienten zugänglich macht.

Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics, erklärte: Die behördliche Zulassung und Einführung von QuickStrip für den Export von medizinischem Cannabis nach Brasilien unter der Marke Entourage Phytolab ist ein wichtiger Meilenstein in unserer globalen Wachstumsstrategie. Wir sind stolz darauf, eine innovative therapeutische Option auf Basis von einzuführen, die den realen und wachsenden Bedarf an besserer medizinischer Versorgung in ganz Lateinamerika deckt.

Durch seine Partnerschaft mit Nexxions und Entourage Brazil ist RDT gut positioniert, um die sich wandelnden Gesundheitsbedürfnisse des Landes mit innovativen Lösungen zu unterstützen, die darauf ausgelegt sind, die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern.

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das durch Innovation die Verabreichung von Medikamenten revolutioniert. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, QuickStrip, ist eine dünne, oral lösliche Folie, die mit einer unbegrenzten Anzahl von Wirkstoffen, darunter Nutrazeutika, Arzneimittel und Impfstoffe, infundiert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen und so zu einem raschen Wirkungseintritt des Wirkstoffs führen. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.rapid-dose.com.

Ansprechpartner für Investoren bei RDT:

Mark Upsdell, CEO

investorrelations@rapid-dose.com

+1 416-477-1052

Über Nexxions

Nexxions ist ein in den USA ansässiger strategischer Partner von RDT, der sich auf den weltweiten Vertrieb, die Vermarktung und den Zugang von Patienten zu Cannabis-Therapeutika konzentriert. Mit seiner Expertise in den Bereichen globale Compliance und grenzüberschreitender Handel verbindet Nexxions qualifizierte Produzenten und Hersteller mit internationalen Käufern und gewährleistet so einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu hochwertigen Produkten.

Über Entourage Phytolab

Entourage Phytolab ist ein brasilianisches Pharmaunternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung von Medikamenten auf Cannabisbasis leistet. Das 2015 gegründete Unternehmen vermarktet seit 2023 Präparate für Erkrankungen wie Epilepsie, chronische Schmerzen, Schlaflosigkeit und Arthritis. Mit seiner proprietären Fusionner-Technologie, seiner nachgewiesenen klinischen Wirksamkeit und seinen internationalen Partnerschaften hat Entourage sein Portfolio mit der Einführung des Oral Film Strip in Zusammenarbeit mit dem kanadischen Unternehmen Rapid Dose Therapeutics erweitert. Heute gilt das Unternehmen als führende Referenz im Bereich der Cannabinoid-Medizin in Amerika und gewährleistet eine sichere, zugängliche und evidenzbasierte Patientenversorgung.

Markt-Datenquelle

IMARC Group. Brasilianischer Markt für medizinisches Cannabis: Branchentrends, Marktanteile, Größe, Wachstum, Chancen und Prognosen 2025-2034.

www.imarcgroup.com/brazil-medical-cannabis-market

Agência Brasil. Brasilien übertrifft 672.000 mit medizinischem Cannabis behandelte Patienten. November 2024.

agenciabrasil.ebc.com.br/en/saude/noticia/2024-11/brazil-surpasses-672000-patients-treated-cannabis

IMARC Group. Der Markt für medizinisches Cannabis in Brasilien wird bis 2034 einen Wert von 1,55 Milliarden US-Dollar erreichen. OpenPR, 2024.

www.openpr.com/news/4379712/brazil-medical-cannabis-market-to-hit-usd-1-546-74-million

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie beabsichtigen, können, sollten, voraussehen, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen, werden, könnten, sind geplant, werden erwartet oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Lieferung von Geräten und Produkten unter Verwendung der QuickStrip-Produktliefermethode, die Generierung wiederkehrender Einnahmen, die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen des RDT-Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, werden auf der Grundlage der dem RDT-Management derzeit verfügbaren Informationen als angemessen erachtet. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage, nachteiligen Branchenereignissen, Marketingkosten, Marktverlusten, der Kündigung von WLM-Vereinbarungen, zukünftigen gesetzlichen und regulatorischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Cannabis, der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder der Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen, die Cannabisbranche in Kanada im Allgemeinen, Einkommensteuer- und Regulierungsfragen, die Fähigkeit zur Umsetzung der Geschäftsstrategien, Wettbewerb, Währungs- und Zinsschwankungen sowie andere Risiken. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen, die zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung von RDT als angemessen erachtet wurden, als zutreffend erweisen, da nicht garantiert werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie basieren, eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen von unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, oder die ihnen zugrunde liegenden Faktoren oder Annahmen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RAPID DOSE THERAPEUTICS

Jorge Estepa

1121 Walkers Line, Unit 3

L7N 2G4 Burlington

Kanada

email : jestepa@rapid-dose.com

Pressekontakt:

RAPID DOSE THERAPEUTICS

Jorge Estepa

1121 Walkers Line, Unit 3

L7N 2G4 Burlington

email : jestepa@rapid-dose.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.