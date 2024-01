Quantum Battery Metals wird sich mit der weltweiten Verknappung an Technologie- und Kriegsmetallen einschließlich Verteidigungssystemen befassen

15. Januar 2024. Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) wird sich um den Erwerb zusätzlicher Konzessionsgebiete bemühen, um sein Portfolio zu erweitern und so dazu beizutragen, den weltweiten Mangel an Technologiemetallen zu beheben. Die Nachfrage nach Metallen steigt, da die Welt zu einer CO2-armen Wirtschaft übergeht und weiterhin globale Konflikte entstehen, die große Mengen an Metallen für die Herstellung von Batterien, sauberen Energietechnologien und für nationalen Verteidigungsanwendungen erfordern.

Das Unternehmen glaubt an Metalle aus stabilen Regionen und wird sein Portfolio in Kanada, einer der sichersten Bergbauregionen der Welt, weiter ausbauen. Die ersten Projekte des Unternehmens befinden sich an der Ostküste Kanadas, wo es günstige Steuervorteile und Entwicklungsmöglichkeiten gibt.

Technologiemetalle werden zunehmend für die Entwicklung der Infrastruktur, erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge, Elektronik und militärische Verteidigung benötigt. Der weltweite Bedarf an Kriegsmetallen oder kritischen Metallen für die militärische Verteidigung ist beträchtlich, da sie in Flugzeugen, Marineschiffen und Schiffen, Schutzwesten und militärischer Ausrüstung sowie in Raketen und Verteidigungssystemen verwendet werden. Alle Aspekte des Militärs, von der Ausrüstung der Soldaten bis hin zu den verschiedenen Waffengattungen der Armee bis zur Marine, verwenden Kriegsmetalle, und die weltweiten Ausgaben steigen mit den zunehmenden Spannungen in Osteuropa, im Nahen Osten und im Chinesischen Meer. Die Menge an Kriegsmetallen, die allein von den Vereinigten Staaten benötigt wird, dürfte von Jahr zu Jahr steigen, da die in anderen Teilen der Welt verwendeten Vorräte erst wieder aufgefüllt werden müssen.

Der Abbau von Kriegsmetallen verschafft auch Zugang zu anderen Technologiemetallen, die für sich genommen vielleicht nicht abbauwürdig wären, aber auf den Märkten für Elektrofahrzeuge und militärische Komponenten einen erheblichen Wert haben. Die zunehmende globale Instabilität hat zu Nationalismus und Ressourcenprotektionismus geführt, wobei der Blick auf Kanada und seine zahlreichen Vorkommen an Kriegs- und Technologiemetallen gerichtet ist, sodass Quantum sein Portfolio in diese Richtung erweitern wird.

Dieses Vorhaben und die fortgesetzte Exploration weiterer Konzessionsgebiete durch das Unternehmen unterstreicht das Engagement von Quantum Battery, traditionelle Explorationsmethoden mit globalen Anforderungen und Thematiken zu verbinden. Da sich das Unternehmen an der Spitze des Metallexplorationsbereichs positioniert, können die Aktionäre mit einem stärkeren nachhaltigen Wachstum rechnen.

QUANTUM BATTERY METALS CORP.

Marc Momeni

_______________________

Marc Momeni, CEO und Direktor

Kontaktdaten:

400 – 837 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3N6

Tel: 604.629.2936

E-Mail: Info@quantumbatterymetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen. Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Quantum Battery Metals Corp. (das Unternehmen) erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Quantum Battery Metals Corp.

Von Torres

400 – 837 Hastings Street

V6C 3N6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@quantumbatterymetals.com

Pressekontakt:

Quantum Battery Metals Corp.

Von Torres

400 – 837 Hastings Street

V6C 3N6 Vancouver, BC

email : info@quantumbatterymetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.