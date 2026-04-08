QGold Resources gibt erstmalige vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Goldprojekt Quartz Mountain bekannt und positioniert das Unternehmen als führendes Golderschließungs-Asset in den USA

Kapitalwert nach Steuern (5 %) von 1,71 Mrd. USD und interner Zinsfuß nach Steuern von 55,2 % bei einem gleitenden 2-Jahres-Durchschnittspreis für Gold von 3.265 USD/oz

Kapitalwert nach Steuern (5 %) von 3,02 Mrd. USD und interner Zinsfuß nach Steuern von 90 % bei einem Spot-Goldpreis(2)

Kostengünstige Goldmine mit nachhaltigen Gesamtkosten von 1.216 USD/oz(3) und einer Goldproduktion während der Lebensdauer der Mine von 1,9 Mio. oz sowie einem durchschnittlichen Produktionsprofil von 135.000 oz Gold pro Jahr während einer Lebensdauer der Mine von 14 Jahren

Anfängliche Investitionskosten von 290 Mio. USD (einschließlich aller Steuern und Rücklagen in Höhe von 48 Mio. USD)

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 von 2,01 Mio. oz Gold in der angedeuteten Kategorie und 494.000 oz Gold in der vermuteten Kategorie

Toronto, Ontario – 8. April 2026 / IRW-Press / QGold Resources Ltd. (TSX-V: QGR; OTCQB: QGLDF; Frankfurt: QX9G) (QGold, QGold Resources oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse seiner vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für sein Goldprojekt Quartz Mountain (Quartz Mountain oder das Projekt) bekannt zu geben, das sich in Lake County im US-Bundesstaat Oregon befindet. Die PEA wurde von Kappes, Cassiday & Associates (KCA) aus Reno, Nevada, erstellt, einem führenden Ingenieurbüro mit umfassender Expertise im Bereich Goldprojekte.

HIGHLIGHTS:

– Starke Wirtschaftlichkeit bei einem konservativen Goldpreis: Kapitalwert nach Steuern (5 %) von 1,71 Mrd. USD und interner Zinsfuß nach Steuern von 55,2 % basierend auf einem gleitenden 24-Monats-Durchschnittspreis von 3.265 USD/oz – deutlich unter dem aktuellen Spotpreis von ca. 4.800 USD/oz(1), was das beträchtliche zusätzliche Potenzial im aktuellen Goldpreisumfeld verdeutlicht

– Attraktives Niedrigkostenprofil: Angesichts von Betriebskosten von 1.010 USD/oz und nachhaltigen Gesamtkosten von 1.214 USD/oz(3) nimmt Quartz Mountain eine wettbewerbsfähige Position unter den nordamerikanischen Goldprojekten ein.

– Langlebige Mine mit starker Produktion: 14-jährige Lebensdauer der Mine mit einer durchschnittlichen jährlichen Goldproduktion von 135.400 oz, einer Spitzenjahresproduktion von 166.300 oz, einer Goldgewinnungsrate während der Lebensdauer der Mine von 79,6 % und einem niedrigen Abraumverhältnis von 0,65:1

– Kapitaleffizienz: Anfangskapital von 290 Mio. USD (einschließlich Ausrüstungssteuern und Betriebskapital) mit einer kurzen Amortisationszeit nach Steuern von 1,80 Jahren

– Starke rechtliche Grundlage: Quartz Mountain befindet sich in Lake County im US-Bundesstaat Oregon – einer stabilen, unterstützenden Jurisdiktion mit vielfältigen Landnutzungsmöglichkeiten. Konstruktive Beziehungen zum U.S. Forest Service, zur Regierung des Bundesstaates Oregon sowie zu den Interessengruppen in Lake County sorgen für die wichtige gesellschaftliche Akzeptanz und den nötigen Schwung beim Genehmigungsprozess.

– Klarer Weg zu moderner Erschließung: Die PEA bestätigt die technische und wirtschaftliche Machbarkeit des Projekts und stellt die Grundlage für das Unternehmen dar, um die Arbeiten in Richtung einer Machbarkeitsstudie voranzutreiben. Der Schwerpunkt der für 2026 geplanten Bohr- und Explorationsprogramme wird auf metallurgischen Testarbeiten, der Erweiterung der Ressource sowie auf Infill-Bohrungen zur Aufwertung der Ressource liegen.

(1) Spot-Goldpreis von ca. 4.800 USD/oz zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung

KOMMENTAR DES MANAGEMENTS

Der Abschluss der PEA für Quartz Mountain stellt einen bedeutsamen Meilenstein dar, während das Projekt auf eine zukünftige Bauentscheidung zusteuert. Die Ergebnisse bestätigen, wovon unser Team seit dem Erwerb dieses Projekts von Alamos Gold im Jahr 2025 überzeugt war: Quartz Mountain ist ein erstklassiges Gold-Asset mit der nötigen Wirtschaftlichkeit, um einen soliden und langlebigen Bergbaubetrieb zu unterstützen.

Mit einem Kapitalwert nach Steuern von 1,71 Mrd. USD, einer Amortisationszeit von unter zwei Jahren und nachhaltigen Gesamtkosten von 1.214 USD/oz – alles bei einem Basisfall-Goldpreis, der weniger als 70 % des heutigen Spotpreises beträgt – liefert das Goldprojekt Quartz Mountain ein außergewöhnlich starkes wirtschaftliches Ergebnis. Diese Kennzahlen verdeutlichen die starken Margen, die überzeugende Kapitaleffizienz sowie die Widerstandsfähigkeit des Projekts über Rohstoffpreiszyklen hinweg.

Besonders vielversprechend sind für uns das niedrige Abraumverhältnis des Projekts und der stufenweise Entwicklungsansatz, die zusammen einen kapitaleffizienten Weg zur Produktion und eine starke Cashflow-Generierung in der Anfangsphase gewährleisten.

Wir haben nun einen klaren Fahrplan: die Genehmigungsverfahren vorantreiben, unsere Bohrprogramme für 2026 durchführen und dieses Projekt mit derselben disziplinierten Ausrichtung, die die Erfolgsbilanz unseres Teams bei der erfolgreichen Entwicklung von Bergbauprojekten geprägt hat, in Richtung einer Machbarkeitsstudie vorantreiben. Ich möchte dem Team von QGold, Kappes, Cassiday & Associates sowie den anderen beteiligten Beratungsgruppen für ihre rigorose und gründliche Arbeit danken. Darüber hinaus möchten wir unseren Partnern in der Gemeinde Lake County, Oregon, für ihre kontinuierliche Unterstützung danken. Quartz Mountain bietet die Grundlage für einen generationsübergreifenden Bergbaubetrieb im Bundesstaat Oregon.

Peter Tagliamonte, P.Eng.

Chairman und CEO von QGold

ZUSAMMENFASSENDE TABELLE ZUR PEA

Highlights der PEA (alle Werte in USD)

LOM-Produktion und Kosten

Lebensdauer der Mine 14 Jahre

Durchsatz der Mine (Erz, Durchschnitt) 7.300.000 Tonnen pro Jahr

Metallurgische Ausbeute (Gold, gesamt) 79,6 %

Durchschnittliche jährliche Goldproduktion 135.400 oz / Jahr (Höchstw.: 166.300 oz / Jahr)

Gesamtgoldproduktion (über die gesamte Lebensdauer der Mine) 1.896.000 oz

Cash-Kosten 1.010 $/oz

Nachhaltige Gesamtkosten (AISC) 1.216 $/oz

Abbauverhältnis (Abraum: Erz) 0,65:1

Finanzanalyse – Basisszenario (Goldpreis im gleitenden 24-Monats-Durchschnitt: 3.265 USD)

Kapitalwert nach Steuern (5 %) 1,707 Milliarden $

IRR nach Steuern 55,2 %

Kapitalwert vor Steuern (5 %) 2,214 Milliarden $

IRR vor Steuern 65,9 %

Durchschnittlicher jährlicher Cashflow vor Steuern (über die gesamte 171 Millionen $

Laufzeit)

Amortisationsdauer (nach Steuern) 1,8 Jahre

Finanzanalyse – Spotpreis für Gold (4.800 USD pro oz)(2)

Kapitalwert nach Steuern (5 %) zum aktuellen Zeitpunkt 3,09 Milliarden $

IRR nach Steuern zum aktuellen Zeitpunkt 91 %

Amortisationsdauer zum aktuellen Zeitpunkt 1,2 Jahre

Kapitalkosten (inkl. Umsatzsteuer)

Anfangskapital 290 Millionen USD

Betriebskapital & Erstbefüllung 9 Millionen USD

Kapital zur Aufrechterhaltung des Betriebslebenszyklus 360 Millionen USD

Sanierung & Stilllegung 56 Millionen USD

Betriebskosten (Durchschnitt über die Lebensdauer)

Bergbau 4,09 USD/abgebaute Tonne

Aufbereitung & Support 9,24 USD/verarbeitete Tonne

G&A 0,66 USD/verarbeitete Tonne

(1) Der Spotpreis von 4.800 US-Dollar/Unze entspricht in etwa dem LBMA-Goldpreis zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Die Spalten zur Goldpreissensitivität, die vom Basisszenario abweichen, werden vor der endgültigen Veröffentlichung der PEA anhand der vollständigen KCA-Ergebnisse finalisiert.

(2) Die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) von 1.214 US-Dollar/Unze umfassen die Gesamt-Cash-Kosten zuzüglich der laufenden Investitions- und Stilllegungskosten. Sowohl die Cash-Kosten als auch die nachhaltigen Gesamtkosten sind Nicht-GAAP-Kennzahlen. Siehe Abschnitt Nicht-GAAP-Kennzahlen.

Link zur vollständigen Originalmeldung: qgoldresources.com/news/176

ÜBER QGOLD RESOURCES LTD.

QGold Resources Ltd. (TSX-V: QGR; OTCQB: QGLDF; Frankfurt: QX9G) ist ein kanadisches Golderschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung des Goldprojekts Quartz Mountain in Lake County im US-Bundesstaat Oregon gerichtet ist – ein qualitativ hochwertiges Tagebau-Haufenlaugungs-Gold-Asset, das eine Ressource gemäß NI 43-101 von etwa 2,01 Millionen oz Gold in der angedeuteten Kategorie und 494.000 oz Gold in der vermuteten Kategorie aufweist.

QGold wird von Chairman und CEO Peter Wilson Tagliamonte, P.Eng., geleitet, einer erfahrenen Bergbau-Führungskraft mit einer Erfolgsbilanz bei der Weiterentwicklung von Golderschließungsprojekten bis zur Produktion, einschließlich des Goldprojekts Shahuindo in Peru (nunmehr eine von Pan American Silver betriebene produzierende Mine). QGold besitzt außerdem das Goldprojekt Mine Centre im Nordwesten von Ontario. Das Unternehmen hat sich einer verantwortungsvollen Ressourcenerschließung, einer sinnvollen Einbindung der Interessensvertreter und der Schaffung eines langfristigen Wertes für seine Aktionäre verschrieben.

QUALIFIZIERTE PERSONEN

Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) wurde von Kappes, Cassiday & Associates (KCA) aus Reno, Nevada, erstellt. Die PEA wurde von unabhängigen qualifizierten Personen (jeweils eine QP) gemäß NI 43-101 erstellt. Die PEA wird innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung im SEDAR+-Profil des Unternehmens und auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Zu den für die Studie verantwortlichen qualifizierten Personen gehören Mitarbeiter von KCA, die für die Erschließung, Aufbereitung, Schätzung der Kapital- und Betriebskosten sowie die Finanzanalyse zuständig sind, von AGP Mining Consultants Inc., die für das Bergbauingenieurwesen zuständig sind, sowie von SLR International Corporation, die für Umweltaspekte zuständig sind. Ausführliche Angaben zu den Zuständigkeitsbereichen der QP werden im technischen Bericht bereitgestellt.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung bezüglich der MRE wurden von Fred Brown, P.Geo., einem unabhängigen Berater des Unternehmens, der eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Name der QP Unternehmen Qualifikation Zuständigkeitsbereich

Brain Arthur KCA Eingetragenes Mitglied der Hauptautor, Aufbereitung, Infrastruktur, Kostenkalkulation

Society for Mining, Metallurgy (außer Bergbau) und wirtschaftliche Analyse

& Exploration (SME)

Matt Wilson KCA Ingenieur Metallurgische Aufbereitung

Joanne Robinson AGP P.Eng. Abbauverfahren und Abbaukosten

Jeremy Scott Collyard SLR Ingenieur Umwelt, Genehmigungen und soziale Aspekte

Scott Miller SLR Ingenieur Umwelt, Genehmigungen und soziale Aspekte

Fred Brown P. GEO Mineralressourcen

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte Aussagen und Informationen, die QGold in dieser Pressemitteilung veröffentlicht, stellen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie geht davon aus, glaubt, erwartet, plant, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die Ergebnisse der PEA, einschließlich der erwarteten Produktion, der Phasen der Minenerschließung, des operativen Betriebs und der Aufbereitung, der Lebensdauer der Mine, der Betriebskosten, der Kapitalkosten, der Cashflows und der wirtschaftlichen Kennzahlen; die Pläne des Unternehmens für das Quartz Mountain Gold-Projekt, einschließlich des Explorationsprogramms für 2026, der Aufwertung des Teils der vermuteten Mineralressource der MRE in die Kategorie nachgewiesene und angedeutete Ressourcen, der Erstellung einer Machbarkeitsstudie, metallurgischer Testarbeiten sowie der Zeitpläne für die Genehmigungen; und die allgemeine Strategie und Prioritäten des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Dazu gehören: Veränderungen der Gold- und Silberpreise sowie der Marktnachfrage; ungenaue Ressourcen- oder Kostenschätzungen; die Unfähigkeit, erforderliche Finanzierungen oder Genehmigungen zu erhalten; Änderungen geltender Gesetze oder Vorschriften; Unsicherheiten in Bezug auf die Community, geotechnische, metallurgische oder verarbeitungstechnische Aspekte; Unfälle, Arbeitskonflikte und Arbeitskräftemangel; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische, soziale und Marktbedingungen; sowie sonstige Risiken der Bergbauindustrie. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend werden die Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, verpflichtet sich QGold nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

NICHT-GAAP-KENNZAHLEN

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, darunter die Gesamt-Cash-Kosten und die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC). Diese Kennzahlen sind in der Goldminenbranche üblich, unterliegen jedoch keinen standardisierten Definitionen gemäß GAAP und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar. Diese Kennzahlen werden vom Unternehmen verwendet, um zusätzliche Informationen zur prognostizierten Kostenentwicklung zu liefern, und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach GAAP erstellte Kennzahlen betrachtet werden.

Die Gesamt-Cash-Kosten umfassen Kosten für Abbau, Aufbereitung, Verwaltung, Raffination, Transport und Royalties. Die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) setzen sich aus den Gesamt-Cash-Kosten zuzüglich der laufenden Investitionskosten und Stilllegungskosten zusammen, geteilt durch die zu zahlenden Goldunzen.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (IM SINNE DER DEFINITION IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Peter Wilson Tagliamonte, P.Eng.

Chairman & Chief Executive Officer

Tel.: +1 (416) 564-2880

QGold Resources

info@qgoldresources.com | www.qgoldresources.com

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