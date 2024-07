Provinz New Brunswick führt neue Patient Summary mit Lösungen von VeroSource von HEALWELL AI ein

– VeroSource, eine Tochtergesellschaft von HEALWELL, hat die neue Funktion Patient Summary entwickelt, die im Rahmen einer Partnerschaft mit Canada Health Infoway und der Regierung von New Brunswick in der App MyHealthNB eingeführt wurde.

– Mit der Funktion Patient Summary können Benutzer eine Übersicht ihrer medizinischen Daten erstellen, einschließlich Medikationen, Impfungen, Laborergebnisse und Bildgebungsberichte, die anschließend auf sichere Weise mit medizinischen Fachkräften und Leistungserbringern geteilt werden können.

– Durch die Ermöglichung des sicheren Austauschs von persönlichen Gesundheitsdaten in der App MyHealthNB fördern die Regierung von New Brunswick und VeroSource eine fundierte Entscheidungsfindung und modernisieren die Interaktion mit dem Gesundheitssystem, wodurch die Ressourcen des Gesundheitssystems insgesamt entlastet werden.

Toronto (Ontario) und Fredericton (New Brunswick), 25. Juli 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, dessen Schwerpunkt auf KI und Datenwissenschaft für die präventive Pflege liegt, freut sich bekannt zu geben, dass das Gesundheitsministerium von New Brunswick im Rahmen einer Partnerschaft mit VeroSource Solutions Inc. (VeroSource) und Canada Health Infoway die erste von Patienten verwaltete Patientenübersicht (Patient Summary) in Nordamerika eingeführt hat. Die sicheren Funktionen der Patient Summary in der Gesundheitsinformations-App der Provinz, MyHealthNB, ermöglichen es den Bewohnern von New Brunswick, sowohl die Provinz- als auch die Landesgrenzen zu überschreiten und dabei mit einem gemeinsam nutzbaren, digitalen Satz an grundlegenden klinischen Daten ausgestattet zu sein. Diese zusammengefasste Version der klinischen Daten eines Patienten liefert medizinischen Fachkräften die wesentlichen Informationen, die sie am Ort der Versorgung benötigen, z. B. bei medizinischen Notfällen, ambulanten Klinikbesuchen und bei Überweisungen in andere Versorgungseinrichtungen.

Durch die Ermöglichung des sicheren Austauschs von persönlichen Gesundheitsdaten in der App MyHealthNB fördern die Regierung von New Brunswick und VeroSource eine fundierte Entscheidungsfindung und modernisieren die Interaktion mit dem Gesundheitssystem, wodurch die Ressourcen des Gesundheitssystems insgesamt entlastet werden. Darüber hinaus ermöglicht die Funktion Patient Summary Bürgern, die keinen Hausarzt haben, einen effizienten Zugriff auf ihre persönlichen Gesundheitsdaten, wodurch unnötige Termine, Telefonate und mehr vermieden werden.

Mark McAllister, President von VeroSource, sagte: Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Provinz New Brunswick bei dieser Initiative. VeroSource unterstützt das Gesundheitsministerium von New Brunswick auf seinem Weg, den Bürgern bei ihrer Gesundheitsversorgung zu helfen und es ihnen zu ermöglichen, ihre persönlichen Gesundheitsdaten selbst in der Hand zu haben. Unser Ziel besteht darin, die Beständigkeit der Versorgung zu verbessern und sicherzustellen, dass die Nutzer mit den wesentlichen Informationen ausgestattet sind, die sie benötigen, um die bestmögliche Gesundheitsversorgung zu erhalten – unabhängig davon, wo sie sich befinden.

In einer Pressemitteilung der Regierung von New Brunswick(1) sagte Gesundheitsminister Bruce Fitch: Mit MyHealthNB wollen wir die Patienten in die Lage versetzen, mehr Kontrolle über ihre eigenen Gesundheitsdaten zu haben. Wir sind die erste Provinz in Kanada, die es ihren Bewohnern ermöglicht, ihre eigene Patientenübersicht zu erstellen und darüber zu entscheiden, wann und mit wem sie diese teilen möchten.

Die etwa 800.000 Bewohner von New Brunswick können sich nun in der App MyHealthNB oder auf dem Webportal anmelden und auf die neue Patient Summary zugreifen, in der etwa zwölf Monate an Gesundheitsdaten wie Impfungen, Laborergebnisse, diagnostische Bildgebung, verabreichte Medikationen und vieles mehr aufgeführt sind. Mit der Funktion Patient Summary können die Nutzer der App MyHealthNB nun eine Übersicht ihrer medizinischen Daten erstellen, die sie mit medizinischen Fachkräften teilen können, die keinen Zugang zum elektronischen Gesundheitsdatensystem von New Brunswick haben, falls sie auf Reisen medizinische Versorgung benötigen. Darüber hinaus entspricht die Patient Summary in der App MyHealthNB der pan-Canadian Patient Summary Specification (PS-CA), einer nationalen Anpassung der International Patient Summary.

Die Patient Summary ist exklusiv für jeden verfügbar, der die App MyHealthNB auf Apple- oder Android-Betriebssystemen verwendet, und bestehende Nutzer von MyHealthNB müssen ihre App aktualisieren, um den Zugang zur Patient Summary zu gewährleisten. Weitere Informationen zu MyHealthNB finden Sie unter myhealth.gnb.ca.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Unter Verwendung seiner eigenen proprietären KI-Technologie und Kompetenzen, die Datenwissenschaft, elektronische Gesundheitsakten und klinische Forschungsangebote umfassen, entwickelt und vermarktet das Unternehmen mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter healwell.ai/.

