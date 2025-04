Primary Hydrogen und INRS schließen Partnerschaft zur Erforschung von natürlichem Wasserstoff in Kanada

Calgary, Alberta – 14. April 2025 / IRW-Press / Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W0, OTCQB: HNATF) (das Unternehmen oder Primary), ein führendes Explorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung natürlicher Wasserstoffressourcen konzentriert, freut sich die Partnerschaft mit dem Institut national de la recherche scientifique (INRS) bekannt zu geben, um die Exploration von natürlichem Wasserstoff in Kanada voranzutreiben. Die Partnerschaft des Unternehmens mit dem INRS erfolgt im Rahmen eines Forschungsstipendiums zur Prüfung von Techniken zur Entnahme von Wasserstoffproben.

Das INRS ist ein Vorreiter in der wissenschaftlichen Erforschung von natürlichem Wasserstoff in Kanada und hat im vergangenen Jahr diesbezüglich sechs Forschungsberichte veröffentlicht, so Benjamin Asuncion, CEO von Primary Hydrogen. Im Rahmen der Partnerschaft mit dem INRS, die den Weg für die Wasserstoffexploration bereiten soll, können wir sowohl das umfassende Fachwissen als auch externe Finanzmittel für die Erkundung unseres kanadischen Projektportfolios nutzen.

Ziel der Partnerschaft ist es, die vom INRS-Team im Labor entwickelten Techniken zur Entnahme von Bodengasproben zu verfeinern und vor Ort zu validieren. Diese in der Entwicklung befindlichen Methoden sind von entscheidender Bedeutung, um zu gewährleisten, dass die Wissenschaft und die Explorationsgemeinschaft über robuste und vergleichbare Daten verfügen. Überdies wird die Partnerschaft Feldmessungen von Wasserstoffgas (H2) im Boden in aussichtsreichen geologischen Umgebungen in Ostkanada ermöglichen; das Projekt wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen.

Über das INRS

Das Institut national de la recherche scientifique (INRS) ist eine führende Forschungs- und Ausbildungseinrichtung in Kanada, die sich für die Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Förderung technologischer Innovationen einsetzt. Der Schwerpunkt des INRS, das Teil des Netzwerks der Université du Québec ist, liegt auf angewandter und grundlegender Forschung in strategischen Bereichen wie Energie, Umwelt, Gesundheit und Spitzentechnologie. Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und hochmoderne Einrichtungen fördert das INRS Innovationen, die gesellschaftliche Herausforderungen angehen und eine nachhaltige Entwicklung unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter inrs.ca.

Über Primary Hydrogen Corp.

Primary Hydrogen hat sich zum Ziel gesetzt, Pionierarbeit im Bereich des natürlichen Wasserstoffs zu leisten und modernste Explorationstechniken einzusetzen, um nachhaltige Energielösungen zu finden und zu entwickeln. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Konzessionsgebieten, das sich über 740 Acres in den USA bzw. 210 Quadratkilometer in ganz Kanada erstreckt. Dazu gehören die Projekte Blakelock und Hopkins in Ontario, das Projekt Marys Harbour in Labrador, das Projekt Point Rosie in Neufundland und die Projekte Crooked Amphibolite, Coquihalla und Cogburn in British Columbia. Darüber hinaus hält das Unternehmen auch das Kupferprojekt Arthur Lake in British Columbia.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Ben Asuncion

Chief Executive Officer

Primary Hydrogen Corp.

E-Mail: ben@primaryh2.com

