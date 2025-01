Premier American Uranium sichert sich Teil drei der Bohrgenehmigung für das Projekt Cebolleta, New Mexico

Toronto, ON, 16. Januar 2025 – Premier American Uranium Inc. („PUR“, das „Unternehmen“ oder „Premier“) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/ – freut sich, den Erhalt einer zusätzlichen Teil-3-Bohrgenehmigung (die „Genehmigung“) für sein Uranprojekt Cebolleta in Cibola County, New Mexico, USA (das „Projekt“) bekannt zu geben. Die Genehmigung wurde von der New Mexico Mining and Minerals Division (MMD“) für die Bohrung von bis zu 25 Bohrlöchern unter Verwendung von 25 Bohrflächen erteilt, um auf dem Projekt nach weiterem Uran zu suchen.

Diese neue Genehmigung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Weiterentwicklung und Erschließung des Projekts dar und ist ein Beweis für die Stärke des technischen Teams von PUR bei der Verwaltung des Genehmigungsverfahrens sowie für eine effektive Arbeitsbeziehung mit den Regulierungsbehörden. Der im März 2024 eingereichte Genehmigungsantrag sollte zusätzlichen Bestätigungsbohrungen erleichtern, die voraussichtlich erforderlich sein werden, um die historischen Bohrungen auf dem Projekt für die Aufnahme in eine erste Mineralressourcenschätzung („MRE“)* zu validieren. Im Juni 2024 schloss PUR die MRE vorzeitig ab und stützte sich dabei auf die erfolgreichen Bestätigungsbohrungen aus dem Jahr 2023, wodurch ein Großteil der in diesem Genehmigungsantrag vorgesehenen zusätzlichen Bestätigungsbohrungen überflüssig wurde.

Infolgedessen rechnet PUR mit erheblichen Kosteneinsparungen gegenüber der ursprünglichen Budgetschätzung für Bestätigungsbohrungen im Rahmen dieser Genehmigung sowie mit mehr Flexibilität und Ermessensspielraum bei den Bohrungen. Da die Genehmigung nun gesichert ist, erwägt PUR die Durchführung von bis zu fünf technischen Bestätigungsbohrungen in Gebiet 3 (siehe Abbildung 1) und prüft gleichzeitig die Änderung sowohl dieser neuen Genehmigung als auch der bereits bestehenden Genehmigung für Teil 3, die im Jahr 2023 für Bohrungen zur Ressourcenerweiterung erteilt wurde. Das technische Team von PUR hat im Herbst letzten Jahres zur Unterstützung der Änderung dieser Genehmigung für Erweiterungsbohrungen umfangreiche archäologische und biologische Freigabestudien am Projekt durchgeführt und kann sofort mit dem Änderungsprozess beginnen.

Zu den Zielen von PUR für das Cebolleta-Projekt im Jahr 2025 gehören:

– Fortführung der laufenden kulturellen, archäologischen und biologischen Studien zur Unterstützung eines Genehmigungsantrags nach Teil 4 (der robustere und flexiblere Bohrungen ermöglicht)

– Durchführung von Bohrarbeiten im Rahmen der neu erteilten Teil-3-Genehmigung

– Aktualisierung des Cebolleta MRE; und

– Wesentliche Verringerung des Risikos für das Projekt durch die einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA“) bis zum Sommer 2025.

* Der technische Bericht (wie hierin definiert) mit einem Gültigkeitsdatum vom 30. April 2024 enthält eine angezeigte Mineralressourcenschätzung von 18,6 Millionen Pfund eUO (6.6 Millionen kurze Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,14 % eUO) und eine abgeleitete Mineralressourcenschätzung von 4,9 Millionen Pfund eUO (2,6 Millionen kurze Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,10 % eUO). Siehe „Erklärung der qualifizierten Person“ unten.

Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: „Der Erhalt dieser Genehmigung unterstreicht die Sorgfalt und das Know-how unseres Teams bei der effizienten und effektiven Durchführung des Genehmigungsverfahrens. Da wir bei Cebolleta mehrere Meilensteine früher als geplant erreicht haben, sind wir nun in der Lage, das Projekt im Jahr 2025 rasch voranzutreiben und das Risiko zu verringern. Wir werden bestrebt sein, bestimmte technische Bohrungen, wie im technischen Bericht gemäß NI 43-101 über das Projekt empfohlen, sowie potenzielle Bohrungen zur Ressourcenerweiterung (teilweise abhängig von der Änderung der Genehmigung) durchzuführen, um die Vorlage einer aktualisierten MRE und PEA noch in diesem Jahr vorzubereiten. Durch den Einsatz eines strategischen und kostenbewussten Ansatzes wollen wir unseren Stakeholdern einen maximalen Wert bieten, was mit der Vorlage der MRE im Juni 2024 bereits deutlich früher als geplant der Fall ist, wodurch die erwarteten Bohrkosten erheblich gesenkt und der Weg für die Erstellung einer vorläufigen Wirtschaftlichkeit viel früher als erwartet geebnet wird. Wir freuen uns darauf, weitere Updates zu unseren Plänen zu geben, sobald diese fertiggestellt sind.“

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78113/PUR_16012025_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Standort des Projekts Cebolleta und bekannte Uranlagerstätten

Das Projekt ist seit seiner Übernahme im Jahr 2024 ein Eckpfeiler im Portfolio von PUR. Die Uranmineralisierung auf dem Projekt ist die nördliche Erweiterung des Jackpile-Paguate-Trends der Uranvorkommen, der eines der größten Sandstein-Uranvorkommen der Welt ist. Die größte riesige Uranlagerstätte der Welt in New Mexico. US Geological Survey Open File Report 82-539, 1982. (pubs.usgs.gov/of/1982/0539/report.pdf)

, Die Jackpile-Paguate Uranmine, Grants Uranium District: Veränderungen der Perspektiven von der Produktion bis zum Superfund-Standort Virginia T. McLemore, Bonnie A. Frey, Ellane El Hayek, Eshani Hettiarachchi, Reid Brown, Olivia Chavez, Shaylene Paul und Milton Das

Insgesamt produzierten die Minen des Laguna-Bergbaubezirks im Zeitraum von 1951 bis 1983 mehr als 100 Millionen Pfund U3O8 aus dem Jackpile-Paguate-Trend, wie von Geologen des New Mexico Bureau of Geology und Mineral Resources und dem US Department of Energy dokumentiert wurde.2 Die nördliche Fortsetzung des Jackpile-Paguate-Trends der Uranvorkommen im südlichen Teil des Projektgrundstücks ist gut bekannt, aber das Ausmaß der Mineralisierung ist nicht vollständig definiert, was mehrere wichtige potenzielle Explorations- und Wachstumsmöglichkeiten für das Unternehmen darstellt.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Mike Thompson, P.Geo., einem Berater von PUR, der eine qualifizierte Person“ (gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects) ist, geprüft und genehmigt

Weitere Informationen zum Projekt, einschließlich Details zum MRE und zur Datenverifizierung im Zusammenhang mit bestimmten wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung beschrieben werden, finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel „Technical Report on the Cebolleta Uranium Project, Cibola County, New Mexico, USA“ vom 17. Juni 2024 und mit einem Gültigkeitsdatum vom 30. April 2024 (der „technische Bericht“), der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten mit dem Ziel, die heimische Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen. Eine der Hauptstärken von PUR ist der umfangreiche Landbesitz in drei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: der Grants Mineral Belt in New Mexico, das Great Divide Basin in Wyoming und der Uravan Mineral Belt in Colorado.

PUR verfügt über aktuelle Ressourcen und definierte Explorationsziele und treibt sein Portfolio durch Arbeitsprogramme aktiv voran. PUR profitiert von starken Partnerschaften mit der Unterstützung von Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen institutionellen Investoren. Das herausragende Team des Unternehmens verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Uranexploration, -erschließung, -genehmigung und -betrieb sowie bei Fusionen und Akquisitionen mit Schwerpunkt Uran, was PUR zu einem wichtigen Akteur bei der Weiterentwicklung des Uransektors in den USA macht.

