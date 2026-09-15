Premier American Uranium gibt strategische Partnerschaft mit DISA Uranium durch Verkauf von Projekten in Colorado und Kapitalbeteiligung bekannt

Toronto, Ontario, 15. September 2026 / IRW-Press / Premier American Uranium Inc. (PUR, das Unternehmen oder Premier American Uranium – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit DISA Uranium Corporation (DISA Uranium) einen Vertrag über den Kauf von Projekten (der Vertrag), datiert 14. September 2026, geschlossen hat, wonach sich das Unternehmen bereit erklärt hat, alle seine Rechte, Eigentumsansprüche und Beteiligungen an den Projekten Outlaw Mesa, Atkinson Mesa, Monogram Mesa und Slick Rock in Colorado (das Colorado-Paket) gegen eine Gesamtgegenleistung von ca. 2.000.000 US-Dollar zu veräußern, bestehend aus 25.413 Aktien von DISA Uranium (DISA-Uranium-Aktien) und Warrants zum Erwerb einer entsprechenden Anzahl von DISA-Uranium-Aktien (die Transaktion). Gleichzeitig wird DISA Uranium eine strategische Kapitalbeteiligung in Form von Zeichnungsscheinen von PUR (Zeichnungsscheine) zu einem Preis von 0,75 CAD pro Zeichnungsschein (der Ausgabepreis) tätigen, was einem Gesamterlös von 5.000.000 US-Dollar entspricht und voraussichtlich zu einer Beteiligung von etwa 8,7 % an PUR führen wird (die Kapitalbeteiligung). Dies entspricht einem Aufschlag von 41,5 % auf den Schlusskurs der PUR-Aktien am 14. September 2026.

DISA Uranium ist eine neue, gut kapitalisierte amerikanische Uranproduktionsplattform, die eine Wachstumsstrategie entlang der gesamten Lieferkette verfolgt, die konventionelle Uranproduktion, Sanierung und Gewinnung sowie die künftige Verarbeitung im Inland umfasst. Parallel zu der kürzlich abgeschlossenen Transaktion mit IsoEnergy Ltd. (IsoEnergy) schloss DISA Uranium eine Privatplatzierung in Höhe von 105 Millionen US-Dollar ab, die von führenden Investoren aus den Bereichen Bergbau, Energie und Technologie unterstützt wurde, darunter Tembo Capital, BHP Ventures, Galvanize Climate Solutions, Valor Equity Partners, Evok Innovations, Halliburton Labs und Veriten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst die genehmigten, ehemals produzierenden Minen Tony M, Daneros und Rim sowie die Projekte Sage Plain und Flatiron in Utah, ergänzt durch die firmeneigene HPSA-Technologie und die von der NRC lizenzierte Plattform zur Sanierung und Abbau stillgelegter Uranminen.

Highlights

– Wertschöpfung bei gleichzeitiger Erhaltung des Aufwärtspotenzials: PUR erhält DISA-Uranium-Aktien im Wert von 2.000.000 US-Dollar sowie eine gleiche Anzahl von Warrants und monetarisiert damit seine nicht zum Kerngeschäft gehörenden Projekte in Colorado, während das Unternehmen gleichzeitig an deren zukünftiger Entwicklung beteiligt bleibt und am Wachstum der umfassenderen US-Uranplattform von DISA Uranium teilhat.

– Strategische Investition in PUR mit deutlichem Aufschlag: DISA Uranium wird gleichzeitig eine Kapitalbeteiligung an PUR zu einem Preis von 0,75 CAD pro Zeichnungsschein erwerben, was einem Aufschlag von 41,5 % gegenüber dem letzten Schlusskurs der PUR-Aktien entspricht. Dies führt zu einer Beteiligung von rund 8,7 % und stellt zusätzliches Kapital zur Weiterentwicklung des Kernportfolios von PUR bereit. Vorbehaltlich der Einhaltung einer festgelegten Beteiligungsschwelle erhält DISA Uranium die üblichen Mitwirkungsrechte sowie das Recht, einen Direktor für das Board of Directors von PUR zu benennen. Greyson Buckingham, CEO von DISA Uranium, wird voraussichtlich nach Abschluss der Transaktion dem Board of Directors von PUR beitreten.

– Beteiligung an einer kapitalstarken US-amerikanischen Uranplattform: Durch die Beteiligung von PUR an DISA Uranium erhalten die PUR-Aktionäre Zugang zu einer kapitalstarken US-amerikanischen Uranplattform, die durch eine Finanzierung in Höhe von 105 Millionen US-Dollar sowie führende Investoren aus den Bereichen Bergbau, Energie und Technologie gestützt wird und über konventionelle Uranvorkommen, eine firmeneigene Gewinnungstechnologie sowie ein von der NRC lizenziertes Sanierungsgeschäft verfügt.

– Strategische Partnerschaft könnte neue Entwicklungsmöglichkeiten für Cebolleta eröffnen: Angesichts der Beschaffenheit der in Sandstein beherbergten Uranmineralisierung bei Cebolleta ist PUR der Ansicht, dass das Projekt gut geeignet sein könnte, von DISA Uraniums HPSA-Technologie zu profitieren. Die Technologie hat das Potenzial, den Gehalt zu erhöhen, indem Abraum vor der nachgelagerten Aufbereitung aussortiert wird. Dies könnte Betriebs- und Aufbereitungsszenarien eröffnen, die für Cebolleta bisher nicht in Betracht gezogen wurden, darunter Möglichkeiten zur Vereinfachung der Aufbereitung und zum Abbau der Infrastruktur am Standort. Zusammen mit der geplanten regionalen Aufbereitungskapazität von DISA Uranium könnte dies PUR zusätzliche Entwicklungswege eröffnen, die im Zuge der weiteren Entwicklung und Optimierung von Cebolleta geprüft werden können.

– Disziplinierte Portfoliostrategie: Die Transaktion konzentriert das Portfolio und die Kapitalallokation von PUR auf die Weiterentwicklung der Projekte Cebolleta, Kaycee und Cyclone und unterstützt damit die Strategie des Unternehmens, durch die Exploration, Weiterentwicklung und Optimierung seiner wichtigsten Uranprojekte in den USA Wert zu schaffen.

Colin Healey, CEO und Vorstandsmitglied von PUR, kommentierte: Diese Transaktion demonstriert einmal mehr unsere Fähigkeit, die Strategie von PUR zur disziplinierten Kapitalallokation umzusetzen. Durch die Veräußerung unserer nicht zum Kerngeschäft gehörenden Projekte in Colorado erschließen wir Wert und behalten gleichzeitig durch unsere Beteiligung an DISA Uranium ein bedeutendes Engagement an deren zukünftigem Potenzial. Gleichzeitig stellt die strategische Investition von DISA Uranium in PUR zu einem Aufschlag zusätzliches Kapital zur Unterstützung unseres Kernportfolios bereit und schafft eine starke Ausrichtung zwischen unseren Unternehmen.

Wir sind davon überzeugt, dass DISA Uranium eine differenzierte US-Uranplattform aufbaut, und freuen uns, an dessen zukünftigem Wachstum teilzuhaben, während wir unseren Fokus weiterhin auf die Weiterentwicklung von Cebolleta, Kaycee und Cyclone richten. Die Partnerschaft eröffnet zudem potenzielle strategische Chancen für Cebolleta, darunter die Bewertung der HPSA-Technologie von DISA Uranium und künftiger regionaler Aufbereitungskapazitäten, die zusätzliche Entwicklungswege eröffnen könnten, während wir das Projekt weiter vorantreiben und optimieren.

Greyson Buckingham, CEO von DISA Uranium, kommentierte: Unsere Investition in PUR erweitert die Beziehung über das Colorado-Portfolio hinaus und verschafft DISA Uranium eine direkte Beteiligung am weiteren Wachstum von PUR. Zusammen sorgen die Investition und der Sitz im Board of Directors für eine langfristige Ausrichtung der Unternehmen und schaffen eine Grundlage, um zukünftige Chancen im gesamten US-Portfolio von PUR zu erkunden, einschließlich der Bereiche, in denen unsere Technologie und die geplanten Aufbereitungskapazitäten einen Mehrwert schaffen können. Ich freue mich darauf, dem Board of Directors von PUR beizutreten und zur nächsten Entwicklungsphase des Unternehmens beizutragen.

Gemäß der Vereinbarung hat sich DISA Uranium bereit erklärt, das Colorado-Paket von PUR gegen folgende Gegenleistung zu erwerben:

1. die Ausgabe von Eigenkapital im Wert von 2.000.000 US-Dollar an PUR, bestehend aus 25.413 DISA-Uranium-Aktien, bei Abschluss der Transaktion; und

2. die Ausgabe von Warrants an PUR, die zum Erwerb von 25.413 DISA-Uranium-Aktien zu einem Preis von 118,05 US-Dollar pro Aktie ausgeübt werden können, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Ausübungsbedingungen.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der in der Vereinbarung festgelegten üblichen Abschlussbedingungen, darunter unter anderem der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch das Energieministerium, sowie der Abschluss der Kapitalbeteiligung, einschließlich der Umwandlung der Zeichnungsscheine gemäß deren Bedingungen.

Im Rahmen der Kapitalbeteiligung hat sich DISA Uranium bereit erklärt, Zeichnungsscheine zum Emissionspreis für einen Gesamterlös von 5.000.000 US-Dollar (umgerechnet in kanadische Dollar zum geltenden Wechselkurs) zu erwerben. Jeder Zeichnungsschein berechtigt seinen Inhaber, nach Erfüllung oder Verzicht, je nach Fall, auf bestimmte Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto (die Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto) automatisch eine Stammaktie von PUR zu erhalten.

Zu den Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto gehört die Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion. Der Erlös aus der Kapitalbeteiligung wird treuhänderisch verwahrt und erst dann an PUR freigegeben, wenn die Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto erfüllt oder, soweit zutreffend, darauf verzichtet wurde. Sollten die Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto bis einschließlich 13. Juni 2027 nicht erfüllt oder, je nach Fall, darauf verzichtet worden sein, wird der Gesamtemissionspreis der Zeichnungsscheine (zuzüglich etwaiger darauf angefallener Zinsen) an DISA Uranium zurückgezahlt, und diese Zeichnungsscheine werden automatisch annulliert und verlieren ihre Gültigkeit.

Nach Erfüllung oder Verzicht auf die Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto, je nach Fall, wird erwartet, dass die Erlöse aus der Kapitalbeteiligung vom Unternehmen zur Finanzierung der geplanten Explorations- und Entwicklungsprogramme für die Projekte von PUR sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Der Abschluss der Kapitalbeteiligung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Die Transaktion stellt eine Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen (MI 61-101) dar. Das Unternehmen hat festgestellt, dass die Transaktion aufgrund der in Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(1)(a) des MI 61-101 enthaltenen Ausnahmeregelungen von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen ist, da weder der beizulegende Zeitwert des Gegenstands der Transaktion noch die im Rahmen der Transaktion gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt. Die Transaktion wurde vom Board of Directors der Gesellschaft genehmigt, wobei Herr Tunney sein Interesse an der Transaktion offengelegt und sich bei der Abstimmung darüber der Stimme enthalten hat. Die Gesellschaft hat in den 24 Monaten vor dem Datum dieser Mitteilung weder eine Bewertung ihrer Wertpapiere noch des Gegenstands der Transaktion erhalten noch angefordert.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre, einschließlich eines Verkaufs der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an, für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der anwendbaren Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten vorliegt.

Über die DISA Uranium Corporation

Die DISA Uranium Corporation (DISA Uranium) definiert die Uranrückgewinnung und -produktion in den USA neu. Das von erfahrenen Kräften geführte Unternehmen mit Hauptsitz in Casper, Wyoming, gewinnt Uran und Vanadium aus Abfällen stillgelegter Uranminen (AUM) zurück, saniert alte Minenstandorte im Westen der Vereinigten Staaten und setzt seine exklusive, patentierte Hochdruck-Feinschlammablationstechnologie (HPSA) ein, um die konventionelle Uranproduktion sauberer, effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten. DISA Uranium verfügt über die einzige Lizenz der U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC, U.S. Atomaufsichtsbehörde) zur Aufbereitung und Rückgewinnung von AUM-Abfällen an mehreren Standorten – und mit einer wachsenden Basis an konventionellen Ressourcen baut das Unternehmen die inländischen Kapazitäten auf, um amerikanischen Abfall und amerikanisches Erz in amerikanischen Brennstoff umzuwandeln. Unsere Mission ist einfach: die Vergangenheit wiedergutmachen und gleichzeitig die Zukunft vorantreiben sowie eine sichere, unabhängige inländische Uranversorgungskette wiederaufbauen.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den gesamten Vereinigten Staaten, um die heimische Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Grundstückspakete des Unternehmens erstrecken sich über fünf der bedeutendsten Uranreviere des Landes, wobei derzeit aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico sowie in den Great Divide- und Powder River-Becken in Wyoming laufen.

Unterstützt von strategischen Partnern wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy, Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das auf definierten Ressourcen sowie hochprioritären Explorations- und Entwicklungszielen basiert. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungsverfahren, Betrieb sowie auf Uran spezialisierte Fusionen und Übernahmen ist das Unternehmen gut positioniert, um als wichtiger Akteur die Entwicklung des US-amerikanischen Uransektors voranzutreiben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, CEO und Vorstandsmitglied

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-223-4673

X: @PremierAUranium

www.premierur.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen bezüglich des Geschäfts von PUR sowie der Branche und der Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem die Annahme, dass die Transaktion und die Kapitalbeteiligung gemäß den Bedingungen der entsprechenden Vereinbarungen abgeschlossen werden; dass die Parteien die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten und die übrigen Bedingungen für den Abschluss der Transaktion und der Kapitalbeteiligung rechtzeitig erfüllen werden; die Richtigkeit der Einschätzung der Geschäftsführung hinsichtlich der Auswirkungen des erfolgreichen Abschlusses der Transaktion und dass die erwarteten Vorteile der Transaktion für PUR und die PUR-Aktionäre realisiert werden; dass der Einsatz der HPSA-Technologie von DISA Uranium in Cebolleta die erwarteten Ergebnisse erzielen wird; dass sich das Geschäft von DISA Uranium wie erwartet entwickeln wird; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern werden; dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Konditionen zur Verfügung stehen werden; dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Material sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Konditionen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, auf denen die von PUR bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, von der Unternehmensleitung zum jeweiligen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen werden.

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