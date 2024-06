Premier American Uranium gibt die Ergebnisse seiner Jahreshaupt- und Sonderversammlung bekannt

Toronto, Ontario, 25. Juni 2024 – Premier American Uranium Inc. („PUR“, das „Unternehmen“ oder „Premier American Uranium“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) freut sich, bekannt zu geben, dass die Aktionäre allen Punkten zugestimmt haben, die auf der heute virtuell abgehaltenen Jahreshaupt- und Sonderhauptversammlung (die Versammlung) vorgebracht wurden, wie in dem in Verbindung mit der Versammlung erstellten Management-Informationsrundschreiben des Unternehmens dargelegt.

Die Aktionäre haben allen Punkten zugestimmt, die auf der Versammlung zur Genehmigung vorgelegt wurden, einschließlich der Wiederwahl jedes der bestehenden Direktoren, um als Direktor des Unternehmens bis zur nächsten Jahreshauptversammlung oder bis zur Wahl oder Ernennung eines Nachfolgers zu dienen.

Die Aktionäre stimmten auch der Ernennung von Herrn Jon Indall und Herrn Michael Henrichsen (die Nominierten für die Arrangementliste) zu, die als Direktoren des Unternehmens dienen sollen, vorbehaltlich des Abschlusses des zuvor angekündigten Arrangementplans (das Arrangement) zwischen Premier American Uranium und American Future Fuel Corporation (American Future Fuel oder AMPS), der voraussichtlich im Laufe dieser Woche abgeschlossen wird.

Jon Indall verfügt über fast 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen natürliche Ressourcen, Umweltrecht und Verwaltungsrecht, die diese Bereiche nachhaltig geprägt haben. Als angesehener pensionierter Partner der renommierten Anwaltskanzlei Maldegen, Templeman & Indall in Santa Fe war er für komplizierte Transaktionen, Eigentumsrechte, Genehmigungen und den Erwerb von Liegenschaften im Bergbau zuständig. Herr Indall vertrat geschickt Kunden, die an der Sanierung von Standorten, einschließlich Superfund-Standorten, beteiligt waren. Vor kurzem war Herr Indall Mitglied des Beirats von American Future Fuel, wo er mit seinen umfassenden Kenntnissen und seinem Fachwissen eine wichtige beratende Rolle spielte und die strategischen Umweltentscheidungen des Unternehmens mitgestaltete.

Als angesehene Persönlichkeit in der Uranbergbauindustrie hat sich Herr Indall sowohl in der Vertretung als auch in der Gesetzgebung aktiv engagiert und dabei eine Rolle bei der Gestaltung von Bundesgesetzen und -politiken im Energiebereich gespielt. Er vertrat eine Vielzahl von Kunden aus dem Bereich der natürlichen Ressourcen, darunter Bergbauunternehmen, Erdgaspipelineunternehmen, Öl- und Gasversorgungsunternehmen und Wasserentsorgungsunternehmen. Sein beeindruckender Bildungshintergrund umfasst einen J.D. von der University of Kansas im Jahr 1974 und einen B.A. von derselben Institution im Jahr 1971.

Herr Michael Henrichsen ist der CEO von Goldshore Resources und ein Direktor von Dolly Varden Silver Corp. Als professioneller Geologe verfügt Herr Henrichsen über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie in leitenden Positionen sowohl in kleinen als auch in großen Unternehmen und bringt ein breites Spektrum an globaler Erfahrung mit. Insbesondere seine Arbeit bei der Newmont Corporation führte zu einer erheblichen Steigerung der Reserven und Ressourcen im Ahafo-Distrikt in Ghana, und er war maßgeblich an anderen großen Goldlagerstätten in Peru, Nevada, Guinea und Kanada beteiligt. In den letzten 10 Jahren war Herr Henrichsen in seiner Funktion als Chief Geological Officer Teil der Managementteams, die ein Portfolio von Liegenschaften aufgebaut haben, die die Grundlage für Fury Gold Mines Ltd., Torq Resources Inc. und Tier One Silver Inc. bilden. Herr Henrichsen hat einen B.Sc. (Geologie) von der University of Calgary und einen M.Sc. (Strukturelle Geologie) von der University of British Columbia.

Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: Wir freuen uns, nach dem Abschluss des Arrangements mit American Future Fuel zwei sehr erfahrene Mitglieder in unserem Board begrüßen zu können und wissen die überwältigende Unterstützung der Aktionäre zu schätzen. Sowohl Jon Indall als auch Michael Henrichsen werden einen einzigartigen und wertvollen Einblick in das Managementteam von PUR geben und unseren Board of Directors weiter stärken. Wir freuen uns darauf, im Jahr 2024 und darüber hinaus auf unserer Kernstrategie Akquirieren, Explorieren, Entwickeln aufzubauen und auf den Beginn von Bohrprogrammen sowohl in Wyoming (Cyclone) als auch in New Mexico (Cebolleta) im Jahr 2024 hinzuarbeiten. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen weitere Details zu diesen Programmen bekannt zu geben.

Über Premier American Uranium

Premier American Uranium Inc. konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten. Eine der Hauptstärken von PUR ist der umfangreiche Grundbesitz in zwei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: dem Great Divide Basin in Wyoming und dem Uravan Mineral Belt in Colorado. PUR verfügt über eine reiche Geschichte an früheren Produktionen und historischen Uranmineralressourcen und hat Arbeitsprogramme zur Weiterentwicklung seines Portfolios in Gang gesetzt.

Mit der Unterstützung von Sachem Cove Partners, IsoEnergy und weiteren institutionellen Investoren sowie einem unvergleichlichen Team mit Uranerfahrung in den USA kommt der Markteintritt von PUR zu einem günstigen Zeitpunkt, da die Fundamentaldaten für Uran derzeit so gut sind wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.

