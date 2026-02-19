Portfolio-Strategien im Realitätscheck – Ullrich Angersbach zu ETFs und Allokationsmodellen

Ullrich Angersbach, Portfolio-Strategien, Asset-Allokation, ETF, Anlagestrategie, Diversifikation, Portfoliomanagement, Kapitalmarkt, Risikomanagement

München – Der Finanzexperte und Diplom-Kaufmann Ullrich Angersbach veröffentlicht eine neue Analyse zur strategischen Strukturierung von Anlageportfolios. Im Zentrum steht eine nüchterne Erkenntnis: Den Markt dauerhaft zu schlagen ist deutlich schwieriger, als viele Anleger glauben. Statt kurzfristiger Spekulation plädiert Angersbach für strukturierte, langfristig robuste Portfolio-Strategien auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und historischer Kapitalmarktdaten.

Die Analyse stellt zunächst den verbreiteten Mythos des „Market Beating“ infrage. Studien zeigen, dass über lange Zeiträume nur ein kleiner Teil aktiv gemanagter Fonds ihre Benchmark tatsächlich übertrifft – häufig weniger als ein Viertel. Werden zudem geschlossene Fonds berücksichtigt, sinkt diese Quote weiter. Für Angersbach ist dies ein klarer Hinweis darauf, dass viele Anleger ihre Erwartungen an aktives Management überdenken sollten.

Einen zentralen Wendepunkt markiert in der Untersuchung die Entwicklung von Indexfonds und ETFs. Seit der Einführung kostengünstiger, passiver Investmentlösungen hat sich die Kapitalanlage grundlegend verändert. ETFs ermöglichen eine breite Marktabbildung bei niedrigen Kosten und ohne den Anspruch, den Markt zu schlagen – ein Ansatz, der sich über Jahrzehnte hinweg vielfach bewährt hat.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der strategischen Asset-Allokation. Angersbach diskutiert klassische Orientierungsmodelle wie die Altersregel („Anleihenanteil entspricht dem Lebensalter“) sowie bekannte Empfehlungen internationaler Investoren. Besonders hervorgehoben wird das traditionelle 60/40-Portfolio, das Wachstum und Stabilität kombiniert. Trotz Herausforderungen durch Inflation und Zinswende gilt diese Struktur weiterhin als robustes Grundmodell langfristiger Kapitalanlage.

„Langfristiger Anlageerfolg entsteht nicht durch Prognosen oder Timing, sondern durch Disziplin, Diversifikation und Kostenkontrolle“, betont Ullrich Angersbach. Anleger sollten ihre Strategie konsequent am eigenen Risikoprofil, Anlagehorizont und an realistischen Renditeerwartungen ausrichten.

Die vollständige Analyse „Portfolio Strategies – What to Consider…“ ist online abrufbar und richtet sich sowohl an Privatanleger als auch an Finanzinteressierte, die ihre Kapitalanlage strukturiert und faktenbasiert ausrichten möchten.

Über Ullrich Angersbach

Ullrich Angersbach ist Diplom-Kaufmann, Finanzanalyst und Fachautor mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Finanzbranche. Als Marketing-Coach für Finanzprodukte und Autor zahlreicher Analysen beschäftigt er sich insbesondere mit Kapitalmarktstrategien, Portfolio-Strukturierung und langfristigen Anlagekonzepten.

Weitere Informationen:

https://ullrich-angersbach-portfolio-strategies.de

Ullrich Angersbach – Diplom-Kaufmann, Vermögensverwalter und Marketing-Coach für Fondsmanagement-Gesellschaften

Ullrich Angersbach schloss 1979 sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München als Diplom-Kaufmann ab. Seine Diplomarbeit „Das Bauherrenmodell – Eine Information für Kapitalanleger und Anlageberater“ erschien im selben Jahr und behandelt die steuerlichen Aspekte von Immobilienanlagen.

Nach dem Studium arbeitete er viele Jahre in einer bankenunabhängigen Vermögensverwaltung, darunter zwei Jahre in den USA. Später leitete er ein Family Office in der Schweiz und war anschließend für den Aufbau einer internationalen Vertriebsorganisation für Fondsinvestments verantwortlich, die qualifizierten Großinvestoren angeboten wurden.

Seit 2008 ist Angersbach als selbstständiger Marketing-Coach tätig. Er unterstützt Fondsmanagement-Gesellschaften mit seiner langjährigen Berufserfahrung und veröffentlicht Fachartikel. Daneben berichtet er über seine privaten Reisen.

Ende 2016 lernte er den gemeinnützigen Verein EinDollarBrille e.V. / OneDollarGlasses kennen, bei dem er sich seitdem ehrenamtlich engagiert.

© 2025 | ullrich-angersbach.de

