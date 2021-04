VANCOUVER, B.C., 31 März 2021. Pontus Protein Ltd. (TSXV: HULK, FWB: 8YC) (Pontus oder das Unternehmen) freut sich, nachfolgend zu den Pressemitteilungen vom 24. Februar 2021 und 3. Februar 2021 bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen die für seinen Produktionsbetrieb in Surrey, British Columbia (der Betrieb Surrey) erforderliche Aquaponik-Anlagenausrüstung gesichert hat; Bestellungen sind entsprechend aufgegeben worden. Nach aktuellem Stand soll die Lieferung der Ausrüstung rechtzeitig und gemäß dem Bauzeitenplan von Pontus erfolgen, so dass ein Start der Produktion im Sommer 2021 ermöglicht wird. Für den Betrieb Surrey wird, auf das Jahr umgerechnet, eine Produktionskapazität von 6,4 (metrischen) Tonnen des Produkts erwartet. Dies ist, verglichen mit der aufs Jahr gerechneten Kapazität der vorherigen Testfarm in Victoria, eine Steigerung von 6800 %.

Zur Anlagenausrüstung gehören speziell gefertigte Wasserbecken für den Anbau der Wasserlinsen, maßgefertigte Regale, UV-Filter, Trommelfilter und LED-Beleuchtung. Der Großteil des Materials wurde zur Erleichterung der laufenden Instandhaltung von kanadischen Firmen bezogen. Der Trommelfilter sowie die LED-Beleuchtung wurden bei führenden internationalen Lieferanten bestellt. Die LED-Beleuchtung wurde von Pontus mit speziellen flachen Formfaktoren und den neuesten Dioden von Samsung konzipiert, die ein für Wasserlinsen perfektes Lichtspektrum abgeben. Die Dioden sind außerdem sehr energieeffizient.

Pontus unterzeichnete den Mietvertrag für die Produktionsstätte in der Stadt Surrey in British Columbia mit Wirkung vom 14. November 2020. Ursprünglich hatte das Unternehmen eine 10.000 Quadratfuß große Fläche in Delta, British Columbia, angestrebt; jedoch ergab sich durch den vorgefertigten Betrieb in Surrey ein potentiell kürzerer Entwicklungszeitrahmen und somit die Gelegenheit, bis zum Sommer 2021 einen Betrieb produktionsbereit zu haben. Auf der 20.570 Quadratfuß großen Fläche des Betriebs Surrey werden Produktion, Lager, R&D, eine Testküche, eine Produktionsküche und Büroräume untergebracht werden.

In Bezug auf den Antrag auf Mieterausbauten forderte die Planungsabteilung der Stadt Surrey Anfang März zusätzliche Informationen zu den Sprinklersystemen an, was eine Überarbeitung des Entwurfs seitens der Ingenieure von Pontus erforderte sowie die Einreichung neuer, gestempelter technischer Zeichnungen. Fraser Health wies außerdem aufgrund neuer COVID-Richtlinien an, im Design zwei zusätzliche Handwaschbecken im Weiterverarbeitungsbereich für die Wasserlinsen und in der kommerziellen Küche einzuplanen. Beides wurde eingereicht. Es wird erwartet, dass alle zuvor erwähnten Meilensteine bezüglich der Bauanträge, der Anlagenlieferung und der Konstruktion erreicht werden.

Weitere Informationen zu den Entwicklungen bezüglich der Pontus-Betriebsstätte in Surrey, British Columbia, sind in den Medienmitteilungen des Unternehmens vom 24. Februar 2021 und vom 3. Februar 2021 erhältlich, welche auf SEDAR abgelegt sind.

Über Pontus Protein Ltd.

Pontus Protein Ltd. ist ein in Vancouver (British Columbia) ansässiges Unternehmen, das Proteine auf Basis von Wasserlinsen für gewerbliche Zwecke herstellt. Mit seinem markenrechtlich geschützten Closed Environment Vertical Aquaponic System (CEVAS) erfindet Pontus die Landwirtschaft sozusagen neu und ist damit Wegbereiter der Landwirtschaft von morgen. Pontus hat sich auf den vertikalen Anbau von Wasserlinsen im Gewächshaus spezialisiert. Diese Wasserlinsen benötigen 95 % weniger Wasser als in der herkömmlichen Landwirtschaft und es werden keine Pestizide oder Chemikalien eingesetzt. Pontus bemüht sich um eine Lösung für die globale Nahrungsmittelkrise und sieht diese Lösung in der Bereitstellung von nachhaltigen, biologisch sicheren und rein pflanzlichen Proteinen aus dem Gewächshausbetrieb. Die Wasserlinsen von Pontus werden alle 24 Stunden geerntet, übertreffen selbst die Qualität der Bio-Zertifikate und können auf relativ kleinem Raum in jeder beliebigen Klimazone angebaut werden. Unser Protein aus Wasserlinsen ist voll bepackt mit Antioxidantien, Mineralstoffen, Vitaminen und sämtlichen Aminosäuren und ist damit eine vollwertige Proteinnahrungsquelle. Pontus hat sich zum Ziel gesetzt, den pflanzlichen Nahrungssektor zu revolutionieren, der derzeit ausschließlich auf zwei Hauptproteinquellen setzt: Soja und Erbsen. Das Linsenprotein ist dem Protein von Erbsen und Soja klar überlegen. Es enthält über 40 % Protein, während der übliche Proteingehalt zwischen 5 und 36 % beträgt*. Pontus will sich als DER Lieferant von Basisprotein für pflanzliche Lebensmittelprodukte etablieren und damit auch zum Vorreiter der weltweiten Bewegung, weg von tierischen Proteinen aus Fleisch und hin zu pflanzlichen Proteinen, werden.

Nähere Details finden Sie unter pontuswaterlentils.com.

*food-nutrition.canada.ca/cnf-fce/report-rapport.do

