PNKP-Inhibitoren in Nanopartikel-Formulierung von Onco-Innovations in Kombination mit Strahlentherapie und als alleinstehende Behandlung verlangsamen in Studien das Wachstum von Darmkrebs-Tumoren

Vancouver, Kanada – 14. Februar 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich, Informationen über seine lizenzierte Nanopartikel-Formulierung einer neuen Klasse von Polynukleotidkinase-3′-Phosphatase (PNKP)-Hemmern (die Technologie oder der PNKP-Wirkstoff) bereitzustellen, die sich bei der Verlangsamung des Wachstums von Darmkrebstumoren (CRC) als Einzelbehandlung und in Kombination mit einer Strahlentherapie als wirksam erwiesen hat. Dies geht aus Studien vom Juni Sadat et al. A synthetically lethal nanomedicine delivering novel inhibitors of polynucleotide kinase 3′-phosphatase (PNKP) for targeted therapy of PTEN-deficient colorectal cancer. J Control Release. 2021 Jun 10;334:335-352. doi:10.1016/j.jconrel.2021.04.034

und Dezember Sadat et al. Nano-Delivery of a Novel Inhibitor of Polynucleotide Kinase/Phosphatase (PNKP) for Targeted Sensitization of Colorectal Cancer to Radiation-Induced DNA Damage. Front Oncol. 2021 Dec 23;11:772920. doi: 10.3389/fonc.2021.772920

2021 hervor, die von Forschern der University of Alberta durchgeführt wurden. Onco-Innovations hebt drei Schlüsselaspekte der Studien hervor: Die Fähigkeit der Nanopartikel-Formulierung des PNKP-Wirkstoffs auf den Krebsherd abzuzielen; die Wirksamkeit dieser Formulierung als alleinige Behandlung bei Mäusen mit Darmkrebs; und ihre Wirksamkeit in Kombination mit Strahlentherapie.

Oncos PNKP-Technologie in Nanopartikel-Formulierung als eigenständige Behandlung

Die Studie vom Juni 2021 zeigte, dass Oncos PNKP-Inhibitoren in Nanopartikel-Formulierung das Wachstum von Krebszellen in Mäusen mit Darmkrebs wirksam verlangsamten. Die Studie berichtete über eine In-vitro- und In-vivo- Bewertung eines nano-verkapselten (NP) potenten Leit-PNKP-Inhibitors als neues zielgerichtetes Therapeutikum für PTEN Phosphatase und TENsin-Homolog, das auf Chromosom 10 entfernt wurde (PTEN), ist ein wichtiges Tumorsuppressor-Protein, das bei bis zu 75 % der aggressiven kolorektalen Karzinome verloren geht. Die gleichzeitige Depletion von PTEN und einem DNA-Reparaturprotein, Polynukleotidkinase 3′-Phosphatase (PNKP), führt bei mehreren Krebsarten, einschließlich CRC, zu synthetischer Letalität.

-defizientes CRC. Dosissteigernde Toxizitätsstudien an gesunden CD-1-Mäusen, die auf der Messung von Gewichtsveränderungen bei den Tieren und biochemischen Blutanalysen basierten, zeigten die Sicherheit sowohl der freien als auch der nano-verkapselten PNKP-Inhibitoren bei bewerteten Dosen von 50 mg/kg. Nanoträger der PNKP-Inhibitoren hemmten wirksam das Wachstum von HCT116/PTEN/ Xenotransplantaten bei NIH-III=Nacktmäusen nach intravenöser (i.v.) Verabreichung, nicht jedoch das von HCT116/PTEN+/+ Xenotransplantaten des Wildtyps. Die NP-Formulierung scheint zu erhöhten Konzentrationen des Medikaments im Tumorgewebe geführt zu haben. Diese Daten belegen den Erfolg von NPs unseres Leit-PNKP-Produkts als neuartige synthetisch tödliche Nano-Therapeutika bei der Behandlung von PTEN-defizientem CRC www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016836592100208X

.

Zu diesem Zweck wurden Mäuse, denen Darmkrebstumoren implantiert worden waren, mit der konventionellen oder der auf Nanopartikeln basierenden Formulierung unseres Leit-PNKP-Inhibitors von Onco behandelt. Zwölf Tage vor Beginn des Experiments waren Tumoren in die Mäuse eingepflanzt worden. Über einen Zeitraum von 22 Tagen wurden Mäuse zwei unterschiedlichen Behandlungsgruppen zugeordnet, die jeweils sechs Injektionen erhielten: Eine Gruppe erhielt Placebo-Injektionen (5 % Dextrose), die andere wurde mit der nanopartikelbasierten Formulierung der PNKP-Inhibitoren behandelt.

Während der gesamten Studie wandten die Forscher fortschrittliche bildgebende Verfahren an, um die Tumoren genau zu überwachen und führten während der Behandlungsphase viermal Scans durch, um die Tumorprogression zu beurteilen. Die endgültigen Ergebnisse waren überzeugend, da die nanopartikelbasierte PNKP-Formulierung das Wachstum PTEN-defizienter Tumoren im Vergleich zur Placebo-Gruppe signifikant verlangsamte. PTEN ist ein Tumorsuppressorgen, das eine entscheidende Rolle bei der Kontrolle des Zellwachstums spielt. Tumore, denen PTEN fehlt, wachsen oft aggressiver und sind schwieriger zu behandeln, sodass diese Ergebnisse für Patienten mit solchen Mutationen besonders vielversprechend sind.

Die Ergebnisse dieser Studie validierten das Potenzial des PNKP-Wirkstoffs als potente Monotherapie bei der Bekämpfung des kolorektalen Karzinoms, insbesondere in Fällen, in denen Tumoren einen PTEN-Mangel aufweisen.

Oncos PNKP-Technologie in Nanopartikelformulierung mit Strahlentherapie

Die Studie vom Dezember 2021 zeigte, dass Oncos nanopartikelförmige Formulierung von PNKP-Inhibitoren in Kombination mit einer Strahlentherapie das Wachstum von Darmkrebstumoren bei Mäusen signifikant verlangsamt hat. Ein weiteres Ziel der Studie war es, die therapeutische Wirkung konventioneller versus Nano-Formulierungen des Leit-PNKP-Inhibitors von Onco zur Sensibilisierung von CRC-Wildtyp-Modellen für Strahlentherapie sowohl in vitro als auch in vivo zu untersuchen.

In diesem Zusammenhang wurden Mäuse, denen Darmkrebstumore implantiert worden waren, mit der konventionellen oder der auf Nanopartikeln basierenden Formulierung unseres Leit-PNKP-Inhibitors von Onco behandelt. Zwölf Tage vor Beginn des Experiments wurden erneut Tumoren in die Mäuse eingepflanzt. Über einen Zeitraum von 24 Tagen erhielten Mäuse, die drei verschiedenen Behandlungsgruppen zugeordnet waren, jeweils drei Injektionen entweder mit leeren Nanopartikeln allein, mit leeren Nanopartikeln plus Strahlentherapie oder mit Nanopartikeln des PNKP-Inhibitors plus Strahlentherapie. Zwei verschiedene bildgebende Verfahren sowie die Messung der Tumorabmessungen durch einen Messschieber zeigten, dass nur bei Tumoren, die mit einer Kombination aus Nanopartikeln des PNKP-Inhibitors und Bestrahlung behandelt wurden, innerhalb des Studienzeitraums kein Tumorwachstum auftrat. Diese Studie, die an PTEN-positiven CRC-Modellen durchgeführt wurde, zeigt die Aktivität von Oncos Leit-PNKP-Inhibitorformulierung bei der Sensibilisierung von CRC gegenüber Bestrahlung.

Über die Nanopartikel-Formulierung der PNKP-Technologie von Onco

Die innovative Nanopartikel-Formulierung der PNKP-Technologie von Onco setzt Nanopartikel ein, um den PNKP-Inhibitor vorzugsweise direkt an Krebszellen abzugeben und unterscheidet ihn von traditionellen Behandlungen, die sowohl auf gesunde als auch Krebszellen abzielen. Es wird angenommen, dass dieser gezielte Ansatz die Stabilität und Präzision des Arzneimittels verbessert und die Auswirkungen auf Nicht-Krebszellen minimiert. Dadurch konnte gezeigt werden, dass Oncos Technologie www.frontiersin.org/journals/oncology/articles/10.3389/fonc.2021.772920/full

unerwünschte Nebenwirkungen auf gesunde Zellen reduziert und die Wirksamkeit des Arzneimittels erhöht. Die Verwendung von Nanopartikeln erhöht auch die Konzentration des Medikaments am Krebsherd, sodass mehr davon das Zielgebiet erreichen kann, und verbessert den therapeutischen Index, der das Gleichgewicht zwischen Wirksamkeit und Sicherheit misst. www.frontiersin.org/journals/oncology/articles/10.3389/fonc.2021.772920/full

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eins der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der Technologie von Onco die Fähigkeit ist, gezielt auf den Krebs zu wirken und gleichzeitig gesundes Gewebe zu schonen. Diese präzise Zielgenauigkeit macht sie zu einer besonders vielversprechenden therapeutischen Option, da sie das Potenzial für schädliche Nebenwirkungen reduziert, die bei herkömmlichen Krebsbehandlungen häufig auftreten. Cancer chemotherapy and beyond: Current status, drug candidates, associated risks and progress in targeted

Therapeutics in Genes & Diseases, Volume 10, Issue 4, Juli 2023: S. 1367-1401

Durch die Konzentration der Wirkung auf Krebszellen soll Oncos Technologie nicht nur die Wirksamkeit von Behandlungen wie der Strahlentherapie erhöhen, sondern letztlich auch die Sicherheit und Lebensqualität der Patienten verbessern.

Die Studien haben gezeigt, dass unser Nanopartikel-PNKP-Wirkstoff ein großes Potenzial für einen entscheidenden Fortschritt in der Krebsbehandlung hat und durch weitere Forschung und Entwicklung möglicherweise zu einer Lösung in Bereichen werden kann, in denen herkömmliche Therapien versagen. Diese Studien haben gezeigt, dass unsere Formulierung in der Lage ist, Krebsherde selektiv anzugehen und die Wirkung von Strahlenbehandlungen zu verstärken. Durch die Verbesserung der Wirksamkeit bestehender Therapien wie der Bestrahlung könnte unsere Technologie neue Hoffnung im Kampf gegen Krebs bieten und gleichzeitig das Unternehmen an der Spitze der onkologischen Innovation positionieren, sagte Thomas OShaughnessy, CEO des Unternehmens.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verhindern und zu heilen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt und neue Maßstäbe in der Krebsbehandlung setzt. Oncos Engagement für Spitzenleistungen und Innovation treibt das Unternehmen dazu an, neuartige Therapien zu entwickeln, die die Aussichten der Patienten verbessern und ihnen Hoffnung im Kampf gegen Krebs geben.

FÜR ONCO-INNOVATIONS LIMITED

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

investors@oncoinnovations.com

Die CSE und ihr Informationsdienstleister haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die weitere Entwicklung, die potenzielle Vermarktung und die Vorteile der Technologie und die Aussichten des Unternehmens sowie das Geschäft und die Pläne des Unternehmens im Allgemeinen sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, potenziell, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören das Scheitern der weiteren Entwicklung, der Erprobung oder der Vermarktung der Technologie, das Scheitern des erfolgreichen Abschlusses weiterer Versuche und Studien, das Scheitern der behördlichen Zulassung der Technologie und andere Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Onco-Innovations Limited

Nico Mah

1309 – 7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, AB

Kanada

email : nmah@gkmah.com

Pressekontakt:

Onco-Innovations Limited

Nico Mah

1309 – 7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, AB

email : nmah@gkmah.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.