Plaid Technologies Inc. startet am 18. August 2025 unter dem Symbol „STIF“ in den Handel

Vancouver, British Columbia – 14. August 2025 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (vormals Veji Holdings Ltd.) (CSE: STIF) (OTC Pink: VEJIF) (Plaid oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die endgültige Genehmigung erhalten hat, den Handel an der Canadian Securities Exchange (die Börse) unter dem neuen Namen Plaid Technologies Inc. und dem neuen Symbol STIF (CUSIP: 726135106, ISIN: CA7261351067) bei der Marktöffnung am Montag, den 18. August 2025 aufzunehmen, nachdem die Börse eine grundlegende Änderungstransaktion (die Transaktion) genehmigt hatte, die zuvor vom Unternehmen am 30. Juli 2025 bekannt gegeben wurde.

Weitere Einzelheiten zur Transaktion sind in der Notierungserklärung des Unternehmens vom 13. August 2025 enthalten, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca hinterlegt ist.

Im Zusammenhang mit dieser Änderung der Notierung besteht kein Handelsbedarf für die Aktionäre.

Das Management freut sich über die Aufnahme des Handels mit Stammaktien an der Börse und die Chancen, die es den Investoren bietet, während das Unternehmen seine Geschäftsaktivitäten weiter vorantreibt.

Über das Unternehmen

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung der Technologie zur Anreicherung von Beton mit Graphen. Es befasst sich mit der Weiterentwicklung einer proprietären Technologie zur gleichmäßigen Verteilung von Graphen in Zement und treibt eine Patentanmeldung im Zusammenhang mit der Herstellung von expandiertem Graphit für industrielle Anwendungen voran.

Für das Board of Directors

Guy Bourgeois

Guy Bourgeois

Direktor & Chief Executive Officer

Telefon: 1-800-585-7517

E-Mail: info@plaidtechnologiesinc.com

Webseite: www.plaidtechnologiesinc.com

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Die CSE und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen und ähnliche Begriffe gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf Aussagen zu den zukünftigen Plänen des Unternehmens, der Entwicklung, dem Betrieb und der Vermarktung seines Geschäfts. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Informationen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren, Annahmen und Erwartungen beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich Erwartungen und Annahmen in Bezug auf sein Geschäft sowie andere Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die zur Entwicklung von zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen hinsichtlich der vorherrschenden Marktbedingungen und allgemeiner geschäftlicher, wirtschaftlicher, wettbewerblicher, politischer und sozialer Ungewissheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Chancen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu den Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, gehören unter anderem Veränderungen der Lage auf den Aktien- und Anleihemärkten, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher oder staatlicher Genehmigungen sowie die Risiken, die im Lagebericht (MD&A) des Unternehmens aufgeführt sind, der unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca eingereicht wurde. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet wurden, einschließlich der Annahme, dass alle erforderlichen behördlichen und regulatorischen Genehmigungen wie erwartet eingeholt werden können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten auch wesentliche Risiken und Ungewissheiten, die für das Geschäft des Unternehmens spezifisch sind, darunter Risiken im Zusammenhang mit dem frühen Entwicklungsstadium der erworbenen Technologie, Ungewissheiten hinsichtlich möglicher Herausforderungen beim Schutz geistigen Eigentums und die Notwendigkeit, die geltenden regulatorischen Rahmenbedingungen in Kanada und anderen Rechtsordnungen einzuhalten. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Unternehmen bei der Entwicklung oder Vermarktung von Produkten im Zusammenhang mit seinem Geschäft erfolgreich sein wird.

Die Canadian Securities Exchange hat den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Geschäftsplan oder die vorgeschlagenen Aktivitäten weder geprüft noch genehmigt oder eine Stellungnahme dazu abgegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Plaid Technologies Inc.

Guy Bourgeois

6th Floor, 905 West Pender Street

V6C 1L6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@plaidtechnologiesinc.com

Pressekontakt:

Plaid Technologies Inc.

Guy Bourgeois

6th Floor, 905 West Pender Street

V6C 1L6 Vancouver, BC

email : info@plaidtechnologiesinc.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.