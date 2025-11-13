Pinnacle identifiziert Gold-Silber-Mineralisierung in der historischen La Dura Mine und erweitert den mineralisierten Horizont auf fast 500 Meter

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 12. November 2025 (TSXV: PINN, OTC: PSGCF, Frankfurt: P9J) – Pinnacle Silver and Gold Corp. („Pinnacle“ oder das Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse der Probenentnahmen aus der historischen La Dura Mine auf dem hochgradigen Gold-Silber-Projekt El Potrero in Durango (Mexiko) bekanntzugeben. Die Identifizierung einer weiteren Gold-Silber-Zone verlängert die mineralisierte Streichlänge entlang der Dos de Mayo Aderstruktur auf fast 500 Meter, wobei zwischen den drei Hauptminen erhebliche Lücken bestehen, die durch Bohrungen untersucht werden müssen (siehe Karte unten), wodurch sich das Potential erhöht. Die Dos de Mayo Ader wurde bisher noch nie gebohrt.

Die La Dura Mine besteht aus einem Hauptstollen, der der Ader etwa 60 Meter entlang des Streichens nordwestlich des Portals folgt, sowie zwei kleineren Stollen etwa 10 Meter oberhalb und südöstlich des Hauptstollens. Diese beiden kleineren Stollen, von denen einer durchgehend mineralisiert ist, werden zusammen als La Dura 2 bezeichnet. Bei La Dura wurden weniger Untertagearbeiten durchgeführt als in den Pinos Cuates oder Dos de Mayo Minen und die Kanalproben umfassen nur 146 der 722 Proben, die bisher im Rahmen des Projekts unter Tage entnommen wurden. Von diesen 146 Proben wurden 40 aus den beiden kleinen Stollen entnommen. Die identifizierte mineralisierte Zone wurde anhand von sechs zusammengesetzten Kanälen entlang einer freiliegenden Streichlänge von 12 Metern beprobt und weist eine durchschnittliche Mächtigkeit von 1,3 Metern und durchschnittliche Gehalte von 1,98 g/t Au und 98 g/t Ag auf, wobei einzelne Gehalte bis zu 4,51 g/t Au und 269 g/t Ag über 0,5 Meter erreicht wurden. An einigen Stellen wurde sehr feines sichtbares Gold beobachtet. Da nur 12 Meter der mineralisierten Zone freigelegt sind, besteht erhebliches Potential, diese durch zusätzliche Minenerschließung und Bohrungen zu erweitern.

Die Entdeckung dieser dritten Zone mit Gold-Silber-Mineralisierung entlang der Dos de Mayo-Ader ist ein weiterer Beweis für die Wiederholbarkeit dieser Zonen entlang des Streichens, erklärte Robert Archer, President und CEO von Pinnacle. Es scheint, dass der Hauptstollen von La Dura in dieser bestimmten Höhe in die falsche Richtung angelegt wurde, da er nur anomale Gehalte lieferte, und die Mineralisierung, die bei La Dura 2 freigelegt wurde, wurde wahrscheinlich später entdeckt, da sie nicht über diese kleine Freilegung hinaus weiter erschlossen wurde. Da wir wissen, dass es innerhalb des Systems gewisse Gehaltsschwankungen gibt, deuten die Streichlänge von 12 Metern und die etwas niedrigeren Gehalte als in den anderen Minen lediglich darauf hin, dass diese Aufschlussstelle nur an der Oberfläche dieser Zone kratzt und weitere Arbeiten erforderlich sind, um die endgültige Ausdehnung der Mineralisierung zu bestimmen. Diese vorläufigen Gehalte bei La Dura 2 sind immer noch mit anderen epithermalen Systemen mit geringer Sulfidierung in Mexiko vergleichbar und unterstreichen die hochgradige Natur der bisher im Projekt definierten Gold-Silber-Mineralisierung.

Zwischen La Dura und der Pinos Cuates Mine, wo Pinnacle-Probenentnahmen bis zu 85 g/t Au und 520 g/t Ag über 0,5 Meter ergaben (siehe Pressemitteilung von Pinnacle vom 22. Juli 2025), liegen etwa 150 Meter, die auf weitere mineralisierte Zonen hin untersucht werden sollen. Außerdem gibt es noch ungetestetes Potential von etwa 120 Metern zwischen Pinos Cuates und der Dos de Mayo Mine im Südwesten sowie mehr als 1.000 Meter nordwestlich von La Dura. All dies wird für Bohrungen vorbereitet, sobald die Oberflächengenehmigungen vorliegen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81809/PINN121125.001.jpeg

Die Kartierung und Probenentnahme an der Oberfläche und unter Tage konzentriert sich derzeit auf eine von Norden nach Süden verlaufende Ader namens La Estrella, die sich etwa 500 Meter südwestlich des Dos de Mayo Trends und mindestens 100 Meter entlang des Streichens befindet (siehe Karte oben). Derzeit ist noch unklar, warum dieser Nord-Süd-Trend im Vergleich zum Nordwest-Südost-Trend von Dos de Mayo auftritt und welche Bedeutung er hat. Der Schnittpunkt zweier struktureller Trends ist bei dieser Art von Adersystemen häufig der Ort bedeutender Mineralisierung.

QA/QC

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Ergebnisse wurden gemäß den Standards der National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) gemeldet. Pinnacle hat angesichts des Stadiums des Projekts branchenübliche Verfahren für die Probenvorbereitung, -sicherheit und -analyse implementiert. Dazu gehörten branchenübliche QA/QC-Verfahren zur Überwachung der Qualität der Untersuchungsdatenbank, einschließlich der Einfügung von zertifizierten Referenzmaterialproben und Leerproben in Probenchargen in vorab festgelegten Abständen.

Die systematische Splitter-Kanal-Probenahme wurde mit Hammer und Meißel über alle freiliegenden mineralisierten Strukturen hinweg durchgeführt. Das Protokoll für die Probenlängen legte fest, dass diese nicht länger als zwei Meter und nicht kürzer als 0,3 Meter sein durften. Die Adern neigen dazu, steil bis senkrecht abzufallen, so dass diese Proben die tatsächliche Breite der Strukturen recht gut widerspiegeln. Die Proben wurden entlang des strukturellen Streichens oder schräg zum Hauptstrukturverlauf entnommen. Grabproben gelten naturgemäß nur als Anhaltspunkt für die lokale Mineralisierung und sollten nicht als repräsentativ angesehen werden.

Alle Proben wurden in vorab nummerierte Plastiktüten verpackt; jede Tüte enthielt einen nummerierten Anhänger und wurde mit Klebeband verschlossen, bevor sie in Reisbeuteln in Chargen von maximal 40 kg verpackt wurden. Anschließend wurden sie nummeriert, die Chargenbeutel mit Plastikbändern verschlossen und direkt an das SGS-Labor in Durango, Mexiko, zur Vorbereitung und Analyse geliefert. Das Labor ist nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert. Alle Proben wurden persönlich von dem Vertragsgeologen geliefert, der die Probenahme unter der Aufsicht der QP durchgeführt hatte.

Der SGS-Probenvorbereitungscode G_PRP89, einschließlich Gewichtsbestimmung, Zerkleinerung, Trocknung, Spaltung und Pulverisierung, wurde gemäß den besten Praktiken der Branche angewendet, wobei alle Proben auf 75% weniger als 2 mm zerkleinert, 250 g durch eine Riffelspaltung abgetrennt und die pulverisierte Spaltung auf >85% mit einer Korngröße von weniger als 75 Mikrometern (m) zerkleinert wurden. Alle Proben wurden unter Verwendung des Codes GA_FAA30V5 mit einer Feuerprobe an 30 g Proben mit einer Atomabsorptionsspektroskopie-Auswertung auf Gold analysiert. Zur Bestimmung von Ag, Zn, Pb, Cu und anderen Elementen wurde ein ICP-OES-Analysepaket (Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometry) mit 33 Elementen und 4-Säure-Aufschluss durchgeführt (Code GE_ICP40Q12).

Qualifizierte Person

Herr Jorge Ortega, P. Geo, eine qualifizierte Person, die gemäß National Instrument 43-101 unabhängig von Pinnacle ist und der Verfasser des technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das Projekt Potrero ist, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über das Potrero Projekt

El Potrero befindet sich in der reichen Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos und liegt im Umkreis von 35 Kilometern um vier in Betrieb befindliche Minen, darunter die Ciénega Mine (Fresnillo) mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (t/Tag), die Tahuehueto Mine (Luca Mining) mit einer Kapazität von 1.000 t/Tag und die Topia Mine (Guanajuato Silver) mit einer Kapazität von 250 t/Tag.

Die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung kommt in einem epithermalen Brekzien-Adersystem mit geringer Sulfidierung vor, das in Andesiten der unteren vulkanischen Serie beherbergt ist und drei historische Minen entlang einer Streichlänge von 500 Metern umfasst. Das Projekt befindet sich seit fast 40 Jahren in Privatbesitz und wurde noch nie systematisch mit modernen Methoden exploriert, so dass es ein erhebliches Explorationspotential aufweist.

Eine zuvor betriebene Anlage mit einer Kapazität von 100 t/Tag vor Ort kann relativ kostengünstig renoviert/umgebaut und historische Untertagebauten saniert werden, um nach Erteilung der Genehmigungen kurzfristig die Produktion zu erreichen. Das Projekt ist über eine Straße erreichbar und verfügt über eine Stromleitung in drei Kilometern Entfernung. Die Oberflächenrechte für das Anlagen- und Bergbaugebiet befinden sich in Privatbesitz (keine Probleme mit der Gemeinde).

Pinnacle wird unmittelbar nach Produktionsbeginn eine anfängliche Beteiligung von 50% erwerben. Das Ziel wäre dann, ausreichenden Cashflow zu generieren, um das Projekt weiterzuentwickeln und die Beteiligung des Unternehmens auf 100% zu erhöhen, abzüglich einer NSR von 2%. Bei Erfolg wäre dieser Ansatz für die Aktionäre weniger verwässernd als die Finanzierung des Wachstums des Unternehmens über die Aktienmärkte.

Über Pinnacle Silver and Gold Corp.

Pinnacle konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen auf Distriktebene in Nord- und Mittelamerika. Das hochgradige Gold-Silber-Projekt Potrero im mexikanischen Sierra Madre Gürtel beherbergt ein wenig erforschtes epithermales Adersystem mit geringer Sulfidierung und bietet das Potential für eine kurzfristige Produktion. Im ergiebigen Red Lake Distrikt im Nordwesten Ontarios besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, hochgradigen Argosy Goldmine und dem angrenzenden North Birch Projekt mit einem acht Kilometer langen Zielhorizont. Mit einem erfahrenen, äußerst erfolgreichen Managementteam und hochwertigen Projekten ist Pinnacle Silver and Gold bestrebt, langfristigen, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Gezeichnet: Robert A. Archer

President & CEO

FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE:

Email: info@pinnaclesilverandgold.com

Tel.: +1 (877) 271-5886 ext. 110

Webseite: www.pinnaclesilverandgold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pinnacle Silver & Gold Corp.

Robert Archer

250 – 750 West Pender Street

V6C 2T7 Vancouver, BC

Kanada

email : rarcher@pinnaclesilverandgold.com

Pressekontakt:

Pinnacle Silver & Gold Corp.

Robert Archer

250 – 750 West Pender Street

V6C 2T7 Vancouver, BC

email : rarcher@pinnaclesilverandgold.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.