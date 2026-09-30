PharmaNest und Mediar Therapeutics arbeiten gemeinsam an der Quantifizierung der ECM- und Fibrose-Remodellierung in der EncompaSSc-Phase-2-Studie zu MTX-474 bei diffuser kutaner systemischer Sklerose

Die Unternehmen werden KI-gestützte digitale Pathologie und räumliche Einzelfaseranalyse einsetzen, um die mechanistischen Wirkungen von MTX-474 bei systemischer Sklerose zu charakterisieren

PRINCETON, NJ / ACCESS Newswire / 30. September 2026 / PharmaNest, Inc., ein auf KI-gestützte digitale Pathologie spezialisiertes Unternehmen, das sich auf die quantitative und räumliche Charakterisierung von Fibrose konzentriert, und Mediar Therapeutics, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das Pionierarbeit bei First-in-Class-Therapien zur Eindämmung und Umkehrung von Fibrose leistet, gaben heute eine Zusammenarbeit bekannt, um fortschrittliche digitale Pathologie in die laufende klinische Phase-2-Studie EncompaSSc von Mediar zu MTX-474 bei Patienten mit diffuser kutaner systemischer Sklerose (dcSSc) zu integrieren.

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MTX-474 ist ein First-in-Class-monoklonaler humaner IgG1-Antikörper, der darauf ausgelegt ist, die EphrinB2-Signalübertragung zu neutralisieren – einen Signalweg, der an der Aktivierung von Myofibroblasten, der Ablagerung der extrazellulären Matrix (ECM) und dem Gewebeumbau beteiligt ist und bekanntermaßen die Fibrose bei SSc vorantreibt. Die randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-2-Studie EncompaSSc untersucht die Sicherheit und Wirksamkeit von MTX-474 bei Patienten mit dcSSc.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird PharmaNest seine KI-gestützten digitalen Pathologieplattformen FibroNest auf Hautbiopsien anwenden, die während der EncompaSSc-Studie entnommen wurden. Mithilfe einer räumlichen Einzelfaseranalyse werden Hunderte von Fibrose- und ECM-Merkmalen räumlich und auf der Ebene einzelner Kollagenfasern quantifiziert und bewertet, wie sich diese Merkmale und die damit verbundenen Fibrotypen nach der Behandlung mit MTX-474 verändern.

Der primäre Wirksamkeitsendpunkt der EncompaSSc-Studie ist die mittlere Veränderung des modifizierten Rodnan Skin Score (mRSS) vom Ausgangswert bis Woche 24, der eine etablierte klinische Beurteilung der Hautverhärtung bei Menschen mit SSc ermöglicht. Der digitale Pathologieansatz von PharmaNest soll diese klinischen und molekularen Endpunkte ergänzen, indem er quantitative räumliche Messungen des Fibroseumbaus ermöglicht und potenziell Mechanismen auf Gewebeebene aufzeigt, die mit dem therapeutischen Ansprechen in Zusammenhang stehen.

MTX-474 wurde entwickelt, um direkt in die biologischen Signalwege einzugreifen, die für die Aktivierung von Myofibroblasten und den pathologischen Gewebeumbau verantwortlich sind – beides wesentliche Faktoren für die Entstehung und das Fortschreiten der Fibrose bei SSc, sagte Dr. Rahul Ballal, Chief Executive Officer von Mediar Therapeutics. Die Möglichkeit, Veränderungen in der extrazellulären Matrix und der Fibrosearchitektur in Patientenbiopsien quantitativ zu charakterisieren, bietet eine spannende Gelegenheit, unser Verständnis der biologischen Wirkungen von MTX-474 in der EncompaSSc-Studie zu vertiefen.

Die systemische Sklerose ist im Grunde eine Erkrankung, die durch einen pathologischen Umbau der extrazellulären Matrix gekennzeichnet ist, doch herkömmliche klinische und histologische Untersuchungen liefern nur begrenzte Informationen darüber, wie sich diese Matrix während der Behandlung verändert, sagte Dr. med. Helene Petitjean, Chief Medical Officer bei PharmaNest. Indem wir die Fibrose auf der räumlichen Ebene einzelner Fasern auflösen und differenzieren, wollen wir behandlungsbedingte Veränderungen in der Kollagenorganisation und bei den Fibrotypen identifizieren und diese Gewebephänotypen mit molekularen und klinischen Reaktionen in Verbindung bringen. Diese Zusammenarbeit verdeutlicht, wie die digitale Pathologie über die Quantifizierung der Fibrose hinaus zu einem mechanistischen Verständnis des therapeutischen Ansprechens gelangen kann.

Über die Phase-2-Studie EncompaSSc

EncompaSSc ist eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-2-Studie zur Bewertung von MTX-474 bei Teilnehmern mit diffuser kutaner systemischer Sklerose. Die Teilnehmer erhalten über einen Zeitraum von 24 Wochen alle vier Wochen MTX-474 oder Placebo als intravenöse Infusion. Der primäre Wirksamkeitsendpunkt ist die Veränderung des mRSS gegenüber dem Ausgangswert in Woche 24. Die Studie umfasst zudem Hautbiopsien, molekulare und transkriptomische Analysen, Serum-Biomarker, bildgebende Verfahren und weitere klinische Untersuchungen zur Charakterisierung des Ansprechens auf die Behandlung. Die EncompaSSc-Phase-2-Studie ist offen und nimmt derzeit Teilnehmer auf (NCT07287670). Weitere Informationen finden Sie unter www.encompassctrial.com.

Über MTX-474

MTX-474 ist ein First-in-Class-Human-IgG1-Antikörper, der darauf ausgelegt ist, die EphrinB2-Signalübertragung zu neutralisieren, die das Auftreten und das Fortschreiten von Fibrose verursacht. Ephrin-Liganden und Eph-Rezeptoren vermitteln biologische Prozesse, die an der Gewebefibrose beteiligt sind, darunter Zellmigration, Myofibroblastenaktivierung und Gewebeumbau. Immer mehr Hinweise deuten darauf hin, dass EphrinB2 an der Fibrose der Haut, der Lunge und des Herzens beteiligt ist. Die Expression von EphrinB2 und seinen Rezeptoren ist im menschlichen Blut nachweisbar und korreliert mit dem Schweregrad der Erkrankung. Eine Phase-1-Studie wurde vor Kurzem abgeschlossen, und eine klinische Phase-2-Studie mit Patienten mit systemischer Sklerose ist nun für die Aufnahme von Teilnehmern geöffnet (NCT07287670).

Über Mediar Therapeutics

Mediar Therapeutics leistet Pionierarbeit bei einem neuen Ansatz zur Behandlung von Fibrose, der die Krankheit an einem anderen Ausgangspunkt stoppt – dem Myofibroblasten, der wichtigsten pathogenen Zelle bei der Fibrose, die Narbenbildung, Krankheitsfortschritt und letztendlich Organversagen vorantreibt. Mediar wurde auf der Grundlage eines tiefgreifenden Verständnisses der komplexen wissenschaftlichen Zusammenhänge gegründet, die dem Entstehen und Fortschreiten der Fibrose zugrunde liegen. Durch die Kombination neuartiger Zielstrukturen mit zuverlässigen, leicht nachweisbaren Blutbiomarkern und etablierten Therapiemodalitäten reduziert Mediar die Risiken bei der weiteren klinischen Entwicklung von Fibrosetherapien. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@mediartx.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über PharmaNest

PharmaNest ist ein KI-gestütztes Unternehmen im Bereich der digitalen Pathologie, das Pionierarbeit bei der quantitativen und räumlichen Charakterisierung von Fibrose und Gewebeumbau leistet. Seine Plattformen FibroNest und FibroMAP kombinieren räumliche Einzelfaseranalyse, KI-gestützte Pathomik und Patholomic Fusion, um neuartige Fibrose-Biomarker und mechanistische Einblicke in den Krankheitsverlauf und das Ansprechen auf Therapien zu gewinnen. PharmaNest unterstützt die Erforschung und Entwicklung von antifibrotischen Therapien und entsprechenden Diagnostika.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pharmanest.com.

Kontakt:

Mathieu M. Petitjean, Ph.D., CEO

E-Mail: info@pharmanest.com

Tel.: +1 (609) 375 2003

QUELLE: PHARMANEST INC

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