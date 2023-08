Pan American Energy Corp. gibt Ergebnisse des Sommer-Prospektionsprogramms auf dem Lithiumprojekt Big Mack bekannt

Proben ergaben Gehalte von bis zu 3,21 % Li2O, wobei 25 Proben aus den Zonen Eleven, Big Mack und 6059 Lithiumergebnisse von über 1,00 % Li2O verzeichneten.

9. August 2023 – Calgary AB, Kanada / IRW-Press / – Pan American Energy Corp. (das Unternehmen oder Pan American) (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS60) freut sich, die Untersuchungsergebnisse von seinem Oberflächen-Probenahmeprogramm auf dem Lithiumprojekt Big Mack bekannt zu geben. Die Resultate des Probenahmeprogramms haben einen wertvollen geochemischen Einblick in die hochgradige Lithiummineralisierung geliefert, die bei dem Pegmatit Big Mack und der Zone Eleven festgestellt wurde. Zudem haben sie bestätigt, dass an der Oberfläche des Pegmatits 6059 hochgradiges Lithium vorliegt. Das Probenahmeprogramm hat auch andere LCT-Pegmatite innerhalb des Projektgebiets identifiziert, die aussichtsreich für Lithium, Tantal und Zinn sind. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Explorationstätigkeiten auf dem Lithiumprojekt Big Mack fortzusetzen, um den vollen Umfang der lithiumreichen mineralisierten Zonen auf dem Projekt abzugrenzen.

Das Programm wurde vom 18. Mai 2023 bis zum 7. Juni 2023 von Axiom Exploration Group Ltd (Axiom) durchgeführt. Es bestand aus Probenahmen aus historisch kartierten freiliegenden Pegmatitvorkommen über das gesamte Lithiumprojekt Big Mack, sowie aus bekannten Vorkommen und anderen zutage tretenden Pegmatiten entlang des Streichens der Zonen Big Mack und Sprinkler. Bei Pegmatiten, die zu flach waren, um maßgebliche Proben mit einem Geologen-/Vorschlaghammer zu erhalten, wurden als Prospektionsmittel Schlitzproben zur Probenahme eingesetzt. Das Programm wurde dazu entworfen, Bohrziele genauer zu definieren sowie zahlreiche, an der Oberfläche kartierte Pegmatitvorkommen zu erproben, die historisch nicht auf Lithium untersucht wurden.

Highlights des Prospektionsprogramms 2023

– Es wurden insgesamt 342 Schürf-/Schlitzproben entnommen. Infolge der Untersuchung (wie weiter unten unter dem Titel Probenahme, Analysemethoden und QA\QC-Protokolle beschrieben) zeigte sich, dass 98 der entnommenen Proben über den bestimmten Hintergrund-Lithiumschwellenwerten in den Pegmatiten und Wirtsgesteinen lagen.

– Die Proben ergaben Gehalte von bis zu 3,21 % Li2O. 25 Proben aus den Zonen Eleven, Big Mack und 6059 verzeichneten dabei Lithiumergebnisse von über 1,00 % Li2O. Alle drei dieser Pegmatite weisen an der Oberfläche sichtbaren Petalit auf.

– Die Untersuchungsergebnisse scheinen einen geochemischen Trend (>1 km) anzuzeigen, der sich entlang des Streichens zwischen den Pegmatiten Big Mack und Sprinkler/6059 erstreckt. Dieser wird durch die Anzeige von anomalem Lithium und anderen Indikatorelementen für Seltene Erden angedeutet.

– Die Resultate der Schlitzproben beinhalteten 1,06 % Li2O über 19,30 m quer durch die Zone Eleven, sowie 1,72 % Li2O über 6,30 m bei Pegmatit 6059.

– Die Analysen zeigten anomales Tantal, Zinn und Rubidium, was mit komplexen petalithaltigen LCT-Pegmatiten in Verbindung steht. Unter den Ergebnissen befanden sich bis zu 150 Teile pro Million (ppm) Tantal und 4200 Teile pro Million (ppm) Zinn.

Wir sind begeistert über diese vielversprechenden Ergebnisse der Oberflächen-Probenahme, welche dabei helfen, unsere Erkenntnisse über das Lithiumprojekt Big Mack zu bestätigen. Die Arbeit von Axiom Exploration hat die weitere Verfeinerung der Bohrzielbestimmung des Unternehmens unterstützt und wir freuen uns darauf, die Exploration auf dem Lithiumprojekt Big Mack weiter voranzubringen, um auf diese Ergebnisse aufzubauen, so Jason Latkowcer, Chief Executive Officer von Pan American Energy Corp.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71594/PanAmerican_090823_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Gebietsweite Stellen der Oberflächen-Proben und Li ppm auf Big Mack 2023

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71594/PanAmerican_090823_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Highlights der Oberflächen-Proben auf der Lithiumliegenschaft Big Mack

Tabelle 1: Ausgewählte Probeanalyse-Highlights auf dem Projekt Big Mack 2023

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71594/PanAmerican_090823_DEPRcom.003.png

Das Programm war darin erfolgreich, weiter das Ausmaß der hochgradigen Lithiummineralisierung an der Oberfläche bei den Pegmatiten auf Big Mack, der Zone Eleven und der Zone 6059 nachzuweisen, sowie anomale Werte in nahegelegenen Pegmatiten zu bestimmen, die zuvor noch nicht beprobt worden waren. Die Proben ergaben Gehalte von bis zu 3,21 % Li2O. 25 Proben aus den Zonen Eleven, Big Mack und 6059 verzeichneten dabei Lithiumergebnisse von über 1,00 % Li2O. Alle drei dieser Pegmatite weisen an der Oberfläche sichtbaren Petalit auf. Eine Schlitzprobe über der Zone Eleven ergab einen Gehalt von 1,06 % Li2O über 19,30 m, während eine Schlitzprobe über der Zone 6059 einen Gehalt von 1,72 % Li2O über 6,30 m aufwies. In aplitischen Gängen, die außerhalb der Hauptzonen der hochgradigen Lithiumvorkommen lagen, wurden anomale Zinn- und Tantalwerte (bis zu 150 Teile pro Million Tantal und 4200 Teile pro Million Zinn) bestimmt. Die anomalen Untersuchungswerte von Indikatorelementen (Ta, Nb, Sn, Be und Rb), die quer durch das Lithiumprojekt Big Mack festgestellt wurden, scheinen einen hoch-fraktionierten geochemischen Trend zu umreißen, der sich über einen Kilometer entlang des Streichens zwischen den Pegmatiten Eleven/Big Mack und Sprinkler/6059 erstreckt. Alle Untersuchungsergebnisse finden Sie im Anhang I: Oberflächenprobenahmeprogramm 2023 – Untersuchungsergebnisse dieser Pressemitteilung.

Von dem Pegmatit Big Mack wurden vier Gesteinsproben genommen und dem Saskatchewan Research Councils Advanced Microanalysis Centre in Saskatoon, SK zur QEMSCAN- (Quantitative Evaluation of Materials by Scanning Electron Microscope) Analyse übergeben. Diese Analyse lieferte ausführliche Informationen bezüglich der quantitativen Mineralogie der petalithaltigen Pegmatite auf dem Lithiumprojekt Big Mack.

QEMSCAN-Ergebnisse von Probe SRC198159 (Abbildung 4) aus der hochgradigen Zone des Pegmatits Big Mack zeigten, dass die Probe 75,87 % Petalit (LiAlSiO) enthielt – das Erzmineral, das hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass das Lithiumprojekt Big Mack als aussichtsreich für eine hochgradige Lithiummineralisierung identifiziert wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71594/PanAmerican_090823_DEPRcom.004.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71594/PanAmerican_090823_DEPRcom.005.png

Abbildung 3 – Probe 198159: (links) Foto der Probe (rechts) QEMSCAN-Bild

Tabelle 2 – Modale Mineralogie der QEMSCAN-Proben (Gewichtsprozent)

Proben-Kennzeichnung Petalit (%) Spodumen (%) Plagioklas (%) Quarz (%) Muskovit (%) Biotit (%) Granat (%)

SRC198159 75,87 0,26 6,99 8,64 7,58 0,17 0,14

SRC198160 31,08 9,08 22,58 26,28 9,68 0,22 0,41

SRC198161 1,5 0,48 35,65 50,84 7,08 0,06 3,67

SRC198162 8,9 0,25 60,43 18,24 11,59 0,01 0,36

Die positiven Ergebnisse der Prospektionsproben haben das Unternehmen in ihrem Engagement bekräftigt, das Lithiumprojekt Big Mack voranzubringen und das Potential dieses Projekts weiter kennenzulernen. Das Unternehmen arbeitet aktiv darauf hin, die Exploration auf dem Lithiumprojekt Big Mack voranzutreiben und bereitet sich auf die nächsten Stufen des Programms vor.

Probenahme, Analysemethoden und QA\QC-Protokolle

Während des Feldprogramms wurde ein sorgfältiges Verwahrungsprogramm sowie ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm (QA/QC“) durchgeführt. Die Proben wurden mit einem Steinhammer und einer Steinsäge entnommen. Die Probenstandorte wurden mit einem tragbaren Garmin-GPS aufgezeichnet, die Proben wurden mit den dokumentierten Nummernetiketten fotografiert und anschließend in Poly-Probenbeutel verpackt und mit Reißverschluss verschlossen.

Die vom Unternehmen eingeführten QA/QC-Verfahren umfassten die routinemäßige Einführung von zertifizierten LCT (Lithium-Cäsium-Tantal)-Pegmatit-Standardkontrollproben, Laborduplikaten und Siliziumdioxid-Rohlingen in Übereinstimmung mit den von der Industrie empfohlenen Verfahren. Dies diente dazu, die natürliche Variabilität, die Verzerrung bei der Probenahme und die Homogenität bei der Probenvorbereitung im Labor zu prüfen sowie die Präzision der Probe und eine mögliche Kontamination durch das Labor zu testen und die ordnungsgemäße Kalibrierung der Laborgeräte sicherzustellen. Die Analyseergebnisse der zertifizierten Referenzmaterialien wurden grafisch überprüft und lagen innerhalb der zulässigen Abweichung von 2 Standardabweichungen der zertifizierten Lithiumwerte.

Die Proben wurden an das Probenaufbereitungslabor von ALS Canada Geochemistry in Winnipeg, MB, geliefert. Die Gesteinsproben wurden dann auf 2 Millimeter zerkleinert, wobei eine Teilprobe auf 75 Mikrometer pulverisiert wurde. Etwa alle 50 Proben wurden im Labor einer Qualitätskontrolle unterzogen, bei der die Effizienz der Zerkleinerung und die Feinheit der Pulverisierung überprüft wurden. Die aufbereiteten Proben wurden dann an das ALS Geochemistry-Labor in Vancouver, BC, geschickt. Eine Teilmenge der Probe mit einem Gewicht von 0,2 Gramm wurde in einen Natriumperoxid- Flussmittel gegeben und in Salzsäure aufgelöst; die endgültige Lösung wurde mittels induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICPMS) analysiert. ALS Canada ist unabhängig vom Unternehmen.

Über das Projekt Big Mack

Das Lithiumprojekt Big Mack liegt 2 km östlich der Allwetterstraße Snook Lake Road, etwa 80 km nördlich von Kenora in Ontario. Das Konzessionsgebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe (etwa 1,3 km) der Lagerstätte Separation Rapids, Big Whopper von Avalon Advanced Material Inc., die einen nachgewiesenen und angedeuteten Ressource aufweist. Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb einer in Ontario registrierten Abbaukonzession und kann auf eine über 30-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken. Das Konzessionsgebiet liegt innerhalb des traditionellen Landnutzungsgebiets der Wabaseemoong Independent Nations von Whitedog in Ontario, einer Ureinwohner-Gemeinde, die etwa 35 km südwestlich des Konzessionsgebiets liegt.

Das Konzessionsgebiet beherbergt vier bekannte lithiumhaltige Pegmatite, einschließlich des Pegmatits Big Mack, der Zone Eleven, der Zone Sprinkler und des Pegmatits 6095, von denen angenommen wird, dass sie mit dem Pluton Separation Rapids in Zusammenhang stehen. Sie werden als zonierte LCT-Pegmatite des Typs Complex und des Untertyps Petalit interpretiert. Der Pegmatit Big Mack ist die größte petalithhaltige Masse im Konzessionsgebiet und erstreckt sich über ein Gebiet von 80 mal 225 m. Im Rahmen historischer Bohrprogramme (1998, 1999 und 2001) wurde eine Mineralisierung durchschnitten, die sich entlang eines Streichens von etwa 150 m und bis in eine Tiefe von 75 m erstreckt. Die Lagerstätte ist in der Tiefe und entlang des Streichens weiterhin offen.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS60) ist ein Explorationsunternehmen, das sich insbesondere auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten in Nordamerika konzentriert, die Batteriemetalle enthalten.

Das Unternehmen hat in Kanada eine Optionsvereinbarung mit Magabra Resources abgeschlossen, wonach es das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 % an dem bohrbereiten Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario) hat. Das Unternehmen verfügt ferner über eine Konzessionsoptionsvereinbarung mit Horizon Lithium LLC, die ihm das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Lithiumprojekt Horizon in Clayton Valley – Lithiumgürtel Tonopah (Nevada, USA) einräumt.

Qualifizierte Sachverständige

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo. (Exploration Manager, Axiom), einem qualifizierten Sachverständigen“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Frau Guillaume ist vom Unternehmen unabhängig.

Um sich für Investoren-Updates zu registrieren, besuchen Sie bitte panam-energy.com.

Für das Board of Directors

Jason Latkowcer

CEO & Director

Kontakt

Tel: (587) 885-5970

E-Mail: info@panam-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftiger Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Absicht des Unternehmens beziehen, seine Explorationsbemühungen auf dem Lithiumprojekt Big Mack fortzusetzen, um die Größe, die Qualität und die wirtschaftliche Rentabilität der Lithiummineralisierung auf dem Lithiumprojekt Big Mack abzugrenzen, sowie auf den scheinbar stark fragmentierten geochemischen Trend, der entlang des Streichens zwischen den Pegmatiten Big Mack und Sprinkler/6059 verläuft.

Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder Prognosen bzw. Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, einschließlich der Annahme, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen das Unternehmen die Exploration des Lithiumprojekts Big Mack fortsetzen wird, um die Größe, Qualität und wirtschaftliche Rentabilität der Lithiummineralisierung auf dem Lithiumprojekt Big Mack abzugrenzen; und dass die anomalen Untersuchungswerte von Seltenerd-Indikatorenelementen (Ta, Nb, Sn, Be, Rb), die auf dem gesamten Lithiumprojekt Big Mack beobachtet wurden, auf die Existenz eines stark fraktionierten geochemischen Trends hinweisen, der sich entlang des Streichens zwischen den Pegmatiten Eleven/Big Mack und Sprinkler/6059 erstreckt.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört das Risiko, dass das Unternehmen die Exploration des Lithiumprojekts Big Mack nicht fortsetzt, sei es aufgrund mangelnder finanzieller Ressourcen, des Nichterhalts der erforderlichen Genehmigungen oder Zulassungen, des Ermessens des Managements oder aus anderen Gründen; Risiken, die der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen innewohnen, einschließlich Risiken in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition der Pläne, die Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts schließen lassen; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte; und die anderen Risiken und Faktoren, die vom Unternehmen in seinen kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www. sedar.com. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Anhang I: Oberflächenprobenahmeprogramm 2023 – Untersuchungsergebnisse

PROBEN_ID TYP Schürfgrabennr. Von (m) Bis(m) Rechtswert Hochwert LITHOLOGIE Li2O % Li Rb (ppm) Sn (ppm) Ta (ppm)

(ppm)

632532 Grab – Subcrop 387427 5569649 Pegmatite 0,023 105 1555 18 16,65

633236 Grab – Subcrop 386300 5569821 Pegmatite 0,062 290 3740 63 13,6

633235 Grab – Subcrop 386301 5569819 Pegmatite 0,025 114 953 18 33,4

633232 Grab – Outcrop 386420 5569948 Mafic Volcanic 0,052 240 15,2 3 0,12

633231 Grab – Outcrop 386422 5569938 Mafic Volcanic 0,023 109 13,9 3 0,32

633230 Grab – Outcrop 386423 5569931 Mafic Volcanic 0,016 76 8,3 3 0,21

633229 Grab – Outcrop 386428 5569924 Mafic Volcanic 0,017 77 5,2 3 0,21

633228 Grab – Outcrop 386431 5569919 Pegmatite 0,019 87 4,3 3 0,22

633227 Grab – Outcrop 386433 5569914 Mafic Volcanic 0,025 114 21,7 3 0,2

633226 Grab – Outcrop 386431 5569908 Mafic Volcanic 0,023 106 7,7 3 0,14

633225 Grab – Outcrop 386433 5569899 Mafic Volcanic 0,045 211 20,6 3 0,39

633224 Grab – Outcrop 386466 5569903 Mafic Volcanic 0,019 88 5,9 3 0,25

633223 Grab – Outcrop 386523 5569862 Mafic Volcanic 0,177 820 30,8 3 0,31

633222 Grab – Outcrop 386525 5569852 Mafic Volcanic 0,088 410 211 13 0,8

633221 Grab – Outcrop 386525 5569839 Mafic Volcanic 0,086 400 258 29 0,28

633220 Grab – Outcrop 386442 5569971 Pegmatite 0,010 47 133,5 38 10,7

633219 Grab – Outcrop 386457 5569969 Pegmatite 0,032 149 2330 55 16,95

633218 Grab – Outcrop 386450 5569972 Pegmatite 0,019 90 375 81 15,9

633217 Grab – Outcrop 386399 5569998 Pegmatite 0,033 153 328 323 47,1

633216 Grab – Outcrop 386197 5570003 Pegmatite 0,011 53 1475 1930 104,5

633215 Grab – Outcrop 386200 5570004 Pegmatite 0,012 54 910 4200 149,5

633214 Grab – Outcrop 386409 5570270 Pegmatite 0,009 41 201 9 8,02

633213 Grab – Outcrop 386436 5570350 Pegmatite 0,006 29 120 4 13,3

633212 Grab – Outcrop 386414 5570349 Pegmatite 0,013 60 355 7 9,22

633211 Grab – Outcrop 386294 5570544 Pegmatite 0,005 21 499 3 19,9

633210 Grab – Outcrop 386261 5570557 Pegmatite 0,019 89 762 5 28,8

633209 Grab – Outcrop 386174 5570404 Pegmatite 0,015 69 891 7 13,85

633208 Grab – Outcrop 385944 5570417 Pegmatite 0,015 68 1070 9 25,5

633207 Grab – Outcrop 385936 5570304 Mafic Volcanic 0,007 33 11,4 3 0,24

633205 Grab – Outcrop 387137 5569849 Pegmatite 0,010 48 989 9 18,45

633204 Grab – Outcrop 387218 5569941 Pegmatite 0,012 54 844 10 19,55

633203 Grab – Outcrop 387289 5569736 Pegmatite 0,009 43 852 10 55,8

633202 Grab – Outcrop 387305 5569735 Pegmatite 0,024 111 565 11 23,8

633201 Grab – Outcrop 387221 5569668 Pegmatite 3,208 14900 5100 22 12,35

633199 Grab – Outcrop 387393 5569714 Pegmatite 0,014 65 660 20 19,65

633198 Grab – Outcrop 387152 5569700 Pegmatite 0,020 91 260 21 13,15

633197 Grab – Outcrop 387131 5569736 Pegmatite 0,012 58 77,8 889 43,7

633196 Grab – Outcrop 387106 5569726 Pegmatite 0,023 107 352 47 28,1

633195 Grab – Outcrop 387103 5569727 Pegmatite 0,011 52 112 55 33,6

633194 Grab – Outcrop 386862 5569815 Pegmatite 0,008 39 188,5 37 22,4

633193 Grab – Outcrop 386861 5569814 Pegmatite 0,006 30 114,5 21 41,2

633192 Grab – Outcrop 386859 5569813 Pegmatite 0,008 35 135 24 4,47

633191 Grab – Outcrop 386854 5569810 Pegmatite 0,012 58 805 37 35,6

633190 Grab – Outcrop 386783 5570132 Pegmatite 0,006 28 1195 8 13,3

633189 Grab – Outcrop 386765 5570153 Mafic Volcanic 0,017 79 16,6 3 0,14

633188 Grab – Outcrop 386793 5570155 Pegmatite 0,008 39 1590 13 14,85

633187 Grab – Outcrop 386787 5570194 Pegmatite 0,017 78 1295 9 2,46

633186 Grab – Outcrop 386778 5570210 Pegmatite 0,016 76 501 3 4,18

633185 Grab – Outcrop 386779 5570233 Mafic Volcanic 0,018 85 28,8 3 0,23

633184 Grab – Outcrop 385682 5569876 Mafic Volcanic 0,004 17 12,3 3 1,18

633183 Grab – Outcrop 385681 5569901 Pegmatite 0,007 31 532 3 0,99

633182 Grab – Outcrop 386325 5569663 Mafic Volcanic 0,012 57 5,6 3 0,68

633181 Grab – Outcrop 386321 5569716 Pegmatite 0,228 1060 3600 581 22,8

633179 Grab – Outcrop 386440 5570169 Pegmatite 0,005 24 1560 5 7,13

633178 Grab – Outcrop 386458 5570190 Pegmatite 0,002 10 91,5 3 51,7

633177 Grab – Outcrop 386483 5570230 Pegmatite 0,006 28 98 7 20,5

633176 Grab – Outcrop 386485 5570355 Pegmatite 0,017 78 257 19 36,5

633175 Grab – Outcrop 386490 5570384 Pegmatite 0,006 26 990 7 27

633174 Grab – Outcrop 386510 5570405 Pegmatite 0,004 20 818 5 30,4

633173 Grab – Outcrop 386540 5570450 Pegmatite 0,014 64 787 5 9,84

633172 Grab – Outcrop 386561 5570464 Pegmatite 0,007 34 709 12 23

633171 Grab – Outcrop 386545 5570477 Pegmatite 0,004 18 970 9 5,92

633170 Grab – Outcrop 386513 5570463 Pegmatite 0,009 44 322 3 9,46

633169 Grab – Outcrop 386469 5570459 Pegmatite 0,006 28 1245 10 27,8

633168 Grab – Outcrop 386414 5570450 Mafic Volcanic 0,009 43 5,2 3 0,15

633167 Grab – Outcrop 386421 5570396 Mafic Volcanic 0,009 42 6,5 3 0,2

633166 Grab – Outcrop 386323 5570331 Pegmatite 0,016 76 957 6 3,95

633165 Grab – Outcrop 386328 5570313 Mafic Volcanic 0,018 84 6,4 3 0,13

633164 Grab – Outcrop 386293 5570267 Pegmatite 0,025 118 253 3 22

633163 Grab – Subcrop 386701 5569940 Pegmatite 0,007 33 277 3 0,88

633162 Grab – Outcrop 386740 5569961 Pegmatite 0,007 34 185 8 25

633161 Grab – Outcrop 386760 5570005 Pegmatite 0,004 18 2560 17 4,09

633159 Grab – Outcrop 386749 5569920 Pegmatite 0,045 211 301 15 22,1

633158 Grab – Outcrop 386016 5569743 Pegmatite 0,005 24 290 3 1,38

633157 Grab – Outcrop 386128 5569584 Mafic Volcanic 0,004 19 7,7 3 0,32

633156 Grab – Outcrop 386074 5569717 Mafic Volcanic 0,009 40 6,8 3 0,18

633155 Grab – Outcrop 386074 5569717 Pegmatite 0,036 169 433 8 9,11

633154 Grab – Outcrop 386068 5569752 Mafic Volcanic 0,006 28 9,3 3 0,48

633153 Grab – Outcrop 386057 5569826 Pegmatite 0,020 92 369 16 23

633152 Grab – Outcrop 386070 5569874 Mafic Volcanic 0,004 20 5 3 0,43

633151 Grab – Outcrop 386104 5569903 Mafic Volcanic 0,038 178 65,5 6 0,64

633128 Grab – Outcrop 386790 5569893 Pegmatite 0,011 49 489 18 29,7

633049 Grab – Outcrop 386123 5569900 Pegmatite 0,033 154 335 18 62,8

633048 Grab – Subcrop 386236 5569885 Mafic Volcanic 0,009 44 12,5 3 0,38

633046 Grab – Outcrop 386267 5569867 Pegmatite 0,056 260 1035 42 33,6

633045 Grab – Outcrop 386294 5569811 Pegmatite 0,011 50 2270 16 2,92

633044 Grab – Outcrop 386353 5569771 Mafic Volcanic 0,034 158 25,4 3 0,54

633043 Grab – Outcrop 386383 5569774 Pegmatite 0,016 76 1135 19 10,4

633042 Grab – Outcrop 385943 5570168 Pegmatite 0,008 36 139,5 5 40,3

633041 Grab – Outcrop 385980 5570334 Mafic Volcanic 0,013 62 15,8 3 0,12

633039 Grab – Outcrop 386117 5570392 Pegmatite 0,004 19 62,3 3 0,45

633038 Grab – Outcrop 386069 5570356 Pegmatite 0,007 34 1215 5 19,45

633037 Grab – Outcrop 386118 5570275 Mafic Volcanic 0,014 64 9,4 3 0,33

633036 Grab – Subcrop 386055 5570281 Pegmatite 0,006 28 245 3 0,93

633035 Grab – Outcrop 385999 5570206 Mafic Volcanic 0,005 22 4,8 3 0,3

633034 Grab – Outcrop 385966 5570139 Pegmatite 0,010 48 641 10 13,65

633033 Grab – Outcrop 385897 5570162 Pegmatite 0,016 75 842 6 18,35

633032 Grab – Outcrop 385916 5570237 Mafic Volcanic 0,003 14 8,5 3 0,41

633031 Grab – Outcrop 385856 5570288 Pegmatite 0,006 27 1355 8 4,05

633030 Grab – Outcrop 385815 5570213 Pegmatite 0,019 88 335 13 35,4

633029 Grab – Outcrop 385806 5570380 Mafic Volcanic 0,006 27 7,5 3 0,63

633028 Grab – Outcrop 385810 5570428 Pegmatite 0,010 46 1525 13 18,15

633027 Grab – Outcrop 385706 5570538 Pegmatite 0,018 84 100 6 37,5

633026 Grab – Outcrop 385779 5570487 Mafic Volcanic 0,007 34 3,1 3 0,36

633025 Grab – Outcrop 385722 5570413 Mafic Volcanic 0,021 98 11,6 3 0,24

633024 Grab – Outcrop 385690 5570374 Pegmatite 0,007 32 303 3 1,02

633023 Grab – Outcrop 385716 5570346 Pegmatite 0,013 60 1125 11 9,38

633022 Grab – Outcrop 385748 5570253 Pegmatite 0,012 58 1160 10 10,85

633021 Grab – Outcrop 385775 5570201 Pegmatite 0,025 115 249 19 20,8

633019 Grab – Outcrop 385752 5570158 Mafic Volcanic 0,023 106 79,3 15 0,8

633018 Grab – Outcrop 385817 5570014 Pegmatite 0,025 117 2590 128 18,15

632989 Grab – Outcrop 387317 5569701 Pegmatite 0,018 83 1145 19 9,11

632987 Grab – Outcrop 387321 5569893 Pegmatite 0,029 135 513 20 12,7

632985 Grab – Outcrop 387258 5569913 Pegmatite 0,020 93 784 8 14,8

632983 Grab – Outcrop 387286 5569687 Mafic Volcanic 0,037 172 492 16 0,23

632977 Grab – Outcrop 386647 5569909 Pegmatite 0,039 183 395 8 101,5

632976 Grab – Outcrop 386647 5569909 Mafic Volcanic 0,052 240 93,3 3 0,28

632975 Grab – Outcrop 386643 5569907 Pegmatite 0,026 119 2250 54 14,4

632972 Grab – Subcrop 386504 5569984 Pegmatite 0,005 21 815 10 22

632971 Grab – Subcrop 386448 5569993 Mafic Volcanic 0,012 57 4,8 3 0,15

632969 Grab – Outcrop 386522 5569896 Mafic Volcanic 0,084 390 12,5 3 0,98

632968 Grab – Outcrop 386357 5569970 Mafic Volcanic 0,159 740 71,1 3 0,51

632967 Grab – Outcrop 386347 5569969 Pegmatite 1,386 6440 2070 191 26,3

632966 Grab – Outcrop 386363 5569969 Pegmatite 0,065 300 619 327 21,4

632965 Grab – Outcrop 386447 5569885 Pegmatite 0,041 191 1445 59 22,1

632964 Grab – Subcrop 386464 5569890 Pegmatite 1,636 7600 1760 139 58,1

632963 Grab – Outcrop 386471 5569889 Pegmatite 0,033 153 1425 56 41,7

632962 Grab – Subcrop 386470 5569885 Pegmatite 0,069 320 3960 175 26,1

632961 Grab – Subcrop 386482 5569888 Pegmatite 1,167 5420 1590 36 37,3

632959 Grab – Subcrop 386515 5569885 Pegmatite 2,885 13400 1985 46 14,5

632958 Grab – Subcrop 386525 5569866 Pegmatite 1,492 6930 3350 15 49,9

632957 Grab – Subcrop 386520 5569869 Pegmatite 1,948 9050 4580 41 31,2

632954 Grab – Subcrop 386289 5569824 Pegmatite 0,028 128 2460 32 5,58

632953 Grab – Outcrop 386852 5569810 Pegmatite 0,011 49 362 34 15,05

632952 Grab – Outcrop 386798 5569808 Mafic Volcanic 0,054 250 615 68 0,21

632951 Grab – Outcrop 386801 5569810 Pegmatite 0,013 62 266 135 32,3

632908 Grab – Outcrop 386794 5569786 Pegmatite 0,018 84 87,9 61 10,3

632907 Grab – Outcrop 386818 5569807 Pegmatite 0,010 47 445 15 25,9

632533 Grab – Subcrop 387422 5569621 Pegmatite 0,056 260 804 325 117,5

632901 Channel BMC23-01 0.0 1.0 386575 5569876 Mafic Volcanic 0,052 240 36,8 3 0,07

632902 Channel BMC23-01 1.0 2.0 386574 5569875 Mafic Volcanic 0,103 480 74,1 3 0,12

632903 Channel BMC23-01 2.0 3.0 386573 5569874 Mafic Volcanic 0,142 660 74,1 3 0,24

632904 Channel BMC23-01 3.0 4.0 386573 5569873 Pegmatite 0,050 230 1505 70 21,4

632905 Channel BMC23-01 4.0 5.0 386572 5569872 Pegmatite 0,325 1510 2050 96 22

632906 Channel BMC23-01 5.0 6.0 386572 5569871 Pegmatite 2,217 10300 1550 59 21,8

632909 Channel BMC23-02 0.0 1.0 386566 5569881 Mafic Volcanic 0,146 680 928 4 0,16

632910 Channel BMC23-02 1.0 2.0 386566 5569880 Mafic Volcanic 0,138 640 299 3 1,11

632911 Channel BMC23-02 2.0 3.0 386565 5569879 Pegmatite 0,385 1790 1885 69 30,2

632912 Channel BMC23-02 3.0 4.0 386565 5569878 Pegmatite 1,010 4690 743 59 15,25

632913 Channel BMC23-03 0.0 1.0 386574 5569859 Pegmatite 0,032 147 668 211 22,1

632914 Channel BMC23-03 1.0 2.0 386574 5569860 Pegmatite 0,027 124 491 263 21,3

632915 Channel BMC23-03 2.0 3.0 386574 5569861 Pegmatite 0,017 79 743 183 43,8

632916 Channel BMC23-03 3.0 4.0 386574 5569862 Mafic Volcanic 0,189 880 1660 62 47,1

632917 Channel BMC23-03 4.0 5.0 386574 5569863 Mafic Volcanic 0,256 1190 1550 24 6,51

632918 Channel BMC23-04 0.0 1.5 386409 5569896 Mafic Volcanic 0,040 188 30,1 3 0,35

632919 Channel BMC23-04 1.5 2.0 386409 5569895 Pegmatite 0,031 142 188,5 3 1,16

632921 Channel BMC23-04 2.0 3.0 386408 5569895 Pegmatite 0,034 157 416 10 2,1

632922 Channel BMC23-04 3.0 4.0 386408 5569894 Pegmatite 0,043 202 829 4 1,98

632923 Channel BMC23-04 4.0 5.0 386408 5569893 Mafic Volcanic 0,088 410 90,8 7 0,27

632924 Channel BMC23-04 5.0 6.0 386407 5569892 Mafic Volcanic 0,043 202 3,7 3 0,41

632925 Channel BMC23-05 0.0 1.0 386425 5569891 Mafic Volcanic 0,069 320 5,6 3 0,28

632926 Channel BMC23-05 1.0 2.0 386425 5569892 Mafic Volcanic 0,153 710 335 16 0,86

632927 Channel BMC23-05 2.0 3.0 386425 5569893 Pegmatite 0,045 211 2260 13 5,35

632928 Channel BMC23-05 3.0 4.0 386425 5569894 Pegmatite 0,060 280 2290 6 5,71

632929 Channel BMC23-06 0.0 1.0 386445 5569887 Mafic Volcanic 0,325 1510 405 3 0,35

632930 Channel BMC23-06 1.0 2.0 386445 5569888 Pegmatite 0,038 177 1490 37 32,6

632931 Channel BMC23-06 2.0 3.0 386445 5569889 Pegmatite 1,074 4990 3830 94 40,7

632932 Channel BMC23-07 0.0 1.0 386361 5569975 Pegmatite 1,098 5100 2420 336 27,1

632933 Channel BMC23-07 1.0 2.0 386361 5569974 Pegmatite 1,072 4980 1755 240 24,2

632934 Channel BMC23-07 2.0 3.5 386361 5569973 Mafic Volcanic 0,228 1060 271 10 3,61

632935 Channel BMC23-07 3.5 4.5 386361 5569972 Pegmatite 0,031 144 1885 79 24,4

632936 Channel BMC23-07 4.5 5.5 386361 5569971 Pegmatite 0,071 330 3000 255 32,1

632534 Channel BMC23-08 0.0 1.0 386355 5569977 Pegmatite 1,701 7900 1480 121 25,8

632535 Channel BMC23-08 1.0 2.0 386355 5569978 Pegmatite 1,268 5890 2170 79 33

632536 Channel BMC23-08 2.0 3.0 386355 5569979 Pegmatite 1,348 6260 2100 126 33,3

632537 Channel BMC23-08 3.0 4.0 386355 5569980 Pegmatite 0,902 4190 1115 135 48,4

632538 Channel BMC23-08 4.0 5.0 386355 5569981 Pegmatite 1,533 7120 1075 79 28,9

632539 Channel BMC23-08 5.0 6.0 386355 5569982 Pegmatite 0,276 1280 1720 235 30,5

632541 Channel BMC23-08 6.0 7.0 386355 5569983 Pegmatite 0,514 2390 2340 430 42,4

632542 Channel BMC23-08 7.0 8.3 386355 5569984 Pegmatite 0,428 1990 2110 137 39,5

632543 Channel BMC23-08 8.3 9.4 386355 5569966 Mafic Volcanic 0,314 1460 425 10 4,44

632544 Channel BMC23-08 9.4 10.3 386355 5569967 Pegmatite 1,817 8440 1390 86 29,8

632545 Channel BMC23-08 10.3 11.3 386355 5569968 Pegmatite 1,109 5150 1740 200 30,7

632546 Channel BMC23-08 11.3 12.3 386355 5569969 Pegmatite 1,817 8440 1990 126 36,6

632547 Channel BMC23-08 12.3 13.3 386355 5569970 Pegmatite 1,841 8550 1695 121 33,7

632937 Channel BMC23-08 13.3 14.3 386354 5569976 Pegmatite 1,139 5290 2270 258 31,3

632938 Channel BMC23-08 14.3 15.3 386354 5569975 Pegmatite 0,626 2910 2980 220 49,7

632939 Channel BMC23-08 15.3 16.3 386354 5569974 Mafic Volcanic 0,299 1390 53,9 3 0,38

632941 Channel BMC23-08 16.3 17.3 386354 5569973 Mafic Volcanic 0,213 990 31,5 3 0,66

632942 Channel BMC23-08 17.3 18.3 386354 5569972 Pegmatite 1,726 8020 1495 127 36,7

632943 Channel BMC23-08 18.3 19.3 386354 5569971 Pegmatite 1,634 7590 1585 93 25

632944 Channel BMC23-09 0.0 1.0 386371 5569982 Mafic Volcanic 0,441 2050 213 5 0,69

632945 Channel BMC23-09 1.0 2.0 386371 5569981 Pegmatite 0,033 154 1870 146 29,2

632946 Channel BMC23-09 2.0 3.0 386371 5569980 Pegmatite 0,065 300 1570 177 32,5

632947 Channel BMC23-10 0.0 1.0 386374 5569971 Pegmatite 0,624 2900 317 186 17,75

632948 Channel BMC23-10 1.0 2.0 386374 5569970 Pegmatite 0,062 290 1090 203 25,6

632949 Channel BMC23-10 2.0 3.0 386374 5569969 Mafic Volcanic 0,405 1880 559 7 0,22

633002 Channel BMC23-10 3.0 4.0 386374 5569968 Mafic Volcanic 0,114 530 108 3 4,42

633003 Channel BMC23-11 0.0 1.0 386370 5569966 Mafic Volcanic 0,200 930 388 15 0,22

633004 Channel BMC23-11 1.0 2.0 386369 5569965 Mafic Volcanic 0,336 1560 799 20 0,84

633005 Channel BMC23-11 2.0 3.0 386369 5569964 Pegmatite 0,073 340 608 20 3,18

633006 Channel BMC23-11 3.0 4.0 386368 5569964 Pegmatite 0,080 370 166,5 339 5,12

633007 Channel BMC23-12 0.0 1.0 387325 5569706 Pegmatite 0,016 76 831 19 27,8

633008 Channel BMC23-12 1.0 2.0 387325 5569707 Pegmatite 0,021 97 544 22 24,4

633009 Channel BMC23-12 2.0 3.0 387326 5569708 Mafic Volcanic 0,035 164 97,1 6 0,68

633010 Channel BMC23-12 3.0 4.0 387327 5569708 Mafic Volcanic 0,032 150 31,1 3 0,18

633011 Channel BMC23-13 0.0 1.0 387300 5569693 Pegmatite 0,033 153 1055 51 23

633012 Channel BMC23-13 1.0 2.0 387301 5569694 Pegmatite 0,030 140 1595 47 15,05

633013 Channel BMC23-13 2.0 3.0 387301 5569695 Pegmatite 0,038 178 944 30 25

633014 Channel BMC23-13 3.0 4.0 387302 5569695 Pegmatite 0,031 142 1290 32 19,75

633015 Channel BMC23-13 4.0 5.0 387302 5569696 Pegmatite 0,025 116 922 29 33,2

633016 Channel BMC23-13 5.0 6.0 387302 5569697 Mafic Volcanic 0,033 154 158,5 3 0,48

633017 Channel BMC23-13 6.0 7.0 387303 5569698 Mafic Volcanic 0,032 149 14,9 3 0,42

632992 Channel BMC23-14 0.0 1.0 387272 5569722 Mafic Volcanic 0,033 155 166 9 0,13

632993 Channel BMC23-14 1.0 2.0 387271 5569723 Pegmatite 0,017 77 984 16 20,2

632994 Channel BMC23-14 2.0 3.0 387270 5569724 Pegmatite 0,013 61 1515 17 10,35

632995 Channel BMC23-14 3.0 4.0 387270 5569724 Pegmatite 0,014 66 821 12 20,8

632996 Channel BMC23-14 4.0 5.0 387269 5569725 Mafic Volcanic 0,030 138 172 15 0,34

632997 Channel BMC23-15 0.0 1.0 387299 5569726 Pegmatite 0,012 58 1395 118 43,5

632998 Channel BMC23-15 1.0 2.0 387299 5569727 Pegmatite 0,012 55 964 173 48,8

632999 Channel BMC23-15 2.0 3.0 387299 5569728 Mafic Volcanic 0,054 250 808 42 4,8

633051 Channel BMC23-15 3.0 4.0 387300 5569728 Mafic Volcanic 0,028 128 33,9 3 1,32

633052 Channel BMC23-16 0.0 1.0 387290 5569727 Pegmatite 0,008 37 483 10 26,1

633053 Channel BMC23-16 1.0 2.0 387290 5569728 Pegmatite 0,006 30 56,3 11 64,3

633054 Channel BMC23-16 2.0 3.0 387290 5569729 Mafic Volcanic 0,028 132 192 10 0,45

633055 Channel BMC23-16 3.0 4.0 387291 5569730 Mafic Volcanic 0,029 134 131,5 3 0,19

633056 Channel BMC23-17 0.0 1.0 387302 5569735 Mafic Volcanic 0,033 155 555 27 0,85

633057 Channel BMC23-17 1.0 2.0 387302 5569736 Pegmatite 0,007 32 1355 15 44

633058 Channel BMC23-17 2.0

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pan American Energy Corp.

Jason Latkowcer

100 – 521 3rd Avenue SW

T2P 3T3 Calgary

Kanada

email : info@panam-energy.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.