Pan American Energy Corp: Explorationsgenehmigung für das Lithiumprojekt Big Mack in Ontario erteilt

17. Oktober 2023 – Calgary AB / IRW-Press / – Pan American Energy Corp. (das Unternehmen oder Pan American) (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS60) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Bergbauministerium von Ontario eine Explorationsgenehmigung (PR-23-000091) für das Lithiumprojekt Big Mack (das Konzessionsgebiet) erhalten hat. Das Unternehmen hat infolge der Anfang des Jahres durchgeführten Feldprobenahmen und geophysikalischen Arbeiten mehrere vorrangige Bohrziele ermittelt, bei denen es nun im Rahmen des geplanten Explorationsprogramms beabsichtigt, Bohrungen zu absolvieren. Der Vertragspartner des Unternehmens, die Firma Axiom Exploration (Axiom), wird die geplanten Explorationsarbeiten unterstützen und dabei unter anderem das Projektmanagement, die Planung des Bohrprogramms, die Erhebung von geologischen Daten, die Untersuchungen und die technische Berichterstattung übernehmen.

Eckdaten des Projekts

– Auf dem gesamten Konzessionsgebiet wurden über 20 Pegmatite identifiziert, wobei sich das geplante Explorationsprogramm auf drei vorrangige Ziele – Big Mack, Zone Eleven und Sprinkler/6059 – konzentrieren wird.

– Das Konzessionsgebiet grenzt an das als Joint Venture betriebene Vorzeigeprojekt Separation Rapids von Avalon Advanced Material Corp. (TSX: AVL und OTCQB: AVLNF, Avalon), der Big Whopper, das über eine geschätzte nachgewiesene und angedeutete Mineralressource von 10,08 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,35 % Lithiumoxid (Li2O) verfügt. Die Informationen bezüglich der Mineralressourcenschätzung für das Projekt Separation Rapids von Avalon stammen aus der Pressemeldung von Avalon vom 10. August 2023, die auf dem SEDAR+-Profil von Avalon unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Mineralressourcenschätzung mit Stichtag 7. August 2023 wurde in Übereinstimmung mit NI 43-101 von SLR Consulting (Canada) Ltd. unabhängig für Avalon erstellt. Pan American hat diese Informationen nicht von einem qualifizierten Sachverständigen überprüfen lassen, und diese Informationen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung (falls vorhanden) auf dem Konzessionsgebiet.

– Das Unternehmen hat magnetische Messungen, eine LiDAR-Vermessung und ein Erkundungsprogramm abgeschlossen, wobei mehrere vorrangige Bohrziele ermittelt wurden, die das Unternehmen im Rahmen des geplanten Explorationsprogramms zu bebohren beabsichtigt.

– Frühere Oberflächenproben, die auf dem Konzessionsgebiet entnommen wurden, wiesen einen Gehalt von bis zu 3,21 % Li2O auf, wobei die Zonen Eleven, Big Mack und 6059 allesamt Probenwerte von über 1,00 % Li2O lieferten und an der Oberfläche sichtbares Petalit aufweisen.

– Das Konzessionsgebiet ist über den Straßenweg erreichbar und befindet sich etwa 80 km nördlich von Kenora (Ontario).

Wir freuen uns sehr über den Erhalt dieser Explorationsgenehmigung vom Bergbauministerium von Ontario und sehen der Aufnahme der Arbeiten in den kommenden Wochen entgegen, so Jason Latkowcer, Chief Executive Officer von Pan American. Anhand der bisherigen Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet konnten wir unsere Bohrziele verfeinern. Wir haben im Rahmen der Planung des Programms einige unglaubliche Ziele identifiziert. Jason weiter: Wir möchten darauf hinweisen, dass das Projekt Big Mack innerhalb des traditionellen Landnutzungsgebiets der Wabaseemoong Independent Nations von Whitedog (Ontario) liegt. Wir verpflichten uns, unsere Betriebstätigkeiten im Einklang mit den geltenden Umweltgesetzen und in Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinde durchzuführen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Lynde Guillaume, P.Geo, einer geologischen Beraterin von Axiom Exploration, geprüft und genehmigt. Frau Guillaume ist eine unabhängige Beraterin des Unternehmens und eine qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101.

Weitere Informationen zum Oberflächenprobenahmeprogramm des Unternehmens auf dem Konzessionsgebiet, einschließlich einer vollständigen Zusammenfassung der entnommenen Proben und der Ergebnisse des Probenahmeprogramms sowie der Probenahme- und Analysemethoden und QA/QC-Protokolle, finden Sie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 9. August 2023, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde.

Über das Konzessionsgebiet

Das Konzessionsgebiet liegt 2 km östlich der Allwetterstraße Snook Lake Road, etwa 80 km nördlich von Kenora in Ontario. Das Konzessionsgebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe (etwa 1,3 km) der Lagerstätte Separation Rapids, Big Whopper von Avalon, die eine nachgewiesene und angedeutete Ressource aufweist. Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb einer in Ontario registrierten Abbaukonzession und kann auf eine über 30-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken. Das Konzessionsgebiet liegt innerhalb des traditionellen Landnutzungsgebiets der Wabaseemoong Independent Nations von Whitedog in Ontario, einer Ureinwohner-Gemeinde, die etwa 35 km südwestlich des Konzessionsgebiets liegt.

Das Konzessionsgebiet beherbergt vier bekannte lithiumhaltige Pegmatite, einschließlich des Pegmatits Big Mack, der Zone Eleven, der Zone Sprinkler und des Pegmatits 6095, von denen angenommen wird, dass sie mit dem Pluton Separation Rapids in Zusammenhang stehen. Sie werden als zonierte LCT-Pegmatite des Typs Complex und des Untertyps Petalit interpretiert. Der Pegmatit Big Mack ist die größte petalithhaltige Masse im Konzessionsgebiet und erstreckt sich über ein Gebiet von 80 mal 225 m. Im Rahmen historischer Bohrprogramme (1998, 1999 und 2001) wurde eine Mineralisierung durchschnitten, die sich entlang eines Streichens von etwa 150 m und bis in eine Tiefe von 75 m erstreckt. Die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet ist in der Tiefe und entlang des Streichens weiterhin offen.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS60) ist ein Explorationsunternehmen, das sich insbesondere auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten in Nordamerika konzentriert, die Batteriemetalle enthalten.

Das Unternehmen hat in Kanada eine Optionsvereinbarung mit Magabra Resources abgeschlossen, wonach es das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 % an dem bohrbereiten Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario) hat. Das Unternehmen verfügt ferner über eine Konzessionsoptionsvereinbarung mit Horizon Lithium LLC, die ihm das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Lithiumprojekt Horizon im Esmeralda County – Lithiumgürtel Tonopah (Nevada, USA) einräumt.

Um sich für Investoren-Updates zu registrieren, besuchen Sie bitte panam-energy.com.

Im Namen des Board of Directors

Jason Latkowcer

CEO & Direktor

Kontakt

Tel: (587) 885-5970

E-Mail: info@panam-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftiger Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf folgendes beziehen: die Explorationspläne des Unternehmens für das Konzessionsgebiets, einschließlich der Art und des Typs der Explorationsaktivitäten des Unternehmens, des Zeitplans dieser Explorationsaktivitäten, des Ziels der Explorationsanstrengungen des Unternehmens und der Kosten des geplanten Explorationsprogramms des Unternehmens; den erwarteten Nutzens des Einsatzes von Axiom durch das Unternehmen zur Durchführung der vorgeschlagenen Explorationsaktivitäten; und die Fähigkeit des Unternehmens, alle geltenden Umweltgesetze einzuhalten und seinen Betrieb in Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinde durchzuführen.

Bei der Erstellung der Schlussfolgerungen oder Prognosen bzw. Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, einschließlich der Annahmen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationspläne für das Konzessionsgebiet auszuführen, einschließlich der Tatsache, dass es bei der Durchführung dieser Explorationsaktivitäten in der vorgesehenen Weise erfolgreich sein wird, dass diese Explorationsaktivitäten die erwarteten Informationen und die gewünschten Ergebnisse liefern werden und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, diese Explorationsaktivitäten in Übereinstimmung mit dem Budget des Unternehmens für diese Explorationsaktivitäten abzuschließen; dass der Einsatz von Axiom zur Durchführung der Explorationsaktivitäten dem Unternehmen und dem Konzessionsgebiet die erwarteten Vorteile bringt; dass die Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens auf dem Konzessionsgebiet erfolgreich sein werden; und dass das Unternehmen in seinen Bemühungen erfolgreich sein wird, alle geltenden Umweltgesetze einzuhalten und seine Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der örtlichen Gemeinde durchzuführen.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört das Risiko, dass die Exploration des Konzessionsgebiets nicht in der aktuell geplanten Weise oder überhaupt erfolgt; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, einschließlich Risiken in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen und dass die Kosten der Mineralexploration Änderungen vorbehalten sind, die oft dazu führen, dass die Kosten der Mineralexploration das vorgesehene Budget überschreiten; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse liefern könnte; dass der Einsatz von Axiom zur Durchführung des Explorationsprogramms des Unternehmens möglicherweise nicht den erwarteten Nutzen für das Unternehmen oder das Konzessionsgebiet bringt; dass Mineralexplorations- und -erschließungsaktivitäten häufig erfolglos sind und dass es dem Unternehmen möglicherweise nicht gelingt, das Konzessionsgebiet zu einem wirtschaftlich vorteilhaften kommerziellen Projekt zu entwickeln; dass das Unternehmen möglicherweise nicht alle geltenden Gesetze einhalten kann, sei es aufgrund von Änderungen dieser Gesetze oder der Anwendung dieser Gesetze oder aus anderen Gründen; und Risiken im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, eine solche Zusammenarbeit in die Wege zu leiten, oder dass eine solche Zusammenarbeit zu Verzögerungen oder zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Unternehmens in Bezug auf das Konzessionsgebiet führen kann. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

