Pan American Energy beginnt mit den Arbeiten an einer Mineralressourcenschätzung für das Projekt Big Mack

Pan American Energy beginnt mit der Zusammenführung historischer und aktueller Bohrdaten, um eine technische Offenlegung gemäß NI 43-101 zu unterstützen

27. Januar 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS60) (Pan American oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Arbeiten zur Erstellung einer Mineralressourcenschätzung (die MRE) gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) für das unternehmenseigene Projekt Big Mack in der kanadischen Provinz Ontario aufgenommen hat. Die geplante MRE soll auf den zuvor veröffentlichten Bohrergebnissen aus den Bohrprogrammen 2023 und 2024 des Unternehmens basieren, einschließlich der neun zusätzlichen Bohrlöcher, die zwischen November und Dezember 2024 niedergebracht wurden, und sich an diesen orientieren. Das Unternehmen sieht die Integration der verfügbaren Bohrdatenbank in ein modernes dreidimensionales geologisches Interpretations- und Ressourcenmodell vor, wobei auch die für eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung üblichen Arbeiten zur Verifizierung und Prüfung von Daten durchgeführt werden. Nach Abschluss der MRE will Pan American seine NI 43-101-konforme technische Offenlegung für das Projekt Big Mack aktualisieren, um die neuen Arbeiten, darunter überarbeitete Abbildungen, Karten, Längs- und Querschnitte sowie Tabellen, soweit zutreffend, zu berücksichtigen.

Adrian Lamoureux, CEO von Pan American Energy, sagt dazu: Die Durchführung einer Mineralressourcenschätzung für Big Mack ist der nächste Schritt, um eine stärkere technische Grundlage für das Projekt zu schaffen. Nach Ansicht des Unternehmens liefern die bislang absolvierten Bohrungen den grundlegenden Datensatz, um diese nächste Phase der technischen Arbeiten zu unterstützen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenüberprüfungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf Mineralressourcen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre Wirtschaftlichkeit ist nicht nachgewiesen. Die Schätzung von Mineralressourcen unterliegt, sofern sie durchgeführt wird, den Annahmen, Parametern und Methoden, die zur Anfertigung der Schätzung verwendet wurden, und könnte durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, gesellschaftspolitische, Marketing- oder andere relevante Faktoren beeinträchtigt werden.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC: PAANF) (FWB: SS60) ist ein Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten mit Batterie- und sonstigen kritischen Metallvorkommen in Nordamerika befasst.

Das Unternehmen hat in Kanada mit Magabra Resources eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, der zufolge es eine 75%ige Beteiligung am Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario), erworben hat. Das Unternehmen hat das Recht, einen weiteren Anteil von 15 % zu erwerben, womit sich die Gesamtbeteiligung auf 90 % belaufen würde. Darüber hinaus ist Pan American eine Optionsvereinbarung mit Northern Critical Minerals Corp. eingegangen, um bis zu 100 % der Eigentumsanteile am Seltenerdmetallprojekt Tharsis in den Nordwest-Territorien zu erwerben. Das Projekt beherbergt den Squalus Lake Alkaline Complex, eine karbonatithaltige Intrusion aus dem Proterozoikum, die Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetallen und Elementen mit hoher Feldstärke bietet.

Für das Board of Directors:

Adrian Lamoureux

CEO

Kontaktdaten:

Tel: (587) 885-5970

E-Mail: info@panam-energy.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Aussagen über die Explorations- und sonstigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Mineralkonzessionen und das geologische Potenzial dieser Konzessionsgebiete sowie zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen, darunter die Absicht des Unternehmens, eine Mineralressourcenschätzung anzufertigen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen sind einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterworfen, einschließlich des Risikos, dass das Unternehmen die Mineralressourcenschätzung möglicherweise nicht wie geplant durchführen wird, und jene zusätzlichen Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

