Palladium One grenzt magnetotellurische („MT“) Anomalie bei West Pickle ab, Bohrprogramm auf dem Ni-Cu-Projekt Tyko im Gange

30. Oktober 2023 – Toronto, Ontario / IRW-Press / – Palladium One Mining Inc. (TSX-V: PDM, OTCQB: NKORF, FWB: 7N11) (das Unternehmen oder Palladium One) freut sich bekannt zu geben, dass es auf dem Konzessionsgebiet Tyko I (Abbildung 1 und 2), das Teil des größeren Nickel-Kupfer-Projekts Tyko in der kanadischen Provinz Ontario ist, eine große MT-Widerstandsanomalie entdeckt hat. Die MT-Widerstandsanomalie fällt mit der hochgradigen Zone West Pickle zusammen und erstreckt sich nach Osten in Richtung der Zone RJ, was nahelegt, dass die beiden Zonen ein zusammenhängendes Mineralisierungssystem bilden.

Wichtigste Eckdaten

– Diamantbohrprogramm 2023 bei Tyko ist im Gange

– Eine 1.600 Meter lange MT-Widerstandsanomalie wurde entdeckt, die sich von der hochgradigen Zone West Pickle in Richtung der interpretierten Chonolith-/Feeder-Gangstruktur erstreckt

– MT-Anomalie deckt sich mit mehreren Cu- und Ni-Anomalien im Boden

– Mag-, MT- und Bodenanomalien deuten darauf hin, dass die Zonen West Pickle und RJ Teil eines großen Mineralisierungssystems sind

Derrick Weyrauch, President und CEO, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, positive Ergebnisse der ersten MT-Messung auf dem Projekt Tyko bekannt zu geben, die auf eine starke MT-Widerstandsanomalie hinweisen, die sich von unserer hochgradigen Zone West Pickle in Richtung mehrerer Kupfer- und Nickelanomalien im Boden erstreckt, die mit dem interpretierten Chonolith-/Feeder-Gangziel in Zusammenhang stehen. Das Herbst-Diamantbohrprogramm bei Tyko wurde aufgenommen und verläuft derzeit nach Plan.

Die MT-Messung ist die erste tief eindringende geophysikalische Untersuchung, die auf Tyko absolviert wurde. Die Vermessung wurde von Quantec Geoscience unter Verwendung des SPARTAN MT-Systems durchgeführt, das das Potenzial hat, sowohl eine hochgradige massive Nickelsulfidmineralisierung, wie sie in der Zone West Pickle gefunden wurde, als auch eine blasenartige bis eingesprengte Sulfidmineralisierung wie in der Zone RJ zu erfassen. Die MT-Untersuchung zielte auf eine äußerst höffige Streichlänge von 2.800 Metern (Abbildung 2) zwischen den Zonen West Pickle und RJ ab, entlang welcher mehrere hochgradig anomale Cu- und Ni-Bodenanomalien und damit verbundene magnetische Höchstwerte vorliegen (siehe Pressemeldung vom 22. August 2023).

Die Bohrungen auf dem Projekt Tyko sind nun im Gange. Das aktuelle Bohrprogramm konzentriert sich auf Ziele in der Zone West Pickle auf Tyko I sowie auf den neu erworbenen mafisch-ultramafischen Komplex Moshkinabi auf dem Konzessionsgebiet Tyko II (siehe Pressemeldungen vom 11. September und 28. September 2023).

Das Sommer-Feldprogramm ist nun abgeschlossen, wobei insgesamt 7.340 Bodenproben entnommen wurden; weitere Ergebnisse werden in Kürze erwartet und werden zur Ausrichtung der Bohrungen beitragen. Im Rahmen des Sommer-Feldprogramms wurden auch umfangreiche geologische Kartierungen durchgeführt. Das Unternehmen verfügt nun über ein wesentlich besseres Verständnis der geologischen Gegebenheiten des Projekts Tyko. Hauptziel des Explorationsprogramms 2023 war die Verifizierung (Ground Truthing) interpretierter Chonolith-/Feeder-Gangstrukturen im Vorfeld von Diamantbohrungen. Im Rahmen des Programms hat das Unternehmen im ersten Quartal 2023 eine hochauflösende magnetische Vermessung durchgeführt (siehe Pressemeldung vom 16. Mai 2023), deren Ergebnisse in den Abbildungen 1 zu sehen sind. Die magnetische Vermessung 2023 hatte das Ziel, die Geometrie der interpretierten Chonolith-/Feeder-Gangstrukturen entlang der Streichlänge von 30 Kilometern des Projekts Tyko genauer zu definieren. Bei der jüngsten geologischen Kartierung wurden Ausbisse und Felsbrocken aus ultramafischen Pyroxeniten identifiziert, was das geologische Modell der Chonolith-/Feeder-Gangstruktur weiter unterstützt.

Abbildung 1. Karte des Konzessionsgebiets Tyko mit mineralisierten Zonen und den VTEM-Multi-Line-Anomalien (Versatile Time Domain Electromagnetic); im Hintergrund ist die auf den Pol reduzierte magnetische Gesamtintensität (TMI-RTP) dargestellt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72417/Palladium_3011023_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 2. Kupfer- und Nickel-Bodenanomalien im Gebiet der Zone West Pickle: Spur des interpretierten Trends der Chonolith-/Feeder-Gangstruktur, bestehende Bohrlöcher (weiße Punkte), Bodenproben (schwarze Quadrate), im Hintergrund ist eine Karte mit den Ergebnissen der 3D-Widerstandsinversion aus der MT-Untersuchung 2023 bis in eine Tiefe von 250 m dargestellt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72417/Palladium_3011023_DEPRCOM.002.png

Über das Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt Tyko

Das Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt Tyko befindet sich etwa 65 Kilometer nordöstlich von Marathon Ontario, Kanada. Tyko ist ein im Frühstadium befindliches Nickel-Kupfer-Projekt (Verhältnis 2:1) mit hohem Sulfidanteil und verfügt über mehrere mineralisierte Zonen, die sich über eine Streichlänge von 20 Kilometern erstrecken und das Potenzial für einen neuen Greenfield-Nickeldistrikt darstellen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P. Geo., Vice President of Exploration und ein Director des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und verifiziert.

Über Palladium One

Palladium One Mining Inc. (TSXV: PDM) ist in der Entdeckung umwelt- und sozialbewusster kritischer Metalle für Grüne Transportlösungen tätig. Als ein kanadisches Mineralexplorations- und -entwicklungsunternehmen befasst sich Palladium One mit großen, Nickel-Kupfer-Platin-Gruppen-Element-(PGE)-Vorkommen in Kanada und Finnland. Das Projekt Läntinen Koillismaa (LK) im Norden von Mittelfinnland ist ein PGE-Kupfer-Nickel-Projekt, das bereits über NI 43-101-konforme Mineralressourcen verfügt; die beiden hochgradigen Nickel-Kupfer-Projekte Tyko und Canalask befinden sich in Ontario bzw. im Yukon (Kanada). Folgen Sie Palladium One auf LinkedIn, Twitter und unter www.palladiumoneinc.com.

FÜR DAS BOARD:

Derrick Weyrauch

President & CEO, Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Derrick Weyrauch, President & CEO

E-Mail: info@palladiumoneinc.com

Die TSX Venture Exchange und deren Marktregulierungsbehörde (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Stammaktien von Palladium One Mining Inc. wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzentwicklung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie annehmen, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen, Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, dürfte, könnte, sollte oder wird oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Projekterschließung, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, betriebliche Risiken im Zusammenhang mit dem Abbau und der Verarbeitung von Mineralen, Preisschwankungen bei Palladium und anderen Rohstoffen, Eigentumsfragen, Umwelthaftungsansprüche und Versicherungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, das Ausbleiben von Dividenden, Wettbewerb, Verwässerung, die Volatilität des Preises und des Volumens unserer Stammaktien sowie steuerliche Konsequenzen für kanadische und US-Aktionäre. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten. Investoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Sicherheit beizumessen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Palladium One Mining Inc.

Suite 550 – 800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

Kanada

Pressekontakt:

Palladium One Mining Inc.

Suite 550 – 800 West Pender Street

V6C 2V6 Vancouver, BC

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.