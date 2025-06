P2P Group verbessert biometrische Erkennungsreichweite um 166 % und revolutioniert so Sicherheit, Verteidigung und Altenpflege

Highlights:

– Eröffnet neue Märkte für Grenzkontrollen, Verteidigung und passive Gesundheitsüberwachung

– Erweitert die Reichweite der kabellosen Herzfrequenz- und Atmungserkennung von 3 m auf 8 m unter Verwendung von Standard-WLAN

– Ermöglicht die Erkennung von versteckten Personen und Waffen in Fahrzeugen und geschlossenen Umgebungen durch menschen- oder drohnengesteuerte Geräte.

Vancouver, British Columbia – 10. Juni 2025 / IRW-Press / P2P Group Ltd. (CSE: PPB / FWB: 3QG US: PPBGF) freut sich, eine wesentliche Verbesserung seiner kabellosen Sensorplattform bekannt zu geben, die Herzfrequenz und Atmung in einer Entfernung von bis zu 8 Metern erkennt, was mehr als eine Verdoppelung der bisherigen Reichweite entspricht.

Diese Verbesserung stärkt sowohl SafeWave- als auch die StealthWave-Systeme und erhöht deutlich die adressierbaren Marktanwendungen:

– Grenzsicherheit und Zoll – Identifizierung von versteckten Personen in Transportfahrzeugen und geschlossenen Räumen

– Nationale Verteidigungs- und taktische Sicherheitsteams – Erheben biometrischer Daten ohne Sichtverbindung

– Altenpflege und Remote Health – Ermöglicht unauffällige, kostengünstige und vollständige Raumüberwachung ohne Kameras, Wearables oder Abstriche beim Datenschutz

Die Erweiterung der Reichweite auf 8 Meter ohne zusätzliche Komplexität ist ein sehr bedeutender Schritt, so Ed Clarke, CEO der P2P Group. Mit dieser Fähigkeit stoßen wir in neue Einsatzbereiche vor, in die herkömmliche Lösungen einfach nicht vordringen können.

Das Unternehmen treibt den Schutz des geistigen Eigentums, die Pläne für die Markteinführung und die Kundenbenachrichtigung voran. Updates folgen mit dem Fortschreiten der Einführung.

Über P2P Group

Die P2P Group treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen durch ihre firmeneigene KI-Signalerkennungstechnologie Inturai voran und verändert damit Sektoren wie das Gesundheitswesen, die Verteidigung, die Polizei, Notdienste, Drohnen, intelligente Häuser und industrielle Systeme. Durch die Nutzung standardmäßiger WLAN- und Funksignale liefert Inturai Rauminformationen der nächsten Generation, ohne dass invasive oder spezielle Hardware erforderlich ist. Dieser Durchbruch ermöglicht sicherere, intelligentere Räume in einer Reihe von Anwendungsfällen mit hohem Wirkungsgrad. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.p2p-group.com.

Anleger richten Ihre Anfragen bitte an:

Ed Clarke, CEO

P2P Group Ltd.

E-Mail: investor@p2p-group.com

Tel.: (+1) 604 339-0339

1231 Pacific Blvd, Suite 650,

Vancouver B.C.,

V6Z 0E2, Kanada

