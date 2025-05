Outcrop Silver kündigt von seinem Partner finanziertes erstes Bohrprogramm auf dem Kupferprojekt Pearl in Arizona an

8. Mai 2025 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSXV:OCG, OTCQX:OCGSF, DE:MRG) (Outcrop Silver) freut sich, die Aufnahme des ersten Bohrprogramms auf dem Kupferprojekt Pearl im US-Bundesstaat Arizona bekannt zu geben. Die Bohrkampagne wird vollständig von Golden Mile Resources Limited (ASX: G88) finanziert. Durch die Finanzierung dieses ersten Bohrprogramms im Wert von 2 Millionen A$ erwirbt Golden Mile eine 51%ige Beteiligung am Projekt. Outcrop Silver wird eine NSR-Royalty von 1 % (Net Smelter Return Royalty) einbehalten.

Highlights

– Outcrop Silver entwickelt das Kupferprojekt Pearl im Rahmen einer Earn-in-Vereinbarung mit Golden Mile Resources (ASX:G88) weiter. Golden Mile kommt vollständig für die Finanzierung des Programms auf.

– Das Projekt Pearl befindet sich im ertragreichen Porphyr-Kupfergebiet Laramide, das für 70 % der Kupferproduktion der Vereinigten Staaten verantwortlich zeichnet.

– Alle erforderlichen Bohrgenehmigungen wurden vom Bureau of Land Management (BLM) und dem Arizona State Land Department (ASLD) erteilt.

– Das erste Bohrprogramm zur Erprobung hochgradiger Kupfer-Silber-Gold-Ziele auf den Prospektionsgebieten Odyssey und Ford wurde nun eingeleitet.

Das vollständig finanzierte Bohrprogramm von Golden Mile dient der Weiterentwicklung von Pearl, ohne dass Outcrop Silver dafür Kosten entstehen. Dies ist ein Beispiel für unsere Strategie, den Wert von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Assets zu erschließen, während wir unser Kapital gezielt für den Ausbau des hochgradigen Silberprojekts Santa Ana in Kolumbien einsetzen, so Ian Harris, President und CEO von Outcrop Silver.

Das Kupferprojekt Pearl befindet sich im Porphyr-Kupfergebiet Laramide, einer der ertragreichsten Kupferproduktionsregionen der Welt, die etwa 70 % der US-Kupferproduktion ausmacht. Das Projekt befindet sich unmittelbar nördlich der ehemaligen Mine San Manuel-Kalamazoo von BHP sowie entlang des Trends der aktiven Mine Pinto Valley von Capstone Copper und profitiert von einer außergewöhnlichen Infrastruktur und qualifizierten lokalen Arbeitskräften.

Nach dem Erhalt aller erforderlichen Explorationsgenehmigungen, einschließlich der Notice of Intent (NOI) vom BLM sowie der Special Land Use Permit (SLUP) und des Geologic Field Operation Plan (GFOP) vom ASLD, wurden die Bohrungen aufgenommen. Dieses erste Bohrprogramm besteht aus 14 bis 16 RC-Bohrungen (Reverse Circulation, Bohrungen mit Umkehrspülung) mit einer Gesamtlänge von bis zu 1.800 Metern und wird zwei vorrangige Ziele erproben.

Transaktion

Am 12. September 2024 erwarb Golden Mile eine Option auf Pearl für 100.000 A$ (australische Dollar), wobei Outcrop Silver eine NSR-Royalty von 1 % einbehielt. Golden Mile hat die Option, bis zum 12. September 2027 durch die Finanzierung von Explorationsausgaben in Höhe von 2.000.000 A$ eine Beteiligung von 51 % am Projekt Pearl zu erwerben. Golden Mile kann weitere 34 % der Projektanteile erwerben, indem es innerhalb von 5 Jahren 10.000.000 A$ in die Exploration des Projekts investiert. Nach Abschluss des Earn-Ins soll ein Joint Venture gegründet werden, in das beide Parteien anteilig einzahlen. Sollte der Anteil einer der beiden Parteien weniger als 10 % betragen, wird diese Beteiligung in eine zusätzliche NSR-Royalty von 1 % umgewandelt. Sobald eine JORC-konforme Ressource 750.000 Tonnen Kupfer mit einem Mindestgehalt von 0,3 % erreicht, wird Golden Mile 2.000.000 A$ an Outcrop Silver zahlen.

Das Kupferprojekt Pearl wurde im Rahmen des Zusammenschlusses mit Zacapa Resources erworben. Zum Portfolio von Zacapa gehörten auch das Oxid-Goldprojekt Kramer Hills in San Bernardino (Kalifornien) und das Goldprojekt South Bullfrog in Beatty (Nevada), das an das Projekt Silicon von Anglo Gold angrenzt.

Qualifizierter Sachverständiger

Edwin Naranjo Sierra ist der designierte qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Mitteilung geprüft und verifiziert. Herr Naranjo hat einen MSc. in Geowissenschaften und ist ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (FAusIMM). Herr Naranjo Sierra ist ein Berater des Unternehmens und ist daher für die Zwecke von NI 43-101 unabhängig.

Über Outcrop Silver

Outcrop Silver ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.

Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver bestrebt, das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.

Über Golden Mile

Golden Mile ist ein Projektentwicklungs- und Mineralexplorationsunternehmen. Der Ausbau des Unternehmens erfolgt im Rahmen einer Multi-Asset- und Multi-Commodity-Strategie durch den Ausbau von Kernprojekten, den Erwerb hochwertiger Assets und die strategische Zusammenarbeit mit Joint-Venture-Partnern.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Ian Harris

Chief Executive Officer

+1 604 638 2545

harris@outcropsilver.com

www.outcropsilver.com

Kathy Li

Vice President of Investor Relations

+1 778 783 2818

li@outcropsilver.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie potenziell, wir glauben oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Outcrop Silver wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierungs- und zusätzliche Kapitalanforderungen; der Abschluss von Due-Diligence-Prüfungen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage; neue Gesetze; Ungewissheiten, die sich aus möglichen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen ergeben; politische Ungewissheiten und die Lage der Wertpapiermärkte im Allgemeinen. Obwohl sich das Management von Outcrop Silver bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Outcrop Silver hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

