Osisko gibt die Abstimmungsergebnisse seiner Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre bekannt

(Montreal, 8. Mai 2025) Osisko Gold Royalties Ltd. (das Unternehmen“ oder Osisko“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) (OR: TSX & NYSE) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Namensänderung in OR Royalties Inc. und Redevances OR Inc. in französischer Sprache abgeschlossen hat, nachdem die Aktionäre auf der Jahres- und Sonderversammlung, die heute stattfand, ihre Zustimmung gegeben haben.

Die Stammaktien des Unternehmens werden mit Beginn des Handels am 13. Mai 2025 unter dem neuen Namen an der New York Stock Exchange und der Toronto Stock Exchange gehandelt. Im Anschluss an die Namensänderung wird die neue CUSIP-Nummer für die Stammaktien des Unternehmens ab dem 13. Mai 2025 68390D106 lauten. Das Tickersymbol für die Stammaktien des Unternehmens wird sowohl an der TSX als auch an der NYSE unverändert OR lauten.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass alle acht (8) Kandidaten, die in dem am 8. April 2025 bei den Aufsichtsbehörden eingereichten Management-Informationsrundschreiben aufgeführt sind, zu Direktoren des Unternehmens gewählt wurden. Auf der Versammlung waren 155.758.846 Stammaktien anwesend oder vertreten, was 83,29 % der 187.007.157 Stammaktien entspricht, die am 21. März 2025, dem Stichtag für die Versammlung, ausgegeben und in Umlauf waren.

Wahl der Direktoren

Auf der Grundlage der bei der Gesellschaft eingegangenen Stimmrechtsvollmachten und der durch Handzeichen abgegebenen Stimmen wurden die folgenden Personen bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre zu Direktoren der Gesellschaft gewählt, mit folgendem Ergebnis:

BESCHLUSS No1 Abgegebene Stimmen Prozentsatz (%) der STIMMENT-HALTUNGEN Prozentsatz (%)

Name der Nominierten FÜR abgegebenen STIMMENT-HALTUNGEN

Stimmen

FÜR

Jason Attew 147.301.337 99,65 -511.714 0,35

Edie Hofmeister 146.515.073 99,12 -1.297.978 0,88

W. Murray John 144.570.794 97,81 -3.242.257 2,19

Pierre Labbé 142.400.867 96,34 -5.412.184 3,66

Wendy Louie 147.248.217 99,62 -564.834 0,38

Norman MacDonald 137.018.995 92,70 -10.794.056 7,30

Candace MacGibbon 146.775.203 99,30 -1.037.848 0,70

David Smith 145.161.598 98,21 -2.651.453 1,79

Ernennung und Vergütung des Wirtschaftsprüfers

Auf der Grundlage der bei der Gesellschaft eingegangenen Stimmrechtsvollmachten und der Abstimmung durch Handzeichen wurde PricewaterhouseCoopers, LLP, Chartered Professional Accountants, als unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das folgende Jahr ernannt, und die Direktoren sind ermächtigt, seine Vergütung festzulegen, mit den folgenden Ergebnissen:

BESCHLUSS No2 Abgegebene Stimmen Prozentsatz (%) der STIMMENT-HALTUNGEN Prozentsatz (%)

FÜR abgegebenen der STIMMENT-HALTUNGEN

Stimmen

FÜR

Ernennung und Vergütung des Wirtschaftsprüfers 153.193.465 98,35 2.565.381 1,65

Genehmigung der nicht zugewiesenen Rechte und Ansprüche im Rahmen des Deferred Share Unit Plan

Auf der Grundlage der bei der Gesellschaft eingegangenen Stimmrechtsvollmachten und der Abstimmung per Handzeichen über die Annahme eines ordentlichen Beschlusses zur Genehmigung der nicht zugeteilten Rechte und Ansprüche im Rahmen des Deferred Share Unit Plans ergaben sich in dieser Angelegenheit folgende Ergebnisse:

BESCHLUSS No3 Abgegebene Stimmen Prozentsatz (%) der Abgegebene Stimmen Prozentsatz (%)

FÜR abgegebenen GEGEN der abgegebenen Stimmen

Stimmen GEGEN

FÜR

Ordentlicher Beschluss zur Genehmigung 144.628.797 97,85 3.184.253 2,15

der nicht zugeteilten Rechte und

Ansprüche im Rahmen des Deferred

Share Unit

Plan

Verabschiedung eines Sonderbeschlusses zur Genehmigung der Änderung der Satzung der Gesellschaft zur Änderung ihres Namens in OR Royalties Inc. / Redevances OR Inc.

Auf der Grundlage der bei der Gesellschaft eingegangenen Stimmrechtsvollmachten und der durch Handzeichen abgegebenen Stimmen zur Verabschiedung eines Sonderbeschlusses zur Genehmigung der Satzungsänderung der Gesellschaft zur Änderung ihres Namens in OR Royalties Inc. / Redevances OR Inc. waren die Ergebnisse in dieser Angelegenheit wie folgt:

BESCHLUSS No4 Abgegebene Stimmen Prozentsatz (%) der Abgegebene Stimmen Prozentsatz (%)

FÜR abgegebenen GEGEN der abgegebenen Stimmen

Stimmen GEGEN

FÜR

Sonderbeschluss zur Genehmigung der 154.983.958 99,50 774.886 0,50

Änderung der Satzung der Gesellschaft

zur Änderung ihres Namens in OR

Royalties Inc. / Redevances OR

Inc..

Konsultativbeschluss über die Vergütung von Führungskräften

Auf der Grundlage der bei der Gesellschaft eingegangenen Stimmrechtsvollmachten und der Abstimmung per Handzeichen über die Annahme eines beratenden Beschlusses, der die Vorgehensweise der Gesellschaft bei der Vergütung von Führungskräften akzeptiert, ergaben sich folgende Ergebnisse:

BESCHLUSS No5 Abgegebene Stimmen Prozentsatz (%) der Abgegebene Stimmen Prozentsatz (%)

FÜR abgegebenen GEGEN der abgegebenen Stimmen

Stimmen GEGEN

FÜR

Konsultativbeschluss über die Vergütung von 143.933.031 97,38 3.880.017 2,62

Führungskräften

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko Gold Royalties Ltd ist ein Edelmetall-Royalty-Unternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 195 Royalties, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt, darunter 21 produzierende Assets. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 3-5%igen Net Smelter Return Royalty auf dem kanadischen Malartic Complex, der eine der größten Goldminen Kanadas beherbergt, gestützt.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:

Grant Moenting

Vice President, Capital Markets

Telefon: (514) 940-0670 x116

Handy: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@osiskogr.com

Heather Taylor

Vice President, Sustainability and Communications

Telefon: (514) 940-0670 x105

E-Mail: htaylor@osiskogr.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Osisko Gold Royalties Ltd.

Jochen Staiger

1100, av. des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, QC

Kanada

email : info@resource-capital.ch

Pressekontakt:

Osisko Gold Royalties Ltd.

Jochen Staiger

1100, av. des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, QC

email : info@resource-capital.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.