Osisko Development schließt öffentliche Bought Deal Finanzierung im Volumen von 143,8 Millionen US-Dollar ab, einschließlich der vollständigen Ausübung der Überzuteilungsoption

Montreal, Québec, 3. Februar 2026 – Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/osisko-development-project-financing-in-place-for-big-gold-project-in-canada-with-upscale-potential/ -) freut sich bekannt zu geben, dass es sein zuvor angekündigtes Prospektangebot (das Angebot) für Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) abgeschlossen hat. Das Angebot wurde auf der Grundlage eines Bought Deal gemäß einer Zeichnungsvereinbarung vom 27. Januar 2026 zwischen dem Unternehmen und einem Konsortium von Zeichnern abgeschlossen, das sich aus National Bank Capital Markets, RBC Capital Markets und Cantor als Co-Lead-Underwriters und Co-Bookrunners sowie BMO Capital Markets (zusammen die Zeichner) zusammensetzt. Im Rahmen des Angebots gab das Unternehmen insgesamt 40.607.650 Stammaktien zu einem Preis von 3,54 US-Dollar pro Stammaktie aus, was einem Bruttoerlös von insgesamt 143.751.081 US-Dollar entspricht, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbanken.

Wir sehen das Jahr 2026 als einen wichtigen Wendepunkt für Osisko Development und unser Flaggschiffprojekt Cariboo Gold, für das alle Genehmigungen vorliegen. Der Erlös aus diesem Angebot ermöglicht es uns, die Infill-Konversionsbohrungen zu beschleunigen, mit denen die bestehenden Mineralressourcen zu Mineralreserven aufgewertet werden sollen, was möglicherweise die Voraussetzungen für ein bedeutenderes jährliches Goldproduktionsprofil schafft, vorbehaltlich der Bewertung von Szenarien zur Durchsatzsteigerung. Wichtig ist, dass diese Arbeiten parallel zu und unabhängig von unseren laufenden Vorbereitungsarbeiten für den Baubeginn und darüber hinaus vorangetrieben werden können, während wir auf eine endgültige Investitionsentscheidung für das in der Machbarkeitsstudie 2025 dargelegte Basisszenario hinarbeiten. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, den Projektwert potenziell zu steigern, indem zusätzliche Reserveunzen in den Abbauplan in der Nähe oder innerhalb der geplanten Infrastruktur übernommen werden, was den Aktionären möglicherweise kurzfristige Vorteile bringen könnte, erklärte Sean Roosen, Chairman und CEO.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Infill-Konversionsbohrungen und Tiefenexplorationen im Cariboo-Goldprojekt sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden, wie im kanadischen Prospektzusatz und im US-Prospektzusatz (jeweils wie unten definiert) näher beschrieben.

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhielten die Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 4,5 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot.

Das Angebot wurde in Kanada durch einen Prospektzusatz vom 27. Januar 2026 (der kanadische Prospektzusatz) zum Kurzprospekt des Unternehmens vom 23. Dezember 2025 (der Basisprospekt) in allen Provinzen und Territorien Kanadas abgeschlossen und in den Vereinigten Staaten durch einen Prospektzusatz (der US-Prospektzusatz) zum Basisprospekt, der in der wirksamen Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-10 (Aktenzeichen 333-292328) (die Registrierungserklärung) enthalten ist, abgeschlossen. Der US-Prospektzusatz wurde vom Unternehmen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) eingereicht. Kopien des Basisprospekts, des kanadischen Prospektnachtrags und der darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente sind unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar. Kopien der Registrierungserklärung (einschließlich des Basisprospekts und des US-Prospektnachtrags) sind unter dem Profil des Unternehmens auf EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar.

Beteiligung von Insidern

Double Zero Capital LP (Double Zero), ein Insider des Unternehmens, hat insgesamt 8.080.000 Stammaktien zu einem Preis von 3,54 US-Dollar erworben, was einem Bruttoerlös von 28.603.200 US-Dollar entspricht (der Double Zero-Kauf) zu einem Preis von 3,54 US-Dollar und erzielte damit einen Bruttoerlös von 28.603.200 US-Dollar. Der Kauf erfolgte im Rahmen der Ausübung seiner Bezugsrechte in Bezug auf das Angebot gemäß der Investorenrechtsvereinbarung vom 15. August 2025 zwischen Double Zero und dem Unternehmen. Der Double Zero-Kauf gilt als Transaktion mit nahestehenden Personen im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen (MI 61-101). Das Unternehmen hat mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschlussdatum des Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, da die Einzelheiten des Angebots und des Double Zero-Kaufs erst kurz vor Abschluss des Angebots festgelegt wurden und das Unternehmen das Angebot aus triftigen geschäftlichen Gründen beschleunigt abschließen wollte. Das Unternehmen stützt sich auf Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101. Das Unternehmen ist von der formellen Bewertungsanforderung in Abschnitt 5.4 von MI 61-101 gemäß Abschnitt 5.5(a) von MI 61-101 ausgenommen, da der faire Marktwert der Transaktion, soweit sie interessierte Parteien betrifft, nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt. Darüber hinaus ist das Unternehmen von der Genehmigungspflicht durch Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.6 von MI 61-101 in Abhängigkeit von Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101 befreit, da der Marktwert der Transaktion, soweit sie interessierte Parteien betrifft, nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt.

Das Angebot unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Stammaktien in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemalige Bergbaulager mit großräumigem Potenzial konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts, dem vollständig genehmigten und zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekt im Zentrum von British Columbia (Kanada), zu einem mittelständischen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA), einem Brownfield-Grundstück mit bedeutendem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu einer etablierten Infrastruktur. Osisko Development konzentriert sich auf die Entwicklung langlebiger Bergbauaktiva in bergbaufreundlichen Rechtsordnungen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz in Bezug auf Kapitalallokation, Entwicklungsrisikomanagement und Wachstum der Mineralvorräte.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Sean Roosen

Vorstandsvorsitzender und CEO

E-Mail sroosen@osiskodev.com

Tel.: + 1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vizepräsident, Investor Relations

E-Mail:prabenok@osiskodev.com

Tel.: + 1 (437) 423-3644

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und zukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung) (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind durch Wörter wie voraussehen, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, potenziell, schätzen, vorschlagen, prognostizieren, Ausblick, vorhersehen oder ähnliche Wörter gekennzeichnet, die auf zukünftige oder potenzielle Ergebnisse hindeuten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen zu folgenden Themen enthalten: Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot; Fähigkeit, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, einschließlich der endgültigen Zustimmung der TSX Venture Exchange; Zeitpunkt und Fähigkeit zur Durchführung von Infill-Konversionsbohrungen; den Zeitpunkt und die Fähigkeit, eine endgültige Investitionsentscheidung in Bezug auf das Cariboo-Goldprojekt zu treffen; den Zeitpunkt und die Fähigkeit des erwarteten Arbeitsprogramms und der Meilensteine (einschließlich der Durchführung von Infill-Konversionsbohrungen); die Auswirkungen des zusätzlichen Arbeitsprogramms und der Bohrungen (einschließlich auf den Durchsatz, den Projektwert oder die Auswirkungen auf die Aktionäre). Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen erheblich von den erwarteten abweichen und sich als unrichtig erweisen können. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem die Erfüllung der Anforderungen der TSX Venture Exchange (falls überhaupt), Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb des Goldprojekts Cariboo, allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie die Geschäftsbedingungen in der Bergbauindustrie, Schwankungen der Rohstoff- und en Wechselkurse, Änderungen des regulatorischen Rahmens und der geltenden Gesetze sowie die Risiken und Faktoren, die im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens, den Finanzberichten und Managementdiskussionen und -analysen sowie anderen öffentlichen Einreichungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und EDGAR (www.sec.gov) offengelegt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollten potenzielle Anleger in Wertpapieren des Unternehmens sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Osisko Development Corp.

Alexander Dann

300 – 1100 Avenue des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, Quebec

Kanada

email : adann@osiskodev.com

Pressekontakt:

Osisko Development Corp.

Alexander Dann

300 – 1100 Avenue des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, Quebec

email : adann@osiskodev.com

