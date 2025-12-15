Osisko Development gibt aktuellen Stand der Infill-Bohrungen im Rahmen seines 13.000-Meter-Programms im Cariboo-Gold-Projekt bekannt; Abschnitte umfassen 8,56 G/T Au über 8,5 M ab 60,5 M Tiefe und 130,32 G/T Au über 0,5 M ab 83,5 M Tiefe

HIGHLIGHTS

– 5.983 m Infill-Bohrungen (3.704 m neue Ergebnisse) mit einem Bohrlochabstand von 10 m in 62 Bohrlöchern seit August 2025 abgeschlossen, was ~44 % des gesamten geplanten 13.000 m Infill-Programms entspricht

– Zu den Highlights zählen: 8,56 g/t Au über 8,5 m ab einer Tiefe von 60,5 m, 16,95 g/t Au über 4,0 m ab einer Tiefe von 80 m (einschließlich 130,32 g/t Au über 0,5 m ab einer Tiefe von 83,5 m) und 9,32 g/t Au über 6,0 m ab einer Tiefe von 58 m

– Die bisherigen Ergebnisse stimmen weiterhin weitgehend mit den modellierten Abbaukammern überein, deuten auf ein Potenzial für eine Aufwärtsmineralisierung in neuen Gebieten hin und liefern wichtige räumliche Kontrollen, die in ein aktualisiertes lokales Blockmodell einfließen und die zukünftigen Abbaukammerdesigns verfeinern werden.

– Bis heute wurden insgesamt 10.000 m (~72 %) der geplanten Bohrmeter abgeschlossen, wobei die vollständigen Untersuchungsergebnisse und die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle für die noch nicht gemeldeten Bohrlöcher noch ausstehen.

– Das Infill-Programm wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein.

Montreal, Québec, 15. Dezember 2025 – Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/osisko-development-project-financing-in-place-for-big-gold-project-in-canada-with-upscale-potential/ -) freut sich, neue Infill-Bohrergebnisse aus seinem laufenden 13.000-Meter-Programm mit einem Bohrlochabstand von 10 Metern bekannt zu geben, das im August 2025 in der Lowhee-Zone des genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekts (Cariboo oder das Projekt) im Zentrum von British Columbia (B.C.), Kanada, begonnen hat. Die sechs hierin berichteten Bohrlochfächer umfassen zusätzliche ~3.704 Meter (m) an unterirdischen Infill-Bohrungen, wodurch sich die Gesamtzahl der Bohrungen mit vollständigen Ergebnissen auf 5.983 m oder ~44 % der geplanten Gesamtmenge beläuft.

Insgesamt wurden nun etwa 10.000 Meter, was etwa 72 % der geplanten Gesamtbohrmeter entspricht, abgeschlossen. Die vollständigen Untersuchungsergebnisse und die damit verbundenen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprüfungen für die übrigen, hier nicht genannten Bohrlöcher stehen noch aus.

Chris Lodder, Präsident, erklärte: Wir sehen weiterhin eine gute Übereinstimmung der laufenden Infill-Bohrergebnisse mit unseren modellierten Gangkorridoren und geplanten Stollenformen sowie Vorkommen von mineralisierten Zonen außerhalb der aktuellen Reservenumrisse. Dieser engere Bohrraster schärft unser Verständnis der räumlichen Geometrien und lokalen Variabilität der Gangkorridore und unterstreicht gleichzeitig die Bedeutung von Infill-Bohrungen in unzureichend erkundeten Zonen. Da diese Arbeiten im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein werden, sollen die daraus gewonnenen Informationen dazu beitragen, die Produktionspläne und -abläufe zu optimieren.

HIGHLIGHTS DER BOHRUNTERSUCHUNGEN

Diese Pressemitteilung enthält die Ergebnisse von achtunddreißig (38) unterirdischen HQ-Diamantbohrungen (DD) (Durchmesser 63,5 Millimeter) mit einer Gesamtlänge von ~3.704 m und einer Tiefe von 81 bis 114 m, die zwischen September 2025 und Anfang November 2025 durchgeführt wurden (siehe Tabelle 1). Die Untersuchungsergebnisse für fünf (5) vollständige Bohrfächer lagen bis zum 27. November 2025 vor (Abbildung 2). Ausgewählte Höhepunkte der Photonenuntersuchung umfassen:

· 8,56 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) über 8,5 m ab einer Tiefe von 60,5 m in Bohrung BMU-25-090, darunter:

o 64,26 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 63,5 m und

o 43,80 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 62,5 m und

o 12,86 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 62 m und

o 10,71 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 61 m und

o 3,35 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 66,5 m und

o 2,69 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 63 m und

o 2,67 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 64 m

· 16,95 g/t über 4,0 m ab einer Tiefe von 80 m in BMU-25-104, darunter:-

o 130,32 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 83,5 m und

o 4,37 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 80 m

· 9,32 g/t über 6,0 m ab einer Tiefe von 58 m in BMU-25-092, darunter:-

o 51,09 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 63 m und

o 26,51 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 62 m und

o 23,52 g/t auf 0,5 m ab einer Tiefe von 59,7 m und

o 3,10 g/t über 0,7 m ab einer Tiefe von 60,2 m und

o 3,21 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 60,9 m

· 13,22 g/t über 2,65 m ab einer Tiefe von 87,85 m in BMU-25-108, darunter:-

o 65,63 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 90 m und

o 3,97 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 87,85 m

· 26,14 g/t über 2,0 m ab einer Tiefe von 2,5 m in BMU-25-110, darunter:-

o 103,94 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 3 m

· 11,12 g/t über 4,5 m ab einer Tiefe von 70,5 m in BMU-25-084, darunter:-

o 88,87 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 71,5 m und

o 7,08 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 72 m und

o 4,76 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 76,5 m

· 11,23 g/t über 3,9 m ab einer Tiefe von 59,1 m in BMU-25-087, darunter:-

o 43,0 g/t über 1,0 m ab einer Tiefe von 60,8 m

· 7,32 g/t über 4,0 m ab einer Tiefe von 15 m in BMU-25-101, darunter:-

o 57,72 g/t auf 0,5 m ab einer Tiefe von 16,5 m und

o 1,87 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 17,5 m

· 31,32 g/t über 1,0 m ab einer Tiefe von 42,9 m in BMU-25-104, darunter:-

o 62,15 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 42,9 m

· 6,48 g/t über 4,55 m ab einer Tiefe von 50,45 m in BMU-25-108, darunter:-

o 21,04 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 51,45 m und

o 12,18 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 51,95 m und

o 8,71 g/t über 0,55 m ab einer Tiefe von 53,45 m und

o 7,0 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 54 m und

o 4,41 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 50,95 m und

o 2,88 g/t über 0,5 m ab einer Tiefe von 52,95 m

Die vollständigen Untersuchungsergebnisse, einschließlich der geschätzten tatsächlichen Mächtigkeiten, sind in Tabelle 1 aufgeführt, und die Bohrlochpositionen und -ausrichtungen sind in Tabelle 2 aufgeführt. Intervalle, die durch Bohrungen nicht erfasst wurden, wurden mit einem Gehalt von Null bewertet. Bei hochgradigen Untersuchungsergebnissen wurden keine Obergrenzen angewendet.

DISKUSSION DER ERGEBNISSE

· Basierend auf den bisher beobachteten Ergebnissen besteht eine positive Korrelation zwischen den oben genannten Cut-off-Assay-Kompositen und den modellierten Reserve-Stollen. Es ist nicht zu erwarten, dass einzelne Abschnitte genau mit den modellierten Bereichen übereinstimmen, und ein gewisses Maß an Variabilität innerhalb der Aderkorridore ist sowohl zu erwarten als auch akzeptabel, da engere Infill-Bohrungen eine Verfeinerung des lokalen Reservemodells ermöglichen. Diese Arbeit ist eines der Hauptziele des laufenden Programms.

· Vorkommen oberhalb des Cutoff-Gehaltes werden auch in Gebieten beobachtet, die zuvor nicht im Reservenmodell enthalten waren, was auf ein Potenzial für eine Aufwärtsmineralisierung hindeutet. Diese Abschnitte werden in den geplanten Umgestaltungs- und Mineralressourcenberechnungsprozess einbezogen, um ihre Auswirkungen auf das aktualisierte lokale Blockmodell und mögliche Anpassungen der geplanten Abbaukammern zu ermitteln. In bestimmten Gebieten könnte dies die Hinzufügung neuer geplanter Abbaukammern unterstützen, vorbehaltlich des Ergebnisses des endgültigen Schätzungsprozesses.

· In den Querschnitten ist eine räumliche Verschiebung bestimmter Abschnitte im Vergleich zu den modellierten Gangkorridoren und den Formen der Mineralreserven-Abbaukammern erkennbar. Dies spiegelt zum Teil die geringere räumliche Genauigkeit der oberflächenbasierten Bohrlochdaten im Vergleich zu Untertagebohrungen wider, die eine höhere Vermessungsgenauigkeit aufweisen, sowie die schrägere Winkel der Abschnitte, die die oberflächenbasierten Bohrlöcher zu den Adernflächen aufweisen. Diese Faktoren werden bei der Neumodellierung der Aderkorridore berücksichtigt, die nach Abschluss dieses Programms durchgeführt wird, und dienen als wichtige operative Vorlage für zukünftige Infill-Bohrungen, die bei der Gestaltung der Produktionsstollen verwendet werden.

Abbildung1 : Karte der Lagerstätte des Cariboo-Goldprojekts mit der Lage der Lowhee-Zone und dem unterirdischen Zugang Cow Portal.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82208/151225_DE_ODV_LZ-Infill-Update2.001.jpeg

Abbildung2 : Lage und Überblick über die laufenden 13.000 Meter umfassenden Infill-Bohrungen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82208/151225_DE_ODV_LZ-Infill-Update2.002.jpeg

Abbildung3 : Ausgewählte Highlights der Infill-Untertagebohrungen in der Zone Lowhee (Draufsicht).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82208/151225_DE_ODV_LZ-Infill-Update2.003.jpeg

Abbildung4 : Ausgewählte Ergebnisse der Infill-Untertagebohrungen in der Zone Lowhee (diese Pressemitteilung) mit zuvor veröffentlichten Ergebnissen der Oberflächen- und Untertage-Diamantbohrungen im Querschnitt nach Fächer.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82208/151225_DE_ODV_LZ-Infill-Update2.004.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82208/151225_DE_ODV_LZ-Infill-Update2.005.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82208/151225_DE_ODV_LZ-Infill-Update2.006.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82208/151225_DE_ODV_LZ-Infill-Update2.007.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82208/151225_DE_ODV_LZ-Infill-Update2.008.jpeg

Tabelle 1: Längengewichtete Untersuchungskomposite und Einzelproben >= 1,8 g/t für die Untertage-DD in der Zone Lowhee.

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) Geschätzte tatsächliche Breite (m)

BMU-25-084 12,25 16,25 4 2,28 2,83

Einschließlich 13,25 13,75 0,5 16,62

28,5 29 0,5 2,20 0,36

32 32,5 0,5 2,23 0,41

33 33,5 0,5 2,80 0,43

36,5 37,5 1 13,52 0,71

Einschließlich 36,5 37 0,5 26,84

64 64,5 0,5 2,27 0,35

67 68 1 1,92 0,82

70,5 75 4,5 11,12 4,08

Einschließlich 71,5 72 0,5 88,87 0,45

und 72 72,5 0,5 7,08

76,5 77 0,5 4,76 0,32

BMU-25-086 0,4 0,9 0,5 5,40 0,49

64 65,6 1,6 3,11 1,18

Einschließlich 65 65,6 0,6 5,63

67,5 68 0,5 3,44 0,45

77,8 78,3 0,5 4,79 0,37

101,5 104 2,5 2,03 1,77

Einschließlich 103 103,5 0,5 5,71

und 103,5 104 0,5 2,40

BMU-25-087 18 18,5 0,5 3,76 0,41

19,6 23 3,4 2,26 2,79

Einschließlich 20,6 21,1 0,5 14,50

57,5 58,1 0,6 2,68 0,34

59,1 63 3,9 11,23 2,76

Einschließlich 60,8 61,8 1 43,00 0,82

73,3 79,3 6 4,56 5,25

Einschließlich 74,8 75,3 0,5 6,90 0,32

und 77,3 77,8 0,5 28,19 0,50

und 77,8 78,3 0,5 15,00 0,40

92,3 92,8 0,5 3,76 0,40

105,9 106,4 0,5 3,72 0,41

BMU-25-088 12 16 4 3,60 3,76

Einschließlich 12 12,5 0,5 12,85 0,43

und 12,5 13 0,5 13,14 0,49

51 52 1 2,34 0,91

Einschließlich 51 51,5 0,5 2,40 0,45

und 51,5 52 0,5 2,27 0,45

54 57,5 3,5 2,84 3,17

Einschließlich 57 57,5 0,5 17,00

59,5 60 0,5 1,86 0,43

95,6 96,1 0,5 4,58 0,49

BMU-25-089 45,5 46 0,5 2,56 0,43

59,3 60,7 1,4 5,64 1,25

Einschließlich 60,2 60,7 0,5 15,58 0,43

100 100,5 0,5 4,20 0,49

BMU-25-090 6 7 1 13,34 0,71

16,3 18 1,7 1,98 1,54

Einschließlich 17 18 1 3,13

50,9 51,9 1 3,09 0,79

Einschließlich 51,4 51,9 0,5 5,98

60,5 69 8,5 8,56 7,51

Einschließlich 61 61,5 0,5 10,71 0,41

und 62 62,5 0,5 12,86

und 62,5 63 0,5 43,80 0,45

und 63 63,5 0,5 2,69 0,45

und 63,5 64 0,5 64,26 0,43

und 64 64,5 0,5 2,67

und 66,5 67 0,5 3,35 0,45

73 73,5 0,5 2,38 0,38

87,25 87,75 0,5 2,29 0,41

97,35 97,85 0,5 8,30 0,41

101,5 102 0,5 2,74 0,45

BMU-25-091 10,15 11,15 1 1,93 0,50

Einschließlich 10,15 10,65 0,5 2,76

19,5 20 0,5 2,18 0,49

22 23 1 3,85 0,97

Einschließlich 22,5 23 0,5 7,29

42,5 46 3,5 4,93 3,17

Einschließlich 42,5 43 0,5 2,53 0,43

und 43,5 44 0,5 8,03 0,49

und 44,5 45 0,5 13,94 0,43

und 45 45,5 0,5 2,36

und 45,5 46 0,5 6,95

66,5 67,5 1 1,82 0,64

69 69,5 0,5 2,66 0,45

BMU-25-092 11,95 12,45 0,5 3,46 0,48

30 30,5 0,5 6,15 0,47

33,5 34 0,5 2,51 0,48

49,5 51,5 2 1,99 1,88

Einschließlich 49,5 50,5 1 2,33 0,97

und 50,5 51 0,5 2,01 0,48

58 64 6 9,32 5,64

Einschließlich 59,7 60,2 0,5 23,52

und 60,2 60,9 0,7 3,10 0,63

und 60,9 61,4 0,5 3,21

und 62 62,5 0,5 26,51

und 63 63,5 0,5 51,09

79 79,5 0,5 4,80 0,35

88 90 2 3,31 1,93

Einschließlich 88 88,5 0,5 2,40

und 89,5 90 0,5 10,82 0,48

92,75 96 3,25 7,91 3,09

Einschließlich 92,75 93,25 0,5 20,81 0,48

und 93,25 93,75 0,5 1,83 0,45

und 93,75 94,25 0,5 6,20 0,43

und 94,25 94,75 0,5 3,39 0,49

und 95,5 96 0,5 18,58 0,49

BMU-25-093 27,15 30,65 3,5 2,29 3,45

Einschließlich 27,15 27,65 0,5 7,31 0,49

und 29,15 30,15 1 3,45 0,98

82,5 83 0,5 2,08 0,47

91,6 92,6 1 2,53 0,94

Einschließlich 92,1 92,6 0,5 4,65

BMU-25-094 33,9 34,9 1 3,23 0,83

Einschließlich 34,4 34,9 0,5 6,28 0,45

48,4 48,9 0,5 4,60 0,47

62,1 65,25 3,15 2,29 2,94

Einschließlich 62,1 62,6 0,5 4,90 0,48

und 62,6 63,1 0,5 2,38 0,45

und 63,1 63,6 0,5 3,62 0,43

und 63,6 64,5 0,9 1,86 0,87

68 68,5 0,5 17,63 0,48

BMU-25-095 7 10 3 1,83 2,90

Einschließlich 8 8,5 0,5 3,11 0,48

und 9 9,5 0,5 7,18 0,47

41,5 44,5 3 3,51 2,92

Einschließlich 41,5 42 0,5 9,54 0,49

und 42 42,5 0,5 2,80 0,49

und 44 44,5 0,5 6,39 0,47

61,4 63,4 2 2,39 1,95

Einschließlich 61,9 62,4 0,5 6,26 0,50

und 62,9 63,4 0,5 2,63 0,47

70,5 71 0,5 2,19 0,50

BMU-25-096 72 75,5 3,5 3,89 3,29

Einschließlich 73 73,5 0,5 3,49 0,47

und 74,5 75 0,5 14,78 0,47

und 75 75,5 0,5 8,14

80,75 83 2,25 3,93 1,87

Einschließlich 80,75 81,25 0,5 14,54 0,33

und 82 82,5 0,5 2,12 0,47

BMU-25-097 37,8 38,8 1 2,50 0,94

Einschließlich 38,3 38,8 0,5 4,49 0,47

62 62,5 0,5 3,72 0,48

BMU-25-098 7 10 3 2,76 2,72

Einschließlich 7,5 8 0,5 14,84 0,47

14,65 15,65 1 3,65 0,94

Einschließlich 14,65 15,15 0,5 7,05 0,47

39,5 43 3,5 6,28 3,23

Einschließlich 39,5 40 0,5 30,60 0,46

und 40 40,5 0,5 11,88 0,45

45 45,5 0,5 3,85 0,48

53,2 55,5 2,3 2,78 1,63

Einschließlich 54,5 55 0,5 11,64 0,41

62,05 66 3,95 2,27 3,71

Einschließlich 62,55 63,1 0,55 4,33 0,52

und 63,1 63,6 0,5 8,03

und 65,5 66 0,5 4,16 0,47

BMU-25-099 24,1 24,6 0,5 23,97 0,45

28,4 29,4 1 5,13 0,71

Einschließlich 28,9 29,4 0,5 10,10 0,35

80 80,5 0,5 2,33 0,43

103 103,5 0,5 2,17 0,35

BMU-25-100 14,5 15 0,5 2,16 0,43

18,25 19,75 1,5 2,23 1,41

Einschließlich 18,25 18,75 0,5 5,68 0,47

38,3 39,3 1 1,96 0,77

Einschließlich 38,3 38,8 0,5 2,82 0,38

52 53 1 2,05 0,91

Einschließlich 52 52,5 0,5 3,72 0,45

56 56,5 0,5 11,11 0,50

61,5 65 3,5 2,17 3,42

Einschließlich 61,5 62 0,5 10,44 0,47

und 62,5 63 0,5 2,11 0,50

66,5 67 0,5 4,01 0,50

BMU-25-101 15 19 4 7,32 3,94

Einschließlich 16,5 17 0,5 52,72 0,50

und 17,5 18 0,5 1,87 0,47

35,5 38 2,5 2,34 2,47

Einschließlich 36 36,5 0,5 4,83 0,50

und 37 37,5 0,5 2,64 0,49

und 37,5 38 0,5 2,52 0,49

39,5 40,5 1 3,97 0,97

Einschließlich 39,5 40 0,5 7,62 0,48

46,3 48,35 2,05 3,14 2,03

Einschließlich 46,8 47,3 0,5 1,88 0,49

und 47,85 48,35 0,5 10,74 0,50

BMU-25-102 7,5 9,5 2 4,67 1,98

Einschließlich 7,5 8 0,5 16,90 0,50

und 13,5 14 0,5 2,21 0,48

16 20 4 1,83 3,94

Einschließlich 16,5 17 0,5 5,27 0,50

und 18 18,5 0,5 3,84

und 18,5 19 0,5 2,79 0,49

41 41,5 0,5 2,75 0,45

54 54,5 0,5 3,52 0,49

81 82 1 2,85 0,94

Einschließlich 81,5 82 0,5 4,80 0,47

BMU-25-103 9 10 1 5,86 0,94

30,5 31 0,5 4,69 0,47

41,6 42,6 1 1,88 0,94

Einschließlich 41,6 42,1 0,5 2,22 0,43

46 46,5 0,5 2,46 0,41

53,25 54,85 1,6 7,00 1,56

Einschließlich 53,25 53,75 0,5 18,84 0,50

und 54,35 54,85 0,5 3,58 0,47

58 59,5 1,5 2,71 1,23

Einschließlich 58 58,5 0,5 5,77 0,41

64,65 65,15 0,5 9,39 0,38

71,1 72,25 1,15 1,96 1,00

Einschließlich 71,1 71,75 0,65 3,28 0,56

73,75 75 1,25 2,81 1,08

Einschließlich 74,5 75 0,5 6,35 0,43

BMU-25-104 14,5 16 1,5 2,22 1,36

Einschließlich 14,5 15 0,5 2,63 0,49

und 15,5 16 0,5 3,41 0,38

19 19,5 0,5 2,60 0,41

42,9 43,9 1 31,32 0,91

Einschließlich 42,9 43,4 0,5 62,15 0,47

55 56,5 1,5 1,91 1,41

Einschließlich 55 55,5 0,5 5,16 0,43

80 84 4 16,95 3,67

Einschließlich 80 80,5 0,5 4,37 0,47

und 83,5 84 0,5 130,32 0,43

BMU-25-105 4,5 5,5 1 3,21 0,98

Einschließlich 4,5 5 0,5 5,96 0,49

18,5 19,8 1,3 4,29 1,30

Einschließlich 19,1 19,8 0,7 7,86 0,70

41 42 1 2,58 0,97

Einschließlich 41 41,5 0,5 3,52

46 46,5 0,5 4,89 0,45

56 58 2 9,16 1,81

Einschließlich 56 56,5 0,5 9,90 0,47

und 57 57,5 0,5 24,96 0,47

65,75 66,25 0,5 2,05 0,47

BMU-25-106 11,25 11,75 0,5 3,77 0,43

19 21 2 1,96 1,53

Einschließlich 19 20 1 2,55 0,77

23,5 25 1,5 3,84 1,30

Einschließlich 24 24,5 0,5 10,36 0,43

BMU-25-107 39,45 40,45 1 9,46 0,82

Einschließlich 39,95 40,45 0,5 17,46 0,38

43 44 1 8,02 0,95

Einschließlich 43 43,5 0,5 15,88 0,48

49 50,5 1,5 2,17 1,45

Einschließlich 49,5 50 0,5 5,53 0,48

BMU-25-108 15,7 16,35 0,65 3,85 0,59

43,4 47,05 3,65 1,83 3,59

Einschließlich 43,4 43,9 0,5 7,61 0,49

und 46,35 47,05 0,7 2,09

50,45 55 4,55 6,48 4,22

Einschließlich 50,95 51,45 0,5 4,41 0,47

und 51,45 51,95 0,5 21,04 0,43

und 51,95 52,45 0,5 12,18 0,48

und 52,95 53,45 0,5 2,88

und 53,45 54 0,55 8,71 0,52

und 54 54,5 0,5 7,00 0,45

56,25 58,25 2 3,37 1,81

Einschließlich 56,25 56,75 0,5 8,54 0,45

und 57,75 58,25 0,5 3,42 0,45

87,85 90,5 2,65 13,22 2,25

Einschließlich 87,85 88,35 0,5 3,97 0,40

und 90 90,5 0,5 65,63 0,43

BMU-25-109 20,8 21,3 0,5 1,92 0,43

22,5 23,5 1 2,91 0,87

65,75 69,25 3,5 2,36 3,03

Einschließlich 66,75 67,25 0,5 13,57 0,43

70,9 72,4 1,5 4,28 1,30

Einschließlich 70,9 71,4 0,5 2,10 0,43

und 71,9 72,4 0,5 10,54

86 86,5 0,5 3,34 0,41

BMU-25-110 2,5 4,5 2 26,14 1,81

Einschließlich 3 3,5 0,5 103,94 0,45

42,25 46,75 4,5 2,12 4,08

Einschließlich 42,25 42,75 0,5 5,64 0,47

und 44,75 45,25 0,5 6,13 0,45

und 46,25 46,75 0,5 3,21 0,43

53,75 55,25 1,5 17,91 1,40

Einschließlich 53,75 54,75 1 26,75

75,7 76,2 0,5 1,87 0,47

80,9 81,7 0,8 2,11 0,61

BMU-25-111 26,5 27 0,5 1,89 0,48

30,5 31,5 1 2,33 0,87

Einschließlich 31 31,5 0,5 4,46

60 62 2 11,20 1,81

Einschließlich 60 60,5 0,5 39,87 0,43

und 61 61,5 0,5 4,70 0,47

66,5 67 0,5 3,25 0,45

78,5 79 0,5 3,10 0,47

87 87,5 0,5 4,27 0,45

90,35 90,85 0,5 2,62 0,29

BMU-25-112 4,85 5,45 0,6 2,37 0,46

23,75 25,25 1,5 2,03 1,23

Einschließlich 23,75 24,25 0,5 2,94 0,43

und 24,75 25,25 0,5 2,96

51 53 2 2,06 1,73

Einschließlich 51,5 52 0,5 7,78 0,43

57,5 58,5 1 1,92 0,87

Einschließlich 57,5 58 0,5 3,10 0,43

BMU-25-113 55,5 56 0,5 3,43 0,35

83,3 85,75 2,45 4,71 2,12

Einschließlich 84,75 85,25 0,5 11,68 0,43

und 85,25 85,75 0,5 10,69

BMU-25-114 0 1,15 1,15 3,17 0,94

Einschließlich 0 0,5 0,5 6,48 0,41

3,5 4,25 0,75 2,84 0,68

7.1 8,15 1,05 2,13 0,95

Einschließlich 7,1 7,65 0,55 3,71 0,50

9 10 1 2,76 0,91

11 12 1 5,31 0,87

14,5 15 0,5 85,97 0,43

40,5 41 0,5 4,04 0,50

75,3 75,85 0,55 8,90 0,53

BMU-25-116 0,7 1,2 0,5 7,86 0,41

5 6 1 2,37 0,87

82,5 85,65 3,15 1,97 2,81

Einschließlich 82,5 83,1 0,6 7,25 0,54

und 84,6 85,15 0,55 2,09 0,42

90 90,5 0,5 2,26 0,43

BMU-25-117 38,8 39,8 1 1,81 0,98

49 50 1 2,37 0,87

Einschließlich 49,5 50 0,5 3,98 0,43

70,5 71,5 1 2,56 0,98

Einschließlich 70,5 71 0,5 4,92 0,49

BMU-25-118 6,5 7,5 1 9,11 0,82

Einschließlich 6,5 7 0,5 18,11 0,41

56,5 57,05 0,55 2,17 0,32

100,5 101,75 1,25 12,95 1,17

Einschließlich 101 101,75 0,75 21,26 0,70

107,3 108 0,7 2,13 0,61

BMU-25-120 11 13 2 2,40 1,97

11 11,5 0,5 3,83 0,49

Einschließlich 12,5 13 0,5 5,23 0,49

25 25,5 0,5 3,17 0,48

44 44,5 0,5 1,93 0,49

59,5 61,5 2 7,12 1,99

Einschließlich 60 60,5 0,5 13,72 0,50

und 60,5 61 0,5 14,43

65,5 66 0,5 2,81 0,49

