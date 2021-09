Toronto (Kanada), 30. September 2021. Organic Garage Ltd. (TSX-V: OG, OTCQX: OGGFF, FRA: 9CW1) (Organic Garage oder das Unternehmen), einer der führenden unabhängigen Bio-Lebensmittelhändler Kanadas und ein Entwickler von Produkten auf pflanzlicher Basis, freut sich, die Finanzergebnisse des Unternehmens für das Quartal zum 31. Juli 2021 (das zweite Quartal) bekannt zu geben. Das Geschäftsjahr des Unternehmens ist am 31. Januar zu Ende gegangen.

Finanzergebnisse von 2. Quartal (Vergleich mit Quartal zum 31. Juli 2020):

– Betriebskapital von 1,9 Mio. $ gegenüber einem Betriebskapital von 1,0 Mio. $ am 31. Januar 2021 und einem Betriebskapitaldefizit von 0,3 Mio. $ am 31. Juli 2020

– Barbestand von 2,5 Mio. $ gegenüber 1,6 Mio. $ am 31. Januar 2021 und 0,9 Mio. $ am 31. Juli 2020

– Bruttogewinn von 2,19 Mio. $ auf 2,25 Mio. $ gestiegen – eine Steigerung von 2,5 % gegenüber demselben Zeitraum

– Umsatz von 8,1 Mio. $ auf 6,8 Mio. $ zurückgegangen, da die Auswirkungen des Überbestandes durch COVID-19 abklangen

– Bereinigter Nettoverlust1 von 201.724 $ auf 70.134 $ verbessert

– Löhne und Zusatzleistungen aufgrund von Effizienzsteigerungen um 17,3 % zurückgegangen

– Löhne und Zusatzleistungen in der Verwaltung aufgrund von Effizienzsteigerungen um 22,3 % zurückgegangen

Nettoverlust: Das Unternehmen verzeichnete im Quartal zum 31. Juli 2021 einen Nettoverlust von -383.130 $ gegenüber einem Nettoverlust von -201.724 $ im Quartal zum 31. Juli 2020. Der Rückgang war in erster Linie auf unbare Ausgleichszahlungen auf Aktienbasis zurückzuführen, die durch verbesserte Bruttogewinne, geringere Löhne und Zusatzleistungen in den Läden, geringere Löhne und Zusatzleistungen in der Verwaltung sowie Transportkosten in Zusammenhang mit der schrittweisen Einstellung des Lagerbetriebs des Unternehmens wettgemacht wurden.

Das Unternehmen hat im April 2021 die Umstellung auf ein dezentrales Vertriebsmodell abgeschlossen und erfolgreich ein Abkommen hinsichtlich der Weiterverpachtung der Einrichtung unter der Anschrift 50 Akron Road für die restliche Laufzeit der Pacht unterzeichnet. In den drei Monaten zum 31. Juli 2021 beliefen sich die zusätzlichen Einsparungen des Unternehmens auf etwa 238.000 $, die vorwiegend aus Einsparungen bei Löhnen und Zusatzleistungen, Transport und Miete bestanden.

Matt Lurie, CEO von Organic Garage, sagte: Wir sind mit unseren starken Ergebnissen im zweiten Quartal, die auf unserer Performance im ersten Quartal aufbauen und das Unternehmen auf einen vielversprechenden Kurs für den Rest des Jahres gebracht haben, sehr zufrieden. Unsere Steigerung des Bruttogewinns verdeutlicht den Schwerpunkt, den das Management auf unseren strategischen Erwerbsprozess gelegt hat. Wir haben großartiges Feedback hinsichtlich der Erweiterung unserer Liste der ausgewählten Partner erhalten, zu denen nun auch Cheese Boutique und Toris Bakeshop zählen.

Die zusätzlichen Einsparungen durch die Umstellung auf unser dezentrales Vertriebsmodell und die schrittweise Außerbetriebnahme unseres Lagers bescheren dem Unternehmen weiterhin verbesserte Finanzergebnisse und mehr wirtschaftliche Flexibilität. Das Betriebskapital und der Kassenstand haben sich nachhaltig verbessert, zumal das Unternehmen sein Hauptaugenmerk weiterhin darauf richtet, einen beständigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen und weitere zukünftige Marktmöglichkeiten zu identifizieren.

Unsere neue Partnerschaft hinsichtlich Online-Lieferungen, die im Sommer bekannt gegeben wurde, führte zu einer positiven Reaktion seitens unserer Kunden, die nun Online-Bestellungen über eine wesentlich größere geografische Reichweite als bisher abwickeln können.

Die Future of Cheese-Betriebe entwickeln sich weiterhin rasch und wir richten unser Hauptaugenmerk auf die bevorstehende Einführung der ersten Produkte in naher Zukunft. Das Management konzentriert sich darauf, die Produktentwicklung abzuschließen, unsere strategischen Beziehungen auszubauen und das Wachstum sowie die Wiedererkennung der Marke und ihrer Produkte zu fördern.

Kommunikation mit den Aktionären und Investor-Relations

Organic Garage wird Octagon Media Corp. damit beauftragen, für einen Zeitraum von zunächst drei Monaten Dienstleistungen im Bereich der Unternehmenskommunikation und -strategie für das Unternehmen zu erbringen. Die Beauftragung wird voraussichtlich im Oktober 2021 beginnen und sieht die Gewährung von 800.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,40 $ oder dem Marktpreis vor dem Datum der Gewährung – je nachdem, was höher ist – sowie eine Gebühr in Höhe von 47.500 USD vor.

Darüber hinaus wird Organic Garage North Equities damit beauftragen, für einen Zeitraum von zunächst drei Monaten Beratungs- und Investorendienstleistungen zu erbringen. Die Beauftragung wird voraussichtlich im Oktober 2021 beginnen und sieht die Gewährung von 200.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,40 $ oder dem Marktpreis vor dem Datum der Gewährung – je nachdem, was höher ist – sowie eine monatliche Gebühr in Höhe von 12.500 $ vor.

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FWB: 9CW1) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

W: www.organicgarage.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Finanzkennzahlen, die nicht den Bestimmungen von IFRS entsprechen

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht den Bestimmungen von IFRS entsprechen. Diese Kennzahlen, die nicht den Bestimmungen von IFRS entsprechen, haben keine standardisierte Bedeutung, die von den International Financial Reporting Standards (IFRS), die vom International Accounting Standards Board (das IASB) herausgegeben werden, vorgeschrieben ist, und sind daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Dementsprechend sollten sie nicht separat, zusätzlich zu, als Ersatz für oder übergeordnet den gemäß IFRS erstellten Kennzahlen zur finanziellen Performance erachtet werden.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (in dieser Meldung gemeinsam als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie z.B. prognostizieren, erreichen, könnten, glauben, planen, beabsichtigen, Ziel, laufend, durchgehend, schätzen, Ausblick, erwarten, können, werden, Projekt, sollten oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen, mit denen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich von Organic Garage liegen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau oder die Erfolge von Organic Garage erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Organic Garage hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. In dieser Pressemitteilung macht Organic Garage zukunftsgerichtete Aussagen, die sich u.a. auf Folgendes beziehen: die Entwicklung des Unternehmens in diesem Jahr; die Entwicklungsaktivitäten von Future of Cheese und die Markteinführung der ersten Produkte; die Beauftragung der Octagon Media Group und die damit verbundenen zu zahlenden Vergütungen und zu erwerbenden Dienstleistungen sowie den Zeitplan der Beauftragung; und die Beauftragung von North Equities und die damit verbundenen zu zahlenden Vergütungen und zu erwerbenden Dienstleistungen sowie den Zeitplan der Beauftragung.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen einige hier beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse von Organic Garage erheblich von den prognostizierten zukünftigen Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden vom aktuellen Datum ausgehend getätigt und Organic Garage ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit neuen – nachfolgenden oder anderweitigen – Informationen zu entsprechen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

1 Der bereinigte Nettoverlust ist keine Finanzkennzahl gemäß IFRS. Der bereinigte Nettoverlust wird berechnet als Nettoverlust und sonstiger gesamter Verlust, bereinigt um unbare Aufwendungen, unbare aktienbasierte Vergütungen sowie einmalige nicht operative Aufwendungen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Organic Garage Ltd.

Bill Mitoulas

50 Akron Road

M8W 1T2 Toronto, ON

Kanada

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

Organic Garage Ltd.

Bill Mitoulas

50 Akron Road

M8W 1T2 Toronto, ON

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.