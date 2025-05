Opawica Explorations Inc. wird von Metals and Mining Review als „Goldexplorationsunternehmen des Jahres 2025 in Kanada“ ausgezeichnet

23. Mai 2025 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / Opawica Explorations Inc. (TSXV: OPW) (FWB: A2PEAD) (OTC: OPWEF) (das Unternehmen oder Opawica), ein kanadischer Mineralexplorer mit Fokus auf Edel- und Basismetalle im Goldgürtel Abitibi. Opawica Explorations wurde von Metals and Mining Review nach einer umfassenden Bewertung durch ein Expertengremium aus Führungskräften, Vordenkern der Branche und unserer Redaktion als Goldexplorationsunternehmen des Jahres 2025 in Kanada ausgezeichnet.

Blake Morgan, CEO, erklärt: Opawica ist begeistert zu erfahren, dass das Unternehmen als Goldexplorationsunternehmen des Jahres 2025 in Kanada ausgezeichnet wurde. Das Team arbeitet unermüdlich daran, den Shareholder-Value durch die Exploration der Region Abitibi in Quebec, Kanada, zu steigern. Wir danken allen, die abgestimmt haben, und werden weiterhin hart arbeiten.

Sie können die Auszeichnung unter den untenstehenden Links finden und mehr über Opawica Explorations Inc. erfahren.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es einen Vertrag über Beratungsdienstleistungen (der Vertrag) mit 1123963 B.C Ltd. firmierend als Capitaliz On It (Capitaliz), einer auf Social-Media-Influencer fokussierten Digital-Marketing-Agentur aus Vancouver, BC, abgeschlossen hat, um die Bekanntheit bei Investoren und ihr Interesse am Unternehmen zu steigern sowie neue Investoren über verschiedene Online-Plattformen zu gewinnen und eine umfassende Digital-Media-Marketing-Kampagne für das Unternehmen durchzuführen.

Der Vertrag hat eine anfängliche Laufzeit von drei Monaten und ein Marketingbudget von insgesamt 50.000 C$ mit der Option auf eine Erhöhung auf 100.000 C$. Die Beauftragung von Capitaliz unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange (die TSXV), und es werden keine Dienstleistungen erbracht, bevor diese Genehmigung erteilt wurde. Die von Capitaliz zu erbringenden Dienstleistungen umfassen die Unterstützung des Unternehmens bei der Entwicklung einer Unternehmensmarketingstrategie und die Bereitstellung von Marketing- und Public-Relations-Beratungsdiensten, die Unterstützung bei der Koordinierung des Marketings, des Nachrichtenflusses und von Veranstaltungen, die Herstellung von Kontakten zu Capitaliz Netzwerk von Medienkontakten, Internet- und Social-Media-Vermarktern und anderen Anbietern sowie die Unterstützung bei verschiedenen anderen Public-Relations-Maßnahmen. Die erbrachten Dienstleistungen werden über digitale Kanäle wie programmatisches digitales Marketing, Social-Media-Marketing, ausgewählte Fernsehsendungen und Radiowerbung, E-Mail-Marketing, Influencer Outreach und die Platzierung entsprechender Marketinginhalte auf öffentlichen Webseiten erbracht.

Nach bestem Wissen des Unternehmens besitzen weder Capitaliz noch seine Direktoren, leitenden Angestellten oder Aktionäre direkt oder indirekt irgendwelche Wertpapiere des Unternehmens oder haben das Recht oder die Absicht, solche Wertpapiere zu erwerben. Die vorgeschlagene Vergütung für Capitaliz beinhaltet keine Wertpapiere des Unternehmens.

Das Unternehmen freut sich auch, über die Verabschiedung aller Beschlüsse auf der Jahreshauptversammlung (AGM) am Donnerstag, den 22. Mai 2025, in Vancouver, B.C., zu berichten. Die Aktionäre stimmten persönlich und durch Bevollmächtigte ab und vertraten insgesamt 5.683.026 Aktien, was 14,44 Prozent der 39.338.767 ausgegebenen und ausstehenden Aktien zum Stichtag 15. April 2025 entspricht. Alle drei im Rundschreiben des Managements aufgeführten Kandidaten – Blake Morgan, Owen King und Phillipe Harvard. Ing. Jr. – wurden als Direktoren von Opawica für das darauffolgende Jahr wiedergewählt. Die Aktionäre genehmigten außerdem den 10-prozentigen rollierenden Aktienoptionsplan von Opawica und bestellten Charlton and Company, Chartered Professional Accountants, erneut für das Jahr 2025.

Blake Morgan, CEO von Opawica, sagte: Im Namen des Board of Directors möchte ich allen unseren Aktionären dafür danken, dass sie sich die Zeit genommen haben, abzustimmen und ihre anhaltende Unterstützung zu zeigen. Das Unternehmen wartet immer noch auf die Analyseergebnisse des Bohrprogramms bei Bazooka und wird die Ergebnisse bekannt geben, sobald sie verfügbar sind.

Über Capitaliz On It

Capitaliz ist eine inhaltsorientierte Agentur für digitales Marketing, die börsennotierte Unternehmen mit Social-Media-Influencern auf allen wichtigen Social-Media-Plattformen zusammenbringt und dabei ein Creator-Netzwerk nutzt, das über 100 Millionen Abonnenten erreicht.

Capitaliz On It

www.capitalizonit.com

778-237-1431

Vancouver, B.C

Über Opawica Explorations Inc.

Opawica Explorations Inc. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen mit einem starken Portfolio von Edel- und Grundmetallliegenschaften in der Region Rouyn-Noranda im Abitibi-Goldgürtel in Québec. Die Geschäftsführung des Unternehmens verfügt über eine Erfolgsbilanz in der Entdeckung und Entwicklung erfolgreicher Explorationsprojekte. Das Ziel des Unternehmens liegt in der Erhöhung der Wertschöpfung für Aktionäre durch die Entwicklung von Explorationsprojekten mit Hilfe kostengünstiger Explorationstechnologien, des Erwerbs weiterer Explorationskonzessionen und der Bildung von Partnerschaften mit Industrieführern durch Joint Venture oder Verkauf.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Blake Morgan

President und Chief Executive Officer

Opawica Explorations Inc.

Telefon: 236-878-4938

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Dienstleistungsorgane (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen des Unternehmens und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: die Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der tatsächlichen Ergebnisse der Explorations- und anderer Aktivitäten des Unternehmens, der Umweltrisiken, der zukünftigen Metallpreise, der Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei dem Erhalt von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie anderer Risiken der Bergbaubranche. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Vorsichtshinweise und jene in unseren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, eingeschränkt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Opawica Explorations Inc.

Blake Morgan

Suite 488 – 625 Howe Street

V6C 2T6 Vancouver, BC

Kanada

email : ir@opawica.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.