Omega erweitert das Kupfer-Gold-Ziel GIC durch strategischen Erwerb und zusätzliches Abstecken auf eine Streichlänge von 12 km

Vancouver, BC / 16. Oktober 2024 / IRW-Press / Omega Pacific Resources Inc. (CSE:OMGA, OTCQB:OMGPF, FWB:Q0F) (Omega Pacific oder das Unternehmen) freut sich, einen Überblick über den jüngsten Erwerb von zusätzlichen Claims beim Konzessionsgebiet Williams in der Region Golden Horseshoe in British Columbia, wie zuvor berichtet wurde (siehe Pressemeldung von Omega vom 24. Mai 2024), und ein entsprechendes Update bereitzustellen.

www.youtube.com/watch?v=Gxz79iQhaqg

Wichtige Eckdaten

– Das Unternehmen erwarb vor Kurzem einen 51,7 ha großen Claim 400 m westlich der von Omega durchgeführten Bohrungen 2024

o Historische Bodenprobenahmen auf dem Claim lieferten anomale Kupfer- und Goldwerte mit Gehalten von bis zu 12 g/t Gold und 0,1 % Kupfer

o Schaffung einer zusammenhängenden Liegenschaft über dem gesamten Prospektionsgebiet GIC

– Das Unternehmen steckte kürzlich einen 1.707 ha großen Claim ab, der im Osten an Williams angrenzt

o Die Geologie des Prospektionsgebiets GIC erstreckt sich direkt durch den neuen Claim

– Diese Akquisitionen verschaffen Omega eine ununterbrochene Streichlänge von 5 km mit Gold-in-Boden-Anomalien und erweitern die gesamte Streichlänge von GIC auf 12 km.

Jason Leikam, CEO von Omega Pacific, sagt dazu: Diese neuen Claims erweitern die Möglichkeiten des Goldziels GIC deutlich. Der kürzlich erworbene Claim erstreckt sich über einen kleinen, aber wichtigen Lückenbereich direkt westlich der Bohrstandorte unseres jüngsten Bohrprogramms. Nachdem dieser Claim nun unter unserer Kontrolle steht, können wir die vollständige und ausgedehnte geophysikalische Anomalie bei GIC nachverfolgen. Wir haben im Zuge unseres Bohrprogramms 2024 bereits ein robustes Goldsystem bestätigt und verfolgen eine klare Vision für die Erweiterung der Goldmineralisierung bei GIC in den kommenden Programmen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77139/OMGA_161024_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Das Prospektionsgebiet GIC auf dem Konzessionsgebiet Williams von Omega mit den Bohrlöchern 2024 und den Gold-in-Boden-Anomalien auf einer Karte der bei Flugmessungen ermittelten Magnetik, die die Geologie von GIC auf 12 km zwischen der östlichen und westlichen Grenze des Claim-Pakets nachzeichnet.

Neue Claims

Omega Pacific konnte einen zusätzlichen Claim (51,7 Hektar) von einem Dritten innerhalb des Projekts Williams erwerben und verfügt damit nun über eine zusammenhängende Liegenschaft im Bereich der westlichen Ausdehnung des Prospektionsgebiets GIC. Dieser neu erworbene Claim befindet sich innerhalb des Prospektionsgebiets GIC, das starke Bohrabschnitte und bemerkenswerte, nicht erprobte Gold-in-Boden-Anomalien ergeben hat. Das Prospektionsgebiet GIC weist derzeit eine Gold- und Kupfer-Bodenanomalie sowie übereinstimmende magnetische Anomalien auf, die sich über eine Länge von mehr als 5 km erstrecken, einschließlich dieses neuen Claims, der am östlichen und westlichen Ende noch offen ist. Der Entnahme von Proben zur Erweiterung dieser Anomalien wird bei den Explorationsarbeiten im Jahr 2025 Vorrang eingeräumt werden. Diese Akquisition erweitert nicht nur den Umfang der laufenden Explorationsaktivitäten, sondern stärkt auch die Fähigkeit des Unternehmens, sich auf äußerst aussichtsreiche Zielzonen innerhalb seiner Claims zu konzentrieren.

Das Konzessionsgebiet Williams wurde durch das Abstecken einer zusätzlichen Fläche von 1.707 Hektar in Richtung Osten erweitert. Damit wird die östliche Ausdehnung derselben geologischen und geophysikalischen Signatur abgedeckt, die auch das Prospektionsgebiet GIC umfasst. Dort wurde das Phase-1-Bohrprogramm 2024 durchgeführt. Dieses neue Gebiet wurde in der Vergangenheit nur wenig erkundet und wird zu Beginn der Explorationssaison 2025 Gegenstand von Erkundungsprobenahmen sein.

Diese Akquisition erweitert die Präsenz von Omega Pacific in einem führenden Bergbau- und Explorationsgebiet und bietet eine robustere Plattform für die künftige Erschließung. Mit der Erweiterung der Zielzonen ist das Unternehmen gut aufgestellt, um aus dem reichhaltigen geologischen Milieu der Region Kapital zu schlagen und seine Bemühungen zur Erschließung des Mineralpotenzials des Projekts weiter voranzutreiben. Dieser Schritt steht im Einklang mit der breiter angelegten Strategie von Omega Pacific, sich hochwertige Vermögenswerte in erstklassigen Bergbauregionen zu sichern und damit seine langfristigen Wachstumsaussichten zu verbessern.

Option auf das Konzessionsgebiet Lekcin

Omega Pacific gibt ferner bekannt, dass das Unternehmen gemäß einer Optionsvereinbarung (die Lekcin-Option) vom 10. August 2022 die zweite Jahrestagzahlung für das Konzessionsgebiet Lekcin leisten wird. Diese umfasst 32.000 $ in bar und 200.000 Aktien zu einem Wert, der dem Schlusskurs der Aktien des Unternehmens am 15. Oktober 2024 entspricht. Die Optionsvereinbarung für Lekcin vom 10. August 2022 sieht eine vierjährige Laufzeit für den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet Lekcin vor. Lekcin erstreckt sich über 2.436,93 Hektar im Südwesten von British Columbia, 120 km östlich von Vancouver. Ein technischer Bericht über das Konzessionsgebiet Lekcin kann auf SEDARPlus.ca unter dem Profil des Unternehmens eingesehen werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Robert LHeureux, P.Geol, ein Direktor von Omega Pacific Resources, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft, validiert und genehmigt. Herr LHeureux überwacht die Planung und Ausführung der Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet Williams.

Über Omega Pacific

Omega Pacific ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Augenmerk auf die Erschließung von Mineralprojekten mit Basis- und Edelmetallvorkommen gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine in British Columbia gelegenen Konzessionsgebiete und evaluiert weiterhin Vermögenswerte auf der ganzen Welt für weitere Akquisitionen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Omega Pacific Resources Inc.

Jason Leikam, Chief Executive Officer & Direktor

Tel: +1 (778) 650 4255

E-Mail: jason@omegapacific.ca

Vorsorglicher Hinweis

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den Bestimmungen der kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich Aussagen über die Pläne des Unternehmens. Solche Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Überzeugungen, Annahmen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden, und unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten oder prognostizierten abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Omega Pacific Resources Inc.

Jason Leikam

750 West Pender Street, Suite 401

V6C 2T7 Vancouver, BC

Kanada

email : info@omegapacific.ca

Pressekontakt:

Omega Pacific Resources Inc.

Jason Leikam

750 West Pender Street, Suite 401

V6C 2T7 Vancouver, BC

email : info@omegapacific.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.