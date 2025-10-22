Oman ist Gastgeber des Oman Investment Forum 2025 im Vereinigten Königreich

Kennzahlen zur Reform und globale Aussichten prägen das Treffen in London

LONDON, UK / ACCESS Newswire / 22. Oktober 2025 / Das Sultanat Oman, vertreten durch das Finanzministerium, veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium das Oman Investment Forum 2025 in London, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Finanzen, Investitionen und Wirtschaft zu vertiefen. Die Veranstaltung unterstrich die strategische Bedeutung der Partnerschaft zwischen dem Oman und dem Vereinigten Königreich sowie die Rolle der Strategic Advisory Group (SAG), die 2018 als institutioneller Mechanismus gegründet wurde, über den die beiden Länder Investitionen, Steuerreformen und Strategien zur wirtschaftlichen Diversifizierung koordinieren.

Der Oman präsentiert sich in diesem Jahr auf dem Forum mit einer der stärksten Finanzpositionen in der Region. Ausländische Direktinvestitionen erreichten Ende des zweiten Quartals 2025 78,8 Mrd. USD, was einem Anstieg von 12,8 % gegenüber 2024 entspricht. Die Zuflüsse in der ersten Jahreshälfte 2025 beliefen sich auf insgesamt 8,8 Mrd. USD, was das zunehmende internationale Vertrauen widerspiegelt.

Omanische Regierungsvertreter eröffneten das Forum, indem sie die Fortschritte bei der Stabilisierung der öffentlichen Finanzen und der Diversifizierung der Wirtschaft hervorhoben. Die Haushaltsdisziplin der Regierung hat die Staatsverschuldung von 68 Prozent des BIP im Jahr 2020 auf 34 Prozent im Jahr 2024 deutlich reduziert und die Schuldendienstkosten um über 12 Prozent gegenüber dem Höchststand gesenkt. Nasser Al Jashmi, Vorsitzender der Steuerbehörde und Leiter der omanischen Delegation in der Strategic Advisory Group, stellte Pathways to Oman’s Financial Stability vor und skizzierte wichtige Reformen in den Bereichen öffentliche Finanzen und Schuldenmanagement, die die haushaltspolitische Widerstandsfähigkeit des Landes sowie seine globale Kreditwürdigkeit gestärkt haben. Er sagte: Die historischen omanisch-britischen Beziehungen sind eine Säule der Freundschaft und des gemeinsamen Wohlstands. Dieses Forum ist ein Beweis für die starke und dauerhafte Partnerschaft zwischen unseren beiden Ländern im Rahmen der Strategic Advisory Group (SAG). Das Vereinigte Königreich ist derzeit der größte ausländische Investor in der Wirtschaft des Sultanats und macht 51,2 % der gesamten ausländischen Direktinvestitionen aus, was die Bedeutung dieses Forums für die Förderung des Wachstums von Investitionen zwischen den beiden Ländern und der globalen Investitionszusammenarbeit unterstreicht.

Seine Exzellenz Mahmood Al Aweini, Generalsekretär des Finanzministeriums und Betreuer des Nationalen Programms für finanzielle Nachhaltigkeit und die Entwicklung des Finanzwesens (Estidamah), sagte: Dieses Forum zeigt angesichts der Präsenz führender Finanzinstitute und Investmentfonds das erneuerte internationale Vertrauen in die Wirtschaft und Finanzkraft des Omans. Diese Veranstaltung folgt auf eine mutige Reise, die von Errungenschaften bei der Reform der öffentlichen Finanzen geprägt war. Sie hat zu Meilensteinen bei der Entwicklung des Finanzsystems geführt und es geschafft, finanzielle Herausforderungen in Erfolge zu verwandeln. Das Vereinigte Königreich war und bleibt ein wichtiger strategischer Partner bei der Verwirklichung unserer beiderseitigen Investitions- und Wirtschaftsinteressen. Auf dem Weg in eine diversifizierte, wettbewerbsfähige und nachhaltige Zukunft freuen wir uns darauf, diese Zusammenarbeit im Hinblick auf den Wohlstand beider Nationen weiter zu stärken.

Er erklärte, dass die Staatsschuldenquote von 68 % des BIP im Jahr 2020 auf 34 % des BIP im Jahr 2024 gefallen ist, wodurch die Schuldendienstkosten gegenüber ihrem Höchststand seit 2020 um mehr als 12 % gesenkt wurden.

In der ersten Podiumsdiskussion, sprachen Seine Exzellenz Ahmed Al Musalmi, Gouverneur der Zentralbank des Omans, und Seine Exzellenz Mahmood Al Aweini über Financing Growth: Reforming Oman’s Financial Sector, wobei Initiativen zur Stärkung des Finanz- und Bankensektors und die Rolle von Schuldinstrumenten bei der Finanzierung des Wachstums hervorgehoben werden.

Seine Exzellenz Al Musalmi sagte: Dieses Forum stellt einen entscheidenden Wendepunkt dar: Es verwandelt sich über zwei Jahrhunderte der omanisch-britischen Zusammenarbeit in eine strukturierte Plattform für widerstandsfähiges, diversifiziertes Wachstum. Der Oman liegt strategisch an der Kreuzung von Asien, dem Nahen Osten und Afrika und bietet dank erstklassigen Häfen, Freizonen und integrierten Lieferketten barrierefreien Zugang zu über 2,5 Milliarden Verbrauchern. Unser gemeinsames Ziel ist klar: Wir wollen investierbare Chancen skalieren, die Widerstandsfähigkeit von Klima und Lieferkette stärken und qualitativ hochwertige Arbeitsplätze schaffen und den Oman damit als wettbewerbsfähige regionale Drehscheibe positionieren und dauerhaften Mehrwert für beide Nationen schaffen.

Mulham Al Jarf, Deputy President for Investment bei der Oman Investment Authority (OIA), nahm an einer Podiumsdiskussion zum Thema Advancing Oman’s Capital Markets in a Global Context teil. Er wies darauf hin, dass die OIA seit der Übernahme der Eigentümerschaft im Jahr 2021 mehrere Initiativen zur Erweiterung der Muscat Stock Exchange umgesetzt hat, wodurch ein Rekordwachstum und Rekordhandelszahlen erzielt wurden. Er fügte hinzu, dass die Teilnahme der OIA am Forum ihre strategischen Partnerschaften, ihren Beitrag zur Gewinnung ausländischer Investitionen und ihre Position als bevorzugter Partner für globale Investoren unterstreicht.

Das Forum, das auf Einladung der Sohar International Bank und HSBC erfolgte, brachte hochrangige Vertreter globaler Investmentfonds, Finanzinstitute und Führungskräfte des Privatsektors zusammen, um grenzüberschreitende Möglichkeiten und bilaterale Kollaborationen zu erkunden. Parallele Sessions befassten sich mit finanziellen Innovationen, Kapitalmarktreformen und öffentlich-privaten Investitionsmechanismen, die an der Oman Vision 2040 ausgerichtet sind. Die Sessions gehen der dreizehnten Tagung der Oman-UK Strategic Advisory Group voraus, die für den 23. bis 24. Oktober in Cardiff anberaumt ist und die langjährige Finanz- und Wirtschaftspartnerschaft zwischen den beiden Ländern weiter festigt.

