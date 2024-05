OceanaGold meldet Betriebs- und Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024

(Alle Zahlenangaben in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben)

30. April 2024 (VANCOUVER) OceanaGold Corporation (TSX: OGC; OTCQX: OCANF) („OceanaGold“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/) meldete seine Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei Monate bis 31. März 2024. Der verkürzte konsolidierte Zwischenabschluss und die Management’s Discussion and Analysis („MD&A“) sind unter www.oceanagold.com verfügbar.

Gerard Bond, President und CEO von OceanaGold, sagte: „2024 wird voraussichtlich ein starkes Produktionswachstum und ein Free Cash Flow Lieferjahr für OceanaGold sein und unsere Ergebnisse des ersten Quartals entsprechen den Erwartungen. Wie in unserer Prognose vom Februar beschrieben, erwarten wir, dass die Goldproduktion im Laufe des Jahres von Quartal zu Quartal steigen wird, wobei wir in der zweiten Jahreshälfte an allen vier Standorten eine bessere Leistung erzielen werden.“

In Haile wird der Untertagebau Horseshoe planmäßig hochgefahren, wobei die volle Abbaurate voraussichtlich Mitte des Jahres erreicht wird, während wir gleichzeitig damit beginnen, einen höheren Anteil an Tagebauerz aus der Grube Ledbetter zu erschließen, was Haile für ein sehr starkes zweites Halbjahr positioniert. In ähnlicher Weise haben wir bei Macraes mit dem Abbau von Innes Mills 7 begonnen, um die nächste Phase des Tagebauerzes freizulegen, die voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte an die Mühle geliefert werden wird. Bei Didipio führte uns die Abbaureihenfolge während des Quartals in die niedriggradigeren Bereiche des Untertagebaus, und wir erwarten, dass wir bis Mitte des Jahres planmäßig höhere Gehalte erreichen werden.

Das Unternehmen lieferte aufregende Explorationsergebnisse für unser gesamtes Portfolio, einschließlich der ersten Untertagebohrungen in der Horseshoe-Erweiterung bei Haile, hochgradige Ergebnisse in der wachsenden Wharekirauponga-Lagerstätte in Neuseeland, und wir gaben den Beginn eines brandneuen Explorationsprogramms auf unserem regionalen Napartan-Ziel bei Didipio bekannt.

Die Bilanz ist nach wie vor stark und wir planen, die erwarteten Erlöse aus der Notierung von OceanaGold Philippines Inc. an der philippinischen Börse in diesem Quartal zur Rückzahlung von Schulden zu verwenden.

Herr Bond sagte: „Durch die schrittweise Steigerung der Produktion in jedem verbleibenden Quartal dieses Jahres und die starken Gold- und Kupferpreise erwarten wir, dass wir in der Lage sein werden, die Bilanz weiter zu stärken, in unser organisches Wachstum zu investieren und zusätzliche Renditen für die Aktionäre zu erwägen.“

Höhepunkte

– Auf besten Weg, die konsolidierte Produktions-, Kosten- und Kapitalprognose für das Gesamtjahr 2024 zu erfüllen.

– 12MMA Total Recordable Injury Frequency Rate („TRIFR“) ist bis zum 31. März 2024 konstant bei 1,0 pro 200.000 Arbeitsstunden geblieben.

– Produktion von 104.800 Unzen Gold und 3.000 Tonnen Kupfer im ersten Quartal.

– All-In Sustaining Cost („AISC“) von 1.823 $ pro Unze für das erste Quartal.

– Goldverkäufe von 116.800 Unzen im ersten Quartal, einschließlich 12.000 Unzen aus der Produktion des Jahres 2023.

– Einnahmen in Höhe von 270,3 Mio. $, angetrieben durch einen rekordverdächtigen durchschnittlich realisierten Goldpreis von 2.092 $ pro Unze.

– Beendete das Quartal mit einer Nettoverschuldung von 81,8 Millionen US-Dollar (ohne Finanzierungsleasing) bei einem Verschuldungsgrad von 0,21x.

– Veröffentlichung von aktualisierten Mineralreserven und Mineralressourcen, einschließlich einer Erweiterung der angezeigten Ressourcen auf 1 Million Unzen Gold (2,0 Millionen Tonnen mit 15,9 g/t) bei Wharekirauponga und ersten Mineralreserven von 380.000 Unzen (4,0 Millionen Tonnen mit 2,9 g/t) bei Palomino bei Haile.

– Veröffentlichung eines aktualisierten technischen Berichts für Haile, der nur auf den Mineralreserven basiert und eine Produktion von 2,3 Millionen Unzen Gold über eine 12-jährige Minenlebensdauer bei einer durchschnittlichen Goldproduktion von 192.000 Unzen pro Jahr und einem durchschnittlichen AISC von 1.200 $ pro Unze erwarten lässt.

– Erhalt der behördlichen Genehmigungen und der Erlaubnis zum Verkauf für den Börsengang von 20 % der OceanaGold Philippines Inc. die Didipio besitzt. Die Börsennotierung wird voraussichtlich am 13. Mai abgeschlossen sein, wobei die Erlöse zum Abbau der Bankschulden von OceanaGold verwendet werden und die Bilanz weiter stärken.

– meldete den Verkauf des Blackwater-Projekts in Neuseeland für 30 Mio. $ in bar, wobei der Abschluss von der behördlichen Genehmigung abhängig ist.

– Die halbjährliche Dividende von 0,01 $ pro Aktie wurde am 26. April 2024 ausgezahlt.

Siehe „Non-IFRS-Finanzinformationen“ in der MD&A.

Tabelle 1 – Zusammenfassung der Produktions- und Kostenergebnisse

Quartal zum 31. März 2024 Haile Didipio Waihi Macraes Konsolidiert

Q1 2024 Q4 2023 Q1 2023

Produktion, Verkauf und Kosten

Produziertes Gold koz 34.7 26.3 11.4 32.3 104.8 129.8 118.1

Goldverkäufe koz 41.2 31.8 11.6 32.2 116.8 118.8 112.0

Durchschnittlicher Goldpreis $/oz 2,092 2,136 2,096 2,046 2,092 1,993 1,919

Produziertes Kupfer kt – 3.0 – – 3.0 3.8 3.5

Kupferverkäufe kt – 3.2 – – 3.2 3.9 3.3

Durchschnittlicher Kupferpreis1 $/Pfund – 3.90 – – 3.90 3.80 4.29

Barkosten $/oz 1,569 742 1,601 1,016 1,194 987 861

AISC2 $/oz 1,987 946 2,393 1,814 1,823 1,658 1,567

Betrieb

Abgebautes Material kt 5,425 454 244 12,820 18,943 20,785 22,816

Abgebauter Abfall kt 5,314 39 113 11,981 17,447 18,158 19,615

Gefördertes Erz kt 110 415 131 839 1,495 2,627 3,202

Mühlenfutter kt 813 942 132 1,665 3,552 3,671 3,095

Mühle Futtermittelqualität g/t 1.76 0.98 2.96 0.73 1.12 1.27 1.39

Goldrückgewinnung % 75.3 88.6 91.4 82.1 82.1 86.5 84.8

Ausgaben für Investitionen3

Unterhalt $M 7.8 4.6 2.5 5.6 20.5 22.2 20.7

Pre-Strip & kapitalisierter $M 8.2 1.9 5.5 18.7 34.3 41.6 42.0

Bergbau

Wachstum $M 9.0 1.9 1.6 0.7 13.2 13.0 16.1

Erkundung $M 1.8 0.4 3.3 0.6 6.1 7.2 4.3

Kapitalausgaben insgesamt $M 26.8 8.8 12.9 25.6 74.1 84.0 83.1

1. Der berechnete durchschnittliche erhaltene Kupferpreis enthält Marktneubewertungen für nicht finalisierte Lieferungen sowie endgültige Anpassungen für Lieferungen aus früheren Zeiträumen gemäß den Rechnungslegungsvorschriften.

2. AISC sind exklusive der G&A-Ausgaben des Unternehmens, beinhalten aber die aktienbasierte Vergütung, die an berechtigte Mitarbeiter des Standorts gezahlt wird, die konsolidierten AISC sind inklusive der G&A-Ausgaben des Unternehmens, die die aktienbasierte Vergütung beinhalten, die an berechtigte Mitarbeiter des Unternehmens außerhalb des Betriebs gezahlt wird. Die Cash-Kosten und AISC werden auf Basis der verkauften Unzen und abzüglich der Nebenproduktgutschrift ausgewiesen.

3. Die Investitions- und Explorationsausgaben nach Standort beinhalten gegebenenfalls die damit verbundene regionale Greenfield-Exploration. Unternehmenseigene Kapitalprojekte, die sich nicht auf eine bestimmte Betriebsregion beziehen, beliefen sich im ersten Quartal 2024 auf insgesamt 0,6 Millionen $ und im vierten Quartal 2023 auf 0,2 Millionen $.

Tabelle 2 – Finanzüberblick

Q1 2024 Q4 2023 Q1 2023

Einnahmen $M 270.3 267.3 243.9

Barkosten $/oz 1,194 987 861

AISC $/oz 1,823 1,658 1,567

Bereinigtes EBITDA $M 80.9 91.6 102.1

Bereinigter Reingewinn $M 3.7 6.6 41.0

Netto(verlust)gewinn $M (5.3) (18.9) 38.9

(Verlust) Gewinn pro Aktie $/Aktie $(0.01) $(0.03) $0.06

Bereinigter Gewinn je Aktie $/Aktie $0.01 $0.01 $0.06

Tabelle 3 – Cashflow Zusammenfassung

$M, außer Beträge pro Aktie Q1 2024 Q4 2023 Q1 2023

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 75.3 94.8 65.2

Cashflow aus der Investitionstätigkeit (73.5) (78.7) (81.6)

Cashflow aus (für) Finanzierungstätigkeit 19.2 (13.9) (6.6)

Freier Cash-Flow 1.8 16.1 (16.4)

Operativer Cash Flow pro Aktie $0.11 $0.12 $0.14

Betrieb

Im ersten Quartal 2024 produzierte das Unternehmen 104.800 Unzen Gold und 3.000 Tonnen Kupfer. Die Goldproduktion im ersten Quartal war um 19 % niedriger als im Vorquartal und um 11 % niedriger als im entsprechenden Quartal 2023. Der Rückgang im Vergleich zum Vorquartal ist größtenteils auf den erwarteten niedrigeren Gehalt der Mühlenbeschickung bei Didipio (das Vorquartal enthielt mehr hochgradiges Strossenerz) und einen geplanten 5-tägigen Stillstand der Prozessanlage, Waihi (lokale geotechnische Einschränkungen, die den Zugang zu hochgradigen Strossen einschränken) und Macraes (geplante Verwendung von niedrig gradigem Strossenerz) zurückzuführen, was teilweise durch die höhergradige Untertagebeschickung bei Haile ausgeglichen wurde. Der Rückgang im Vergleich zum entsprechenden Quartal 2023 ist vor allem auf den geringeren Gehalt bei Haile (im Vergleich zum Zugang zu höhergradigem Tagebauerz im ersten Quartal 2023) und den geringeren Gehalt bei allen anderen Betrieben zurückzuführen, was teilweise durch einen höheren Mühlendurchsatz bei Macraes und Waihi ausgeglichen wurde.

Die Goldverkäufe im ersten Quartal 2024 entsprechen denen des Vorquartals und des entsprechenden Quartals 2023, was auf den Abbau der Bestände und den Zeitpunkt der Verkäufe in Haile und Didipio zurückzuführen ist.

Finanzen

Einnahmen

Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal einen konsolidierten Umsatz von 270,3 Mio. $, was einem Anstieg von 1 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, obwohl das Goldverkaufsvolumen um 2 % zurückging, was vor allem auf den um 5 % gestiegenen durchschnittlichen Goldpreis zurückzuführen ist.

Der Umsatz im ersten Quartal lag um 11 % über dem Vergleichszeitraum 2023, was auf höhere Goldverkäufe bei Macraes in Verbindung mit einem um 9 % höheren durchschnittlichen realisierten Goldpreis zurückzuführen ist, was teilweise durch geringere Goldverkaufsmengen bei Didipio in Übereinstimmung mit dem Minenplan ausgeglichen wurde.

AISC

Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal einen AISC von 1.823 $ pro Unze bei einem Goldabsatz von 116.800 Unzen. Dies war ein Anstieg der AISC um 10 % im Vergleich zum Vorquartal und ein Anstieg um 16 % im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum im Jahr 2023. Der Anstieg der AISC im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal ist auf höhere Stückkosten bei allen Betrieben zurückzuführen, mit Ausnahme von Haile, wo die AISC aufgrund höherer Goldverkäufe als der Produktion (Freigabe von Beständen) und höherer Gehalte bei Horseshoe Underground zurückgingen. Der Kostenanstieg bei Didipio ist auf geringere Verkaufsmengen in Übereinstimmung mit dem Minenplan zurückzuführen, während geringere abgebaute und verarbeitete Gehalte zu geringeren Verkaufsmengen bei Macraes und Waihi führten.

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA lag im ersten Quartal bei 80,9 Mio. $, ein Rückgang um 12 % im Vergleich zum Vorquartal, der hauptsächlich auf die höheren Verkaufskosten bei Haile zurückzuführen ist, da mehr umgeschlagene Tonnen zur Freilegung der Ledbetter-Phase-3-Fläche verschoben wurden.

Das bereinigte EBITDA war im ersten Quartal um 21 % niedriger als im entsprechenden Quartal 2023, da die höheren Umsätze durch höhere Umsatzkosten in allen Betrieben und die Abgrenzung des zusätzlichen staatlichen Anteils in Didipio sowie durch höhere Wechselkursverluste im Vergleich zu anderen Erträgen im Jahr 2023 ausgeglichen wurden.

Nettogewinn (-verlust)

Der unbereinigte Nettoverlust des ersten Quartals in Höhe von 5,3 Millionen $ bzw. (0,01) $ pro Aktie bei voller Verwässerung war niedriger als der unbereinigte Nettoverlust von 18,9 Millionen $ bzw. (0,03) $ pro Aktie bei voller Verwässerung im vorangegangenen Quartal. Der Rückgang des Nettoverlustes um 13,6 Millionen $ ist in erster Linie auf die nicht zahlungswirksame Abschreibung von indirekten Steuerforderungen auf den Philippinen in Höhe von 38,3 Millionen $ und den Anstieg des durchschnittlichen Goldpreises im ersten Quartal zurückzuführen, der teilweise durch einen Anstieg der Betriebskosten (siehe Abschnitt AISC oben) ausgeglichen wurde.

Der unbereinigte Nettoverlust des ersten Quartals 2024 stellt einen Rückgang der Rentabilität um 44,2 Millionen $ bzw. 114 % gegenüber dem entsprechenden Quartal 2023 dar, was in erster Linie auf einen Anstieg der AISC um 16 % , einen Anstieg der Abschreibungen um 19,7 Millionen $ (aufgrund der Verarbeitung von mehr niedrig gradigem Haldenmaterial, das höhere Abschreibungen pro enthaltener Goldunze aufweist) und den zusätzlichen staatlichen Anteil von 9,3 Millionen $ bei Didipio zurückzuführen ist, was teilweise durch den Anstieg des durchschnittlichen Goldpreises ausgeglichen wurde.

Siehe „Non-IFRS-Finanzinformationen“ in der MD&A.

Sicherheitshinweis zur Veröffentlichung

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ und „zukunftsgerichtete Informationen“ (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die unter anderem Aussagen über die zukünftige finanzielle und betriebliche Leistung des Unternehmens, seine Bergbauprojekte, den zukünftigen Goldpreis, die Schätzung der Mineralreserven und Mineralressourcen, die Realisierung der Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen, die Produktionskosten, die Schätzungen des Anfangskapitals, des Bestandskapitals, der Betriebs- und Explorationsausgaben Kosten und Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, Kosten und Zeitplan für die Erschließung neuer Minen, Kosten und Zeitplan für zukünftige Explorations- und Bohrprogramme, Zeitplan für die Einreichung aktualisierter technischer Informationen, voraussichtliche Produktionsmengen, Anforderungen an zusätzliches Kapital, staatliche Regulierung von Bergbau- und Explorationsbetrieben, Zeitplan und Erhalt von Genehmigungen, Zustimmungen und Erlaubnissen gemäß der geltenden Gesetzgebung, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche, Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie Zeitplan und möglicher Ausgang anhängiger Rechtsstreitigkeiten und behördlicher Angelegenheiten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, wenn auch nicht immer, durch Wörter wie „kann“, „plant“, „erwartet“, „projiziert“, „wird erwartet“, „geplant“, „potenziell“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „zielt“, „antizipiert“, „beabsichtigt“, „anstrebt“, „vorhersagt“, „beabsichtigt“, „zielt“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Sätze, oder kann durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „könnten“, „würden“, „sollten“, „könnten“ oder „werden“.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: künftige Goldpreise; allgemeine Geschäfts-, Wirtschafts- und Marktfaktoren (einschließlich Änderungen auf den globalen, nationalen oder regionalen Finanz-, Kredit-, Währungs- oder Wertpapiermärkten); Änderungen oder Entwicklungen der globalen, nationalen oder regionalen politischen und sozialen Bedingungen; Gesetzesänderungen (einschließlich Steuergesetze) und Änderungen der IFRS oder der regulatorischen Rechnungslegungsvorschriften; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Produktions-, Erschließungs- und/oder Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Studien; Wertschwankungen des US-Dollars gegenüber dem kanadischen Dollar, dem australischen Dollar, dem philippinischen Peso oder dem neuseeländischen Dollar; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; mögliche Schwankungen des Erzgehalts oder der Gewinnungsraten; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken in der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Aufstände oder Kriege; Verfügbarkeit und Fluktuation von Arbeitskräften; ungünstige Gerichtsentscheidungen, Unfähigkeit oder Verzögerungen bei der Beschaffung von Finanzierungen oder behördlichen Genehmigungen; Unfähigkeit oder Verzögerungen bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bauaktivitäten oder bei der Wiederaufnahme des Betriebs; rechtliche Anfechtungen von Bergbau- und Betriebsgenehmigungen, einschließlich der FTAA, sowie jene Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ im jüngsten Jahresinformationsblatt des Unternehmens und in den anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen, die auf SEDAR+ unter sedarplus.com unter dem Namen des Unternehmens verfügbar sind. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können.

Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beruhen auf den Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Diese Annahmen und Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Annahmen und Faktoren in Bezug auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die gegenwärtigen und zukünftigen Operationen durchzuführen, einschließlich: Erschließungs- und Explorationsaktivitäten; den Zeitplan, das Ausmaß, die Dauer und die wirtschaftliche Lebensfähigkeit solcher Operationen, einschließlich der dabei identifizierten Mineralressourcen oder -reserven; die Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Schätzungen, Projektionen, Prognosen, Studien und Bewertungen; die Fähigkeit des Unternehmens, Schätzungen, Projektionen und Prognosen zu erfüllen oder zu erreichen; die Verfügbarkeit und die Kosten von Inputs; der Preis und der Markt für Outputs, einschließlich Gold; die Wechselkurse; die Höhe der Steuern; der rechtzeitige Erhalt notwendiger Genehmigungen oder Erlaubnisse; die Fähigkeit, gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen nachzukommen; die Fähigkeit, bei Bedarf eine rechtzeitige Finanzierung zu angemessenen Bedingungen zu erhalten; die gegenwärtigen und zukünftigen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bedingungen; und andere Annahmen und Faktoren, die allgemein mit der Bergbauindustrie in Verbindung stehen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung und spiegeln deren derzeitige Erwartungen in Bezug auf künftige Ereignisse und betriebliche Leistungen wider und gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder eintreten werden, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile oder Verbindlichkeiten dem Unternehmen daraus erwachsen werden. Aus den oben genannten Gründen sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

