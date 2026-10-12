NurExone treibt Programm zu Sehnervenverletzungen nach positiven präklinischen Ergebnissen in Richtung einer Studie an größeren Tieren voran

Präklinische Ergebnisse am Sheba Medical Center zeigen eine Erholung der Netzhautfunktion mit NurExones führendem exosomenbasierten Produktkandidaten

TORONTO und HAIFA, Israel / 9. Oktober 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Therapien auf Exosomenbasis entwickelt, gab heute neue präklinische Ergebnisse bekannt, die den therapeutischen Nutzen seiner naiven Exosomen (Exosomen ohne zusätzlich eingebrachte therapeutische Fracht) und seines führenden pharmazeutischen Wirkstoffkandidaten ExoPTEN in Modellen für Sehnervenverletzungen zeigen. Die Studien wurden in Zusammenarbeit mit dem Team von Prof. Ygal Rotenstreich am Goldschleger Eye Institute des Sheba Medical Center durchgeführt. Die neuen Daten unterstützen die Weiterentwicklung des Programms des Unternehmens zu Sehnervenverletzungen in Studien an größeren Tieren, einschließlich eines geplanten Kaninchenmodells, und markieren damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer möglichen klinischen Untersuchung am Menschen.

Wesentliche Studienergebnisse:

· Messbare Netzhautaktivität nach der Verletzung: Die naiven Exosomen von NurExone und ExoPTEN zeigten ermutigende Anzeichen dafür, die Netzhautaktivität nach einer Sehnervenverletzung zu erhalten oder wiederherzustellen. Behandelte Augen zeigten messbare elektrische Reaktionen auf Licht, während verletzte Augen in einer Kontrollgruppe deutlich schwächere Reaktionen aufwiesen.

· Statistisch signifikante Verbesserung mit ExoPTEN: Mit ExoPTEN behandelte Augen zeigten im Vergleich zu verletzten Augen in der Kontrollgruppe eine statistisch signifikante Verbesserung der Netzhautreaktion. Dies liefert weitere Hinweise auf das Potenzial von ExoPTEN, die neuronale Funktion nach einer Verletzung zu schützen oder wiederherzustellen.

· Biologische Aktivität sowohl bei den naiven Exosomen von NurExone als auch bei den ExoPTEN-Formulierungen beobachtet: Ratten, die mit den naiven Exosomen von NurExone oder ExoPTEN behandelt wurden, zeigten eine messbare Netzhautaktivität oberhalb der Kontrollgruppe. Dies unterstützt sowohl die intrinsische biologische Aktivität der naiven Exosomen von NurExone als auch die therapeutische Begründung für ExoPTEN als führenden regenerativen Kandidaten des Unternehmens.

Die jüngsten Ergebnisse bauen auf den zuvor bekannt gegebenen Studien von NurExone zu Sehnervenverletzungen auf, die nach einer Verletzung des Sehnervs Anzeichen für den Erhalt struktureller Merkmale, das Überleben retinaler Ganglienzellen und eine funktionelle Erholung gezeigt hatten.

Kommentar des Managements

Erkrankungen der Netzhaut und des Sehnervs gehören weltweit zu den häufigsten Ursachen für Blindheit und Sehbeeinträchtigungen¹, erklärte Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer von NurExone. Wir beobachten nach einer Verletzung messbare Netzhautreaktionen mit unseren proprietären naiven Exosomen und bei höheren Lichtintensitäten eine statistisch signifikante Verbesserung mit ExoPTEN im Vergleich zur Kontrollgruppe. Zusammengenommen unterstützen diese Ergebnisse die Ausweitung dieses Programms auf unsere geplante Kaninchenstudie, die zusätzliche Informationen zu Verabreichung, Dosierung, Verträglichkeit und Sicherheit in einem größeren Augenmodell liefern soll. Das Design und der Beginn dieser Studie stehen weiterhin unter dem Vorbehalt der endgültigen Protokollentwicklung, Finanzierung und regulatorischer Genehmigungen.

Schäden am Sehnerv führen häufig zu dauerhaftem Sehverlust, weil die Verbindung zwischen Auge und Gehirn nur über eine sehr begrenzte Fähigkeit zur Selbstreparatur verfügt, kommentierte Prof. Rotenstreich. In dieser Studie zeigten behandelte Augen nach der Verletzung eine klare, messbare Netzhautaktivität. Diese präklinischen Ergebnisse unterstützen die weitere Entwicklung eines potenziellen neuen Behandlungsansatzes für schwerwiegende, das Sehvermögen bedrohende Erkrankungen und andere Erkrankungen, die mit einer Schädigung des Sehnervs einhergehen.

Das Programm zu Sehnervenverletzungen bestätigt die Entwicklungsstrategie von ExoPTEN weiter. ExoPTEN hat sowohl bei Rückenmarksverletzungen, der führenden Indikation des Unternehmens, als auch bei Sehnervenverletzungen, einer das Sehvermögen bedrohenden Erkrankung mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf, ermutigende präklinische Ergebnisse gezeigt. In beiden Programmen untersucht das Unternehmen ExoPTEN als potenziellen therapeutischen Kandidaten, der die Reparatur von Nervengewebe nach einer Verletzung unterstützen soll.

Zusammenfassung der Studie

Die Forscher verwendeten bei Ratten ein Quetschmodell des Sehnervs, bei dem der Nerv, der das Auge mit dem Gehirn verbindet, gezielt verletzt wird. Dieses Modell hilft Forschern, die Auswirkungen einer Sehnervenverletzung und mögliche Behandlungen zu untersuchen; es bildet nicht alle Merkmale des menschlichen Glaukoms ab. In der Studie wurden unverletzte Augen mit verletzten Augen verglichen, die mit einer Kontrolllösung (phosphatgepufferter Kochsalzlösung oder PBS), naiven Exosomen oder ExoPTEN behandelt wurden.

Die Netzhautfunktion wurde mithilfe der Elektroretinographie (ERG) untersucht, einem Test, der die elektrische Reaktion der Netzhaut auf Licht misst. Bei der höheren der beiden getesteten Lichtintensitäten erreichte die durchschnittliche Reaktion in der Gruppe mit naiven Exosomen ungefähr 5 Mikrovolt (µV) – den in der Studie festgelegten Schwellenwert für eine messbare Netzhautreaktion -, während die ExoPTEN-Gruppe diesen Wert überschritt. Die PBS-Kontrollgruppe blieb unterhalb dieses Schwellenwerts. Mit ExoPTEN behandelte Augen zeigten im Vergleich zu verletzten, mit PBS behandelten Augen eine statistisch signifikante Verbesserung der Netzhautreaktion (p = 0,04, einfaktorielle ANOVA mit Dunnett-Korrektur).

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Abbildung 1. Naive Exosomen und ExoPTEN zeigen nach Sehnervenverletzung eine messbare Netzhautaktivität oberhalb der Kontrollgruppe

Abbildung 1 zeigt die STR-ERG-Amplituden bei Ratten, bei denen eine Quetschung des Sehnervs durchgeführt und die anschließend mit PBS, naiven Exosomen oder ExoPTEN behandelt wurden. Die Y-Achse zeigt die STR-Amplitude in Mikrovolt und spiegelt die mit retinalen Ganglienzellen verbundene Funktion wider. Die X-Achse zeigt die Versuchsgruppen bei unterschiedlichen Lichtintensitäten.

ONC bedeutet optic nerve crush (Quetschung des Sehnervs); EXO bedeutet naive Exosomen; EXOPTEN bedeutet ExoPTEN; und No ONC bedeutet unverletzte Augen.

Die Grafik vergleicht die durchschnittlichen elektrischen Netzhautreaktionen bei zwei Stufen schwachen Lichts. Die vertikale Achse zeigt die Stärke der Reaktion in Mikrovolt; die horizontale Achse zeigt die Lichtintensitäten mit separaten Balken für jede Gruppe. Höhere Balken weisen auf stärkere durchschnittliche Reaktionen hin. Bei der höheren Lichtintensität von 0,00062 cdS/mm² überschreiten sowohl normale Augen (No ONC) als auch erholte behandelte Augen (ONC+EXO, ONC+EXOPTEN) den Schwellenwert für eine tatsächlich messbare Netzhautreaktion von 5 µV. Darüber hinaus zeigten mit ExoPTEN behandelte verletzte Augen im Vergleich zur negativen Kontrollgruppe mit PBS-behandelten verletzten Augen einen statistisch signifikanten Anstieg der Reaktion (p = 0,04). Mit naiven Exosomen behandelte Augen zeigten eine mittlere durchschnittliche Reaktion, während unverletzte Augen die höchste Reaktion aufwiesen. In dieser Abbildung wird kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen ExoPTEN und naiven Exosomen berichtet.

Über das Goldschleger Eye Institute am Sheba Medical Center

Das Goldschleger Eye Institute am Sheba Medical Center ist ein führendes israelisches Zentrum für Augenheilkunde, das fortschrittliche klinische Versorgung und Forschung in den wichtigsten Bereichen von Augenerkrankungen anbietet, darunter Erkrankungen der Netzhaut, des Sehnervs, Glaukom, Hornhauterkrankungen und neuroophthalmologische Erkrankungen. Das Sheba Medical Center wird international als eines der führenden medizinischen Zentren Israels und als bedeutendes Zentrum für medizinische Innovation, translationale Forschung und fortschrittliche Patientenversorgung anerkannt.

Korrigierende Offenlegung

Das Unternehmen möchte Angaben in seiner Pressemitteilung vom 18. September 2026 bezüglich seiner Vereinbarung zur Investorenansprache mit RedChip Companies, Inc. (RedChip), einem unabhängigen Dienstleister mit Sitz in Maitland, Florida, korrigieren. Das Unternehmen hatte zuvor angegeben, dass seine nicht exklusive Investor-Relations-Vereinbarung mit RedChip vom 8. September 2026 datiert sei und eine anfängliche Laufzeit von 90 Tagen habe, die am späteren der beiden Zeitpunkte – dem 8. September 2026 oder dem Datum der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSXV) – beginnen sollte. Tatsächlich datiert die Vereinbarung jedoch vom 15. September 2026 und hat eine Laufzeit von 180 Tagen, die nach der Genehmigung durch die TSXV am 30. September 2026 beginnt.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV), am OTCQB und in Frankfurt notiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt ExoPTEN hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenschäden unterstützen. Regulatorische Meilensteine, darunter der Erhalt des Orphan-Drug-Status, unterstützen den Fahrplan des Unternehmens in Richtung klinischer Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-amerikanische Tochtergesellschaft, gegründet, um seine Aktivitäten und seine Wachstumsstrategie in Nordamerika zu verankern.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie bitte Who is NurExone?, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

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E-Mail: info@nurexone.com

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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetze, die zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Datum dieser Pressemitteilung und sind im Allgemeinen durch Begriffe wie kann, wird, könnte, sollte, erwarten, planen, beabsichtigen, rechnen mit, glauben, schätzen, Potenzial, fortsetzen, vorantreiben und ähnliche Ausdrücke erkennbar.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen Aussagen hinsichtlich: der Absicht des Unternehmens, die Entwicklung seines Programms zu Sehnervenverletzungen fortzusetzen; der geplanten Weiterentwicklung des Programms zu Studien an größeren Tieren, einschließlich eines Kaninchenmodells; der geplanten Bewertung von Verabreichung, Dosierung, Verträglichkeit und Sicherheit in zukünftigen Studien; der potenziellen Weiterentwicklung von ExoPTEN in Richtung einer klinischen Untersuchung am Menschen; der potenziellen therapeutischen Anwendung von ExoPTEN bei Sehnervenverletzungen, einschließlich Erkrankungen, die mit einer Schädigung des Sehnervs einhergehen; der umfassenderen Entwicklungs-, regulatorischen und klinischen Pläne des Unternehmens für ExoPTEN; der Genehmigung der RedChip-Vereinbarung durch die TSXV; des erwarteten Beginns und Zeitplans der von RedChip zu erbringenden Dienstleistungen; sowie der Pläne des Unternehmens zur Entwicklung und Kommerzialisierung exosomenbasierter Therapien, Exosomenprodukte und zielgerichteter Verabreichungssysteme.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf wesentlichen Annahmen, darunter, dass: die berichteten präklinischen Ergebnisse und die Interpretation dieser Ergebnisse durch das Unternehmen korrekt sind; das Unternehmen geeignete Protokolle für weitere präklinische Studien abschließen kann; die erforderlichen Finanzmittel, Mitarbeiter, Einrichtungen, Materialien, Kooperationspartner und regulatorischen oder institutionellen Genehmigungen zu akzeptablen Bedingungen verfügbar sein werden; zukünftige Studien wie derzeit vorgesehen begonnen und abgeschlossen werden; die Ergebnisse zukünftiger Studien die weitere Entwicklung unterstützen werden; das Unternehmen ExoPTEN in den für die weitere Entwicklung erforderlichen Mengen und gemäß den erforderlichen Standards herstellen kann; die TSXV die RedChip-Vereinbarung zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen genehmigen wird; RedChip die Dienstleistungen gemäß der Vereinbarung erbringen wird; und das Unternehmen alle regulatorischen Genehmigungen erhalten kann, die erforderlich sind, um ExoPTEN in Richtung einer klinischen Untersuchung weiterzuentwickeln.

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Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen präklinischen Ergebnisse beziehen sich auf Tiermodelle und sollten nicht als Nachweis für Sicherheit oder Wirksamkeit beim Menschen interpretiert werden. ExoPTEN wurde von keiner Regulierungsbehörde für die kommerzielle Nutzung oder zur Behandlung von Sehnervenverletzungen oder anderen Erkrankungen zugelassen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommenden Erwartungen und Annahmen angemessen sind, kann nicht zugesichert werden, dass die erwarteten Studien, Entwicklungsaktivitäten oder Ergebnisse eintreten beziehungsweise erreicht werden. Leser sollten sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht nach geltendem Recht vorgeschrieben ist.

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i) www.clinicaltrialvanguard.com/news/nurexone-advances-vision-restoration-at-arvo-2025/

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