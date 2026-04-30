NurExone nähert sich entscheidendem Übergang in die klinische Phase – US-Strategie nimmt Gestalt an

NurExone Biologic Inc. steht kurz vor dem Übergang in die klinische Phase und treibt gleichzeitig seine Expansion in den USA voran. Eine neu unterzeichnete Absichtserklärung (LOI) zur Zusammenarbeit in der Exosomenproduktion könnte die Entwicklung von ExoPTEN beschleunigen und zusätzliche Anwendungsfelder eröffnen. Damit wird die strategische Ausrichtung des Unternehmens in einer entscheidenden Phase weiter konkretisiert.

NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU; ISIN: CA67059R1091) befindet sich aktuell in einer wichtigen Phase seiner Unternehmensentwicklung. Nach mehreren Jahren präklinischer Forschung richtet das Biotechnologieunternehmen seinen Fokus zunehmend auf den Übergang in die klinische Anwendung. Parallel dazu konkretisieren sich die Aktivitäten in den Vereinigten Staaten – zuletzt durch eine Absichtserklärung mit BioXtek zur Zusammenarbeit in der Exosomenproduktion und -vermarktung.

Von der Forschung zur klinischen Anwendung

NurExone entwickelt therapeutische Ansätze auf Basis von Exosomen – nanoskaligen Vesikeln, die als Transportvehikel für Wirkstoffe dienen können. Im Zentrum der Pipeline steht der Medikamentenkandidat ExoPTEN, der auf Verletzungen des zentralen Nervensystems abzielt, insbesondere auf akute Rückenmarksverletzungen und glaukombedingte Schäden des Sehnervs.

Präklinische Studien deuten darauf hin, dass dieser Ansatz regenerative Prozesse fördern könnte. Wie in dieser Entwicklungsphase üblich, liegt der aktuelle Schwerpunkt auf der Vorbereitung des Übergangs in klinische Studien. Dazu gehören die Generierung regulatorisch relevanter Sicherheitsdaten, die Festlegung geeigneter Dosierungen sowie die Optimierung von Verabreichungsmethoden.

Ein zentraler Schritt ist die geplante Einreichung eines Investigational New Drug (IND)-Antrags bei der U.S. Food and Drug Administration. Dessen Genehmigung ist Voraussetzung für den Beginn klinischer Studien am Menschen in den USA. Parallel arbeitet das Unternehmen am Aufbau und der Validierung GMP-konformer Produktionsprozesse, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Finanzielle Situation spiegelt Entwicklungsphase wider

Das Finanzprofil von NurExone ist typisch für ein Biotechnologieunternehmen auf dem Weg in die klinische Phase. Für das Geschäftsjahr 2025 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von rund 5,8 Millionen US-Dollar, der hauptsächlich auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie Investitionen in Produktionsinfrastruktur zurückzuführen ist.

Anfang 2026 wurde durch Finanzierungsmaßnahmen zusätzliches Kapital aufgenommen. Diese Mittel sollen kommende Entwicklungsschritte unterstützen, insbesondere im Hinblick auf regulatorische Prozesse und die Vorbereitung klinischer Studien.

US-Aktivitäten und strategische Partnerschaften

Parallel zum wissenschaftlichen Fortschritt intensiviert NurExone seine Aktivitäten in den USA, einem zentralen Markt für biopharmazeutische Innovation. Dazu zählen regulatorische Vorbereitungen, der Aufbau von Partnerschaften sowie die Prüfung von Optionen zur Stärkung der Kapitalmarktpräsenz.

In diesem Zusammenhang ist die kürzlich bekannt gegebene Absichtserklärung besonders hervorzuheben, die von der US-Tochter Exo-Top unterzeichnet wurde. Die unverbindliche Vereinbarung mit dem in Florida ansässigen Unternehmen BioXtek zielt darauf ab, eine mögliche Zusammenarbeit in der Exosomenproduktion und -vermarktung zu prüfen.

Im Fokus steht die Nutzung und der Ausbau GMP-konformer Produktionskapazitäten in den USA. Dabei soll die proprietäre Technologie von NurExone – insbesondere die sogenannte Master Cell Bank – mit der bestehenden Infrastruktur des potenziellen Partners kombiniert werden. Ziel ist es, die Produktion von Exosomen sowohl für klinische Anwendungen als auch für mögliche kommerzielle Einsatzbereiche zu skalieren.

US-Expansion als Teil der strategischen Ausrichtung

Wichtig ist, dass sich die angedachte Zusammenarbeit nicht ausschließlich auf die Versorgung des klinischen Leitkandidaten ExoPTEN beschränkt. Sie berücksichtigt auch die Bereitstellung von Exosomen für angrenzende Bereiche wie Wundheilung, Orthopädie und regenerative Medizin. Diese Perspektive könnte vor dem Hintergrund sich entwickelnder regulatorischer Rahmenbedingungen auf US-Bundesstaatenebene – etwa der Gesetzgebung zu Stammzelltherapien in Florida im Jahr 2025 – besonders relevant sein. Je nach regulatorischer Einordnung könnten solche Anwendungen schneller kommerzialisiert werden als klassische pharmazeutische Indikationen.

Dies deutet auf eine mögliche Erweiterung des strategischen Ansatzes hin. Neben der langfristigen klinischen Entwicklung könnte NurExone ein ergänzendes Geschäftsfeld für exosomenbasierte Anwendungen etablieren. Ob daraus kurzfristig Umsätze generiert werden können, hängt jedoch maßgeblich von den regulatorischen Rahmenbedingungen und der Ausgestaltung möglicher Partnerschaften ab.

Die unterzeichnete Absichtserklärung bildet die Grundlage für weitere Verhandlungen und kann als Indikator für konkretes Interesse eines potenziellen Partners gewertet werden. Sollte daraus eine verbindliche Vereinbarung entstehen, könnte dies insbesondere im Hinblick auf Produktionskapazitäten, Marktzugang und die operative Umsetzung der US-Strategie von Bedeutung sein.

Für das Unternehmen werden die kommenden Monate entscheidend sein. Fortschritte auf dem Weg in die klinische Phase stehen im Mittelpunkt, insbesondere die Einreichung und mögliche Genehmigung des IND-Antrags. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob Partnerschaftsinitiativen – wie die LOI mit BioXtek – in verbindliche Vereinbarungen überführt werden.

Aktuell befindet sich NurExone in einer Übergangsphase, in der wissenschaftliche, regulatorische und strategische Entwicklungen zusammenlaufen. Die weitere Entwicklung wird maßgeblich davon abhängen, inwieweit es gelingt, präklinische Ergebnisse in belastbare klinische Daten zu überführen und gleichzeitig tragfähige Strukturen für Produktion und potenzielle Kommerzialisierung aufzubauen.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen:

www.irw-press.com/de/news/nurexone-biologic-inc-gibt-die-finanzergebnisse-fuer-das-vierte-quartal-und-das-gesamtjahr-2025-bekannt-und-liefert-ein-unternehmensupdate_83805.html?isin=CA67059R1091

www.globenewswire.com/news-release/2026/04/07/3269290/0/en/NurExone-Biologic-s-U-S-Subsidiary-Exo-Top-and-Florida-Based-BioXtek-Sign-Strategic-LOI-for-Exosome-Manufacturing-and-Commercialization.html

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