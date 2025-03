NurExone expandiert: Neue US-Tochter Exo-Top Inc. gegründet und Börsenpläne in Aussicht

Das biopharmazeutische Unternehmen NurExone Biologic Inc. (WKN, A3DNSU; ISIN, CA67059R1091) hat mit der Gründung seiner neuen US-Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. einen bedeutenden Schritt für die Zukunft gemacht. Denn Exo-Top wird künftig eine zentrale Rolle bei der Herstellung und Skalierung der innovativen Exosomen-Technologie von NurExone übernehmen. Die Expansion in die USA stellt nicht nur eine strategische Stärkung der Produktionskapazitäten dar, sondern ebnet auch den Weg für ein Uplisting an einer großen US-Börse.

Grundstein gelegt: Erwerb einer US-Master Cell Bank

Bereits im Januar 2025 hatte NurExone mit dem Erwerb einer eigenen Master Cell Bank (MCB) in den USA eine wesentliche Grundlage für die Produktion von Exosomen geschaffen. Diese winzigen Vesikel gelten als vielversprechende Trägersubstanzen in der regenerativen Medizin und könnten die Behandlung verschiedener Erkrankungen revolutionieren. CEO Dr. Lior Shaltiel erklärte dazu: Exosomen entwickeln sich rasant zur nächsten Generation der Medikamentenverabreichung und bieten enorme Möglichkeiten für die Neurologie, Onkologie und Langlebigkeitsforschung. Mit Exo-Top optimieren wir unsere Lieferkette, beschleunigen die Arzneimittelentwicklung und erschließen neue Geschäftsfelder durch die Kommerzialisierung von Exosomen.

Die Gründung von Exo-Top Inc. im Februar 2025 war der nächste logische Schritt, um die Produktion auf Basis der MCB-Technologie weiterzuentwickeln und auf industrielle Maßstäbe zu heben. Denn eine verlässliche Produktionsinfrastruktur ist essenziell, um die späteren klinischen und kommerziellen Phasen effizient zu gestalten. Der US-Standort ermöglicht zudem eine engere regulatorische Zusammenarbeit mit den amerikanischen Gesundheitsbehörden wie der FDA.

Mit dem Schritt in die USA profitiert NurExone auch von zahlreichen, weiteren Vorteilen:

– Erweiterte Produktionskapazitäten: Die Skalierung der Exosomen-Herstellung ermöglicht eine bessere Marktversorgung.

– Stärkere Marktpräsenz: Durch den US-Standort kann NurExone seine Sichtbarkeit und strategische Positionierung in der Biotechnologiebranche optimieren.

– Partnerschaften und Investoren: Die Nähe zu internationalen Investoren und potenziellen Kooperationspartnern schafft neue Finanzierungsmöglichkeiten.

– Neue Einnahmequellen: Exo-Top kann Exosomen an andere Pharmaunternehmen liefern und so zusätzliche Erlösmodelle erschließen.

Börsenpläne: Uplisting in den USA angestrebt

Neben der operativen Expansion plant NurExone auch strategische Schritte auf dem Finanzmarkt. CFO Eran Ovadya bestätigte, dass das Unternehmen eine Notierung an einer großen US-Börse prüft. Unser Ziel ist es, im Rahmen unserer Wachstumsstrategie ein Uplisting vom OTC-Markt zu realisieren, um unsere Marktposition weiter zu stärken und den Zugang für Investoren zu erweitern.

Mit der Gründung von Exo-Top und den geplanten Finanzmarktstrategien positioniert sich NurExone als Vorreiter in der Exosomen-Therapie und unterstreicht sein langfristiges Wachstumspotenzial auf dem globalen Biotechnologie-Markt.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen:

¹ www.irw-press.com/de/news/strategische-fortschritte-so-profitiert-nurexone-von-eigener-master-zellbank_78246.html?isin=DE0000000014

² de.marketscreener.com/kurs/aktie/NUREXONE-BIOLOGIC-INC-139971056/news/NurExone-Biologic-Inc-grundet-Exo-Top-Inc-fur-die-Herstellung-und-Vermarktung-von-Exosomen-in-de-48976886/

