NurExone: 3,18 Millionen CAD durch Warrants – Kapitalzufluss und Investorenvertrauen steigen

NurExone sichert sich durch die vollständige Ausübung ausstehender Warrants 3,18 Millionen CAD und stärkt damit seine finanzielle Basis für die klinische Weiterentwicklung von ExoPTEN. Die hohe Beteiligung der Investoren unterstreicht dabei das Vertrauen in das Flaggschiffprodukt ExoPTEN des Unternehmens.

Das israelisch-kanadische Biotech-Unternehmen NurExone Biologic (ISIN CA67059R1091) entwickelt mit seiner Exosomen-Plattform neuartige regenerative Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems. Im Zentrum steht ExoPTEN, ein siRNA-basierter Ansatz, der geschädigte Nervenzellen zur Regeneration stimulieren soll und damit unter anderem einen möglichen Fortschritt bei der Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen verspricht – einem Bereich mit hohem medizinischen Bedarf und attraktivem Marktpotenzial.

In den vergangenen Monaten hat NurExone in diesem Zusammenhang mehrere wissenschaftliche Fortschritte erzielt. Eine aktuelle präklinische Untersuchung zeigte beispielsweise deutliche Verbesserungen der motorischen Funktion sowie eine vergrößerte Gefäßstruktur im verletzten Rückenmarksgewebe – Ergebnisse, die den regenerativen Ansatz von ExoPTEN stützen. In einem weiteren präklinischen Modell erreichten Ratten unter einer Hochdosis-Behandlung eine vollständige Wiedererlangung der Gehfähigkeit, gemessen über ein standardisiertes Ganganalyse-System. Darüber hinaus wurde eine dosisabhängige Wiederherstellung der Seh- und Nervenfunktion in einem Modell der Sehnervschädigung berichtet.

Kapitalzufluss als Zeichen für Vertrauen

Die konsistente Datenlage stärkt die wissenschaftliche Validierung der Plattform und trägt wesentlich zur wachsenden Zuversicht der Investoren bei: Mit der erfolgreichen Ausübung sämtlicher ausstehender Warrants hat NurExone einen bedeutenden finanziellen Meilenstein erreicht. Die Maßnahme bringt 3,18 Millionen kanadische Dollar (rund 1,95 Millionen Euro) ein und stärkt die finanzielle Ausgangslage für die nächste Entwicklungsphase. Investoren haben dabei alle Warrants aus den Platzierungen von 2023 und 2024 ausgeübt – ein klares Signal dafür, dass sie Vertrauen in die strategische Ausrichtung von NurExone setzten. Die beschleunigte Ausübung wurde aktiviert, nachdem die Aktie über einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen oberhalb der festgelegten Schwellenwerte notiert hatte. Der gesamte Bruttoerlös von 3,18 Millionen CAD fließt in die Weiterentwicklung der Exosomen-basierten Pipeline und unterstützt die Sicherung der operativen Liquidität.

CEO Lior Shaltiel betonte, dass die vollständige Teilnahme der Warrantholder die langfristige Unterstützung der Investoren widerspiegelt. CFO Eran Ovadya hob hervor, dass die zusätzlichen Mittel eine stabile finanzielle Grundlage schaffen, um Ressourcen in die klinische Vorbereitung von ExoPTEN zu investieren. Damit rückt das Unternehmen seinem Ziel näher, die Therapie im Jahr 2026 in die klinische Entwicklungsphase zu überführen und die Plattformtechnologie unter realen Bedingungen zu evaluieren.

Mit dem Abschluss der Warrant-Exercise untermauert NurExone die wachsende Zuversicht der Anleger in den exosomenbasierten Ansatz des Unternehmens. Der Kapitalzufluss verschafft NurExone außerdem Spielraum für die strategisch wichtigen nächsten Schritte, insbesondere die Planung der ersten klinischen Studie mit ExoPTEN.

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler NurExone oder Nebenwerte.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quelle

www.globenewswire.com/news-release/2025/11/12/3186746/0/en/NurExone-Secures-over-C-3-18-Million-Through-Accelerated-Warrant-Exercises.html

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „könnten“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

Deutschland

email : ereuter@dr-reuter.eu

Pressekontakt:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

email : ereuter@dr-reuter.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.