NSJ Gold Corp. (CSE: NSJ) (FWB: 9PZ) gibt Abschluss einer überzeichneten Platzierung für die Erschließung und Exploration seines Konzessionsgebiets Antimony 2.0 in New Brunswick, Kanada bekannt

Vancouver, Kanada / 13. September 2026 / IRW-Press / NSJ Gold Corp. (CSE: NSJ) (FWB: 9PZ) (das Unternehmen oder NSJ) gibt den finalen Abschluss einer überzeichneten Platzierung bekannt. NSJ konnte die Flow-Through-Platzierung mit einem Erlös in Höhe von 1.575.000 $ abschließen und 5.250.000 Aktien zum Preis von 0,30 $ pro Aktie emittieren. Ebenso hat NSJ die letzte Tranche der Hard-Dollar-Finanzierung zum Abschluss gebracht. Der Erlös belief sich auf 200.000 $ und es wurden 666.667 Aktien zum Preis von 0,30 $ pro Aktie ausgegeben. Alle ausgegebenen Aktien unterliegen einer viermonatigen Sperrfrist.

Den Nettoerlös aus der Platzierung wird das Unternehmen für Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf seinem Konzessionsgebiet Antimony 2.0 sowie für das allgemeine Betriebskapital (Working Capital) verwenden.

Über NSJ Gold Corp.

NSJ ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich ausschließlich dem Mineral Antimon widmet. NSJ ist derzeit mit den Erschließungsarbeiten in seinem Konzessionsgebiet Antimony 2.0 in der kanadischen Provinz New Brunswick beschäftigt. Das Konzessionsgebiet Antimony 2.0 verfügt über eine hervorragende Infrastruktur bzw. Anbindung, darunter Provinz- und Forststraßen sowie Wasserkraft.

Das 35 km² große Projektgelände weist vielversprechende Antimonentdeckungen auf, zu denen auch drei besonders ausgeprägte Antimon-Bodenanomalien zählen. Die Geologie besteht aus dem gleichen Wechsellagerungsgefüge aus silurischer Grauwacke und Argillit, das auch für die rund 15 km südwestlich gelegene Antimonmine Lake George charakteristisch ist. Die Antimonmine Lake George war Nordamerikas einziger primärer Antimonproduzent. Die Antimonmine Lake George war in verschiedenen Zeiträumen von den 1860er Jahren bis 1998 in Betrieb und deckte von 1970 bis 1992 bis zu 4 % des weltweiten Antimonbedarfs.

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Im Namen des Board of Directors

Jag Sandhu, CEO and President

Tel: 604-501-1214, E-mail: JAGJNS@OUTLOOK.COM

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