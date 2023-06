Nickel und Kobalt

Beide Rohstoffe werden in den Batterien von Elektrofahrzeugen verwendet.

Zwar bestehen Unsicherheiten, was das Wirtschaftswachstum in China und in den Schwellenländern anbelangt, dennoch geht Moody’s Investor Service von verbesserten Bedingungen für die weltweite Metall- und Bergbauindustrie aus. Die Fundamentaldaten für wichtige Rohstoffe sehen gut aus, ebenso wie Aktivitätsindikatoren in China und anderen bedeutenden Volkswirtschaften. Die Nachfrage nach Batteriemetallen wie Nickel oder Kobalt und Basismetallen sollte weiter hoch sein.

Denn das Thema saubere Energie wird für Bedarf sorgen. Wächst die Nachfrage aus der Elektromobilität, so wird dies die Lagerbestände verringern, auch wenn im Moment noch genug Nickel vorhanden ist. Gerade beim Nickel haben sich in den letzten Wochen die Lagerbestände kaum erhöht. Experten halten daher die aktuelle Preisschwäche bei Nickel für übertrieben. Dazu kommt, dass Russland einer der bedeutendsten Anbieter von hochwertigem Nickel ist, hier könnte es zu Einschränkungen bei den Nickelexporten aus Russland kommen. Und Russland besitzt einen Marktanteil von 17 Prozent an Nickel Klasse eins.

Beim Kobalt, unverzichtbarer Bestandteil von Akkus für Elektroautos oder Smartphones, liegt das Dilemma darin, dass die größten globalen Reserven im Kongo liegen, einem innenpolitisch schwierigen Land. Und einen Ersatz für Kobalt als Teil wiederaufladbarer Batterien gibt es nicht. Der strategische Rohstoff Kobalt wird außerdem in speziellen Superlegierungen und für sehr stabile Werkzeuge verwendet. Für Europa sind Kobaltproduktionsquellen, die im Gegensatz zum Kongo mit hoher Umweltverträglichkeit punkten können, natürlich wichtig.

Kobalt gibt es beispielsweise im finnischen Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot von Mawson Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mawson-gold-ltd/ -.

In Ontario besitzt die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – Nickel und Kobalt in ihrem Hauptprojekt Crawford.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mawson Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

