Nickel-Projekt nimmt nächste Hürde: Top-Firma schärft sein Profil im Nickelmarkt!

Canada Nickel rückt mit Crawford in die nächste Genehmigungsphase vor Bundesprüfung gestartet, Stromanschluss in Arbeit: Canada Nickel hat Crawford im März gleich zweimal vorangebracht.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Canada Nickel Company Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Canada Nickel Company · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 13. April 2026, 5:45 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

jetzt richtet sich der Blick auf die nächste Genehmigungsentscheidung. Nickel bleibt ein Schlüsselmetall für Batterien, Netzspeicher, Edelstahl und zahlreiche industrielle Anwendungen. Gleichzeitig wird der Markt für westliche Abnehmer immer stärker auch unter dem Gesichtspunkt der Lieferkettensicherheit bewertet. Genau an dieser Schnittstelle setzt die ,Crawford‘-Story von Canada Nickel (WKN: A2P0XC) an: große Ressource, strategischer Standort in Ontario und der Anspruch, CO2-arme Nickelprodukte zu liefern.

Hinzu kommt die starke Angebotskonzentration. Der Nickelmarkt wird heute in hohem Maße von Indonesien geprägt. Anfang 2026 reagierte der Markt entsprechend sensibel auf die Ankündigung, die dortigen Förderquoten spürbar …

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Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Risiken: Genehmigungen, Finanzierung, Metallpreise, Bau- und Kosteninflation, technische Umsetzung, ESG-/Standortthemen, Stromanschluss, Partnerschaften mit indigenen Gruppen sowie mögliche Verzögerungen im Projektablauf. Wesentliche Chancen: erfolgreiche Genehmigungen, Finanzierungspaket, Baufortschritt, weitere Ressourcenerfolge im Timmins Nickel District, Vermarktung CO2-armer Nickelprodukte und Fortschritte bei NetZero Metals.

Quellen:

Canada Nickel Company Inc.: Pressemitteilungen vom 05.03.2026 und 09.03.2026; Canada Nickel Company Investor Presentation, März 2026; Impact Assessment Agency of Canada (Register-Update vom 03.03.2026); Government of Ontario (13.01.2026); International Energy Agency (IEA); Reuters; Bild-/Grafikquellen wie im Dokument angegeben.

Methodik/Annahmen: Grundlage dieser Marketingmitteilung sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, Behördenveröffentlichungen und genannte Sekundärquellen. Zukunftsgerichtete Aussagen wurden als solche kenntlich gemacht oder sprachlich vorsichtig eingeordnet; insbesondere Zeitpläne für Genehmigungen, Finanzierung, Bau und Produktion beruhen ganz oder teilweise auf Angaben des Unternehmens. Keine eigenen Kursmodelle, keine Fair-Value-Berechnung, qualitative Einordnung. Update-Policy: kein Update geplant.

Diese Marketingmitteilung wurde am 09. April 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt.

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist Werbung/Marketingmitteilung. Sie wurde im Auftrag der Canada Nickel Company Inc. erstellt und verbreitet. Sie ist keine unabhängige Finanzanalyse und keine Anlageberatung sowie weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten.

Offenlegung/Interessenkonflikte (Art. 20 MAR, DelVO (EU) 2016/958, § 85 WpHG): Verbreitet durch JS Research GmbH. JS Research GmbH erhält für die Erstellung bzw. Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung über SRC. Jörg Schulte und die JS Research GmbH halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach eigenen Angaben keine Netto-Long-/Short-Position von 0,5 % oder mehr an Canada Nickel Company Inc. Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen: keine bekannt. Update-Frequenz: kein Update geplant.

Quellen und Sorgfalt: Die verwendeten Informationen stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig angesehen werden. Eine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit wird dennoch nicht übernommen. Tatsachen, Schätzungen, Meinungen und zukunftsgerichtete Aussagen sind voneinander zu unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen abweichen.

Risikohinweis: Rohstoff- und Nebenwerte unterliegen erheblichen Markt-, Projekt-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Betriebs-, Währungs- und Liquiditätsrisiken; bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Bei Entwicklungsprojekten bestehen zusätzlich Risiken aus Kostensteigerungen, Verzögerungen, technischen Annahmen, Umwelt- und Sozialauflagen sowie aus der Zusammenarbeit mit Behörden und indigenen Gemeinschaften.

Hinweis zu bezahlten Kommunikationsleistungen: Die Mandats- und Vergütungsbeziehung ist zu Beginn dieser Veröffentlichung in klarer und hervorgehobener Form offengelegt. Diese Veröffentlichung ersetzt weder eine eigene Due Diligence noch Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.

Vertriebsbeschränkung: Diese Veröffentlichung ist nicht für die Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich bestimmt, soweit eine solche Verbreitung dort rechtlich unzulässig wäre. Maßgeblich ist ausschließlich die zum Veröffentlichungszeitpunkt geltende Fassung.

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