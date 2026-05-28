„Next Level BO“ in Niedersachsen – Berufsorientierung als unterschätzter Gamechanger für die Wirtschaft

Mit „Next Level BO“ will Schulewirtschaft Niedersachsen Schulen und Unternehmen digital vernetzen um effizienter praxisnahe Einblicke in Berufen zu ermöglichen und Ausbildungen zu vermitteln.

Berufsorientierung ist weit mehr als ein schulisches Zusatzangebot Berufsorientierung ist ein zentraler Hebel gegen Fachkräftemangel, Ausbildungsabbrüche und unbesetzte Ausbildungsstellen. Aus Sicht von SCHULEWIRTSCHAFT Niedersachsen und der Unternehmerverbände Niedersachsen ist klar: Wer junge Menschen frühzeitig, praxisnah und interessenorientiert an berufliche Möglichkeiten heranführt, stärkt nicht nur ihre Chancen, sondern auch die Zukunftsfähigkeit der regionalen Wirtschaft.

Qualitativ hochwertige Berufsorientierung wirkt dabei mehrfach: Sie verbessert die Chancengerechtigkeit, unterstützt fundierte Berufswahlentscheidungen und kann Ausbildungsabbrüche vermeiden helfen. Besonders wichtig ist eine frühzeitige Orientierung auch mit Blick auf MINT-Berufe. Wenn Jugendliche ihre eigenen Stärken, Interessen und beruflichen Perspektiven besser kennen, werden technische und naturwissenschaftliche Fächer bewusster wahrgenommen – und seltener vorschnell ausgeschlossen. So bleiben Potenziale erhalten, die Betriebe dringend brauchen.

Das Kernproblem: mangelndes Matching

Die aktuellen Zahlen zeigen den Handlungsdruck: Rund 30 Prozent der Auszubildenden in Deutschland schließen eine begonnene Ausbildung nicht ab. Gleichzeitig bleiben jedes Jahr viele Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, obwohl zahlreiche Betriebe offene Stellen nicht besetzen können. Das Problem liegt damit nicht allein im Mangel an Angeboten, sondern vor allem im unzureichenden Matching zwischen jungen Menschen und den Profilen der Ausbildungsberufe und anschließend den Ausbildungsunternehmen.

Ein erfolgreicher Berufswahlprozess beginnt nicht erst mit der Bewerbung auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz. Er startet Jahre vorher – in der Schule, im Kontakt mit Betrieben, durch praktische Erfahrungen und echte Einblicke in berufliche Perspektiven. Genau hier setzt „Next Level BO“ an: Berufsorientierung soll systematischer, verbindlicher und praxisnäher werden. Für Unternehmen bedeutet das: Wer frühzeitig sichtbar wird, Jugendliche einbindet und Schulen als Partner versteht, erhöht die Chancen, motivierten Nachwuchs zu gewinnen.

Berufsorientierung ist damit kein Randthema der Bildungspolitik. Sie ist Standortpolitik, Fachkräftesicherung und Zukunftsvorsorge zugleich. Niedersachsen braucht eine Berufsorientierung, die junge Menschen erreicht – und Betriebe aktiv einbindet. „Next Level BO“ soll dafür als wichtiger Impulsgeber dienen.

Praxisnahe Umsetzung auf regionaler Ebene

Das Projekt „Next Level BO“ wurde initiiert von SCHULEWIRTSCHAFT Niedersachsen. Zunächst auf den Wirtschaftsraum Hannover fokussiert, wird ein umfassendes, digitales Netzwerk aufgebaut, das Schulen und Unternehmen systematisch miteinander verbindet und den Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf nachhaltig stärkt.

Digitale Infrastruktur als Schlüssel

Kern des Projekts ist die Bereitstellung eines digitalen Netzwerks zwischen Schulen und Betrieben. Die Plattform ermöglicht unter anderem:

* passgenaue Vermittlung von Praktika und Ausbildungsplätzen

* kontinuierliche Entwicklung individueller Berufsprofile

* direkte Kommunikation zwischen allen Beteiligten

* zentrale Organisation und Dokumentation

Schülerinnen und Schüler erhalten auf Basis ihrer Interessen konkrete Berufs- und Praktikumsvorschläge, während Unternehmen umgekehrt aktiv gezielt passende Talente ansprechen und Angebote direkt an potenzielle Interessenten vermitteln können.

Auf Grundlage ihrer Interessen und Stärken erhalten Schülerinnen und Schüler konkrete Vorschläge zu Berufen, Praktika und Ausbildungswegen. Gleichzeitig können Unternehmen gezielt passende Talente ansprechen und ihre Angebote direkt an potenzielle Interessentinnen und Interessenten vermitteln.

Warum wird die Plattform an Schulen eingesetzt?

Die digitale Vernetzung bietet Schulen und Lehrkräften im Rahmen des neuen Erlasses zur Berufsorientierung zahlreiche Vorteile:

* kontinuierliche und systematische Begleitung der Schülerinnen und Schüler im Berufsorientierungsunterricht bis zum Schulabschluss

* spürbare Entlastung der Lehrkräfte durch strukturierte Prozesse und digitale Organisation

* fortlaufende Weiterentwicklung des individuellen Berufsinteressenprofils

* Verbesserung der Berufswahlkompetenz und damit präzisere Vermittlung passender Perspektiven

Appell an Unternehmen in und um Hannover

Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Umso wichtiger ist es, Jugendlichen frühzeitig authentische Einblicke in unterschiedliche Berufsfelder zu ermöglichen. Unternehmen aus der Region Hannover sind daher eingeladen,

* frühzeitig Kontakte zu Schülerinnen und Schülern aufzubauen

* Praktikums- und Ausbildungsplätze bereitzustellen

* berufliche Perspektiven sichtbar zu machen und Nachwuchskräfte zu fördern

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Projekt als Logo-Partner zu unterstützen und eigene Impulse aktiv einzubringen.

Für Anmeldungen, Fragen oder Anregungen können Sie Kontakt aufnehmen: Kontakt – SchuleWirtschaft – Niedersachsen

Stimmen zum Projekt

Der niedersächsische Wirtschaftsminister Grant-Hendrik Tonne betonte in seinem Redebeitrag, dass Unternehmen einen stärkeren Zugang zu Schulen erhalten müssten – ausdrücklich auch Handwerksbetriebe an Gymnasien. Zudem sei eine intensivere Werbung für MINT-Berufe erforderlich, idealerweise unterstützt durch Projekte wie „Next Level BO“ in Niedersachsen.

Auch Christoph Meinecke, Stellvertretender Hauptgeschäftsführer der _UVN,_ unterstrich im Einführungsvortrag die Bedeutung dieses Projekts und der Berufsorientierung. Berufsorientierung sei keine freiwillige Zusatzleistung, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Mit „Next Level BO“ sei nun eine Initiative gestartet worden, die genau an diesem Punkt ansetze.

„Berufsorientierung wird deutlich wirkungsvoller, wenn Schulen und Ausbildungsbetriebe digital miteinander vernetzt sind. Mit „Next Level BO“ entsteht in der Region Hannover ein modernes Netzwerk, das Schulen, Wirtschaft und junge Menschen zusammenbringt.

Berufsorientierung muss heute praxisnah, individuell und zukunftsorientiert sein. Hier setzt das Projekt an: Jugendliche erhalten über Matching frühzeitig authentische Einblicke in Berufe und Unternehmen, die zu ihren Interessen und Stärken passen. Gleichzeitig sollte moderne Berufsorientierung die gesamte Bandbreite beruflicher Möglichkeiten neutral abbilden und Schülerinnen und Schülern gezielt passende Perspektiven aufzeigen.

Ralf Neugschwender, Bundesvorsitzender Bundesverbandes Reale Bildung (BVRB) der aus dem Verband Deutscher Realschullehrer (VDR) hervorging:

“ Als Vorsitzender des BVRB begrüße ich dieses Engagement ausdrücklich. Projekte wie dieses leisten einen wichtigen Beitrag dazu, jungen Menschen neue Perspektiven zu eröffnen und den Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf nachhaltig zu verbessern. Und das gilt nicht nur für Realschulen, sondern ausdrücklich für alle Schulformen.

Darüber hinaus stärkt eine solche Initiative langfristig auch die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Entscheidend für den Erfolg ist die aktive Beteiligung aller Akteure – Schulen, kooperierende Ausbildungsbetriebe und regionale Partner. „Next Level BO Hannover“ kann damit Vorbild für viele weitere Regionen in Deutschland sein.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SCHULEWIRTSCHAFT Niedersachsen / Unternehmerverbände Niedersachsen e.V. (UVN)

Frau Katrin Stumpenhausen

Schiffgraben 36

30175 Hannover

Deutschland

fon ..: +49 511 8505-280

web ..: https://NextLevelBO.de/Hannover

email : ks@uvn.digital

SchuleWirtschaft ist das Netzwerk, das sich für die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Wirtschaft einsetzt. Das Hauptziel von SchuleWirtschaft ist es, die Berufsorientierung und damit auch für die Vermittlung von wirtschaftlichem Wissen | Entrepreneurship | in den Schulen zu unterstützen und zu fördern. Es soll den jungen Menschen helfen, sich besser auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten, indem sie Einblicke in verschiedene Berufsfelder und die Anforderungen des Arbeitsmarktes erhalten. SchuleWirtschaft arbeitet eng mit Unternehmen, Verbänden, Kammern, Bildungseinrichtungen, Arbeitsagenturen und anderen relevanten Akteuren zusammen, um praxisnahe Projekte wie Betriebsbesuche, Mentoring-Programme, Praktika, Planspiele und andere Aktivitäten anzubieten, die den Jugendlichen helfen, ihre Fähigkeiten und Interessen zu erkunden und zu entwickeln.

Pressekontakt:

SCHULEWIRTSCHAFT Niedersachsen / Unternehmerverbände Niedersachsen e.V. (UVN)

Frau Katrin Stumpenhausen

Schiffgraben 36

30175 Hannover

fon ..: +49 511 8505-280

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