Newpath Resources scheint auf seinem Lithiumprojekt Alpha/Bravo auf dem richtigen Pfad zu sein.

Newpath Resources Inc. (CSE: PATH; FSE:0MZ; OTC PINK: RDYFF) hat die erste Vor-Ort-Erkundung auf seinem Lithium-Pegmatit-Projekt Alpha/Bravo im Norden von Ontario erfolgreich abgeschlossen. Bis zum 7. November 2023 hat ein Team aus zwei Geologen über 131 Pegmatitvorkommen bewertet. Insgesamt wurden 116 Schürfproben und 24 Schlitzproben zur Analyse entnommen. Wie erhofft, wurde stark fraktioniertes Pegmatit-Gestein identifiziert, das wichtige Indikatorminerale für kritische Elemente enthält. Per Handscanner mit laserinduzierter Durchbruchsspektroskopie („LIBS“) wurden zum Teil beträchtliche Konzentrationen an Lithium gemessen. Alle bis dato gesammelten Schürf- und Schlitzproben werden zur Analyse an ein akkreditiertes Untersuchungslabor in Thunder Bay weitergeleitet.

Alex McAulay, CEO von Newpath, kommentierte: „Wir wussten aus Regierungsarchiven, dass das Projektgebiet eine günstige Geologie mit mehr als 170 historischen Pegmatitvorkommen umfasst und Seesedimentproben hohe Konzentrationen an Lithium, Cäsium und Seltenen Erden ergeben haben. Heute können wir sagen, dass unser Feldteam ein Gebiet mit stark fraktionierten Pegmatiten entdeckt hat, deren Geochemie darauf hindeutet, dass wir uns in der Nähe weiterer lithiumreicher, möglicherweise mineralisierter Pegmatite befinden.“

Lesen Sie hier den ganzen Artikel:

Newpath Resources zum Teil beträchtliche Konzentrationen an Lithium gemessen

