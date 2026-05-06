Newcore Gold schneidet bei Bohrungen 1,23 g/t Gold über 33,0 Meter, inklusive 2,16 g/t Gold über 13,0 Meter auf seinem Enchi-Goldprojekt, Ghana

Diamantbohrungen in der Goldlagerstätte Boin durchschneiden eine Goldmineralisierung in der frischen Mineralisierung unterhalb der Grenzen der Tagebaugruben, die die Mineralressourcenschätzung einschränken

6. Mai 2026 – Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) (- www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-pfs-for-very-robust-gold-project-in-ghana-coming-in-june-2026/ -) freut sich, weitere Bohrergebnisse aus dem laufenden 60.000 Meter-Bohrprogramm vom Enchi-Goldprojekt (Enchi oder das Projekt) des Unternehmens in Ghana bekannt zu geben. Bei Diamantbohrungen (DD) in der Goldlagerstätte Boin (Boin) wurden breite Zonen mit Goldmineralisierung im frischen Mineralhorizont unterhalb der Grenzen der Tagebaugruben, die die Mineralressourcenschätzung begrenzen, aufgeschlossen. Bohrung KBDD107 durchteufte 1,23 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) über 33,0 Meter (m) ab 337,0 m, einschließlich 2,16 g/t Au über 13,0 m ab 357,0 m. Bohrung KBDD111 durchschnitt ebenfalls eine ausgedehnte Zone mit Goldmineralisierung, einschließlich 1,38 g/t Au über 15,0 m ab 193,0 m, mit einem hochgradigen Abschnitt von 5,99 g/t Au über 3,0 m ab 204,0 m. Diese Pressemitteilung berichtet über die Ergebnisse der in Boin abgeschlossenen Diamantbohrungen. Die Bohrungen belegen weiterhin die Kontinuität der Goldmineralisierung und das Potenzial für eine Ressourcenausweitung bei Enchi.

Highlights der Diamantbohrungen in der Goldlagerstätte Boin bei Enchi

· Die Bohrungen durchteuften breite Zonen mit Goldmineralisierung unterhalb der Grenzen der Tagebaugruben, die die Mineralressourcenschätzung begrenzen.

o Die Diamantbohrung KBDD107 durchteufte ab 337,0 m über 33,0 m 1,23 g/t Au, einschließlich 2,16 g/t Au über 13,0 m ab 357,0 m.

o Bohrung KBDD111 durchteufte 1,38 g/t Au über 15,0 m ab 193,0 m, mit einem hochgradigen Abschnitt von 5,99 g/t Au über 3,0 m ab 204,0 m.

o Bohrloch KBDD109 durchschnitt 1,56 g/t Au über 11,1 m ab 252,9 m, einschließlich 2,84 g/t Au über 4,0 m ab 259,0 m.

· Die Bohrergebnisse sind nicht in der jüngsten Mineralressourcenschätzung enthalten, wobei die Bohrungen fortgesetzt werden, um das Potenzial für zukünftiges Ressourcenwachstum bei Enchi nachzuweisen.

o Boin ist die zweitgrößte derzeit identifizierte Lagerstätte bei Enchi und bleibt entlang des Streichs und in der Tiefe offen.

o Diese Bohrungen erreichten eine maximale vertikale Tiefe von 375 Meter, die tiefsten bisher bei Boin gebohrten Abschnitte. Die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bisher bei Boin gebohrten Bohrlöcher beträgt lediglich 100 Meter.

Greg Smith, VP Exploration von Newcore, erklärte: Die Bohrungen in unserem Goldprojekt Enchi in Ghana unterstreichen weiterhin das Potenzial für zukünftiges Ressourcenwachstum, wobei die jüngsten Diamantbohrungen bei Boin die hochgradige Goldmineralisierung erfolgreich unterhalb der aktuellen, durch den Tagebau begrenzten Mineralressourcenschätzung erweitert haben. Diese Ergebnisse sprechen für weitere Bohrungen in der Tiefe, während wir unser Verständnis für die Größe, Kontinuität und das längerfristige Potenzial des Projekts auf Distriktebene vertiefen.

Diese Pressemitteilung berichtet über die Ergebnisse von 10 DD-Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 3.654 m (KBDD106 bis KBDD115A), die auf die Goldlagerstätte Boin abzielten, wobei alle Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten. Im Rahmen des laufenden Bohrprogramms in Enchi wurden insgesamt 38.458 m in 266 Bohrlöchern gemeldet, wobei 98 % der Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchschnitten.

Nachstehend sind ausgewählte Untersuchungsergebnisse aus den 10 Bohrlöchern des in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bohrprogramms aufgeführt:

Tabelle 1 – Bohr-Highlights des Goldprojekts Enchi

Bohrloch-ID Zone/Lagerstätte Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t)

KBDD107 Boin 337,0 370,0 33,0 1,23

einschließlich 357,0 370,0 13,0 2,16

KBDD111 Boin 193,0 208,0 15,0 1,38

einschließlich 204,0 207,0 3,0 5,99

KBDD109 Boin 252,9 264,0 11,1 1,56

einschließlich 259,0 263,0 4,0 2,84

KBDD113 Boin 353,0 377,0 24,0 0,64

einschließlich 354,0 359,5 5,5 1,39

KBDD115A Boin 316,0 325,0 9,0 1,21

einschließlich 316,0 319,3 3,3 2,30

Anmerkungen:

1. Die vollständigen Ergebnisse sind der detaillierten Tabelle zu entnehmen;

2. Die angegebenen Intervalle sind Bohrlochlängen, wobei die tatsächliche Mächtigkeit auf 75-85 % geschätzt wird; und

3. Längengewichtete Durchschnittswerte aus ungeschnittenen Untersuchungsergebnissen.

Eine Übersichtskarte mit den Bohrlochstandorten ist abrufbar unter:

newcoregold.com/site/assets/files/5964/2026_05_06-ncau-nr-enchi-plan-map-boin.pdf

Ein Querschnitt mit den Bohrergebnissen und den Highlights für Bohrloch KBDD107 kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

newcoregold.com/site/assets/files/5964/2026_05-ncau-crosssection-kbdd107.pdf

Eine vollständige Liste der Bohrergebnisse in dieser Pressemitteilung, einschließlich Bohrlochdetails, ist abrufbar unter:

newcoregold.com/site/assets/files/5964/2026_05_06-ncau-enchi-2024-2025-drill-results.pdf

Diamantbohrungen in der Goldlagerstätte Boin

Die Bohrungen KBDD106 bis KBDD115A (10 DD-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 3.654 m) wurden in Boin durchgeführt, wobei die Mineralisierung unterhalb der Grenzen der Tagebaugruben, die die Mineralressourcenschätzung einschränken, im Fokus stand. Diese Bohrungen zielten auch auf die Mineralisierung innerhalb des frischen Mineralisierungshorizonts in Boin ab, mit dem Ziel, die hochgradige Mineralisierung in der Tiefe weiter auszudehnen. Die 10 Bohrlöcher untersuchten drei hochgradige Erzkörper in der Tiefe, die zuvor durch Bohrungen identifiziert worden waren und jeweils eine Länge von etwa 400 bis 500 Metern aufwiesen. Die Bohrungen erweiterten diese hochgradigen Erzkörper entlang des Streichs und in Fallrichtung und erreichten eine maximale vertikale Tiefe von 375 Metern. Dies sind die tiefsten Bohrungen, die bisher bei Boin durchgeführt wurden; sie durchschnitten Mineralisierungen unterhalb früherer Abschnitte und definierten die Kontinuität der Goldmineralisierung in die Tiefe. Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöcher verteilten sich auf neun separate Abschnitte entlang einer Streichlänge von 1,7 km.

Fünf Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.689 m (KBDD106, KBDD107, KBDD109, KBDD110, KBDD114A) untersuchten den zentralen hochgradigen Erzkörper bei Boin. Das Bohrloch KBDD107 zielte auf die Goldmineralisierung unterhalb der Grubenebene ab, die die Mineralressourcenschätzung begrenzt. Die Bohrung verlängerte die Goldmineralisierung 100 Meter neigungsabwärts von den zuvor in diesem Abschnitt durchgeführten Bohrungen und durchschnitten die Hauptgoldmineralisierungsstruktur in einer vertikalen Tiefe von etwa 270 Metern unter der Oberfläche. KBDD107 durchschnitten mehrere goldmineralisierte Strukturen, hervorgehoben durch 1,23 g/t Au auf 33,0 m ab 337,0 m, einschließlich 2,16 g/t Au auf 13,0 m ab 357,0 m. Das Bohrloch KBDD109, dessen Bohrlochkopf 300 Meter südlich von KBDD107 lag, durchteufte 1,56 g/t Au auf 11,1 m ab 252,9 m, einschließlich 2,84 g/t Au auf 4,0 m ab 259,0 m.

Drei Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.154 m (KBDD111 bis KBDD113) untersuchten den nördlichen hochgradigen Abschnitt bei Boin. Das Bohrloch KBDD111, das etwa einen Kilometer nördlich von KBDD107 gebohrt wurde, durchteufte ab 193,0 m 1,38 g/t Au auf 15,0 m, mit einem hochgradigen Abschnitt von 5,99 g/t Au auf 3,0 m ab 204,0 m. Das Bohrloch KBDD113, das 150 Meter nördlich von KBDD111 gebohrt wurde, durchschnitten 0,64 g/t Au auf 24,0 m ab 353,0 m, darunter 1,39 g/t Au auf 5,5 m ab 354,0 m und eine zweite Struktur mit 0,45 g/t Au auf 21,0 m ab 381,0 m, einschließlich 1,38 g/t Au auf 2,0 m ab 400,0 m.

Zwei Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 811 m (KBDD108 und KBDD115A) untersuchten den südlichen hochgradigen Abschnitt bei Boin. Das Bohrloch KBDD115A, das etwa einen Kilometer südlich von KBDD107 gebohrt wurde, durchteufte 1,21 g/t Au auf 9,0 m ab 316,0 m, mit einem hochgradigeren Teilabschnitt von 2,30 g/t Au auf 3,3 m ab 316,0 m.

Die in Boin abgeschlossenen Diamantbohrungen bestätigen weiterhin die Kontinuität der Hauptstrukturen, die den zentralen Teil der Goldlagerstätte Boin bilden, in Fallrichtung. Die Mächtigkeit und die Goldgehalte dieser Bohrergebnisse stimmen mit früheren Bohrungen in diesem Gebiet überein.

Arbeitsprogramm in Enchi

Das derzeit bei Enchi laufende 60.000 Meter-Bohrprogramm begann im August 2024 und zielt auf oberflächennahe Oxid- und Übergangsmineralisierungen sowie auf flach liegende neue Mineralisierungen ab. Das Bohrprogramm befindet sich in seiner zweiten Phase und konzentriert sich auf die Erschließung neuer Vorkommen und die Erweiterung der Ressourcen, einschließlich Bohrungen, die auf das Potenzial für eine Ressourcenausweitung entlang des Streichs bei bestehenden Lagerstätten abzielen, sowie Diamantbohrungen, die auf das Potenzial für höhergradige Abschnitte in der Tiefe ausgerichtet sind. Das primäre Ziel der abgeschlossenen ersten Phase des Bohrprogramms waren Reverse-Circulation-RC-Ergänzungsbohrungen zur Ressourcenumwandlung, um das Konfidenzniveau der bestehenden Mineralressourcenschätzung zu verbessern, wobei der Großteil der ersten Phase des Bohrprogramms den beiden größten Lagerstätten bei Enchi, Boin und Sewum, zugewiesen wurde. Alle Lagerstättenbereiche und Proresourcenziele bei Enchi bleiben entlang des Streichs und in der Tiefe offen, was ein zukünftiges Ressourcenwachstum auf dem gesamten, distriktweiten Grundstück ermöglicht.

Neben den Bohrarbeiten wird derzeit eine Vor-Machbarkeitsstudie (PFS) durchgeführt, deren Fertigstellung für Ende Juni 2026 vorgesehen ist (siehe Pressemitteilung vom 5. Februar 2026), parallel zu laufenden Erschließungsarbeiten zur Unterstützung des Projektfortschritts in Enchi, darunter metallurgische Versuche, hydrogeologische Untersuchungen, geotechnische Arbeiten und Umweltuntersuchungen.

Goldlagerstätte Boin

Boin ist eine der fünf Lagerstätten, aus denen sich die Mineralressourcenschätzung in Enchi zusammensetzt (Boin verfügt über eine angezeigte Mineralressource von 23,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,73 g/t Au, die 550.000 Unzen enthält, sowie eine abgeleitete Mineralressource von 9,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,60 g/t Au, die 178.000 Unzen enthält). Boin liegt 10 Kilometer südlich der Stadt Enchi, mit nahegelegenen Straßen und Stromanschluss sowie weiterem Zugang über eine Reihe von Bohrstraßen. Boin wird an der Oberfläche durch eine mehr als sechs Kilometer lange und bis zu einem Kilometer breite Goldanomalie im Boden abgegrenzt. Eine geophysikalische Anomalie aus der Luft, die mit der Boin-Struktur zusammenfällt, erstreckt sich einen weiteren Kilometer nach Norden und drei Kilometer nach Süden über die Grenzen der aktuellen Bohrungen hinaus. Bis heute sind etwa 40 % der Gold-in-Boden-Anomalie bei Boin noch nicht durch Bohrungen erprobt, wobei die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bisher bei Boin gebohrten Bohrlöcher nur 100 Meter beträgt.

Standorte der Bohrlöcher

Tabelle 2 – Details zu den Bohrlochstandorten des Enchi-Goldprojekts

Bohrloch-ID UTM Ost UTM-Nord Höhe Azimut ° Neigung ° Länge (m)

KBDD106 519156 634052 126 114 -55 264,4

KBDD107 519068 634166 133 114 -60 380,0

KBDD108 518695 633507 138 114 -56 339,4

KBDD109 519015 633881 165 114 -60 245,0

KBDD110 519166 634241 133 114 -60 339,3

KBDD111 519535 634846 134 114 -52 279,5

KBDD112 519491 634826 120 114 -70 450,6

KBDD113 519552 634906 127 114 -73 423,7

KBDD114A 519183 634365 156 114 -75 460,0

KBDD115A 518669 633524 144 114 -61 471,6

Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Enchi

Das Enchi-Goldprojekt beherbergt eine angezeigte Mineralressource von 83,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,56 g/t Au, die 1.502.000 Unzen Gold enthält, sowie eine abgeleitete Mineralressource von 40,1 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,49 g/t Au, die 626.000 Unzen enthält. Die Verfahren zur Mineralressourcenschätzung entsprechen den CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken zur Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven (29. November 2019) und folgen den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (10. Mai 2014), die durch Verweis in die Vorschrift National Instrument 43-101 (NI 43-101) aufgenommen wurden. Die Mineralressourcenschätzung stammt aus dem technischen Bericht mit dem Titel Technical Report Mineral Resource Estimate Update, Enchi Gold Project, Ghana vom 1. Mai 2026 mit Stichtag 18. März 2026, der von Ryan Wilson, P. Geo, Matthew Halliday, P. Geo, Schadrac Ibrango, P. Geo von DRA Americas Inc. in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt wurde und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Personen sind unabhängige qualifizierte Personen (QP) im Sinne von NI 43-101.

Newcore Gold – Best Practice

Newcore verpflichtet sich zur Einhaltung von Best-Practice-Standards bei allen Explorations-, Probenahme- und Bohraktivitäten. Die Bohrungen wurden von unabhängigen Bohrunternehmen unter Verwendung von branchenüblichen RC- und Diamantbohrgeräten durchgeführt. Die Verfahren zur analytischen Qualitätssicherung und -kontrolle umfassen das systematische Einfügen von Leerproben, Standardproben und Doppelproben in die Probenstränge. Die Proben werden in versiegelte Beutel verpackt und direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt, wo eine 50-Gramm-Gold-Feuerprobe durchgeführt wird.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Vice President of Exploration bei Newcore, ist eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert und eine angemessene Überprüfung der zugrunde liegenden Daten durchgeführt, einschließlich der Abgleichung der Bohrlochdatendateien mit den ursprünglichen Bohrprotokollen und Untersuchungszertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold treibt sein Enchi-Goldprojekt in Ghana, Afrikas größtem Goldproduzenten(1), voran. Newcore Gold bietet Anlegern eine einzigartige Kombination aus einer erstklassigen Unternehmensführung, die durch ihre 13-prozentige Beteiligung an den Aktien mit den Aktionären auf einer Linie steht, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene. Das 248 km²große Landpaket von Enchi umfasst 40 Kilometer der ergiebigen Bibiani-Scherzone in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldlagerstätten mit einem Volumen von mehreren Millionen Unzen beherbergt, darunter die 50 Kilometer nördlich gelegene Chirano-Mine. Die Vision von Newcore ist es, ein reaktionsschnelles, kreatives und leistungsstarkes Goldunternehmen aufzubauen, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsmengen für 2024 gemäß Angaben des World Gold Council.

Im Namen des Vorstands von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

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