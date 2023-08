Newcore Gold durchteuft bei Bohrungen im Goldprojekt Enchi in Ghana 3,28 g/t Gold auf 11,0 Meter, einschließlich 6,57 g/t Gold auf 4,0 Meter

Im Zuge der Bohrungen bei Nyam wird nach wie vor eine hochgradige Mineralisierung durchteuft und die metallurgischen Untersuchungen liefern für die oberen Anteile der Sulfidmineralisierung eine durchschnittliche Goldausbeute von 91,7%

16. August 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, über Neuigkeiten aus seinen laufenden Explorations- und Erschließungsaktivitäten im unternehmenseigenen Goldprojekt Enchi (Enchi oder das Projekt) in Ghana zu berichten. Im Rahmen von Diamantbohrungen (DD) im Bereich der Goldlagerstätte Nyam (Nyam), die auf eine hochgradige Mineralisierung in den oberen Bereichen der Sulfidmineralisierung gerichtet waren, wurden 3,28 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) auf 11,0 Meter (m) innerhalb einer breiteren Zone mit 1,58 g/t Au auf 26,3 m durchteuft. Nyam ist eine der aktuell nachgewiesenen Lagerstätten bei Enchi, wo nach wie vor Bohrungen stattfinden, um das Potenzial für ein längerfristiges Ressourcenwachstum durch die Abgrenzung hochgradiger unterirdischer Ressourcen im Bereich der Sulfidmineralisierung aufzeigen. Zusätzlich zu den Bohrungen haben die Ergebnisse der metallurgischen Untersuchungen der Sulfidmineralisierung von Nyam eine hervorragende Goldausbeute von durchschnittlich 91,7 % bestätigt.

Die zusätzlichen Explorationsarbeiten, die bei Enchi durchgeführt werden, umfassen Schürfungen im Bereich von mehreren kilometerlangen Goldanomalien, mit denen die Ziele der frühen Phase weiter in Richtung Testbohrungen gebracht werden sollen, sowie zusätzliche metallurgische Untersuchungen im Bereich der Oxidmineralisierung und auch der Sulfidmineralisierung.

Wichtige Eckdaten zu den Diamantbohrungen und metallurgischen Untersuchungen bei Nyam

– Bohrungen im Bereich der hochgradigen Mineralisierung im oberen Teil der Sulfide untermauern das Potenzial für ein Ressourcenwachstum bei Enchi.

– In Loch NBDD063 wurde ein 26,3 m breiter Abschnitt mit 1,58 g/t Au durchteuft, in dem auch 3,28 g/t Au auf 11,0 m und 6,57 g/t Au auf 4,0 m enthalten sind.

– In Loch NBDD064 wurde ein 36,4 m breiter Abschnitt mit 1,16 g/t Au durchteuft, in dem ein 17,4 m breiter Abschnitt mit 2,03 g/t Au enthalten ist.

– Anhand der Bohrungen wurden zwei in nördlicher Richtung einfallende, hochgradige Zonen, die bei Nyam ermittelt worden waren, genauer untersucht.

– In fünf Löchern wurden die Ausläufer im Einfallen und in seitlicher Richtung hin zur hochgradigen Goldmineralisierung erkundet, die zuvor bei Nyam in zwei Erzfällen (zentral und südlich gelegen) ermittelt worden war.

– Bislang wurde die Lagerstätte Nyam nur bis zu einer maximalen vertikalen Tiefe von 350 Metern erkundet und dehnt sich in der Tiefe möglicherweise noch weiter aus.

– Die Ergebnisse der metallurgischen Untersuchungen der Sulfiderze aus der Goldlagerstätte Nyam bestätigen die hervorragende Ausbeute von durchschnittlich 91,7 % mittels Zyanidlaugung.

– 14 Mischproben wurden mit einer Reihe von Bottle-Roll-Tests analysiert und ergaben eine durchschnittliche Goldausbeute von 91,7 % (zwischen 82,7 % und 98,0 %).

Greg Smith, der VP Exploration von Newcore, erklärt: Diese jüngsten Bohrungen in unserem Goldprojekt Enchi sind einmal mehr eine Bestätigung für unser Geomodell, das ein Ressourcenwachstum durch die hochgradige Mineralisierung in der Tiefe vorsieht. Die Bohrungen erfolgten im Anschluss an die Auffindung von zwei hochgradigen Erzfällen bei Nyam, die in der Tiefe und entlang des Streichens nach wie vor offen sind und das Potenzial für eine Erweiterung der Ressourcen durch die hochgradige Mineralisierung der Sulfide untermauern. Wir arbeiten kontinuierlich daran, bessere Einblicke in das beachtliche Ausmaß und Wachstumspotenzial des Projekts Enchi zu gewinnen. Enchi befindet sich in einem mineralreichen Goldgürtel im Südwesten Ghanas, der eine Reihe von Goldminen mit mehreren Millionen Unzen beherbergt.

Luke Alexander, der President und CEO von Newcore, erklärt: Wir arbeiten weiter am Ausbau und an der Optimierung des Risikoprofils für unser Goldprojekt Enchi in Ghana. Eine vor kurzem absolvierte metallurgische Untersuchung der Sulfidmineralisierung bei Nyam hat eine hohe Ausbeute von durchschnittlich 91,7 % bestätigt und unterstreicht das längerfristige Potenzial für ein Ressourcenwachstum dank einer höhergradigen Sulfidmineralisierung in der Tiefe. Im Hinblick auf die Prioritätenreihung von Bohrzielen für unsere nächste Bohrphase, die noch in diesem Jahr beginnen soll, freuen wir uns schon auf die weitere Erschließung von Enchi und die zusätzlichen metallurgischen Testarbeiten.

In dieser Pressemeldung werden die Ergebnisse aus fünf DD-Löchern über insgesamt 2.155 m (NBDD060 bis NBDD064) im Bereich der Goldlagerstätte Nyam veröffentlicht. In allen Bohrlöchern wurde eine Goldmineralisierung durchteuft.

Die nachstehende Tabelle enthält ausgewählte Analyseergebnisse aus den fünf Löchern des Bohrprogramms, über die in dieser Meldung berichtet wird:

Tabelle 1 – Wichtigste Bohrdaten aus dem Goldprojekt Enchi

Bohrloch Nr. Zone/Lager Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t)

NBDD060 Nyam 359,2 368,6 9,4 1,30

einschließlich 359,2 361,0 1,8 2,28

NBDD063 Nyam 482,5 509,3 26,3 1,58

einschließlich 489,0 500,0 11,0 3,28

und einschl. 496,0 500,0 4,0 6,57

NBDD064 Nyam 217,2 253,6 36,4 1,16

einschließlich 219,2 236,6 17,4 2,03

Anmerkungen:

1. Siehe detaillierte Tabelle für vollständige Ergebnisse;

2. Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Bohrlochlängen mit einer geschätzten tatsächlichen Breite von 75 – 85 %; und

3. Längengewichtete Durchschnittswerte aus ungeschnittenen Proben.

Eine Übersichtskarte mit den Standorten der Bohrlöcher finden Sie unter:

Bohrungen bei Nyam

Die Diamantbohrungen bei Nyam umfassten fünf Löcher (2.155 Meter) und dienten der genaueren Erkundung der hochgradig mineralisierten Abschnitte, die in den oberen Anteilen der Sulfidmineralisierung durchschnitten wurden. Eine Reihe von Bohrlöchern diente der Erkundung der Ausläufer im Einfallen und in seitlicher Richtung hin zur hochgradigen Goldmineralisierung. In den Löchern NBDD060 und NBDD061 wurden die südlich gelegenen, hochgradigen Erzfälle erkundet. In den Löchern NBDD062, NBDD063 und NBDD064 wurde nach Ausläufern hin zum zentral gelegenen, hochgradigen Erzfall 200 bis 500 Meter weiter nördlich gesucht. Bislang wurde die Lagerstätte nur bis zu einer maximalen vertikalen Tiefe von 350 Metern erkundet; sie dehnt sich in der Tiefe und entlang des Streichens möglicherweise noch weiter aus.

Bohrloch NBDD063, in dem der zentral gelegene, hochgradige Erzfall untersucht wurde, verlief 75 m abseits und im Fallwinkel abwärts vom zuvor gebohrten Loch NBDD052, in dem ab 321,0 m Tiefe ein 15,0 m breiter Abschnitt mit 3,21 g/t Au durchteuft wurde. In Loch NBDD063 wurde ab 482,5 m Tiefe ein 26,3 m breiter Abschnitt mit 1,58 g/t Au durchörtert, in dem ab 489,0 m Tiefe ein 9,4 m breiter Abschnitt mit 3,28 g/t Au enthalten war. Bohrloch NBDD064 ist eine seitliche Ergänzungsbohrung zur Erweiterung der hochgradigen Zone, die in dem zuvor gebohrten Loch NBRC045 (1,57 g/t Au auf 40,0 m ab 179,0 m) durchteuft wurde; ab 217,2 m Tiefe wurde ein 36,4 m breiter Abschnitt mit 1,16 g/t Au durchteuft, einschließlich 2,03 g/t Au auf 17,4 m ab 219,2 m.

Bohrloch NBDD060 ist eine im Fallwinkel verlaufende Ergänzungsbohrung im Bereich des südlich gelegenen, hochgradigen Erzfalls. Das Loch wurde 90 m neigungsabwärts vom zuvor gebohrten Bohrloch NBDD048 niedergebracht, das ab 236,0 m Tiefe einen 13,0 m breiten Abschnitt mit 4,51 g/t Au durchörterte. In Loch NBDD060 wurde ab 358,3 m Tiefe ein 19,7 m breiter Abschnitt mit 0,70 g/t Au durchteuft, in dem ab 359,2 m Tiefe ein 9,4 m breiter Abschnitt mit 1,30 g/t Au enthalten ist.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Vice President of Exploration bei Newcore, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin veröffentlichten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft und die zugrundeliegenden Daten angemessen verifiziert, einschließlich der Bestätigung der Bohrlochdatendateien anhand der ursprünglichen Bohrlochprotokolle und Untersuchungszertifikate.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten, weiter(1). Das Projekt beherbergt derzeit eine angedeutete Mineralressource von 743.500 Unzen Gold mit 0,55 g/t und eine vermutete Mineralressource von 972.000 Unzen Gold mit 0,65 g/t (2). Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 20-%-Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene. Das 216 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der mehrere Goldvorkommen mit fünf Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

Für das Board of Directors von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO & Director

Quellangabe: Produktionsvolumen für 2022 nach Angaben des World Gold Council

(2) Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung:

1. Für die Ressourcenschätzung wurden die Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum („CIM“) herangezogen.

2. Die Ressourcenmodelle für 2023 verwendeten eine gewöhnliche Kriging (OK)-Gehaltsschätzung innerhalb eines dreidimensionalen Blockmodells mit mineralisierten Zonen, die durch Drahtgitterkörper definiert und durch Grubenschalen für Sewum, Boin und Nyam eingegrenzt wurden. Kwakyekrom und Tokosea verwendeten das Verfahren der inversen quadratischen Distanz (ID2).

3. Die Cut-off-Gehalte im Tagebau variierten zwischen 0,14 g/t und 0,25 g/t Au auf der Grundlage der Abbau- und Verarbeitungskosten sowie der Gewinnung in unterschiedlich verwittertem Material.

4. Der Cutoff-Gehalt für die Haufenlaugung variierte von 0,14 g/t bis 0,19 g/t im Grubengebäude und 1,50 g/t für den Untertagebau, basierend auf den Abbaukosten, der metallurgischen Gewinnung, den Mahlkosten und den Gemeinkosten.

5. Der CIL-Cutoff-Gehalt variiert von 0,25 g/t bis 0,27 g/t in der Grubenhülle und 1,50 g/t für den Untertagebau, basierend auf den Bergbaukosten, der metallurgischen Gewinnung, den Mahlkosten und den G&A-Kosten.

6. Zur Bestimmung des Cutoff-Gehalts wurde ein Goldpreis von 1.650 US$/Unze zugrunde gelegt.

7. Die metallurgische Ausbeute wurde auf fünf einzelne Lagerstätten und jeweils drei Materialtypen (Oxid-, Übergangs- und Frischgestein) angewendet.

8. Es wurde eine Dichte von 2,19 g/cm3 für Oxid, 2,45 g/cm3 für den Übergang und 2,72 g/cm3 für frisches Gestein verwendet.

9. Die Neigungswinkel der Optimierungsgrube variierten je nach Gesteinsart.

10. Angemessene Abbauformen schränken die Mineralressourcen in unmittelbarer Nähe der Grubenhülle ein.

11. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine wirtschaftliche Rentabilität. Die Zahlen addieren sich aufgrund von Rundungen möglicherweise nicht.

12. Die Ressourcenschätzung wurde von Todd McCracken, P. Geo, von BBA E&C Inc. in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt. Todd McCracken ist eine unabhängige qualifizierte Person („QP“) im Sinne von National Instrument 43-101. Ein vollständiger technischer Bericht, der in Übereinstimmung mit den National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wurde, ist auf Newcores SEDAR-Profil unter www.sedar.com verfügbar.

