Newcore Gold durchteuft bei Bohrungen auf dem Goldprojekt Enchi in Ghana 3,16 g/t Gold über 3,0 Meter ab 62 Meter Tiefe und 0,78 g/t Gold über 16,0 Meter ab 16 Meter Tiefe

Bei den Bohrungen wurden in der Goldlagerstätte Boin eine oberflächennahe Goldmineralisierung durchschnitten

16. Dezember 2025 – Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. (Newcore oder das Unternehmen) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich, weitere Bohrergebnisse aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Enchi (Enchi oder das Projekt) in Ghana im Rahmen des 45.000 Meter umfassenden derzeitigen Bohrprogramms des Unternehmens bekannt zu geben. Im Rahmen von oberflächennahen Bohrungen im Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation, RC) in der Goldlagerstätte Boin (Boin) wurden mehrere Zonen einer Goldmineralisierung in geringer Tiefe durchteuft. Unter anderem wurde in Bohrloch KBRC370 ab 62 m Tiefe ein 3,0 Meter (m) langer Abschnitt mit 3,16 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) durchörtert. Im Bohrloch KBRC368 wurde ebenfalls eine Goldmineralisierung knapp unterhalb der Oberfläche angetroffen und ab 16 m Tiefe ein 16,0 m langer Abschnitt mit 0,78 g/t Au durchteuft, in dem ab 31 m Tiefe ein 1,0 m langer Abschnitt mit 8,17 g/t Au enthalten war. Die Bohrungen bestätigen einmal mehr, dass bei Enchi eine entsprechende Kontinuität der Goldmineralisierung und somit auch das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung gegeben ist.

Wichtigste Ergebnisse der Bohrungen im Bereich der Goldlagerstätte Boin im Projekt Enchi

– Die Bohrungen im nordwestlichen Bereich der Lagerstätte Boin – einer annähernd parallel zur Hauptzone Boin verlaufenden Struktur – wurden zwischenzeitlich abgeschlossen. Sie waren auf die noch nicht bebohrten Mineralisierungsabschnitte gerichtet.

o In Loch KBRC368 wurde ab 16 m Tiefe ein 16,0 m langer Abschnitt mit 0,78 g/t Au durchteuft, in dem ab 31 m Tiefe ein 1,0 m langer Abschnitt mit 8,17 g/t Au enthalten war.

o In Loch KBRC369 wurde ab 44 m Tiefe ein 18,0 m langer Abschnitt mit 0,51 g/t Au durchteuft, in dem ab 44 m Tiefe ein 2,0 m langer Abschnitt mit 3,29 g/t Au enthalten war.

– Im Rahmen der Bohrungen wurden in der frischen Mineralisierung in geringer Tiefe höhergradige Abschnitte durchteuft.

o In Loch KBRC370 wurde ab 62 m Tiefe ein 3,0 m langer Abschnitt mit 3,16 g/t Au durchörtert.

– Die Endergebnisse aus der abgeschlossenen ersten Phase der RC-Bohrungen bei Enchi liegen vor. In ca. 98 % der Löcher wurde eine Goldmineralisierung durchteuft.

o Es ist eine starke Kontinuität der Goldmineralisierung gegeben. Die für eine Ressourcenumwandlung im Vorfeld der Beauftragung einer Vormachbarkeitsstudie erforderlichen Bohrungen sind nun abgeschlossen.

– Diamantbohrungen bei Enchi zur Ermittlung des Potenzials für höhere Erzgehalte in der Tiefe sind derzeit in Durchführung.

o Die ersten Analyseergebnisse werden voraussichtlich im Januar 2026 veröffentlicht.

Der Schwerpunkt des laufenden, 45.000 m umfassenden Bohrprogramms auf Enchi liegt auf der Ressourcenerweiterung und auf Ergänzungsbohrungen, um vermutete Ressourcen in die angedeutete Kategorie hochzustufen. Das Bohrprogramm befindet sich in Phase 2, deren Schwerpunkt auf der Entdeckung und dem Ressourcenwachstum liegt, einschließlich Bohrungen, die Explorationsziele in früherem Stadium anpeilen, sowie Bohrungen, deren Schwerpunkt auf der Definierung des Ressourcenwachstumspotenzials in der Tiefe und entlang des Streichens liegt. Der Schwerpunkt der abgeschlossenen ersten RC-Bohrphase lag auf den Bohrungen, die für die Hochstufung der Ressourcen erforderlich sind, um eine Vormachbarkeitsstudie für das Projekt im ersten Halbjahr 2026 zu ermöglichen.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, kommentiert die Funde folgendermaßen: Wir sehen im Bereich der vorhandenen Lagerstätten bei Enchi nach wie vor eine starke Kontinuität der Goldmineralisierung. Auch in parallel verlaufenden Strukturen im gesamten Konzessionsgebiet ist Potenzial für ein zukünftiges Ressourcenwachstum gegeben. Nachdem die erste Phase der RC-Bohrungen nun abgeschlossen ist, finden aktuell die technischen Arbeiten für die Beauftragung einer Vormachbarkeitsstudie Anfang 2026 statt. Diese soll planmäßig Ende des ersten Halbjahres 2026 fertiggestellt werden. Parallel zu den Erschließungsaktivitäten wurde das Bohrprogramm auf Exploration und Ressourcenausbau umgestellt. Derzeit finden Diamantbohrungen statt, die auf das hochgradige Potenzial in der Tiefe abzielen. Nachdem die ersten Löcher der tieferen Bohrungen bereits abgeteuft wurden, erwarten wir die ersten Ergebnisse dieser zweiten Bohrphase Anfang 2026. Nach einem Jahr, in dem wir uns vor allem auf die Weiterentwicklung des Erschließungsplans für Enchi konzentriert haben, wird 2026 voraussichtlich ein aktives Jahr, in dem wir in unserem Goldprojekt Enchi die Erschließungsarbeiten parallel zur Exploration fortsetzen, um das volle Potenzial des großflächigen Konzessionsareals auszuschöpfen.

In dieser Pressemitteilung werden die Ergebnisse von 6 RC-Bohrlöchern über insgesamt 550 Meter (KBRC367 bis KBRC372) gemeldet, die auf die Goldlagerstätte Boin abzielten, wobei in allen Bohrlöchern eine Goldmineralisierung durchteuft wurde. Insgesamt wurden im Rahmen des laufenden Bohrprogramms 2024/2025 auf Enchi 29.490 Meter in 237 Bohrlöchern erfasst, wobei 98,7 % der Bohrlöcher eine Goldmineralisierung durchteuft haben.

Die nachstehende Tabelle enthält ausgewählte Analyseergebnisse aus den 6 Bohrlöchern des Bohrprogramms, über die in dieser Meldung berichtet wird:

Tabelle 1 – Wichtigste Ergebnisse der Bohrungen auf dem Goldprojekt Enchi

Bohrloch-Nr. Zone/Lagerstätte von (m) bis (m) Länge (m) Au (g/t)

KBRC368 Boin 16,0 32,0 16,0 0,78

einschließlich 31,0 32,0 1,0 8,17

KBRC370 Boin 62,0 65,0 3,0 3,16

KBRC369 Boin 44,0 62,0 18,0 0,51

einschließlich 44,0 46,0 2,0 3,29

KBRC371 Boin 52,0 58,0 6,0 0,89

einschließlich 52,0 54,0 2,0 2,37

KBRC372 Boin 14,0 17,0 3,0 1,65

und 45,0 56,0 11,0 0,47

KBRC367 Boin 82,0 84,0 2,0 2,59

Anmerkungen:

1. Siehe detaillierte Tabelle für vollständige Ergebnisse;

2. Angegebene Intervalle sind Bohrlochlängen mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von 75-85 %, und

3. Längengewichtete Durchschnittswerte von ungekürzten Analyseergebnissen.

Ein Lageplan mit den Standorten der Bohrlöcher kann hier aufgerufen werden:

newcoregold.com/site/assets/files/5942/2025_12_16-ncau-nr-enchi-plan-map-boin.pdf

Querschnitte mit den Bohrergebnissen und Höhepunkten der Bohrlöcher KBRC368 und KBRC369 können hier aufgerufen werden:

newcoregold.com/site/assets/files/5942/2025_12_16-ncau-crosssections-boin-northwest.pdf

Eine vollständige Liste der Bohrergebnisse in dieser Pressemitteilung, einschließlich Details der Bohrlöcher, kann hier aufgerufen werden:

newcoregold.com/site/assets/files/5942/2025_12_16-ncau-enchi-2024-2025-drill-results.pdf

Bohrungen im Bereich der Goldlagerstätte Boin

Die Bohrungen KBRC367 bis KBRC372 (6 RC-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 550 m) wurden im nordwestlichen Bereich der Goldlagerstätte Boin, und zwar in einer mineralisierten Struktur, die annähernd parallel zur Hauptzone der Lagerstätte verläuft, niedergebracht. Hier war das Ziel, die Lagerstätte durch die Erschließung einer oberflächennahen Mineralisierung zu erweitern. Die RC-Bohrungen bei Boin erfolgten in jeweils 50 Meter voneinander entfernten Abschnitten; die Bohrlöcher wurden entlang des jeweiligen Abschnitts in Abständen von 25 Metern abgeteuft. Die Bohrungen waren auf eine oberflächennahe Mineralisierung gerichtet; die einzelnen Bohrlöcher erreichten eine senkrechte Tiefe von maximal 70 Metern. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Bohrlöcher verteilen sich auf vier voneinander unabhängige Abschnitte, die sich über eine Streichlänge von 400 Meter erstrecken.

Die vor kurzem abgeschlossenen Bohrungen bei Boin bestätigen einmal mehr, dass sich die Mineralisierung in den Hauptstrukturen, die sich im nordwestlichen Abschnitt der Goldlagerstätte Boin befinden, entlang des Streichens und im Einfallen fortsetzt. In puncto Mächtigkeit und Goldgehalt stimmen diese Bohrergebnisse mit den Resultaten überein, die im Rahmen früherer Bohrungen mit größeren Bohrlochabständen in diesem Gebiet erzielt wurden.

Arbeitsprogramm 2024/2025 auf Enchi

Auf Enchi wird derzeit ein 45.000 Meter umfassendes Bohrprogramm durchgeführt, das auf oberflächennahe Oxid- und flache frische Mineralisierungen abzielt. Primäres Ziel der ersten Phase des Bohrprogramms waren Infill-Bohrungen zur Ressourcenumwandlung, um das Konfidenzniveau der bestehenden Mineralressourcenschätzung zu verbessern, wobei sich der Großteil der ersten Phase des Bohrprogramms auf die beiden größten Lagerstätten bei Enchi, Boin und Sewum, konzentrierte. Die Verbesserung des Konfidenzniveaus der Mineralressourcenschätzung ist ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklungsarbeiten, die vor der Beauftragung einer Vormachbarkeitsstudie für das Projekt abgeschlossen werden müssen. Nachdem die erste Bohrphase abgeschlossen ist, wird sich die zweite Phase des Bohrprogramms auf die Definition des Ressourcenwachstums entlang der Streichrichtung bestehender Lagerstätten und auf Diamantbohrungen konzentrieren, die auf höhergradiges Potenzial in der Tiefe abzielen. Alle Lagerstättenbereiche und vorläufigen Ressourcenziele auf Enchi bleiben entlang der Streichrichtung und in der Tiefe offen, was ein zukünftiges Ressourcenwachstum in dem gesamten großflächigen Konzessionsgebiet ermöglicht.

Neben den Bohrungen werden auf Enchi derzeit Entwicklungsarbeiten zur Unterstützung einer Vormachbarkeitsstudie durchgeführt, unter anderem metallurgische und hydrogeologische Untersuchungen, geotechnische Arbeiten und Umweltuntersuchungen.

Goldlagerstätte Boin

Boin ist eine jener fünf Lagerstätten, die Teil der Mineralressourcenschätzung auf Enchi sind (Boin beherbergt eine angedeutete Mineralressource von 13,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,62 g/t Au, die 258.200 Unzen enthält, sowie eine vermutete Mineralressource von 15,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,68 g/t Au, die 349.600 Unzen enthält). Boin liegt 10 Kilometer südlich der Stadt Enchi, mit nahegelegenen Straßen und Stromleitungen sowie weiteren Zugängen über eine Reihe von Bohrstraßen. Boin wird an der Oberfläche von einer über sechs Kilometer langen und einer bis zu einen Kilometer breiten Gold-in-Boden-Anomalie beschrieben. Eine mittels geophysikalischer Flugvermessung identifizierte Anomalie, die mit der Struktur von Boin übereinstimmt, erstreckt sich über einen weiteren Kilometer nach Norden und drei Kilometer nach Süden über die Grenzen der aktuellen Bohrungen hinaus. Bis dato wurden etwa 40 % der Gold-in-Boden-Anomalie auf Boin noch nicht mittels Bohrungen erprobt, wobei die durchschnittliche vertikale Tiefe aller bis dato auf Boin niedergebrachten Bohrlöcher nur 100 Meter beträgt.

Standorte der Bohrlöcher

Tabelle 2 – Details der Bohrstandorte auf dem Goldprojekt Enchi

Bohrloch-Nr. UTM Ost UTM Nord Höhe Azimut ° Neigung ° Länge (m)

KBRC367 519212 635995 117 294 -60 84

KBRC368 519377 636140 118 294 -60 54

KBRC369 519415 636122 126 294 -60 100

KBRC370 519443 636168 122 294 -60 80

KBRC371 519464 636158 124 294 -60 132

KBRC372 519474 636213 124 294 -60 100

Mineralressourcenschätzung für das Goldprojekt Enchi

Das Goldprojekt Enchi beherbergt eine angedeutete Mineralressource von 41,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,55 g/t Au, die 743.500 Unzen Gold enthält, sowie eine vermutete Mineralressource von 46,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 g/t Au, die 972.000 Unzen enthält. Die Praktiken der Mineralressourcenschätzung entsprechen den CIM Estimation of Mineral Resource and Mineral Reserve Best Practice Guidelines (29. November 2019) sowie den CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (10. Mai 2014), die mittels Referenz in National Instrument 43-101 (NI 43-101) integriert wurden. Die Mineralressourcenschätzung stammt aus dem technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report, Preliminary Economic Assessment on the Enchi Gold Project vom 7. Juni 2024 mit Wirksamkeitsdatum 24. April 2024, der für Newcore von Preetham Nayak, P.Eng., Ryda Peung, P.Eng., und Zunedbhai Shaikh, P.Eng., von Lycopodium Minerals Canada Ltd., erstellt wurde; Kerrine Azougarh, P.Eng., von Micon International Limited; und Simon Meadows Smith, P.Eng. / P.Geo., von SEMS Exploration gemäß NI 43-101 erstellt wurde und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Simon Meadows Smith ist der unabhängige qualifizierte Sachverständige (QP) gemäß NI 43-101.

Best Practices von Newcore Gold

Newcore verpflichtet sich bei den gesamten Explorations-, Probenahme- und Bohrtätigkeiten zu Best-Practice-Standards. Die Bohrungen wurden von einer unabhängigen Bohrfirma durchgeführt, die dem Branchenstandard entsprechende RC- und Diamantbohranlagen eingesetzt hat. Die Qualitätssicherungs- und -kontrollverfahren der Analysen umfassen die systematische Einfügung von Blind-, Standard- und Doppelproben in den Probenstrom. Die Proben werden in versiegelten Beuteln verpackt und zwecks 50-g-Brandprobe auf Gold direkt an Intertek Labs in Tarkwa, Ghana, versandt.

Qualifizierter Sachverständiger

Gregory Smith, P.Geo., Vice President of Exploration von Newcore, ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft und die zugrunde liegenden Daten angemessen verifiziert, einschließlich der Bestätigung der Bohrlochdatendateien mit den ursprünglichen Bohrlochprotokollen und Probenzertifikaten.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten(1), weiter. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 15%ige Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Bezirksebene. Das 248 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der einige Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsvolumen für 2024 nach Angaben des World Gold Council.

Für das Board of Directors von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO & Direktor

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mal Karwowska | Vice President, Corporate Development and Investor Relations

+1 604 484 4399

info@newcoregold.com

www.newcoregold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten (zukunftsgerichtete Aussagen). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen – einschließlich negativer Variationen – solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können“, könnten, würden, dürften oder werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen, die Ergebnisse vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen, den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie, die Ergebnisse metallurgischer Testarbeiten und von unserer laufenden Bohrkampagne, Bohrergebnisse, die Größe oder Beschaffenheit von Mineralvorkommen, die voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionen oder Programmen und zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann Newcore seinen Anlegern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts von Newcore; das formative Entwicklungsstadium von Newcore; die finanzielle Lage von Newcore; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold und anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Newcore ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

