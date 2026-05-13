Neuland GmbH & Co. KG in der Frankfurter Paulskirche für 20-jährige BVMW-Mitgliedschaft geehrt

20 Jahre BVMW-Mitgliedschaft: Die Neuland GmbH & Co. KG wurde für ihre außergewöhnliche Verbandstreue beim Jahressempfang in der Frankfurter Paulskirche vor 400 Gästen feierlich geehrt.

Frankfurt am Main / Eichenzell, 13. Mai 2026 – Beständigkeit, Vertrauen und ein starkes Netzwerk sind in dynamischen wirtschaftlichen Zeiten die wichtigsten Säulen für unternehmerischen Erfolg. Für die Neuland GmbH & Co. KG markiert das Jahr 2026 in dieser Hinsicht einen besonderen Meilenstein: Das Unternehmen blickt auf eine 20-jährige, aktive Mitgliedschaft im Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) zurück. Diese außergewöhnliche Treue wurde nun in einem feierlichen und hochkarätigen Rahmen gewürdigt.

Der Jahressempfang des BVMW Hessen fand am Donnerstag, 7. Mai 2026, in der geschichtsträchtigen Frankfurter Paulskirche statt – der Wiege der deutschen Demokratie und somit einem mehr als würdigen Ort für eine solche Ehrung. Vor rund 400 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wurde die Neuland GmbH & Co. KG für ihr langjähriges Engagement im Verband ausgezeichnet. Das Unternehmen hält damit die zweitlängste Zugehörigkeit im gesamten hessischen Landesverband.

Eine hochkarätige Ehrung auf geschichtsträchtiger Bühne

Michael Kapsa, Gesamtvertriebsleiter der Neuland GmbH & Co. KG, nahm die Ehrenurkunde auf der Bühne der Paulskirche entgegen. Überreicht wurde die Auszeichnung durch Senator a.D. Christoph Ahlhaus, den Vorsitzenden der Bundesgeschäftsführung des BVMW. Ahlhaus würdigte in seiner Laudatio die Verlässlichkeit und die Vorbildfunktion von Unternehmen, die sich über Jahrzehnte hinweg aktiv in die Verbandsarbeit einbringen und so das Fundament des wirtschaftlichen Austauschs stärken.

Die tragende Rolle des BVMW für kleine und mittlere Unternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gelten als das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, stehen jedoch im globalen Wettbewerb und angesichts bürokratischer Hürden vor enormen Herausforderungen. Ein starker Verband wie der BVMW ist für sie von existenzieller Bedeutung. Er fungiert als Sprachrohr gegenüber der Politik, bündelt die Interessen des Mittelstands und schafft Rahmenbedingungen, die Einzelunternehmen oft nicht allein erwirken können.

Die fundamentale Bedeutung des Mittelstands griff auch Stadträtin Stephanie Wüst, Dezernentin für Wirtschaft, Recht und Stadtmarketing der Stadt Frankfurt am Main, in ihrer vielbeachteten Festrede auf. Sie betonte, dass der Wohlstand und die Innovationskraft der Region maßgeblich von visionären mittelständischen Betrieben getragen werden, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und Netzwerke zu pflegen.

Networking als strategischer Erfolgsfaktor

Für die Neuland GmbH & Co. KG ist die Verbandstreue keine reine Formalität, sondern ein gelebter Teil der Unternehmenskultur. Gesamtvertriebsleiter Michael Kapsa unterstrich im Rahmen der Veranstaltung den praktischen Mehrwert der Partnerschaft:

„Der BVMW bietet den KMU generell, aber gerade hier in Hessen, eine perfekte Plattform für aktives und nachhaltiges Networking. In einem sich ständig verändernden Marktumfeld ist der direkte, branchenübergreifende Austausch Gold wert. Von den entstehenden Synergien und den persönlichen Kontakten können alle beteiligten Firmen nur profitieren. Für Neuland waren die vergangenen 20 Jahre im Verband ein wertvoller Treiber für Innovation und Kooperation.“

Mit dieser Auszeichnung im Rücken blickt die Neuland GmbH & Co. KG gestärkt in die Zukunft und wird sich auch weiterhin aktiv für einen starken, vernetzten und zukunftsfähigen Mittelstand in der Region einsetzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Neuland GmbH & Co. KG

Herr Markus Ross

Am Kreuzacker 7

36124 Eichenzell

Deutschland

fon ..: +49 (0) 6659 88-470

web ..: https://www.neuland.com

email : markus.ross@neuland.com

Über die Neuland GmbH & Co. KG

Die Neuland GmbH & Co. KG mit Sitz im hessischen Eichenzell ist ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochwertigem Moderations- und Visualisierungsequipment. Als familiengeführtes Traditionsunternehmen produziert Neuland in eigenen Werkstätten innovative Werkzeuge wie Marker, FlipCharts und Workshop-Systeme, die partizipative Lernformate und lebendigen Dialog fördern. Mit rund 100 Mitarbeitern steht das Unternehmen für Qualität „Made in Germany“, nachhaltige Produktkonzepte und die Leidenschaft für kreative Zusammenarbeit.

Pressekontakt:

Neuland GmbH & Co. KG

Herr Markus Ross

Am Kreuzacker 7

36124 Eichenzell

fon ..: +49 (0) 6659 88-470

email : markus.ross@neuland.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.