Neuer Bericht enthüllt, dass Brasilianer trotz ihres hohen Vertrauens in ihre Fähigkeit, Betrug zu erkennen, jährlich 252 Betrugsfällen ausgesetzt sind

Der Bericht zu Betrugsfällen in Brasilien zeigt Verluste in Höhe von 99 Milliarden R$; branchenübergreifendes Webinar zur Bewältigung der wachsenden Krise

DEN HAAG, NL / ACCESS Newswire / 12. November 2025 / Die Global Anti-Scam Alliance (GASA) wird am 13. November ihren State of Scam Brazil Report 2025 veröffentlichen, der eine alarmierende Diskrepanz zwischen Vertrauen und Gefährdung aufzeigt: Während 75 % der Brasilianer glauben, Betrugsversuche erkennen zu können, wurden 70 % im vergangenen Jahr mindestens einmal Opfer eines Betrugs. Der Bericht schätzt die Gesamtverluste auf 99 Milliarden R$ und unterstreicht damit die dringende Notwendigkeit koordinierter Maßnahmen über alle Sektoren hinweg.

Betrugssituation in Brasilien

Als Teil einer bahnbrechenden globalen Studie, die 42 Märkte abdeckt und 46.000 Menschen weltweit befragte, zeichnen die Ergebnisse von 1.000 Erwachsenen in Brasilien ein beunruhigendes Bild der täglichen Gefährdung. Brasilianer werden durchschnittlich alle anderthalb Tage Opfer von Betrug – insgesamt 252 Mal pro Person und Jahr. Diese Vorfälle erfolgen am häufigsten per Telefon (65 %), SMS (55 %) und E-Mail (55 %), wobei sich Einkaufsbetrug als die häufigste Betrugsart herausstellt.

Betrugsfälle sind in Brasilien zum Alltag geworden. Die Tatsache, dass die meisten Menschen zwar das Gefühl haben, Betrugsmaschen erkennen zu können, aber dennoch immer wieder darauf hereinfallen, zeigt, wie raffiniert und überzeugend diese Maschen geworden sind, sagte Renata Salvini, Chapter Director Brazil von GASA. Aufklärung, Prävention, Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit müssen Hand in Hand gehen, wenn wir diesen Kreislauf durchbrechen wollen.

Die menschlichen Kosten jenseits finanzieller Verluste

Der Bericht zeigt, dass 86 % der Betrugsopfer sich durch ihre Erfahrung sehr oder etwas gestresst fühlten, während 59 % von erheblichen oder mäßigen Auswirkungen auf ihr psychisches Wohlbefinden berichteten. Durchschnittlich wurde jedes Opfer im vergangenen Jahr 1,9 Mal betrogen, was zeigt, wie wiederholte Opfererfahrungen sowohl den finanziellen als auch den psychischen Schaden verstärkt.

Trotz der Häufigkeit von Betrugsfällen ist die Melderate enttäuschend niedrig. Während etwas mehr als zwei Drittel der Betroffenen einen Vorfall meldeten, gaben 60 % derjenigen, die eine Meldung gemacht hatten, an, dass entweder keine Maßnahmen ergriffen wurden (44 %) oder sie über das Ergebnis im Unklaren seien (16 %). Von denjenigen, die nie Meldung erstatteten, gaben 44 % an, sie seien der Meinung, eine Meldung bringe nichts – was eine beunruhigende Wahrnehmung widerspiegelt, dass das Problem nicht zu bewältigen sei.

Zeit zu handeln: Branchenübergreifende Lösungen

Als Reaktion auf diese Ergebnisse veranstaltet GASA am 13. November 2025 um 11:00 Uhr (Brasília-Zeit) ein Webinar mit dem Titel Betrugssituation in Brasilien: Die Wende im Kampf gegen Betrug. Das Webinar befasst sich mit konkreten Strategien und koordinierten Maßnahmen zur Bekämpfung der zunehmenden Betrugsepidemie in Brasilien, wobei eine hochkarätige Expertenrunde Erkenntnisse aus den Bereichen Recht, Technologie und Finanzen vermitteln wird.

