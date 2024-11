Neue Trends im digitalen Marketing: Adcore erwartet nächste Wachstumswelle

Digitales Marketing gehört zu den Wirtschaftszweigen, die in den letzten Jahren besonders stark gewachsen sind. Mit seinen unterschiedlichen Akteuren, Formaten, technischen und kreativen Lösungen bildet das Segment ein vielfältiges und facettenreiches Ökosystem. Bei Adcore, einem führenden Anbieter von KI-gestützten Anwendungen zur Optimierung digitaler Werbe- und Marketingaktivitäten, geht man davon aus, dass sich die Branche auch in den kommenden Jahren dynamisch entwickeln wird. Das Potenzial des digitalen Marketings ist noch lange nicht ausgeschöpft. Neue Trends und Technologien wie Social Commerce, Künstliche Intelligenz oder Connected TV werden das Wachstum weiter vorantreiben, sagt Omri Brill, CEO von Adcore. Er bezieht sich dabei auf eine Studie des Marktforschungsunternehmens Market.us. Demnach wird sich das weltweite Marktvolumen für digitales Marketing in den nächsten zehn Jahren fast vervierfachen – von 336 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 1.310 Milliarden US-Dollar im Jahr 2033.

Social Commerce ist ein Megatrend

Mehr als 60 Prozent der Weltbevölkerung mit Internetzugang nutzen laut dem Statistikportal Statista regelmäßig Social Media. Das sind rund fünf Milliarden Menschen weltweit. Dabei geht es den Nutzern längst nicht mehr nur um soziale Interaktion und Vernetzung. Wie die Trendforschung zeigt, werden soziale Kanäle zunehmend auch genutzt, um sich über Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Das Schlagwort hierfür lautet Social Commerce. Beim Social Commerce können Produkte direkt über Social-Media-Plattformen gekauft werden, ohne diese zu verlassen. Laut einer Studie von Precedence Research wurden auf diese Weise im Jahr 2023 weltweit Waren im Wert von einer Billion US-Dollar verkauft. Bis 2034, so die Prognose, könnte das Umsatzvolumen von Social Commerce auf fast 20 Billionen US-Dollar steigen. Für Unternehmen ist es daher wichtig, die sozialen Medien in ihr Werbe- und Marketingmanagement zu integrieren. Bei Adcore hat man die Zeichen der Zeit früh erkannt. Das Unternehmen ist Premier Partner von Google, Elite Partner von Microsoft, Facebook Partner, Verified Amazon Partner und TikTok Partner. Dies bedeutet, dass Vermarkter mit den Lösungen eines einzigen Portals Zugang zu fast allen wichtigen Online-Plattformen haben.

KI als Gamechanger im digitalen Marketing

Künstliche Intelligenz ist ein weiterer Trend, der die Welt des digitalen Marketings revolutioniert. KI macht es möglich, Konsumentenverhalten vorherzusagen und Marketingbotschaften wie nie zuvor zu personalisieren. Auf der anderen Seite wird digitales Marketing durch KI aber auch komplexer und anspruchsvoller für den Nutzer. Omri Brill: Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Lösungen für das digitale Marketingmanagement beide Kriterien erfüllen: modernste Technologie und hohe Benutzerfreundlichkeit. Adcore, so Brill weiter, befinde sich in einer optimalen finanziellen Position, um seine führende digitale Marketingtechnologie weiterzuentwickeln und von den neuen Trends im digitalen Marketing zu profitieren“.

Über Adcore

Adcore bietet Vermarktern KI-gestützte und Cloud-basierte Apps für das digitale Marketingmanagement an. Die einfach zu bedienenden Lösungen decken das gesamte Spektrum ab – von der Mediaplanung über die Erstellung und Optimierung von Feeds bis hin zu Monitoring und Budgetverwaltung. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, sowie in den Niederlassungen in Toronto (Kanada), Melbourne (Australien), Hongkong und Shanghai (China). Die Aktien von Adcore sind an der Börse in Toronto (TSX) gelistet und können auch in Deutschland gehandelt werden (ISIN: CA00654B1040). Seit seiner Gründung ist das Unternehmen stark gewachsen. Der Umsatz legte in den vergangenen fünf Jahren von 12 Millionen kanadischen Dollar (2018) auf 31,2 Millionen kanadische Dollar (2023) zu.

—————–

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.