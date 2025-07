Neue präklinische ExoPTEN-Studie zeigt signifikante Verbesserung der Qualität beim Gehen im Modell für Rückenmarksverletzungen

Mittlere und hohe Dosen verbesserten die Bewegungsqualität dosisabhängig bei bis zu 100 % der Tiere

TORONTO und HAIFA, Israel, 08. Juli 2025 – NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) (NurExone oder das Unternehmen) freut sich, neue präklinische Ergebnisse bekannt zu geben, die zeigen, dass 100 % der Kleintiere, die mit einer höheren Dosis ExoPTEN behandelt wurden, nach einer Rückenmarksverletzung ihre motorischen Funktionen wiedererlangten. Die Ergebnisse der vorläufigen, dosisabhängigen Studie wurden mithilfe präziser Messungen mit dem CatWalk XT-System bestätigt.

Mit dem CatWalk XT-System bewerteten Forscher die Wirkung von ExoPTEN auf die Gehfähigkeit der Tiere. Alle Tiere (100 %) in der Hochdosisgruppe zeigten eine messbare Erholung des Gangbildes, im Gegensatz zu einem Tier in der unbehandelten Gruppe, das nur minimale Gehbewegungen aufwies.

Dies ist ein bedeutender Meilenstein für unser Programm, sagte Dr. Tali Kizhner, Leiterin der Forschung und Entwicklung bei NurExone. Zu sehen, wie die Tiere die Fähigkeit zum Gehen wiedererlangen – mit messbarer Verbesserung der Bewegungsfunktion – ist unglaublich spannend. Das CatWalk XT-System lieferte uns objektive Daten, die die wissenschaftliche Grundlage für das Potenzial von ExoPTEN zur Wiederherstellung der Funktion nach einer akuten Rückenmarksverletzung stärken.

In der Studie verglichen die Forscher mittlere und hohe Einzeldosen von ExoPTEN, die minimalinvasiv am Tag der Operation zur Rückenmarkskompression verabreicht wurden, mit einer Kontrollgruppe, die nur das Trägermedium injiziert bekam. Die mittleren und hohen Dosen in dieser Studie beziehen sich auf ansteigende Dosisstufen, mit denen potenzielle therapeutische Effekte und die Verträglichkeit bei Tieren untersucht wurden.

Die Behandlung zeigte einen dosisabhängigen Effekt: 100 % der Tiere in der Hochdosisgruppe erlangten die Gehfähigkeit in beiden Hinterbeinen zurück, im Vergleich zu 50 % in der mittleren Dosisgruppe und nur 1 von 6 Ratten in der unbehandelten Kontrollgruppe (Abbildung 1 A-B).

Auch die Gangbildanalyse zeigte eine dosisabhängige Verbesserung der Gehfunktion. Tiere, die mit einer höheren Dosis ExoPTEN behandelt wurden, zeigten größere Pfotenabdruckflächen (Abb. 1C), größere maximale Kontaktflächen ihrer Hinterpfoten (Abb. 1D), eine breitere Unterstützungsbasis (Abb. 1E) und eine längere Dauer des Pfotenkontakts mit dem Laufsteg (Abb. 1F). Diese Indikatoren spiegeln eine verbesserte Balance, Kraft, Koordination und Gewichtsbelastung beim Gehen wider.

Die Auswertung weiterer Studienparameter ist im Gange. Bemerkenswert ist, dass die hohe Dosis gut vertragen wurde und keine Nebenwirkungen beobachtet wurden. Im Rahmen dieser laufenden Arbeiten plant das Unternehmen die Durchführung zusätzlicher Studien, um alternative Dosierungsschemata zu untersuchen, und gleichzeitig die Optimierung der Herstellungsprozesse und Analyseverfahren von ExoPTEN voranzutreiben. Diese Bemühungen zielen darauf ab, das therapeutische Profil des Medikaments zu verfeinern und die Zusammenarbeit mit den Zulassungsbehörden zu erleichtern.

Das CatWalk XT-System, entwickelt von Noldus Information Technology, gilt weithin als führendes Instrument zur Untersuchung tierischer Bewegungsabläufe¹. Es verwendet einen beleuchteten Glaslaufsteg, um Fußabdrücke und Bewegungsmuster aufzuzeichnen, wodurch Forscher präzise, objektive Daten zur motorischen Funktion eines Tieres sammeln können.

NurExone treibt seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten weiter voran, optimiert die Dosierungsstrategien und Herstellungsverfahren von ExoPTEN und bereitet sich auf regulatorische Einreichungen vor, mit dem Ziel, klinische Studien am Menschen einzuleiten. Das Unternehmen bleibt seinem Engagement verpflichtet, Behandlungen zu entwickeln, die Menschen mit Verletzungen des Nervensystems neue Hoffnung bringen.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV), OTCQB und Frankfurt notiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Das führende Produkt, ExoPTEN, hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen unterstützen – beides Milliardenmärkte¹. Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Orphan-Drug-Designation (Arzneimittel für seltene Krankheiten), erleichtern den Weg zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Firmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven, zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanischen Aktivitäten und Wachstumsstrategie zu verankern.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie kann, wird, sollte, könnte, erwarten, planen, beabsichtigen, voraussichtlich, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die Verneinung oder andere Abwandlungen dieser Wörter oder ähnliche Begriffe oder Ausdrücke verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten: das Unternehmen plant, zusätzliche Studien zur Untersuchung alternativer Dosierungsschemata zu initiieren; das Unternehmen treibt die Optimierung der Herstellungsprozesse und Analyseverfahren von ExoPTEN voran; CatWalk XT liefert dem Unternehmen objektive Daten, die die wissenschaftliche Grundlage für das Potenzial von ExoPTEN zur Wiederherstellung der Funktion nach akuter Rückenmarksverletzung stärken; das Unternehmen bereitet regulatorische Einreichungen vor; das Unternehmen beabsichtigt, erste klinische Studien am Menschen zu starten; und die Plattformtechnologie von NurExone bietet neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen, die an einer minimalinvasiven, zielgerichteten Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind, einschließlich der Wiederherstellung der Sehnervenfunktion und der allgemeinen Augengesundheit.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, unter anderem: dass das Unternehmen in der Lage sein wird, zusätzliche Studien zu alternativen Dosierungsschemata zu starten; die Optimierung der Herstellungsprozesse und Analyseverfahren für ExoPTEN voranzutreiben; dass CatWalk XT objektive Daten liefern kann, die die wissenschaftliche Grundlage für das Potenzial von ExoPTEN zur Wiederherstellung der Funktion nach akuter Rückenmarksverletzung stärken; dass das Unternehmen regulatorische Einreichungen vorbereiten kann; dass erste klinische Studien am Menschen initiiert werden können; und dass die NurExone-Plattformtechnologie neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimalinvasiver, zielgerichteter Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind, einschließlich der Wiederherstellung der Sehnervenfunktion und der allgemeinen Augengesundheit.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen besprochenen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten beinhalten unter anderem Risiken in Bezug auf: die frühe Entwicklungsphase des Unternehmens; das bisherige Fehlen von Einnahmen; die inhärente Unsicherheit präklinischer Arzneimittelentwicklung, einschließlich des Risikos, dass Produktkandidaten nicht in klinische Studien überführt werden oder keine regulatorische Zulassung erhalten; die Möglichkeit, dass Ergebnisse präklinischer Studien und Frühphasenversuche spätere Ergebnisse nicht vorhersagen; die unsichere Zeitplanung, Kosten und Ergebnisse präklinischer und klinischer Entwicklungsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit dem klinischen Studienprozess, einschließlich potenzieller Verzögerungen oder Misserfolge beim Erreichen eines wirksamen Studiendesigns oder positiver Ergebnisse; die Unfähigkeit, erforderliche behördliche Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; eine begrenzte Marktakzeptanz der Produkte des Unternehmens, selbst wenn sie zugelassen werden; das mögliche Auftreten konkurrierender Therapien, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind; rascher technologischer Wandel, der die Relevanz der Technologien des Unternehmens beeinträchtigen kann; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal und strategischen Partnern; die Unfähigkeit, ausreichende Finanzierung zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit dem Schutz des geistigen Eigentums; die Möglichkeit, dass die Technologien des Unternehmens, einschließlich der exosomenbasierten Plattformen, nicht den beabsichtigten therapeutischen Effekt erzielen; die Unfähigkeit, exosomenbasierte Produkte für die klinische Anwendung herzustellen oder zu skalieren; begrenzte Akzeptanz in der regenerativen Medizin oder in Zelltherapieanwendungen; fehlende wachsende klinische Nachfrage in gezielten Indikationen wie Rückenmarksverletzungen, Sehnervenreparatur oder anderen therapeutischen Bereichen; das Scheitern bei der Erreichung geplanter Entwicklungsetappen oder kommerzieller Durchbrüche; das Unternehmen wird keine zusätzlichen Studien zu alternativen Dosierungsschemata initiieren; das Unternehmen wird die Optimierung der Herstellungsprozesse und Analyseverfahren für ExoPTEN nicht vorantreiben; CatWalk XT wird dem Unternehmen keine objektiven Daten liefern, die die wissenschaftliche Grundlage stärken; das Unternehmen wird keine regulatorischen Einreichungen vorbereiten; das Unternehmen wird keine ersten klinischen Studien am Menschen starten; und die Plattformtechnologie von NurExone wird keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen bieten, die an zielgerichteter Arzneimittelverabreichung interessiert sind, einschließlich der Wiederherstellung der Sehnervenfunktion und der allgemeinen Augengesundheit.

Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für angemessen hält, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass tatsächliche Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, außer wenn gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie in den Richtlinien der TSXV definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

