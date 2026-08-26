Neue Impulse für New Work: Wie Redner Führung und Teams inspirieren

New Work verändert Führung und Zusammenarbeit. Keynote Speaker liefern praxisnahe Impulse für moderne Führung, starke Teams und erfolgreiche Veränderungsprozesse in Unternehmen.

Veränderungen im Arbeitsmarkt im Bereich Führung, Team, Organisation und Zusammenarbeit stellen extreme Herausforderungen an Unternehmen.

Drei Megatrends rollen derzeit auf den deutschen Arbeitsmarkt zu und bringen damit einen tiefgreifenden Wandel für New Work mit sich: Digitalisierung, Dekarbonisierung und demografischer Wandel werden laut Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zu den zentralen Treibern dieser Transformation. Doch was bedeutet eine solche Entwicklung für Unternehmen? Klare Führung, starke Teams und zukunftsfähige Organisationen werden zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren, um dieser mit Motivation und Veränderungsbereitschaft zu begegnen.

Impulse am Puls der Zeit liefern hierfür Redner und Keynote Speaker, die Expertenwissen, neue Perspektiven und verbindenden Teamspirit vermitteln. Redneragenturen wie die Redneragentur Redner-Speaker-Experten von Branchenkenner Heinrich Kürzeder sind darauf spezialisiert, mit einem ausgewählten Portfolio an Persönlichkeiten aus jedem Unternehmensevent ein Erlebnis zu machen. Doch nicht nur das, denn für Kürzeder stehen bei Keynotes vor allem die Business-Learnings im Vordergrund. „Unternehmen suchen heute nach konkreten Lösungen, nicht nach leeren Versprechen. Unsere Redner haben nicht nur Antworten parat, sondern auch praxiserprobte Werkzeuge für Führung und Teamarbeit“, sagt der Inhaber und Gründer mehrerer Redneragenturen.

New Work braucht moderne Führung und Flexibilität

Ob Unternehmenskongress, Führungskräfte-Meeting oder Betriebsversammlung – erfahrene Keynote Speaker lassen sich für eine Vielzahl von Veranstaltungsformaten als Redner buchen. Auf der Suche nach der passenden Besetzung findet sich auf der Website der Redneragentur bereits eine Vorauswahl zu den Themenbereichen Führung, Team und Organisation. Darüber hinaus stehen Heinrich Kürzeder und seine Redneragentur Redner-Speaker-Experten aber vor allem für eine persönliche Beratung und Betreuung, um Veranstalter im Buchungsprozess bestmöglich zu unterstützen.

Von A wie Agilität bis Z wie Zusammenarbeit

In der Themenwelt Führung, Team und Organisation sind unter anderem folgende Experten vertreten:

* Bettina Stark: Die Unternehmerin spricht unter anderem darüber, wie man in der Führung eine Brücke zu den Mitarbeitern baut und wie Diversity ein Team stärkt.

* Stefanie Voss: Als Weltumseglerin bringt die Keynote Speakerin mehr als eine frische Brise mit. Mit ihrer Piratenstrategie lässt sich bei New Work auf Navigationskurs bleiben.

* Dr. Caroline Dostal: Sie lehrt modernen Organisationen das 1×1 der Unternehmenspolitik, um Stabilität für Krisensituationen zu haben.

* Bruno Dobler: Der Flugkapitän überträgt Crew-Checklisten von der Luft auf bodenständige Teams, die sicher zusammenarbeiten wollen.

* Monika Scheddin: Die Networking Queen zeigt, warum soziales Netzwerken keine KI ersetzen kann und wie Verbindungen in der Zusammenarbeit entstehen.

* Andreas Becker: Der Agilitätsexperte bringt Flexibilität in jede Unternehmensentwicklung und Tempo in jede Transformation.

* Thorsten Jost: Der Entertainment Manager aus der Kreuzfahrt-Touristik hat Feel Good Strategien parat, um Mitarbeiter zu binden und junge Talente zu finden.

* Tobias Drews: Der Sportjournalist, spricht in seinen Vorträgen über Mitarbeitermotivation und die Strategien der Sieger im Business und im Sport.

Inspiration für Unternehmen im Wandel

Ob Digitalisierung, Generationenwechsel oder kulturelle Transformation: Erfolgreiche Veränderungen in Unternehmen gelingen nur, wenn Menschen mitgenommen werden – das fängt beim Azubi an und reicht bis in die Führung hinein. Genau deshalb sind mitreißende Keynotes ein erster Schritt, um Mitarbeiter und Beschäftigte abzuholen. Mit ihren inspirierenden Vorträgen liefern Redner wertvolle Impulse für Unternehmen, die ihre Organisation weiterentwickeln wollen.

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Redner-Speaker-Experten

Herr Heinrich Kürzeder

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email : kontakt@redner-speaker-experten.de

DER Rednermacher Heinrich Kürzeder kennt die Rednerbranche wie kein anderer. Er hat über 30 Jahre Erfahrung mit Rednern, Speakern und Experten. Als Gründer mehrerer Redneragenturen hat der erfahrene Rednermanager eine der erfolgreichsten Speaker Agenturen im deutschsprachigen Raum aufgebaut und tausende Redner und Rednerinnen vermittelt.

Als langjähriges Mitglied der German Speakers Association (GSA) und Coach bei vielen Rednerausbildungen, entwickelt er die Speaker-Elite von morgen und ebnet als Juror bei Speaker Slams neuen Talenten den Weg zum Top-Speaker.

Genau hier setzt seine mehr als 30-jährige Erfahrung an, um Veranstalter auf der Suche nach herausragenden Rednern, Speakern und Experten für Tagungen, Kongresse oder anderen Events zu unterstützen.

Redner-Speaker-Experten, empfiehlt Redner und Rednerinnen zu Themen wie KI, VUCA, Diversity, Motivation, Digitalisierung, Kommunikation, Zusammenarbeit, Zukunft, Geopolitik und viele mehr. Kürzeders exklusive Auswahl umfasst führende und bekannte Keynote Speaker, die aktuelle Themen mitreißend vermitteln und ihre Zuhörer begeistern.

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